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 "Упадок начался, когда мы в Россию перешли": Оккупанты уничтожают одну из ведущих птицефабрик Крыма. ВИДЕО+ФОТО

Одна из ведущих птицефабрик Крыма - Птицеводческий завод имени Фрунзе в Сакском районе - оказалась на грани закрытия: более 300 человек в любой момент могут потерять работу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на странице Crimean Tatars в Facebook.

Отмечается, что 8 октября обеспокоенный коллектив собрался у здания администрации предприятия, чтобы прояснить ситуацию и узнать о судьбе совхоза.

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Как пишет издание "Крым.РеалиИ", государственное унитарное предприятие "Учебно-опытный племенной птицеводческий завод имени Фрунзе" работает в селе Фрунзе Сакского района уже 89 лет – производит яйца и разводит кур. Работники предприятия рассказали, что до 2014 года продукция птицефабрики была отмечена множеством премий, подтверждающих ее высокий уровень.

Упадок начался, когда мы в Россию перешли: Оккупанты уничтожают одну из ведущих птицефабрик Крыма 01

Ситуация кардинально изменилась после захвата Крыма Россией. По словам сотрудников, с того времени на предприятии неоднократно менялось руководство.

"Был приказ Путина, что государственное предприятие должно процветать. Пришли в один год аж пять директоров! Сами поймите: вот есть семья и каждый раз кто-то будет меняться – свои права, свои потребности, свои интересы. А что вокруг, им не интересно, потому что они чужие. От своих хороших специалистов ведь быстро отделались", – рассказала пенсионерка Екатерина Бондаренко, работающая на предприятии с 1981 года.

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Три месяца назад совхоз столкнулся с проблемой нехватки корма для крупного рогатого скота и кур. Как пояснила руководитель товарно-молочной фермы Галина Романченко, это связано с засушливой погодой в этом году и отсутствием финансов.

Упадок начался, когда мы в Россию перешли: Оккупанты уничтожают одну из ведущих птицефабрик Крыма 02

По этой причине, по словам работников, на птицефабрике уже распродали часть хозяйства. К примеру, кур, которые всегда пользовались спросом, отдают всего за 15 рублей (чуть более 6 гривен – Ред.).

"Целую неделю куры вообще ничего не ели. Яйцо упало. Сегодня на моем птичнике было ноль яиц, а на птичнике у меня сидит поголовье 14,5 тысяч. Вот посчитайте, что ноль процентов. У нас производительность была 96-97 процентов. Сейчас – ноль! Сегодня с цеха вывезли всего четыре пака яйца. Это вообще беспредел. Это какое-то вредительство: специально, наверное, делают, чтобы обанкротить уже полностью совхоз", – рассказал Виктор Коннов, работающий на маточном стаде кур.

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По его словам, до 2014 года на совхозе никаких проблем не было. "Качество было отменное, много дипломов получали за свое качество, а сейчас у нас с каждым годом идет упадок, упадок и упадок", – отметил работник птицефабрики.

"В данный момент у нас молодое стадо кур – 60 тысяч поголовья. Продуктивность – 2 процента. Птица кормится одной пшеницей, и то через раз. Никаких добавок", – подтвердила бюджетница Мария Русина.

Руководитель товарно-молочной фермы Галина Романченко сообщила, что запасов корма хватит до февраля. "Но нужны обязательно комбикормы, потому что коровы очень похудели. Мы недополучаем привесов, это обязательно скажется на росте и развитии молодняка, который идет на ремонт основного поголовья дойного стада", – отметила она.

Упадок начался, когда мы в Россию перешли: Оккупанты уничтожают одну из ведущих птицефабрик Крыма 03

Кроме того, уже три месяца здесь не осеменяют рогатый скот. "Это значит, что через 9 месяцев корова не растелится, а значит не будет молока!" – подчеркнула Галина Романченко.

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В прошлом месяце на предприятии произошли массовые сокращения. Также работники жалуются на задержки заработной платы – ее не давали два месяца. Но сейчас людей больше всего беспокоит то, что в случае вероятного закрытия предприятия они останутся без работы.

По мнению местных жителей, закрытие птицефабрики может быть выгодно определенным лицам, поскольку часть площадей предприятия располагается в нескольких метрах от моря и является лакомым кусочком для застройщиков.

Экс-директор Учебно-опытного племенного птицеводческого завода имени Фрунзе Андрей Пряхин утверждает, что предприятие стало жертвой рейдерского захвата.

"Буквально 26 марта 2014 года, через 10 дней после "референдума" приехала "самооборона" и, скажем так, захватила предприятие. На тот момент это происходило по всему Крыму. Я вынужден был уволиться, там назначили нового директора, предприятие уже развивалось в рамках российского законодательства и реалий. Профиль не поменялся, но рынок сбыта существенно изменился. Мы были одним из лидеров-поставщиков цыплят на украинский рынок: 33% рынка принадлежало именно Фрунзе. После аннексии он, конечно, был потерян. Я точно не знаю, кто занимался переориентацией на российский рынок, но условия существенно изменились. Я думаю, что при правильном подходе все можно было бы наладить, тем более что рынок птицы просто необъятный. Соседние предприятия того же профиля прекрасно себя чувствуют, но они частные, а Фрунзе – государственное", - рассказал он.

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Пряхин считает, что происходящее на птицефабрике можно объяснить переделом сфер влияния или желанием кого-то заполучить лакомый кусок земли у моря – 3000 гектаров.

"Можно строить только догадки. В 2014 году мы собирались коллективизировать предприятие, распаевать землю и имущество, чтобы работники были владельцами этой собственности и сами потом решали, кому отдать этот пай. Нам это сделать не дали. Теперь кто-то хочет увеличить свое состояние за счет предприятия. Это градообразующее предприятие для Фрунзе, где живет 3500 человек, а работало там 500 человек. Я помню, что мы каждый месяц платили порядка 600-700 тысяч гривен по тому курсу налогов в бюджет. Это очень большие деньги", - добавил он.

Упадок начался, когда мы в Россию перешли: Оккупанты уничтожают одну из ведущих птицефабрик Крыма 04

Более часа коллектив стоял у здания администрации предприятия в надежде прояснить сложившуюся ситуацию. Но никто из руководства предприятия к сотрудникам не вышел. В администрации сослались на то, что руководители находятся на совещании в Симферополе.

9 октября на диалог с людьми вышел представитель оккупационной власти, "глава сельского поселения" Александр Маковоз. Он заверил, что увольнять людей никто не будет, а поднимать совхоз будет инвестор.

Бюджетники, в свою очередь, скептически отнеслись к подобным заявлениям. О загадочном инвесторе на предприятии уже говорят давно, но до сих пор никто его так и не видел.

Прокомментировать ситуацию на предприятии "Фрунзе" жерналистам отказались. Официальной информации о закрытии птицефабрики не поступало.

Работники совхоза надеются, что об их проблеме услышат в оккупационном "правительстве Крыма" и окажут предприятию финансовую помощь.

"Услышьте нас и оставьте все как есть. Сохраните птицу, сохраните наших животных и, пожалуйста, не нужно их никуда вывозить. Это наше. Это наша работа. Это наша жизнь. Не забирайте у нас нашу жизнь. У нас в селе работать негде! Как люди будут жить? Просто-напросто умирать остается", – сказала работница птицефабрики Лариса Лаврова.

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Источник: https://censor.net.ua/v3090870
 
 
 Топ комментарии
 
Крымчане остались без яиц.... зато теперь танцевать ничего не мешает.
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ничче страшного, дальше пляшем и поем- путен расия
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уже три месяца здесь не осеменяют рогатый скот. "Это значит, что через 9 месяцев корова не растелится, а значит не будет молока!" - подчеркнула Галина Романченко..

ээээ... путина позовите - оно поможет!))

"Упадок начался, когда мы в Россию перешли": Оккупанты уничтожают одну из ведущих птицефабрик Крыма - Цензор.НЕТ 7043
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А в Лугандоне племенного куроё*а замочили.
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звали пыню,а пришел петух и всех крымских курей затоптал )
РЕФЕРЕНДУМ !!!ДОКОЛЕ!!! ДАЁШЬ КАМНЕЙ С НЕБА !!! "Упадок начался, когда мы в Россию перешли": Оккупанты уничтожают одну из ведущих птицефабрик Крыма - Цензор.НЕТ 1725
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доказано,что слоны топчут кур гораздо эффективнее,чем петухи
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Правильно закрывают.
В Крыму всегда яйца мелкие были.
Надо из Сирии от страусов яйца возить.
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Из Сирии.... могут завозить только яйца ихтамнетов....
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"Путин, помоги!" пробовали? А крёстный ход? А с бубном?
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Крымчане остались без яиц.... зато теперь танцевать ничего не мешает.
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остались без половых признаков дедушки...
значит кибздец... "Упадок начался, когда мы в Россию перешли": Оккупанты уничтожают одну из ведущих птицефабрик Крыма - Цензор.НЕТ 687
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"Был приказ Путина, что государственное предприятие должно процветать"

Все закономерно: царь приказ отдал, а бояре, сукины дети, его не выполняют.

На колени! И челом бить царю-батюшке!
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С неба пока что падают продукты химической промышленности. Но эксперты обещают их утяжеление.
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яйца с неба это даже хуже камней ))
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Байку про те, що Ічкерія (яку кацапи називають Чечня) дотаційний регіон, запустили самі кацапи. Тому що Ічкерія є нафтодобувним регіоном і в разі справжньої федерації (або незалежності) сама б себе добре забезпечувала. Але кацапи зранку до ночі говорять про те, що регіон дотаційний. Зараз патова ситуація між Ічкерією та Інґушетією. І однією з найголовніших причин є нафта.
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Ох, жаль, "бандеры" Захарченко убили... Знатный "курощуп" был... Вам-бы, крымчане, его в директоры... Процветали-бы... "Как при хахлах...". (А то и получше)... "Ведь чо главно-то, "мире-то русском" ? Главное - чтоб царь был настоящим... А вам что-то с "царями" невезуха... "Хахлы" всё время "не таких" подсовывают...
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вот животных очень жалко - морят их голодом.... "Упадок начался, когда мы в Россию перешли": Оккупанты уничтожают одну из ведущих птицефабрик Крыма - Цензор.НЕТ 463
Лучше на убой их чем так мучить...
А людишек разогнать с привлечением украинского Беркута, который сейчас обитает в рашке...
Расея, расея !! - нет биндерам и НАТО....
Получите и распишитесь....
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Ну, я прямо в растеряности. Говорят с ними Хуйло говорило? Наверное, это умственное помешательство типичное для раиси, либо грибы какие нибудь. Животинку конечно жалко, это просто садизм какойто- допускать подобных людей к уходу за животными. Хотя, насколько мне известно, это типично для кацапии.
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Хуйло порешает-вот только шпиёнов своих отмажет- и сразу усё наладится.
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Рисівництво в Криму померло.. Тваринництво - в передсмертній агонії.. Корові тільки для пиття на добу потрібно не менше 60-ти літрів води, та ще миття молочного обладнання потребує багато води.. Води немає - немає і тваринництва.. Корів виріжуть, як і курей..
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Начали бы с того, что рассказали о событиях весны 2014 года. Кто записался в Самооборону Крыма, кто поддержал вторжение ВС РФ, кто организовал референдум в этом посёлке, кто как проголосовал... Может быть, эти люди должны винить самих себя за жадность и глупость? За предательство Украины?! Сколько вас, хитро...опых, голосовали за президента Путлера? Если им так плохо теперь (при РФ), то надо снова организовать Самооборону и организовать другой референдум - За выход из состава РФ и прошение о принятии их назад в Украину. А мы тут подумаем....
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А что тут думать, нахрена нам эти козломордые варвары-раздолбаи? Пусть поголодают и подохнут. Как за Хуйла выходить на референдум, так легко и быстро. А как камни с неба собирать, так пусть хохлы это делают.
ПУСТЬ ПОДЫХАЮТ.
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Яиц нет-но вы держитесь.Яйца надо было иметь в 14ом.году.
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Животных жалко. "Электорат" как-то пофик.
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Я знаю і цю фабрику, і село Фрунзе.
Іще в 1992 році усе село розмовляло українською мовою, тому що його мешканцями були переселені із Рівненської області українці. В середині 50-х років у тій місцевості побудований птахокомплекс, а працівників навезли із Західної, бо у "місцевих" руки із дупи. Село назвали по-совковому. Але у тому селі такий будинок культури, що не кожен райцентр такого мав. Вулиці чистенькі, хати побілені, вода в кожному дворі із крана, недалеко ставок із карасиками. До моря 3 км, ходив автобус із села до пляжу. Два врожаї на рік.
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По украинским каналам надо вести прямую трансляцию с таких фабрик для профилактики ваты.
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Они даже не поняли, что на месте их совхоза (блин, чем люди еще живут?) птицефабрики с коровником планируют разместить военную часть для их же защиты от правого сектора и бандеровцев.
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эти тоже гундят "Услышьте нас!" Мантра чи шо у ватоголовых така? А упадок у манкуртов давно начался, просто в 2014 был острый приступ
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У вас и так петушар хватает, так что не надл жаловаться.
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"Упадок (заняпад, па-беларуску) начался, когда мы в Россию перешли":

Знайшлі адмазку, крысчане, ёпта, то ім Украіна была дрэнная, цяпер сРаша, пацешныя такія пачваркi! А падумаць аб тым, што вы з заняпадам ў вашых дзіравых башках нарадзіліся, дык гэта - НЕ! Усё вінаватых шукаюць, а ў люстэрка паглядзець сцыкотно, ведаюць, чэрці, якую прадажную рожу ў ім ўбачаць, крысчане, блеаць!

Пы. Сы . Коечку за 5 баксафф не желаети? Тьфу! Был в Семеизе в 2009, гривна 4.5 , вино дешевле , чем самое дерьмовое пиво у нас , природа!... , но при русише оккупантах - ни ногой, даже на халяву, хотя очень люблю Крым (он-то не при делах!) . Гы. Я всегда привожу пример со странами Балтии, усё будзя добра, дзень прыйде новы!
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Чё не смеётесь? Не смешно? Не поняли, да? Это расия! (с)
Запомните вата проживающая в Украине. Если к вам придет рюзьге мир, будет во так, т.е. полная жопа. Крысчане с дамбасянами это уже поняли, но поздно...
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Такое впечатление что камни с неба были очень недовольны, что жители крымнашего созволил над ними насмехаться! Теперь вот все падают и падают!
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"Занепад почався, коли ми в Росію перейшли": Окупанти знищують одну з провідних птахофабрик Криму - Цензор.НЕТ 1392 куда срасее придет - туда смерть/голод/разруху принесет.теперь для всех уроком будет
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Крым на перевоспитании!! Манкурты пожинают то что посеяли!
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Какая досада получается, Хутен приказал процветать, а оно не цветет
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Ну вот исполнится мЯчта кацапа, сдохнуть в рАссЄЄ, мля!!
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"Был приказ Путина, что государственное предприятие должно процветать"

Что им еще нужно! Если был приказ от самого, значит они процветают! "Занепад почався, коли ми в Росію перейшли": Окупанти знищують одну з провідних птахофабрик Криму - Цензор.НЕТ 606
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сорри, все деньги на донбасс и сирию пошли
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А на реХВЄрендум наверное с трех часов ночи учередь занимали, мля...
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"...Збережіть птицю, збережіть наших тварин..."
===
пардон, а хіба їх вирощують не для їжі, а для зоопарку?
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Плешивому приходится её закрыть. Иначе это сделают солдаты НАТО!
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кацапы кур не едят,кацапы сено едят,вот потому и закрывают,что бы самим силоса хватило)))
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Не плякайте, зрадники. Кому ви там потрібні? ліліпутіну потрібна воена база без вас нахлебніків. Так треба вам платики пенсії, дотації, а це накладно для параштана. Де вони візьмуть гроші для чеченців? А ви нах. Це тільки яйця с курями полетіли, а ще там вдалині будуть падати каміння. Ви ж самі цього хотіли? Слово не курка, вилетіло...ловіте, будуть вам камінці, щурята. Зато немає биндир.
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Туда им и дорога.
"Не копай другому яму- сам в нее попадешь",
"Как аукнется- так и откликнется".... "Занепад почався, коли ми в Росію перейшли": Окупанти знищують одну з провідних птахофабрик Криму - Цензор.НЕТ 5725
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Упадок начался, когда мы в Россию перешли": Оккупанты уничтожают одну из ведущих птицефабрик Крыма. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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