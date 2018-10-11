 "Упадок начался, когда мы в Россию перешли": Оккупанты уничтожают одну из ведущих птицефабрик Крыма. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на странице Crimean Tatars в Facebook.

Отмечается, что 8 октября обеспокоенный коллектив собрался у здания администрации предприятия, чтобы прояснить ситуацию и узнать о судьбе совхоза.

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Как пишет издание "Крым.РеалиИ", государственное унитарное предприятие "Учебно-опытный племенной птицеводческий завод имени Фрунзе" работает в селе Фрунзе Сакского района уже 89 лет – производит яйца и разводит кур. Работники предприятия рассказали, что до 2014 года продукция птицефабрики была отмечена множеством премий, подтверждающих ее высокий уровень.

Ситуация кардинально изменилась после захвата Крыма Россией. По словам сотрудников, с того времени на предприятии неоднократно менялось руководство.

"Был приказ Путина, что государственное предприятие должно процветать. Пришли в один год аж пять директоров! Сами поймите: вот есть семья и каждый раз кто-то будет меняться – свои права, свои потребности, свои интересы. А что вокруг, им не интересно, потому что они чужие. От своих хороших специалистов ведь быстро отделались", – рассказала пенсионерка Екатерина Бондаренко, работающая на предприятии с 1981 года.

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Три месяца назад совхоз столкнулся с проблемой нехватки корма для крупного рогатого скота и кур. Как пояснила руководитель товарно-молочной фермы Галина Романченко, это связано с засушливой погодой в этом году и отсутствием финансов.

По этой причине, по словам работников, на птицефабрике уже распродали часть хозяйства. К примеру, кур, которые всегда пользовались спросом, отдают всего за 15 рублей (чуть более 6 гривен – Ред.).

"Целую неделю куры вообще ничего не ели. Яйцо упало. Сегодня на моем птичнике было ноль яиц, а на птичнике у меня сидит поголовье 14,5 тысяч. Вот посчитайте, что ноль процентов. У нас производительность была 96-97 процентов. Сейчас – ноль! Сегодня с цеха вывезли всего четыре пака яйца. Это вообще беспредел. Это какое-то вредительство: специально, наверное, делают, чтобы обанкротить уже полностью совхоз", – рассказал Виктор Коннов, работающий на маточном стаде кур.

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По его словам, до 2014 года на совхозе никаких проблем не было. "Качество было отменное, много дипломов получали за свое качество, а сейчас у нас с каждым годом идет упадок, упадок и упадок", – отметил работник птицефабрики.

"В данный момент у нас молодое стадо кур – 60 тысяч поголовья. Продуктивность – 2 процента. Птица кормится одной пшеницей, и то через раз. Никаких добавок", – подтвердила бюджетница Мария Русина.

Руководитель товарно-молочной фермы Галина Романченко сообщила, что запасов корма хватит до февраля. "Но нужны обязательно комбикормы, потому что коровы очень похудели. Мы недополучаем привесов, это обязательно скажется на росте и развитии молодняка, который идет на ремонт основного поголовья дойного стада", – отметила она.

Кроме того, уже три месяца здесь не осеменяют рогатый скот. "Это значит, что через 9 месяцев корова не растелится, а значит не будет молока!" – подчеркнула Галина Романченко.

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В прошлом месяце на предприятии произошли массовые сокращения. Также работники жалуются на задержки заработной платы – ее не давали два месяца. Но сейчас людей больше всего беспокоит то, что в случае вероятного закрытия предприятия они останутся без работы.

По мнению местных жителей, закрытие птицефабрики может быть выгодно определенным лицам, поскольку часть площадей предприятия располагается в нескольких метрах от моря и является лакомым кусочком для застройщиков.

Экс-директор Учебно-опытного племенного птицеводческого завода имени Фрунзе Андрей Пряхин утверждает, что предприятие стало жертвой рейдерского захвата.

"Буквально 26 марта 2014 года, через 10 дней после "референдума" приехала "самооборона" и, скажем так, захватила предприятие. На тот момент это происходило по всему Крыму. Я вынужден был уволиться, там назначили нового директора, предприятие уже развивалось в рамках российского законодательства и реалий. Профиль не поменялся, но рынок сбыта существенно изменился. Мы были одним из лидеров-поставщиков цыплят на украинский рынок: 33% рынка принадлежало именно Фрунзе. После аннексии он, конечно, был потерян. Я точно не знаю, кто занимался переориентацией на российский рынок, но условия существенно изменились. Я думаю, что при правильном подходе все можно было бы наладить, тем более что рынок птицы просто необъятный. Соседние предприятия того же профиля прекрасно себя чувствуют, но они частные, а Фрунзе – государственное", - рассказал он.

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Пряхин считает, что происходящее на птицефабрике можно объяснить переделом сфер влияния или желанием кого-то заполучить лакомый кусок земли у моря – 3000 гектаров.

"Можно строить только догадки. В 2014 году мы собирались коллективизировать предприятие, распаевать землю и имущество, чтобы работники были владельцами этой собственности и сами потом решали, кому отдать этот пай. Нам это сделать не дали. Теперь кто-то хочет увеличить свое состояние за счет предприятия. Это градообразующее предприятие для Фрунзе, где живет 3500 человек, а работало там 500 человек. Я помню, что мы каждый месяц платили порядка 600-700 тысяч гривен по тому курсу налогов в бюджет. Это очень большие деньги", - добавил он.

Более часа коллектив стоял у здания администрации предприятия в надежде прояснить сложившуюся ситуацию. Но никто из руководства предприятия к сотрудникам не вышел. В администрации сослались на то, что руководители находятся на совещании в Симферополе.

9 октября на диалог с людьми вышел представитель оккупационной власти, "глава сельского поселения" Александр Маковоз. Он заверил, что увольнять людей никто не будет, а поднимать совхоз будет инвестор.

Бюджетники, в свою очередь, скептически отнеслись к подобным заявлениям. О загадочном инвесторе на предприятии уже говорят давно, но до сих пор никто его так и не видел.

Прокомментировать ситуацию на предприятии "Фрунзе" жерналистам отказались. Официальной информации о закрытии птицефабрики не поступало.

Работники совхоза надеются, что об их проблеме услышат в оккупационном "правительстве Крыма" и окажут предприятию финансовую помощь.

"Услышьте нас и оставьте все как есть. Сохраните птицу, сохраните наших животных и, пожалуйста, не нужно их никуда вывозить. Это наше. Это наша работа. Это наша жизнь. Не забирайте у нас нашу жизнь. У нас в селе работать негде! Как люди будут жить? Просто-напросто умирать остается", – сказала работница птицефабрики Лариса Лаврова.

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