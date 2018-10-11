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Все про:авария (1060) космос (562) Роскосмос (24) Россия (70711)

 "Авария носителя", - экипаж российской ракеты "Союз" не смог долететь до МКС и экстренно приземлился в Казахстане. ВИДЕО

С космодрома Байконур пытался стартовать к МКС очередной экипаж в составе российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейгана. Однако в ходе запуска произошла авария - аварийное отключение двигателей второй ступени. Экипажу удалось эвакуироваться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру.

...

Во время старта ракеты "Союз МС-10" к МКС произошла авария носителя. На "Союзе" после запуска аварийно отключились двигатели второй ступени. Сработала система аварийного спасения. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На МКС произошла утечка воздуха из-за российского "Союза": трещину на земле замазали клеем, который высох и отпал. Рогозин подозревает космонавтов. ВИДЕО

Члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, которые находились на борту "Союза МС-10", остались живы после аварии. Они приземлились в Казахстане.

"Экипаж вышел на связь с наземными службами космодрома", - сообщает издание.

"Экипаж приземлился. Все живы", - заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Источник: https://censor.net.ua/v3090843
 
   
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успел все таки Ник где то дрелькой поколупаться...
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Радянська техніка вже старенька і доживає останні часи, а росія так і не змогла стати космічною країною, Асад та бандерівці важливіше.
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це все проіскі імпіріаліста Нютона з його "силою земного тяжіння"...
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Точно! Исчо Ньютон был жидомасоном и придумал какие то 3 жидомасонских закона! Русский скрепоносец плевал на Ньютона и его законы!
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Ну а ким ще він міг бути з імям Ісаак?
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Саме тому вони хочуть винайти телепорт
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ДрОва не тієї системи завантажили з похмелюги.
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В Кремле поблагодарили бога за выживших космонавтов


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал аварию корабля «Союз МС-10», которая произошла на 119-й секунде после старта с космодрома Байконур.
«Слава Богу, космонавты живы. Хорошо, что должным образом сработали системы безопасности и сам экипаж», - сказал Песков.
Случившаяся авария лишь подтверждает преимущества окропленних святой водой кораблей "Союз". В неосвячених,а значит и нескрепних "Союзах" при старте космонавти не виживают" ! )
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Угу. И космонавты живы, и мудаки целы. Фсё карашо. )
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План по выбрасыванию баблища на ветер (буквально) выполняется.
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При тем тут томос? Томос -- Украине. А ракету в небо кацапы пуляли.
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13:34

Источник РИА «Новости» сообщил, что все пилотируемые пуски российских ракет после аварии «Союза» отменены. "Аварія носія", - екіпаж російської ракети "Союз" не зміг долетіти до МКС і екстрено приземлився в Казахстані - Цензор.НЕТ 797
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Придётся астронавтам остаться на орбите сверхурочно...
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Вот и положись в чем-нибудь на рукожопых россиян.
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смею предположить - это был последний американец, который летел на станцию этим автостопом.
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К сожалению, пилотируемый Драгон2 Маска будет только тестироваться в конце этого года, а пробный полет намечен только в следующем году!
Но есть надежда, что НАСА сейчас вольет денег в СпейсХ и ускорит процесс сертификации и тестирования!
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Кругом Раши - одни злобные враги: то палки в колеса вставляют, то камни под косы бросают. Даже "своего", американца, не пожалели.
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***
принято решение присвоить правительственной комиссии по расследованию причин аварий ракетоносителей... статус постоянно действующей.
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їм давно пора організувати нове міністерство - мінповнийпізд#ц)))
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ну как мы и предполагали
земля лежит на трёх слонах
слоны стоят на черепахе
кричит гагарин в микрофон
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Не, благодарить Бога нужно. Но, для такой православной державы писать слово "Бог" с маленькой буквы не скрепно. Разве, что они благодарили какого то иного бога.
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зачьотная картинка..
"Аварія носія", - екіпаж російської ракети "Союз" не зміг долетіти до МКС і екстрено приземлився в Казахстані - Цензор.НЕТ 528

три столба,на которих держится рузьке империя..


економическая мощь,православие,пропаганда.


деньги на космос есть,но уже не помогают..ибо Мозги или деградировали,или УЕХАЛИ.Попи не альтернатива ..Космос "падает".Вот и Пропаганду живить больше нечем..
-----------------------------

..Мюридка опять стонет....
У сложных систем есть особенность - их крайне сложно разрушить. Даже с фатальными повреждениями такая система, хрипя и кашляя легкими, все равно ползет выполнять свой функционал. Ее разрушение возможно только на системной основе - везде и по всем структурам. Но уж если она замирает - то реанимировать ее невероятно сложно. Если вообще возможно.
Российский космос, похоже, сейчас как раз в стадии окончательного замирания. Одна из последних сложных систем с разветвленной межотраслевой структурой уже не в состоянии функционировать не то что нормально, а вообще. Катастрофа ракеты "Союз" с экипажем (который, к счастью, выжил) - это один из последних маркеров, сигнализирующих о смерти отрасли.

Сама по себе катастрофа - не показатель, но в совокупности с бесконечными провалами везде - и на земле, и в самом космосе - можно говорить об утрате устойчивости этой отрасли, она становится "токсичной", небезопасной. Система "Союз" - одна из самых безопасных за всю историю космонавтики, последняя авария с "Союзом" произошла в 1983 году. И если даже такая система перестает нормально и безопасно функционировать - это показатель распада во всей его неприкрытой мерзости.

Дело даже не в том, что Роскосмосом поставлен управлять очередной некомпетентный назначенец - даже полный идиот в единичном качестве неспособен разрушить столь устойчивую систему. Проблема в том, что российская промышленность деградировала до такого состояния, в котором она неспособна обеспечивать нормальное функционирование самых сложных своих составных частей. Нарушения идут по всем цепочкам, и сказать, где именно порвется в этот раз, невозможно - нет каких-то отдельных слабых мест. Труба, проржавевшая насквозь везде, не лечится еще одним хомутом. И даже десятью.
Путинская экономика - это труба. И больше ничего. Все, что сложнее перекачки украденного у народа газа и нефти за рубеж, ей уже не под силу. И дальше будет только хуже.

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Будущий рюзьге кацманафт тренируется.
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Да заберите кувалду у этого дурика с датчиками. Американца жалко.
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Це кінець руської програми освоєння космічного простору. Віват Маск.
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А что Маск, он пилотируемыми ракетоносителями не занимается, США не зря оплачивают запуски с рашки.
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Занимается. Летом следующего года обещает запустить астронавтов своим кораблём.
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путин, рогозин и вся эта кремлевская шобла как цари Мидасы, только тот превращал всё, к чему прикоснется в золото, а эти - в г*вно. Ну, реально, они уже всё сломали, что только можно было.
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Ааа! Так вот он где! А то его дома давненько видно не было.
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На несколько десятков удачных пусков пилотируемых ракет на МКС одна авария это нормально, проблема в том что больше никто этим не занимается и космонавтам придется ждать следующего Союза чтоб вернутся на землю.
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К МКС пристыковано 2 "Союза" (один правда с дыркой) и астронавты могут вернуться не дожидаясь смены. Главное не забыть выключить утюги и т.п. и запереть за собой люк.
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Есть такой термин - тенденция, где одна авария становится началом закономерности!
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Новость должна называтся: "Рукожоп-10 совершил удачную посадку". Не реально Бог был милостив к американцу.
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На днях очередной Фалкон9 вывел на орбиту очередной спутник!
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Алексей Овчинин: Ну ладно вам, будьте ж вы людьми…
Ник Хейган: Кто мы-то?! К кому ты обращаешься, блть?! Я один здесь, накуй! Кто людьми-то, мля? Я уже не человек, мля, я зверь накуй!
Алексей Овчинин: Ну ч… что вы орёте-то всё?..
Ник Хейган: Кто вы-то, ёп твою мать, блть?! Кто «вы», накуй? Орёте. Я один здесь, блть!
Алексей Овчинин: Братишка! Я вот тут придумал... Давай, когда мы на МКС прилетим, я там в невесомости насру? Все мухи на говно слетятся, а мы потом шлюзовую камеру откроем, мухи туда улетят и в вакууме сдохнут...

Ник Хейган молча дёргает рычаг экстренной эвакуации.
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А вот и интересные подробности:

Скрин твитерский. Вот неужели они реально постили заготовочки?!
"Аварія носія", - екіпаж російської ракети "Союз" не зміг долетіти до МКС і екстрено приземлився в Казахстані - Цензор.НЕТ 3996
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С того же обсуждения:

Похоже дырка в обшивке Союза была предупреждением. Сверловщик разошелся не на шутку.

* * *
Уже через пару часов эту неудачу представят как почти победу. У американцев астронавты гибли, а у нас нет. Вечером будет ток-шоу, где скажут что это прекрасная проверка уникальных систем спасения.
* * *
ПопА надо высечь. Х.....во освятил ракету.

* * *
Перед запуском ракету освятил отец Сергий. В 2013 году он говорил, что падают только те ракеты, которые не освящают.
Мы, жильцы нашего дома, требуем: Отца Сергия ..... лишить сана и прочь из профессии!

https://cosmos.d3.ru/raketa-soiuz-ms-10-s-novym-ekipazhem-mks-poterpel-avariiu-1671887/?sorting=rating
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***
- По нашему курсу чья-то ракета ...Чья это ракета, вашу мать?
- НАСА, а сьто?
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И это "Союз"! Проверенный-перепроверенный, испытанный-переиспытанный десятилетиями эксплуатации.
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Санкционку ,небось, доставить на МКС хотели... а ось вам!
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Зарплата инженеров в НАСА - 11 тыс. долларов/мес
Зарплата гендиректора наса - 14.500 долларов/мес

Зарплата инженеров в Роскосмосе - 350 долларов/мес
Зарплата гендиректора Роскосмоса - 96.000 долларов/мес

"Аварія носія", - екіпаж російської ракети "Союз" не зміг долетіти до МКС і екстрено приземлився в Казахстані - Цензор.НЕТ 3051
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Не, реально, хочешь завалить дело - поручи Рогозину. Может, пора ему в Киеве вручить орден "за заслуги"?
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежом"Авария носителя", - экипаж российской ракеты "Союз" не смог долететь до МКС и экстренно приземлился в Казахстане. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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