 Пятый судья в деле догхантера Святогора заявил о самоотводе из-за угроз. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
11 октября Шевченковский райсуд Киева должен был начать рассмотрение дела в отношении догхантера Алексея Святогора, которого обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 300 УК Украины (изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости). К рассмотрению дела должен был приступить новый судья - Владимир Бугель. Однако в самом начале заседания он объявил, что берет самоотвод из-за того, что в адрес судей Шевченковского райсуда, в том числе и его, от имени Святогора поступали сообщения с угрозами, относительно данного факта было открыто уголовное производство. Это уже пятый судья, который взял самоотвод в деле Святогора.
Догхантер Алексей Святогор.
Судья Владимир Бугель.
Адвокат потерпевших Андрей Кузьменко.
Заседание суда по делу Святогора.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напомним, Святогор подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 300, ч. 3 ст. 300 ( "Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию") Уголовного кодекса Украины.
Вообщем-то ничего удивительного, судебная система в Украине это большой коррупционный клан, в судьи берут только своих людей, остальных юристам путь туда закрыт. Как было при Януковиче так и осталось. Но Петю и его барыг это вполне устраивает.
Усе роблять, падлюки, аби народ до самосуду вдався.
Швидше за все тут інше. Майбутній суддя мріяв - стану я суддею, хабарі понесуть ....., дітей буде за що виховати. І став, і добре було - хабарі несли, діти росли.... А тут бац, справа, хабарів не дають, громадська відомість, погрози. Та ну його на .... сказав(ла) суддя, навіщо воно мені, і хабарів не буде, і живота прорішити можуть.
Только тут никто не увольняется: пожар - возьми самоотвод, и пох на все и на всех.
Хорошо устроились суки.
одни убытки
им нужны где надо поделить чего
или отсудить майно
хм...ноу-хау...тепер кожен вбивця/гвалтівник/розбійник/грабіжник пише смс суді "я тебе завалю" - й вуаля - самовідвід))