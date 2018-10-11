 "Украина без живодеров", - активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева с требованием привлечь к ответственности догхантера Святогора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
11 октября Шевченковский райсуд Киева начал рассмотрение дела в отношении догхантера Алексея Святогора, которого обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 300 УК Украины (изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости). Дело должен начать рассматривать новый судья Владимир Бугель.
Тем временем, под зданием суда проходит зоозащитная акция "Хто кришує живодерів?".
"Прошло 2 года с момента открытия дела по убийце животных Алексею Святогору. Мужчина по многим свидетельствам является координатором живодеров по всей Украине. Активисты неоднократно давали показания и доказательства того, что живодер получает особое удовольствие от убийства. Собак и кошек Святогор травит так, чтобы перед смертью животные чувствовали максимальное страдания. Чуть ли не по собственным признаниям киевлянин убил несколько тысяч животных", - заявляют организаторы акции.
Активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева с требованием привлечь догхантера Святогора к ответственности.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напомним, Святогор подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 300, ч. 3 ст. 300 ( "Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию") Уголовного кодекса Украины.
Нет.
Значит вы сознательно оболгали человека! Как и эти придурки у суда!
Надо на вас в суд подать за ложь!
А если почитать что эти зоопридурки ему вменяют - тайная организация истребителей животных и тысячи ни в чем не повинных трупиков собачек - сразу видно идиотов!
Пусть идут на Куру рябу или Голосеевских курчата - и спасают нив чем не повинных циплят и зародышей курицы - яйца!
Да думаю в Киеве и мясокомбинаты есть!
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Тогда работники боен - это самые аморальные люди. Так?
По украинским законам за убийства собак и кошек 8 лет тюрьмы.
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Ещё одно передёргивание.
Ведь они не то что собачек - людей убивают!
Ну и что что агрессор, и убийца - человек же!
У вас есть доказательства что он ходил и убивал? Фото, видео?
Педофил Сергей Головкин по кличке «Фишер» перед тем, как убить 11 мальчиков, закончил сельскохозяйственную академию, работал на 1-м Московском конном заводе в посёлке Горки-10. Именно туда, к своим любимым лошадям, он на протяжении 10 лет заманивал детей, а затем насиловал и убивал.
Чарльз Мэнсон, лидер секты «Семья», осуждённый за несколько убийств, в том числе беременной Шэрон Тейт, заявлял: «Мы должны осознать, что мы не лучше, чем животные».
«Мальчики с гриппозными повязками», 2009 год, подробности ниже.
7 ноября 2012 года юрист московской фармацевтической сети «Ригла» Дмитрий Виноградов без видимых причин убил из ружьишка пятерых человек и ранил ещё двоих. Как выяснилось, он был волонтером зоозащитного фонда и очень любил животных
9 февраля 2014 в Воскресенский храм Южно-Сахалинска ворвался 24-летний местный житель Степан Комаров и стал методично расстреливать из помпового ружья прихожан. Двоих убил, семерых ранил. Годом ранее он сообщал на своей странице Вконтакте, что готов убить всякого, кто поднимет руку на щенков, а также постил фотки своей любимой собаки.
Я от типу садист, вважаю що бродячі собаки не мають бігати по вулицях, але собаку свою врятував коли хазяї збиралися її топити (вчасно не роздивилися що дівчинка і лишили)- 13 років уже в мене, кота підібрав і вигодував з піпетки.
Хто з зоозахисників може таким похвалитися?
Видимо ее давно никто не т-л!
А в секс шоп зайти стесняется!
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кто тебе такую чушь сказал? плюнь ему в морду