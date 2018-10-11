 "Авария носителя", - экипаж российской ракеты "Союз" не смог долететь до МКС и экстренно приземлился в Казахстане. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру.

...

Во время старта ракеты "Союз МС-10" к МКС произошла авария носителя. На "Союзе" после запуска аварийно отключились двигатели второй ступени. Сработала система аварийного спасения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На МКС произошла утечка воздуха из-за российского "Союза": трещину на земле замазали клеем, который высох и отпал. Рогозин подозревает космонавтов. ВИДЕО

Члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, которые находились на борту "Союза МС-10", остались живы после аварии. Они приземлились в Казахстане.

"Экипаж вышел на связь с наземными службами космодрома", - сообщает издание.

"Экипаж приземлился. Все живы", - заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.