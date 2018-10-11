 Владельцы терминалов порта Южный в знак протеста могут остановить экспорт на два дня: "Забастовка. Курс 30 и этих п#даров на вилах вынесут". ВИДЕО

Сотрудники Risoil и общественная организация "Бизнес Варта" проводят митинг возле Одесской областной прокуратуры с требованием остановить блокирование работы терминала, сообщает Цензор.НЕТ.
"Собирай народ! Обзвони всех. Ты же всех знаешь. На пару дней тормознуть экспорт (лучше на пару недель), пусть корабли постоят и валюта в страну не позаходит. Забастовка - у всех нормальных форс-мажор. Курс 30 и этих пидаров на вилах вынесут. Твари", - добавил Петрище.
"Это просто называется — рэкет и воровство. Мы хотим попросить прокуратуру области и Генеральную прокуратуру вмешаться в ситуацию. Потому что это не только у нас. Мы просто говорим об этом. Это происходит везде, каждую неделю, и десятки случаев, когда забирают пшеницу. Сама ГФС создала систему "черных" и "серых" компаний, которые экспортируют пшеницу, и сама ГФС с этого кормится, в первую очередь, а ГПУ это "крышует". Поэтому мы хотели бы донести до них, что это нужно в ближайшее же время упразднить, разблокировать работу терминалов и позволить людям работать, зарабатывать и платить налоги", - заявил собственник Risoil S. A. Шота Хаджишвили на митинге возле Одесской областной прокуратуры Хаджишвили, сообщают "Порты Украины".
По его словам, попытка сотрудников прокуратуры вывезти с терминала Risoil в морском порту "Черноморск" 3 тыс. тонн зерна не обеспечена соответствующим судебным решением. "Решения суда у них нет. Мы готовы отдать пшеницу — без проблем. Но пусть они принесут реальное судебное решение о том, что эту пшеницу нужно изъять. У них нет этого решения, и мы не сможем отчитаться перед нашими партнерами, куда делась пшеница. Но сегодня даже не о пшенице речь. Следователь рассылает письма другим органам — Государственной пограничной службе, АМПУ, Государственной таможенной службе — о том, чтобы прекратить оформление любых грузопотоков с терминала Risoil. Это нонсенс — без судебных решений. Мы не отгружаем ни одной тонны грузопотока уже на протяжении семи дней. Значит, любой следователь может, наверное, закрыть и порт, а завтра — страну своим письмом. Это абсурд, это правовая яма", — подчеркнул Хаджишвили.
"Это не единичный случай. Они приходят на терминал по любому поводу, на который даже нет уголовных дел. Они не ищут эту компанию. Тем временем у нас не принимают документы на погрузку, это порядка 20 тыс. тонн в сутки, у нас стоят три танкера, на которые мы не можем начать погрузку. Это дикие деньги. Я, когда все закончится, подведу итоги убытков. Это не один десяток миллионов долларов", — подчеркнул глава Risoil.
В минувшую пятницу на территорию ООО СП "Рисоил Терминал" в морском порту "Черноморск" под руководством следователя ГПУ Терещенко В.М. прибыли 15 молодых людей в масках и с оружием в руках. Прикрываясь постановлением следственного судьи Печерского районного суда города Киева о проведении обыска, они пытались завладеть 3 тыс. тонн пшеницы, которая находится на хранении ООО СП "Рисоил Терминал", и на этот груз уже наложен арест.
"В настоящее время уже пятые сутки продолжаются следственные действия. Следователь намеренно затягивает время проведения обыска, тем самым блокируя работу предприятия. Сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции Украины по очереди, круглосуточно, используя собственный автотранспорт, блокируют все подъездные пути общего пользования, ведущих к предприятию, не позволяя проезда технологического транспорта", — говорилось в сообщении ООО СП "Рисоил Терминал".
Это он ГПУ и ГФС так? Не могу начитаться..
«Заручившись договором, по которому он получал четвертую часть всех барышей с открыточного предприятия, Корейко начал работать.» (с)
что он еще может сказать?
хочет на сейшелы поехать
на тэто бабосы нужны
вот ему и нагребут
абы так как ты говоришь,уже всё порешали )))
кого и куда вынесут?
28 или 30 большая разница?
е@бите этих хитрожопых одесситов
пусть платят налоги как все порядочные граждане Украины
ЖИЄМ ПО НОВОМУ !
неужели , те кто ЭКСПОРТИРУЕТ тысячи тон , не имеют ДЕНЕГ ???
Крупные зернотрейдеры освоили схему по выводу миллионов долларов за рубеж, уклоняясь от уплаты налогов в бюджет Украины. Чтобы отвлечь внимание силовых структур и подкупить общественность они представляют себя как благотворителей, жертвуя крохи от своих суперприбылей для пострадавших в АТО и социально обездоленных лиц
Группа компаний Risoil S.A., которая менее года назад пафосно открывала свои новые терминал в порту «Черноморск» оказалась замешана в грязную историю с укрывательством налогов и отмыванию денег. С виду - вполне представительный зернотрейдер, а не деле - устойчивая преступная организация. Мы можем утверждать это, исходя из документов и уголовных производств последних лет.
Не так давно СМИ писали, о подразделениях Risoil S.A. - СП «Рисоил терминал» и «Новик Порт Сервис», которые участвовали в одной из подобных схем.
Формально за первой компанией некий гражданин Швейцарии Марк Жиерон (правильнее Marc Gillieron), юрист швейцарской адвокатской фирмы Chabier Avocats и обслуживающий интересы BNP PARIBAS. Данный гражданин никогда не занимался зернотрейдингом, его на рынке зерна не знают. Более того, в реальности группой Risoil S.A. управляют по доверенности гражданин Грузии Шота Хаджившили и гражданин Болгарии Александр Минов.
надо срочно создать траст для управления этими
и постройки новых, если захочут
Все може бути.