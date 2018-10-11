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 Киевские новости, Общество
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 Пятый судья в деле догхантера Святогора заявил о самоотводе из-за угроз. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пятый судья в деле догхантера Алексея Святогора взял самоотвод.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

11 октября Шевченковский райсуд Киева должен был начать рассмотрение дела в отношении догхантера Алексея Святогора, которого обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 300 УК Украины (изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости). К рассмотрению дела должен был приступить новый судья - Владимир Бугель. Однако в самом начале заседания он объявил, что берет самоотвод из-за того, что в адрес судей Шевченковского райсуда, в том числе и его, от имени Святогора поступали сообщения с угрозами, относительно данного факта было открыто уголовное производство. Это уже пятый судья, который взял самоотвод в деле Святогора.

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Пятый судья в деле догхантера Святогора заявил о самоотводе из-за угроз 01

Догхантер Алексей Святогор.

Пятый судья в деле догхантера Святогора заявил о самоотводе из-за угроз 02
Пятый судья в деле догхантера Святогора заявил о самоотводе из-за угроз 03

Судья Владимир Бугель.

Пятый судья в деле догхантера Святогора заявил о самоотводе из-за угроз 04

Адвокат потерпевших Андрей Кузьменко.

Пятый судья в деле догхантера Святогора заявил о самоотводе из-за угроз 05

Заседание суда по делу Святогора.

Пятый судья в деле догхантера Святогора заявил о самоотводе из-за угроз 06Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, Святогор подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 300, ч. 3 ст. 300 ( "Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию") Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/v3090872
 
 
 Топ комментарии
 
Как хорошо судьи устроились! Не хотят рассматривать дела берут самоотводы и никаких проблем!
Вообщем-то ничего удивительного, судебная система в Украине это большой коррупционный клан, в судьи берут только своих людей, остальных юристам путь туда закрыт. Как было при Януковиче так и осталось. Но Петю и его барыг это вполне устраивает.
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ссыкливый судья.. неподкупность так и прёт. Берешь самоотвод - увольняйся с работы.. ибо - нефиг. Как взятки брать - так они первые и вне очереди
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Пятый самоотвод? Вызывайте дедушку Линча!
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Как хорошо судьи устроились! Не хотят рассматривать дела берут самоотводы и никаких проблем!
Вообщем-то ничего удивительного, судебная система в Украине это большой коррупционный клан, в судьи берут только своих людей, остальных юристам путь туда закрыт. Как было при Януковиче так и осталось. Но Петю и его барыг это вполне устраивает.
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ссыкливый судья.. неподкупность так и прёт. Берешь самоотвод - увольняйся с работы.. ибо - нефиг. Как взятки брать - так они первые и вне очереди
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зоошизофреники уже судьям угрожают? видно у суда нет никаких доказательств убийства псятин этим чуваком, вот зоошизофреники и начали угрожать суду
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Пятый самоотвод!!! Запугал судей?! Сомневаюсь, скорее святогор любовник медведчука или пидрахуя.
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Пятый самоотвод? Вызывайте дедушку Линча!
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Що ж, мабуть на хантера хунда (клас порід собак) спустять.
Усе роблять, падлюки, аби народ до самосуду вдався.
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Может у судей дети маленькие вот и опасются что бездомных собак много станет а заниматься ими некому будет.
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Татишо?
Швидше за все тут інше. Майбутній суддя мріяв - стану я суддею, хабарі понесуть ....., дітей буде за що виховати. І став, і добре було - хабарі несли, діти росли.... А тут бац, справа, хабарів не дають, громадська відомість, погрози. Та ну його на .... сказав(ла) суддя, навіщо воно мені, і хабарів не буде, і живота прорішити можуть.
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Я бачу багато емоційних коментарів, але нема аргументації щодо того, чому погрози цього Святогора вплинули на суддів.
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Как в анекдоте, где пожарник на работу жалуется. Говорит, работка была бы ничё, не бей лежачего. Вот только когда пожар, то хоть увольняйся.
Только тут никто не увольняется: пожар - возьми самоотвод, и пох на все и на всех.
Хорошо устроились суки.
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А ще запитайте про хабар, щоб влаштуватися на таку роботу
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такие дела для судейских
одни убытки
им нужны где надо поделить чего
или отсудить майно
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Не понял, он єкстремист или отравитель?
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погрози це причина для самовідводу?!)))) П'ятий суддя у справі догхантера Святогора заявив про самовідвід через погрози - Цензор.НЕТ 4709 П'ятий суддя у справі догхантера Святогора заявив про самовідвід через погрози - Цензор.НЕТ 2245
хм...ноу-хау...тепер кожен вбивця/гвалтівник/розбійник/грабіжник пише смс суді "я тебе завалю" - й вуаля - самовідвід))
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Скорее всего доказательной базы нет, поэтому не могут засудить по собраному материалу.
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Хочу,что бы врачи в случае инфаркта,инсульта,поломанной руки или ноги у этого судьи,брали самоотвод.
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А зарплату - 300 тысяч гривен этим судьям дай. П'ятий суддя у справі догхантера Святогора заявив про самовідвід через погрози - Цензор.НЕТ 4305
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Пятый самоотвод из-за какого дебильного догхантера? Это не судьи, и один сплошной ПОЗОР! При такой зарплате! П'ятий суддя у справі догхантера Святогора заявив про самовідвід через погрози - Цензор.НЕТ 9594
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новостиПятый судья в деле догхантера Святогора заявил о самоотводе из-за угроз. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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