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 "Украина без живодеров", - активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева с требованием привлечь к ответственности догхантера Святогора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Шевченковский райсуд Киева сегодня должен начать рассмотрение дела догхантера Алексея Святогора. Под зданием суда проходит пикет зоозащитников с требованием привлечь Святогора к ответственности.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

11 октября Шевченковский райсуд Киева начал рассмотрение дела в отношении догхантера Алексея Святогора, которого обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 300 УК Украины (изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости). Дело должен начать рассматривать новый судья Владимир Бугель.

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Тем временем, под зданием суда проходит зоозащитная акция "Хто кришує живодерів?". 

"Прошло 2 года с момента открытия дела по убийце животных Алексею Святогору. Мужчина по многим свидетельствам является координатором живодеров по всей Украине. Активисты неоднократно давали показания и доказательства того, что живодер получает особое удовольствие от убийства. Собак и кошек Святогор травит так, чтобы перед смертью животные чувствовали максимальное страдания. Чуть ли не по собственным признаниям киевлянин убил несколько тысяч животных", - заявляют организаторы акции. 

Украина без живодеров, - активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева с требованием привлечь к ответственности догхантера Святогора 01

Активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева с требованием привлечь догхантера Святогора к ответственности.

Украина без живодеров, - активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева с требованием привлечь к ответственности догхантера Святогора 02
Украина без живодеров, - активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева с требованием привлечь к ответственности догхантера Святогора 03
Украина без живодеров, - активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева с требованием привлечь к ответственности догхантера Святогора 04
Украина без живодеров, - активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева с требованием привлечь к ответственности догхантера Святогора 05
Украина без живодеров, - активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева с требованием привлечь к ответственности догхантера Святогора 06
Украина без живодеров, - активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева с требованием привлечь к ответственности догхантера Святогора 07
Украина без живодеров, - активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева с требованием привлечь к ответственности догхантера Святогора 08
Украина без живодеров, - активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева с требованием привлечь к ответственности догхантера Святогора 09
Украина без живодеров, - активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева с требованием привлечь к ответственности догхантера Святогора 10
Украина без живодеров, - активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева с требованием привлечь к ответственности догхантера Святогора 11
Украина без живодеров, - активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева с требованием привлечь к ответственности догхантера Святогора 12
Украина без живодеров, - активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева с требованием привлечь к ответственности догхантера Святогора 13
Украина без живодеров, - активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева с требованием привлечь к ответственности догхантера Святогора 14
Украина без живодеров, - активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева с требованием привлечь к ответственности догхантера Святогора 15

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, Святогор подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 300, ч. 3 ст. 300 ( "Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию") Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/v3090853
 
   
 Топ комментарии
 
О! Давненько "зоофилов" не было видно! Давно не читал, что собаки не ошибаются, и если кого кусают, то так ему, собаке, и надо... "Украина без живодеров", - активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева с требованием привлечь к ответственности догхантера Святогора - Цензор.НЕТ 1581
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Любитель собак В.В.Путин и веган Гитлер одобряют эту акцию.
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Живодерство - так, це злочин, але уявіть іншу ситуацію. Чоловік гуляє з дитиною, на дитину нападає собака. У чоловіка легально зареєстрований травматичний пістолет, він з нього стріляє в собаку, аби захистити дитину. Його теж на 8 років у тюрму треба??? Особливо якщо виявиться, що собака скажена...
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О! Давненько "зоофилов" не было видно! Давно не читал, что собаки не ошибаются, и если кого кусают, то так ему, собаке, и надо...
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По украинским законам за убийства собак и кошек 8 лет тюрьмы. Вот пусть и выполняют судьи украинские законы. Те ,кто убивают животных могут свободно убить человека, для них ничья жизнь не имеет ценности. В нашей стране слишком много развелось ублюдков, которым животные мешают жить,да и люди им мешают жить, судя по сводкам МВД.
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Живодерство - так, це злочин, але уявіть іншу ситуацію. Чоловік гуляє з дитиною, на дитину нападає собака. У чоловіка легально зареєстрований травматичний пістолет, він з нього стріляє в собаку, аби захистити дитину. Його теж на 8 років у тюрму треба??? Особливо якщо виявиться, що собака скажена...
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Нечего плести тень на плетень. Человек ходил и убивал собак, которые ни на кого не нападали, прикормленных, стерилизованных и не злобных. Нападают как раз хозяйские собаки ,которых выпускают побегать или которые сорвались с поводка. С собаками в стране такой же бардак как и со всем остальным. Их нужно стерилизовать, чтобы они не размножались, нужно наказывать тех, кто держит и выпускает собак погулять без присмотра, а потом щенков подбрасывают куда угодно.Нужно прививать собак от бешенства и усыплять больных собак. Но кто это делает и при чем тут сами собаки? Если их всех истребить они через время снова появятся, прибегут из других районов.Это не мера - ходить с ружьем и на глазах у детей убивать мирных животных.И мне удивительно, что я должна такие простые вещи тут объяснять.
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Очередная сказка. Нападают как раз прикормленные. Хозяйские - практически никогда.
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Врешь,при чем нагло. Сам живодер и живодеров защищаешь.
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Аргументация на уровне... интеллекта собаки... С кем поведёшьсИ, как гритси... "Україна без шкуродерів", - активісти пікетують Шевченківський райсуд Києва з вимогою притягнути до відповідальності догхантера Святогора - Цензор.НЕТ 9280
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А кінологи кажуть інакше. Кажуть: якщо собаки збилися в зграю, то це вже не собаки, а дикі звірі, як вовки. І їх стерилізація не зробить добрими. І треба не допускати появи саме зграй собак
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Собаки сбиваются в стаи нестерилизованные и голодные. Прикормленные не голодные собаки никого не трогают на улицах.
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А шо, уже есть решение суда?
Нет.
Значит вы сознательно оболгали человека! Как и эти придурки у суда!
Надо на вас в суд подать за ложь!
А если почитать что эти зоопридурки ему вменяют - тайная организация истребителей животных и тысячи ни в чем не повинных трупиков собачек - сразу видно идиотов!
Пусть идут на Куру рябу или Голосеевских курчата - и спасают нив чем не повинных циплят и зародышей курицы - яйца!
Да думаю в Киеве и мясокомбинаты есть!
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Те ,кто убивают животных могут свободно убить человека, для них ничья жизнь не имеет ценности.
--
Тогда работники боен - это самые аморальные люди. Так?

По украинским законам за убийства собак и кошек 8 лет тюрьмы.
--
Ещё одно передёргивание.
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А ты общался с работниками боен? Ну так иди посмотри что там за "люди".
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Мадам (мадемуазель) напомните-ка мне, в каком году мы с Вами на брудершафт пили. В 1958-м?
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Да мне как -то пох. Я с живодерами не общаюсь.
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Вижу, что Вам скотина ближе по уровню эмоционально-интеллектуального развития! "Україна без шкуродерів", - активісти пікетують Шевченківський райсуд Києва з вимогою притягнути до відповідальності догхантера Святогора - Цензор.НЕТ 1400
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По твоему уровню общения у тебя дикая злоба на все живое. Сам себя любишь по праздникам.
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Да нет, деточка, это у Вас злобы немерено... Впрочем, это очень характерно для скотолюбов. Кто любит животных больше, чем людей? Пральна - тот, у кого в отношениях с людьми бАльшие проблемы.
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По статистике все садисты- маньяки начинали убийства людей с убийств животных в детстве. Так что видимо и ты до такого скоро допрыгаешься.
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Мой коллега работал на бойне забойщиком.Подтверждает будучи адекватным человеком:не самое приятное занятие.Во многом гораздо порядочнее,чем те,кто на бойне не работал.
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Жаль, что в вашем окружении порядочным оказался только забойщик скота.))
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В моем окружении разные люди есть...Но забойщик скота как раз порядочный.Я,Лариса,не сторонник жестокости,но для того,что бы счастливо жили такие как Вы,необходимы и чистильщики...Нравится это нам,или нет...
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Тогда по вашему и этой диб-ки Ларисы логике - добробаты и АТО ки самые непорядочные люди!
Ведь они не то что собачек - людей убивают!
Ну и что что агрессор, и убийца - человек же!
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Serg,Лариса женщина,пусть носительницей мира и добра и остается!
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Почти согласен! Ларочка,а вы не забыли случаем о детях(да и взрослых то же),которых загрызли или искалечили так сказать домашние животные?! Сейчас у бродячих собачек(у кошечек-нет)на ушках зелененькие бирочки:подтверждение кастрации.Очень даже здорово!Но вот проблема,НОРМАЛЬНЫХ людей они не трахают,они их кусают!Я не садист,нормальный охотник в собак стрелять не желает,но бродячим животным на улицах наших населенных пунктов места нет!!!
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Повторяю вышесказанное.Человек ходил и убивал собак, которые ни на кого не нападали, прикормленных, стерилизованных и не злобных. Нападают как раз хозяйские собаки ,которых выпускают побегать или которые сорвались с поводка. С собаками в стране такой же бардак как и со всем остальным. Их нужно стерилизовать, чтобы они не размножались, нужно наказывать тех, кто держит и выпускает собак погулять без присмотра, а потом щенков подбрасывают куда угодно.Нужно прививать собак от бешенства и усыплять больных собак. Но кто это делает и при чем тут сами собаки? Если их всех истребить они через время снова появятся, прибегут из других районов.Это не мера - ходить с ружьем и на глазах у детей убивать мирных животных.И мне удивительно, что я должна такие простые вещи тут объяснять.
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А кто сказал,что это необходимо делать на глазах у детей в дневное время?!
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Это вообще противозаконно делать.Не говоря уже о моральной стороне. Не забывайте, что эти убийства к вам же и вернутся или вашему потомству. Бумеранг.
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Знаю! Всякий нормальный охотник кроме закона об оружии,правил охоты и т.д. проходит еще и так сказать моральный кодекс охотника.Спросите знакомых охотников:вам расскажут.
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ОПЯТЬ БРЕХНЯ!
У вас есть доказательства что он ходил и убивал? Фото, видео?
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- Ах ты, бродяга, смердный прыщ! Вот тебе, сукин сын! Ах, негодяй!.. Ах, негодяй… сукин сын. На колени, червь!! Попался, сукин сын Якин! Молись, сучий сын, прощайся с жизнью! Ты чьих будешь? Чей холоп, спрашиваю? (с)
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Хто більше всіх верещить, той і активіст.
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Эти слабоумные блондинки собрались доконать Святогора.
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Брюнетки как правило(не без исключений)умнее.Подтверждаю личным опытом .
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"Дорогой, ты меня будешь любить, когда я поседею? - Да куда же я денусь, любил же тебя, когда у тебя были волосы рыжего, черного, розового и даже зеленого цвета!"
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Любитель собак В.В.Путин и веган Гитлер одобряют эту акцию.
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Дидовик, фашисты могут любить собак, а вот убийцы собак никогда не могут любить людей.
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Очередной очень сомнительный тезис. И, вангую, никаких обоснований (окромя хамства) не буИт.
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Чего лезешь в чужой разговор ,ненавистник собак и людей?
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Людоед Николай Джумагалиев совершил 7 доказанных убийств, три из которых содержали элементы каннибализма. Свою первую жертву он изрубил на куски и засолил в бочке. Из остальных делал манты и кормил знакомых. На суде он пытался оправдаться: «Я встал на сторону животных и делал с людьми только то, что они делают с животными».

Педофил Сергей Головкин по кличке «Фишер» перед тем, как убить 11 мальчиков, закончил сельскохозяйственную академию, работал на 1-м Московском конном заводе в посёлке Горки-10. Именно туда, к своим любимым лошадям, он на протяжении 10 лет заманивал детей, а затем насиловал и убивал.

Чарльз Мэнсон, лидер секты «Семья», осуждённый за несколько убийств, в том числе беременной Шэрон Тейт, заявлял: «Мы должны осознать, что мы не лучше, чем животные».

«Мальчики с гриппозными повязками», 2009 год, подробности ниже.

7 ноября 2012 года юрист московской фармацевтической сети «Ригла» Дмитрий Виноградов без видимых причин убил из ружьишка пятерых человек и ранил ещё двоих. Как выяснилось, он был волонтером зоозащитного фонда и очень любил животных

9 февраля 2014 в Воскресенский храм Южно-Сахалинска ворвался 24-летний местный житель Степан Комаров и стал методично расстреливать из помпового ружья прихожан. Двоих убил, семерых ранил. Годом ранее он сообщал на своей странице Вконтакте, что готов убить всякого, кто поднимет руку на щенков, а также постил фотки своей любимой собаки.
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Ерунда. Известно всем, что садисты начинают свою "деятельность в детстве с убийств животных.
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Что объединяет этих людей на фото? Общие интересы? Любовь к ближнему? Страх? Нет! Их объединяет ненависть к самим себе как к представителям Homo sapiens.
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Они не хотят триумфа зла, они на светлой стороне.)
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Цікаво, бодай одна з цих активісток підібрала бодай одну собачку на вулиці і прихистила у себе в квартирі?
Я от типу садист, вважаю що бродячі собаки не мають бігати по вулицях, але собаку свою врятував коли хазяї збиралися її топити (вчасно не роздивилися що дівчинка і лишили)- 13 років уже в мене, кота підібрав і вигодував з піпетки.
Хто з зоозахисників може таким похвалитися?
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Мне они нравятся. Смешные зверьки. В смысле зоозащитники.
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А для тебя, урод, убийцы животных - это не зверьки? Ну тогда дай медаль, например ,кацапскому фашисту- боевику на Донбассе Милевскому, который убивал щенков и выкладывал в интернет.
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Ты либо поешь, либо маску надень. Весь монитор слюной забрызгала.
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Лучше тебя слюной забрызгать, чем читать твой садистский бред.
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Я мясо собак и кошек не ем.. А ты видно собачатиной питаешься.
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Тобто поросятка, гусики, курочки для тебе не живі істоти?

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БОЖЕ КАКАЯ Д-РА!!!!!!!!
Видимо ее давно никто не т-л!
А в секс шоп зайти стесняется!
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М-да. Цензор в этом вопросе явно пристрастен. Но за делом не следит - это (предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 300 УК Украины (изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости)) уже давно неправда, одумались следователи, не стали несколько коллективов телеканалов сажать.
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Украина должна быть цивилизованной страной, а не живодерней и приютом садистов.Во всех цивилизованных странах за убийства животных дают большие сроки.
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Это неправда. Вегетарианских на уровне законодательства стран не существует.
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Что за бред? Я пишу про законы о собаках и кошках и нечего тут паясничать.Весело сильно? Тема веселая?
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Назви ці країни. Щоб не бути голослівною.
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Все страны ЕС, Америка, Канада. в Швеции с собаками разрешают посещать церкви.
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Самое интересное будет в конце: преследование это хотелки некоторых депутатов, но заплатят Святогору очень немаленькую сумму в результате все граждане а не эти депутаты.
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А я бы запретил зоозащитникам гулять без намордников... Похоже 70% больны бешенством
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А ты с детства бешеный. Только конченое существо может похихикивать над защитниками животных. Сам видно живодер еще тот.
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Вы в зеркало-то на себя иногда смотрите! Понимаю, что противно! Но надо! Признание болезни - первый шаг к выздоровлению!
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не - я только православных младенцев, снегирей и копчёную бурятину
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Нехай краще скинуться грошима на притулки для тварин.
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Тут треба вибирати - хочете жити як в ЕС та США, чи як на росії.
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Наступним кроком має бути кримінальне покарання тим хто стерилізує собак та котів!
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Кошатину и собачатину тебе не обязательно жрать.
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Посадити його у вольєр з бродячими собаками. Годувати тільки Святогора. Ми ж гуманісти "Україна без шкуродерів", - активісти пікетують Шевченківський райсуд Києва з вимогою притягнути до відповідальності догхантера Святогора - Цензор.НЕТ 1572
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Ми ж гуманісти
--

кто тебе такую чушь сказал? плюнь ему в морду
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Краще б ці пікетчики позабирали додому всіх безпритульних тварин. ТОді би догхантеру просто не було би кого убивати!
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новости"Украина без живодеров", - активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева с требованием привлечь к ответственности догхантера Святогора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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