 "Авария носителя", - экипаж российской ракеты "Союз" не смог долететь до МКС и экстренно приземлился в Казахстане. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру.
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Во время старта ракеты "Союз МС-10" к МКС произошла авария носителя. На "Союзе" после запуска аварийно отключились двигатели второй ступени. Сработала система аварийного спасения.
Члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, которые находились на борту "Союза МС-10", остались живы после аварии. Они приземлились в Казахстане.
"Экипаж вышел на связь с наземными службами космодрома", - сообщает издание.
"Экипаж приземлился. Все живы", - заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал аварию корабля «Союз МС-10», которая произошла на 119-й секунде после старта с космодрома Байконур.
«Слава Богу, космонавты живы. Хорошо, что должным образом сработали системы безопасности и сам экипаж», - сказал Песков.
Случившаяся авария лишь подтверждает преимущества окропленних святой водой кораблей "Союз". В неосвячених,а значит и нескрепних "Союзах" при старте космонавти не виживают" ! )
Источник РИА «Новости» сообщил, что все пилотируемые пуски российских ракет после аварии «Союза» отменены.
рукожопыхроссиян.
мокши опять нае@нулись
Но есть надежда, что НАСА сейчас вольет денег в СпейсХ и ускорит процесс сертификации и тестирования!
принято решение присвоить правительственной комиссии по расследованию причин аварий ракетоносителей... статус постоянно действующей.
Вряд ли кто-то из близкого круга советников министра посмел объяснить шефу недопустимость подобных ошибок в военном языке, а стоило бы.
Ракетоноситель (мужской род) - это средство доставки ракет к месту пуска. Самолет, корабль, катер, вооруженные ракетами - это ракетоносители.
Ракета-носитель (женский род) - это ракета, предназначенная для доставки в заданную точку (в космос, в отдаленный район Земли или океана) искусственных спутников, космических кораблей, ядерных и неядерных боевых головок."
Шах и мат, Илон Маск!
земля лежит на трёх слонах
слоны стоят на черепахе
кричит гагарин в микрофон
три столба,на которих держится рузьке империя..
економическая мощь,православие,пропаганда.
деньги на космос есть,но уже не помогают..ибо Мозги или деградировали,или УЕХАЛИ.Попи не альтернатива ..Космос "падает".Вот и Пропаганду живить больше нечем..
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..Мюридка опять стонет....
У сложных систем есть особенность - их крайне сложно разрушить. Даже с фатальными повреждениями такая система, хрипя и кашляя легкими, все равно ползет выполнять свой функционал. Ее разрушение возможно только на системной основе - везде и по всем структурам. Но уж если она замирает - то реанимировать ее невероятно сложно. Если вообще возможно.
Российский космос, похоже, сейчас как раз в стадии окончательного замирания. Одна из последних сложных систем с разветвленной межотраслевой структурой уже не в состоянии функционировать не то что нормально, а вообще. Катастрофа ракеты "Союз" с экипажем (который, к счастью, выжил) - это один из последних маркеров, сигнализирующих о смерти отрасли.
Сама по себе катастрофа - не показатель, но в совокупности с бесконечными провалами везде - и на земле, и в самом космосе - можно говорить об утрате устойчивости этой отрасли, она становится "токсичной", небезопасной. Система "Союз" - одна из самых безопасных за всю историю космонавтики, последняя авария с "Союзом" произошла в 1983 году. И если даже такая система перестает нормально и безопасно функционировать - это показатель распада во всей его неприкрытой мерзости.
Дело даже не в том, что Роскосмосом поставлен управлять очередной некомпетентный назначенец - даже полный идиот в единичном качестве неспособен разрушить столь устойчивую систему. Проблема в том, что российская промышленность деградировала до такого состояния, в котором она неспособна обеспечивать нормальное функционирование самых сложных своих составных частей. Нарушения идут по всем цепочкам, и сказать, где именно порвется в этот раз, невозможно - нет каких-то отдельных слабых мест. Труба, проржавевшая насквозь везде, не лечится еще одним хомутом. И даже десятью.
Путинская экономика - это труба. И больше ничего. Все, что сложнее перекачки украденного у народа газа и нефти за рубеж, ей уже не под силу. И дальше будет только хуже.
Ник Хейган: Кто мы-то?! К кому ты обращаешься, блть?! Я один здесь, накуй! Кто людьми-то, мля? Я уже не человек, мля, я зверь накуй!
Алексей Овчинин: Ну ч… что вы орёте-то всё?..
Ник Хейган: Кто вы-то, ёп твою мать, блть?! Кто «вы», накуй? Орёте. Я один здесь, блть!
Алексей Овчинин: Братишка! Я вот тут придумал... Давай, когда мы на МКС прилетим, я там в невесомости насру? Все мухи на говно слетятся, а мы потом шлюзовую камеру откроем, мухи туда улетят и в вакууме сдохнут...
Ник Хейган молча дёргает рычаг экстренной эвакуации.
Скрин твитерский. Вот неужели они реально постили заготовочки?!
Похоже дырка в обшивке Союза была предупреждением. Сверловщик разошелся не на шутку.
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Уже через пару часов эту неудачу представят как почти победу. У американцев астронавты гибли, а у нас нет. Вечером будет ток-шоу, где скажут что это прекрасная проверка уникальных систем спасения.
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ПопА надо высечь. Х.....во освятил ракету.
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Перед запуском ракету освятил отец Сергий. В 2013 году он говорил, что падают только те ракеты, которые не освящают.
Мы, жильцы нашего дома, требуем: Отца Сергия ..... лишить сана и прочь из профессии!
https://cosmos.d3.ru/raketa-soiuz-ms-10-s-novym-ekipazhem-mks-poterpel-avariiu-1671887/?sorting=rating
- По нашему курсу чья-то ракета ...Чья это ракета, вашу мать?
- НАСА, а сьто?
Зарплата гендиректора наса - 14.500 долларов/мес
Зарплата инженеров в Роскосмосе - 350 долларов/мес
Зарплата гендиректора Роскосмоса - 96.000 долларов/мес