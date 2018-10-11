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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8886) забастовка (239) зерно (285) порт (316) проверка (574) ГФС (2822) Петрище (1)

 Владельцы терминалов порта Южный в знак протеста могут остановить экспорт на два дня: "Забастовка. Курс 30 и этих п#даров на вилах вынесут". ВИДЕО

Действия Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) и Государственной фискальной службы (ГФС) Украины, которые по надуманным поводам блокируют работу терминалов, приводят к убыткам на десятки миллионов долларов.

Сотрудники Risoil и общественная организация "Бизнес Варта" проводят митинг возле Одесской областной прокуратуры с требованием остановить блокирование работы терминала, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Как-то один немец рассказал историю: Когда Гитлер пришёл к власти я его активно поддерживал. Когда фашисты пришли за коммунистами, я молчал. Я же не коммунист!! Когда они пришли за евреями, я сказал правильно, ведь я не еврей!! Когда они пришли за католическими пастырями, я промолчал, ведь я протестант. Когда они пришли за циганями, я опять молчал, ведь я не циган!!! Но потом они пришли за мной. И мне уже некого было звать на помощь!!! Может пора всем терминалам объединиться и включить всеобщую забастовку? С перекрытием всего экспорта из страны?? Может тогда дойдёт до этих подонков, что закрывать надо жуликов, тем более они их всех знают, тк они же их и крышуют? Иначе они нас поодиночке передушат с их беспредельными замашками!!! Беспределу стоп!!" - прокомментировал в Facebook ситуацию глава Совета директоров и генеральный директор Allseeds Вячеслав Петрище.

"Собирай народ! Обзвони всех. Ты же всех знаешь. На пару дней тормознуть экспорт (лучше на пару недель), пусть корабли постоят и валюта в страну не позаходит. Забастовка - у всех нормальных форс-мажор. Курс 30 и этих пидаров на вилах вынесут. Твари", - добавил Петрище.

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"Это просто называется — рэкет и воровство. Мы хотим попросить прокуратуру области и Генеральную прокуратуру вмешаться в ситуацию. Потому что это не только у нас. Мы просто говорим об этом. Это происходит везде, каждую неделю, и десятки случаев, когда забирают пшеницу. Сама ГФС создала систему "черных" и "серых" компаний, которые экспортируют пшеницу, и сама ГФС с этого кормится, в первую очередь, а ГПУ это "крышует". Поэтому мы хотели бы донести до них, что это нужно в ближайшее же время упразднить, разблокировать работу терминалов и позволить людям работать, зарабатывать и платить налоги", - заявил собственник Risoil S. A. Шота Хаджишвили на митинге возле Одесской областной прокуратуры Хаджишвили, сообщают "Порты Украины".

По его словам, попытка сотрудников прокуратуры вывезти с терминала Risoil в морском порту "Черноморск" 3 тыс. тонн зерна не обеспечена соответствующим судебным решением. "Решения суда у них нет. Мы готовы отдать пшеницу — без проблем. Но пусть они принесут реальное судебное решение о том, что эту пшеницу нужно изъять. У них нет этого решения, и мы не сможем отчитаться перед нашими партнерами, куда делась пшеница. Но сегодня даже не о пшенице речь. Следователь рассылает письма другим органам — Государственной пограничной службе, АМПУ, Государственной таможенной службе — о том, чтобы прекратить оформление любых грузопотоков с терминала Risoil. Это нонсенс — без судебных решений. Мы не отгружаем ни одной тонны грузопотока уже на протяжении семи дней. Значит, любой следователь может, наверное, закрыть и порт, а завтра — страну своим письмом. Это абсурд, это правовая яма", — подчеркнул Хаджишвили.

"Это не единичный случай. Они приходят на терминал по любому поводу, на который даже нет уголовных дел. Они не ищут эту компанию. Тем временем у нас не принимают документы на погрузку, это порядка 20 тыс. тонн в сутки, у нас стоят три танкера, на которые мы не можем начать погрузку. Это дикие деньги. Я, когда все закончится, подведу итоги убытков. Это не один десяток миллионов долларов", — подчеркнул глава Risoil.

В минувшую пятницу на территорию ООО СП "Рисоил Терминал" в морском порту "Черноморск" под руководством следователя ГПУ Терещенко В.М. прибыли 15 молодых людей в масках и с оружием в руках. Прикрываясь постановлением следственного судьи Печерского районного суда города Киева о проведении обыска, они пытались завладеть 3 тыс. тонн пшеницы, которая находится на хранении ООО СП "Рисоил Терминал", и на этот груз уже наложен арест.

"В настоящее время уже пятые сутки продолжаются следственные действия. Следователь намеренно затягивает время проведения обыска, тем самым блокируя работу предприятия. Сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции Украины по очереди, круглосуточно, используя собственный автотранспорт, блокируют все подъездные пути общего пользования, ведущих к предприятию, не позволяя проезда технологического транспорта", — говорилось в сообщении ООО СП "Рисоил Терминал".

Владельцы терминалов порта Южный в знак протеста могут остановить экспорт на два дня: Забастовка. Курс 30 и этих п#даров на вилах вынесут 01
Владельцы терминалов порта Южный в знак протеста могут остановить экспорт на два дня: Забастовка. Курс 30 и этих п#даров на вилах вынесут 02

Источник: https://censor.net.ua/v3090864
 
 
 Топ комментарии
 
Покращується таки інвестиційний клімат в Україні на п'ятому році каденції потужного сивочолого гетьмана..
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на таможне в Одессе реальный трэш. Подтверждаю. Рэкет по беспределу конкретному
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когда пришли за Саакашвили, вы сказали "правильно", ведь вы не Саакашвили...
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"Забастовка. Курс 30 и этих п#даров на вилах вынесут"

Это он ГПУ и ГФС так? Не могу начитаться..
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«Заручившись договором, по которому он получал четвертую часть всех барышей с открыточного предприятия, Корейко начал работать.» (с)
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Ви вже задовбали своїм батоном хвалитися Владельцы терминалов порта Южный в знак протеста могут остановить экспорт на два дня: "Забастовка. Курс 30 и этих п#даров на вилах вынесут" - Цензор.НЕТ 6195
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слава петГу великому!
что он еще может сказать?
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а шо говорить он опять
хочет на сейшелы поехать
на тэто бабосы нужны
вот ему и нагребут
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Шота Хаджишвили - я так понимаю, это самый честный чувак в Украине, который скорей всего, является тупо трейдером, скупает по дешевле и продает по дороже, причем с мутками... И когда к нему приходят из налоговой, строит из себя невинность... Хотя пан Шот, я могу и ошибаться...
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те шо мутят,те в доле с сивым и кагтавым.
абы так как ты говоришь,уже всё порешали ))) Власники терміналів порту "Южний" на знак протесту можуть зупинити експорт на два дні: "Страйк. Курс 30 і цих п#дарів на вилах винесуть" - Цензор.НЕТ 9954
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на таможне в Одессе реальный трэш. Подтверждаю. Рэкет по беспределу конкретному
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Продай ему чуть-чуть мозгов, хотя бы китайскую подделку, а то он совсем "пустой", только и может, за соевый батончик методичку с дурными вопросами перепечатывать. Владельцы терминалов порта Южный в знак протеста могут остановить экспорт на два дня: "Забастовка. Курс 30 и этих п#даров на вилах вынесут" - Цензор.НЕТ 2141
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аааа, так он дурак！ не, с придурками не работаю, у них нет денег всегда
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Вот и минусы децентрализации. Местные братки, трухановы и разная нечесть в погонах, работающая в Одессе.
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Как раз то, однозначно то, ты думаешь Киеву не приходится с ними считатся? Местная Одесская бандота, может еще раз случайно десяток - два спалить "протестующих" если "биндэровцы" их от кормуши стянут!
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Как бы это пафосно не звучало, но Одесса всегда ложила с прибором на оф. Киев, а сейчас соевые мародеры хотят и даже запускают свои липкие щупальцы в Одессу, но наверняка получат по сусалам, потому как в Одессе сосредоточен торговый бизнес очень не простых людей, которые в состоянии лупануть по наглой диабетной морде битой
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От що-б ви там знали про потужні реформи!!!
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Покращується таки інвестиційний клімат в Україні на п'ятому році каденції потужного сивочолого гетьмана..
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знакомый торгаш с седьмого км не может забрать контейнера уже почти два месяца. За день "хранения" платит 100 долларов. Говорит, еще месяц и банкрот, потому как цена реализации товара будет не конкурентная, продажи будут в минус
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Ну не в змозі все проконтролювати сивочолий гетьман на тернистому шляху потужних 144-ьох реформ.. Інколи бувають огріхи..
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диабетик ничего не может проконтролировать, тварь толстая, даже рошен в слепой траст на управление передал, та и маринку проморгал, когда та физкультурницей у ахмета калымила, провтыкал и сыночку футболку с надписью "расия" купил. Та лошара оно
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что за херь?
кого и куда вынесут?
28 или 30 большая разница?
е@бите этих хитрожопых одесситов
пусть платят налоги как все порядочные граждане Украины
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Не шатайте лодку. а то у рошена к концу года доходы упадут и шоколадный пидор будет грустным !
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да там без прокурорской крыши ни одна чайка не пёрнет
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.....страна ТРУСИТ бабосы на ВОЙНУ у всех у кого они есть !!!!
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на какую войну? а офшоры пархатые трусят
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А по ТВ ..*мальдівський * зараз гімн співає ..!

ЖИЄМ ПО НОВОМУ ! Владельцы терминалов порта Южный в знак протеста могут остановить экспорт на два дня: "Забастовка. Курс 30 и этих п#даров на вилах вынесут" - Цензор.НЕТ 4136
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когда пришли за Саакашвили, вы сказали "правильно", ведь вы не Саакашвили...
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самое лучшее СЕЙЧАС , лечь и лежать пока ВСЕ это не ПРОЙДЕТ !!! это совет ((((

неужели , те кто ЭКСПОРТИРУЕТ тысячи тон , не имеют ДЕНЕГ ???
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раньше при рыгах привыкли РЕШАТЬ данные вопросы, а теперь проверка по закону у них называется БЕСПРЕДЕЛОМ.

Крупные зернотрейдеры освоили схему по выводу миллионов долларов за рубеж, уклоняясь от уплаты налогов в бюджет Украины. Чтобы отвлечь внимание силовых структур и подкупить общественность они представляют себя как благотворителей, жертвуя крохи от своих суперприбылей для пострадавших в АТО и социально обездоленных лиц
Группа компаний Risoil S.A., которая менее года назад пафосно открывала свои новые терминал в порту «Черноморск» оказалась замешана в грязную историю с укрывательством налогов и отмыванию денег. С виду - вполне представительный зернотрейдер, а не деле - устойчивая преступная организация. Мы можем утверждать это, исходя из документов и уголовных производств последних лет.
Не так давно СМИ писали, о подразделениях Risoil S.A. - СП «Рисоил терминал» и «Новик Порт Сервис», которые участвовали в одной из подобных схем.
Формально за первой компанией некий гражданин Швейцарии Марк Жиерон (правильнее Marc Gillieron), юрист швейцарской адвокатской фирмы Chabier Avocats и обслуживающий интересы BNP PARIBAS. Данный гражданин никогда не занимался зернотрейдингом, его на рынке зерна не знают. Более того, в реальности группой Risoil S.A. управляют по доверенности гражданин Грузии Шота Хаджившили и гражданин Болгарии Александр Минов.
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просто терминалов на всех не хватает
надо срочно создать траст для управления этими
и постройки новых, если захочут
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Янык четыре года как в Ростове, а дело его живет!!!
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Да им просто намекают что надо занести, вот непонятливые.
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Може хтось "кришує", а може хтось податки платити не хоче.
Все може бути.
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И интересно, что это за зернотрейдеры ещё такие? Какое отношение они имеют к производству зерна? Сами фермеры должны объединяться, фрахтовать сухогруз и экспортировать урожай. Барыги просто задрали уже.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВладельцы терминалов порта Южный в знак протеста могут остановить экспорт на два дня: "Забастовка. Курс 30 и этих п#даров на вилах вынесут". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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