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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Стамбул (146) автокефалия (158) Томос (9)

 Доклад был воспринят прекрасно. Думаю, через несколько часов вы услышите результаты, - экзарх Даниил о Томосе для Украины. ВИДЕО

Экзарх Вселенского патриарха, архиепископ Даниил Памфилийский из США, который находился в Киеве в рамках подготовки к предоставлению автокефалии украинской православной церкви и вместе со своим коллегой отчитывается по этому вопросу на заседании Синода Константинопольского патриархата, выразил надежду на положительное решение относительно предоставления томоса Украине.

Он добавил, что обсуждение в Стамбуле продолжается, и предположил, что официальное решение может быть принято до конца дня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

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Смотрите также: Вселенский патриархат готовится объявить решение об автокефалии украинской церкви 11 октября. ВИДЕО

"Доклад прошел замечательно, мы провели встречу с патриархом, а сегодня утром продолжаем. Надеемся, что до конца дня будет официальное сообщение. Доклад был воспринят прекрасно. Я думаю, все были заинтересованы украинским вопросом, было много вопросов и ответов. Так что думаю, будет что-то положительное. Будет еще продолжение доклада и обсуждение. Думаю, через несколько часов вы услышите результаты", - сказал архиепископ Даниил.

11 октября – третий и последний день трехдневного заседания Синода.

Напомним, 10 октября сообщалось, что экзархи Вселенского патриархата архиепископ Памфильский и Западной епархии Украинской православной церкви в США Даниил и епископ Едмонта и Западной епархии Украинской православной церкви в Канаде Илларионприбыли на Синод в Стамбул.

Пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий (Зоря) сообщил, что вопрос Томоса обсудят только после отчета экзархов.

Напомним, 9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата. Ожидают, что на нем будет рассмотрен вопрос о предоставлении Томоса православной церкви в Украине.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/v3090807
 
   
 Топ комментарии
 
Как сосед и как католик очень переживаю и надеюсь , что восторжествует справедливость и Украина получит то, что у неё должно быть по праву. Ждём ВСЕ только хороших вестей... Мы заусёды разам з ВАМI, браты....
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"расея, встающая с колен... но продолжающая ползти на брюхе"(с)А.Невзоров

скульптура голландской художницы Маргрит ван Брифорт
Доклад был воспринят прекрасно. Думаю, через несколько часов вы услышите результаты, - экзарх Даниил о Томосе для Украины - Цензор.НЕТ 1862
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А Даниил Памфилийский нехило так рубит по-украински!
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Дай Боже,бо то є Добре.
Але не можна ігнорувати той факт що в православних росіян також немає томасу, а перед Богом всі рівні!
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УПЦ МП внаглу проголосило себе єдиною справжньою. У Почаївській Лаврі вивісили плакатики "Бог нє панімаєт по-украінски"
Про яку "рівність" ви кажете?!
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тепер буде можливо розглядати СУТО організаційні питання -зокрема порядок передачі ДЕРЖАВОЮ (котрій вона належить)Почаївської лаври Українській Автокефальній Церкві. )
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завтра надо объявлять
а потом три дня праздновать
а если 12 октября сделают праздником
Днём создания независимой УПЦ
то в дальнейшем будем отдыхать 5 дней
и праздновать
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спочатку було проголошення Декларації про незалежність, а потім проголошення Незалежності України.
Так і тут, спочатку Константинополь повинен надати Україні "Томос", як дозвіл на створення автокефалії, а вже потім Україна самостійно, на підставі "Томосу" приймає рішення про утворення автокефальної православної церкви України. Тому дата надання томосу звичайно, що може також святкуватися, але все ж офіційно святкується День Незалежності, а не день прийняття Декларації про Незалежність.
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Томос только необходимое, но недостаточное условие для создания и признания украиснкой поместной церкви, которой-то и нет ещё, которую надо будет ещё организовать и выстраивать
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step by step, як то кажуть.... але головне: впевнено - подалі від кацапської "цивілізації", з кожним кроком звільнятися від навязаної "культури", звичаїв та стереотипів "русського міра". Ми - незалежна країна, держава, з незалежною від мацкви церквою в тому числі. Що неприроднього такого хочуть та вимагають українці?
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Все природньо. Але оце: "вимагають". В цьому вбачаю "зміщену дію" - це явище із етології. Ось зараз відбувається що? Зібрався Синод Вселенського Патріархату, і ми чекаємо на того томоса. Та чи тут, на Синоді, вирішується долю українського православ'я, як і доля України? Ні, зараз проходить "зачьот", "сесія", "екзамен". Чи достатньо зроблено нами для автокефалії? От якби об'єднались в одну УПЦ автокефали та філаретівці, чи виникали б у когось сумніви, що ми готові до автокефалії? Особливо, якщо б це сталось ще чверть століття тому!
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І що змушує, наприклад, тут на форумі, та і в житті, більшості українців спілкуватися російською? Чи для цього потрібні укази, закони? Може, все-таки, точка прикладення зусиль - це кожен з нас?
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Не Варфоломій та Константинопіль вершать зараз нашу долю, а ми самі - кожного дня, кожної миті.
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Кожним кроком. Як відізвались на чиюсь біду. Вдарили образою іншу людину, чи зігріли бодай добрим словом
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Як помер і чому Володимир (Романюк) лежить під ворітьми Софії Київської?
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Лучше бы к январю добавить еще неделю отдыха,за принятие томоса.
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Все будет хорошо!!! Господь бережет Украину!
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А деякі пишуть, що питання відкладають на листопад 2018р.
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вчора вночі пройшла така новина, начебто зі слів австрійського представника православної церкви: з метою владнати протиріччя з мордором, а потім вже приймати рішення. Такий сценарій також ймовірний, тому що щось не чутно провокацій від кацапів та відчайдушних кроків, щоб не допустити цього. Порівняна тиша (якщо не зважати на поодинокі істерики якихось кацапських пропагандонів). Це підштовхує на негарні передчуття про відкладення питання в угоду кацапам.
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саме так, бо "до владнання протиріччь з мордором" - це утопія, цього не буде ніколи, поки мордор існує. З кацапами вже одні (ЄС та США) ось 5 рік все ніяк не владнають "протиріччя" і кінця-краю не видно. Тому рішення про відкладення було б безстроковою поступкою мордору, надання йому часу для зміни тактики та вжиття інших заходів з недопущення надання Україні автокефалії.
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похоже на то... Козломордые явно затаились и приготовили серьёзную и масштабную провокацию на случай положительного решения для Украины. Страна-бензоколонка дня не проживёт, чтобы где-то что-то не поджечь, не разбомбить, не подорвать.
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Цитують австрійського владику. Але цю заяву він зробив учора вранці. Інформація блукала Интернетом цілий день. А ввечері мокша з посіпаками видали її знову. От і уся "арифметика"
Та однаково - треба трохи зачекати і почути вже рішення Синоду.
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Как сосед и как католик очень переживаю и надеюсь , что восторжествует справедливость и Украина получит то, что у неё должно быть по праву. Ждём ВСЕ только хороших вестей... Мы заусёды разам з ВАМI, браты....
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Хатыть жгли переодетые кацапы! кацапы вообще мастера творить мерзости, а потом спихивать на других
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Я тоже за католиков переживаю. Когда же , наконец, они получать автокефалию от папы Римского? Папу Римского геть!
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Ех, кацапи кацапи.І тут вдули.Це не ПАРЕ, де все за гроші купується.
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Так в ПАРЕ кацапам теж напхали повну ср@ку огірків.
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Настоящая православная церковь возвращается в Киев. Там где Русь крестили, где и зародился Киевский патриархат.
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потому что в розыске)))и джерри тоже!)))
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Томаса Андерса понятно, а Дитера Болина когда выдадут？
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чую чую гучні вибухи запарєбрікових ватнопуканів Доповідь була сприйнята чудово. Думаю, за кілька годин ви почуєте результати, - екзарх Даниїл щодо Томосу для України - Цензор.НЕТ 1993
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Мосийчука туда надо отправить. Он там быстро все перетрет, как Пороху Соломоновичу нравится. А статус попа ему Рада выдаст - как с Генпрокурором было.
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А як гарно у козломордих підгорає!!!😆
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Похоже сказка о получении Украиной томоса закончилась так и не начавшись. Если верить австрийскому попу то надання Украине томоса отложили до лучших времен. Гундяивские 30 серебренников для Константинополя сделали свое дело. Но думаю Украине не надо посыпать голову пепелом. Нужно сейчас, не дожидаясь подачки от Варфоломея возможного томоса создавать единую украинскую поместную церковь. Государству под любым предлогом разорвать аренду церквей и лавр с УПЦ МП. Лишить УПЦ МП всех льгот, обложить налогами как иностранное предприятие. И тогда томос не придется долго ждать.
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думаю це був вброс, рогаті то тільки і мріють про це!
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То ботан . Он лишь тиражирует то что ему велели . .
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И не надоест же , одну и ту же " зраду" печатать беспрерывно , второй день подряд . Доповідь була сприйнята чудово. Думаю, за кілька годин ви почуєте результати, - екзарх Даниїл щодо Томосу для України - Цензор.НЕТ 686 .
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Австрийский поп имеет такое отношение к Собору, как вы к испанским матадорам. Вы же что-то слышали о матадорах? Австрияк тоже слышал что-то о Соборе, не будучи его членом... Но языком ляпает!
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Все буде добре .... Украіна отримає те , на що заслуговує ! Досить терпіти кацапських попів в наших святинях !
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Рішення про Томос для України очікується до кінця дня - екзарх Даниїл.
http://ua.korrespondent.net/ukraine/4021011-rishennia-pro-tomos-dlia-ukrainy-ochikuietsia-do-kintsia-dnia-ekzarkh-danyil
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Питання надання Українській православній церкві автокефалії поки відкладено. Про це журналістам заявив митрополит Австрійський і екзарх Угорщини Арсеній Кардамакіс, передають Патріоти України з посиланням на закордонні ЗМІ.
За його словами, на засіданні Синоду Вселенського патріархату було вирішено перенести прийняття рішення про надання автокефалії для церкви в Україні. Рішення про Томос для України Вселенський патріарх ухвалить тільки тоді, коли настане "відповідний час", підкреслив Арсеній в кулуарах Синоду.
Натякаючи на напругу в стосунках між Константинополем і Москвою щодо українського питання, він сказав: "Ми не хотіли б створювати ніяких нових проблем, проте з Божою поміччю будемо робити так, щоб все було мирно".
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Євстратій Зоря

5 год

Старий анекдот.

Папа Римський прилітає до Парижу з візитом. Не встиг він стати ногою на французьку землю, як до нього підбігає журналіст з питанням: «Як Ви ставитеся до того, що в Парижі працюють борделі?»

«Тут справді працюють борделі?» - здивовано перепитує Папа.

...

Ранком газета виходить з величезним заголовком на першій шпальті:

«Перші слова Папи Римського в Парижі: Тут працюють борделі?»

___

«Новина» про коментар Австрійського митрополита Арсенія про нібито відкладання питання автокефалії - втілення цього анекдоту.

Бо його спитали зранку, до доповіді Екзархів і до того, як, власне, в Синоді розпочалося обговорення української теми (яке продовжиться ще й 11го жовтня).

Тож митрополит ніяк не міг ДО РОЗГЛЯДУ питання ВЖЕ заявити ПРО РІШЕННЯ, що справу нібито «відклали». Але комусь не терпиться терміново зробити «першу шпальту з сенсаційним заголовком»...
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"Патриоты Украины" еще один гэбнявый сливной бачок.
"Главное, назвать по-патриотичнее, а потом лей что хошь." - так думают гэбнявые.
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Ми живемо у ті часи, коли вже маемо мрію наших предків про незалежну державу, та маемо надію про свою церкву.
До цього йшли століттями багацько поколінь...
Чого ми не маємо?.. Ми не маємо віри в себе, усе хочемо одразу і задарма, тому і розчаровуємся в собі та оточуючих.
Швидких рішень складних питань не буває, потрібні сили та час для їх вирішення...
Усе буде Україна Доповідь сприйняли чудово. Думаю, за кілька годин ви почуєте результати, - екзарх Даниїл щодо Томосу для України - Цензор.НЕТ 2356
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Надання Томоса,обрання предстоятеля на об'єднавчому з'їзді це можливо,однак знаючи проблему зсередини,наполягаю на думці що почнуться "вопли и сопли" з боку УПЦМП. Знаю на 100% що всі єпископи УПЦМП ні за що не віддадуть своє "корито" і будуть вперто і тупо триматися. Зараз йде масове оболванення,зомбування і залякування і без того недалеких вірян.Лякають розколом,пеклом,нацьковують на інші конфесії та священослужителів і т.д. Це все не так просто як кажеться.Зомбовані віряни здатні на що завгодно,навіть на самоспалення,вбивства інакомислящих і т.д. Нас чекають серйозні випробовування і проблеми.В цьому питанні могла б баггато питань вирішити влада,але при такому рейтингу який вона собі "настарала" за 4 роки,мало що зміниться.Влада беззуба,безхребетна і інертна,беремо останній випадок зі знищення боєскладів в Ічні.Влада розгублена і деморалізована,так що їй не до Томоса і Помісної Церкви.Як кажуть кацапи "Не до жиру,быть бы живу"
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побачимо..
Барига у безвиході.

його рейтинг досяг критичної межі .може не пройти у другий тур навіть застосовуючи адмін ресурс..
Томос і його РЕАЛІЗАЦІЯ трохи рятують ЙОГО ситуацію..
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Для Павло Дудра

Про якого баригу Ви пишите? Якщо про ліліпутіна, то він уже пройшов? А хто в нас барига? Це той що скуповує крадене та перепродає подорожче. Це мабуть ломбарди? А хто ними володіє?
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рожа хитрая, будет подляна
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Этого события Украина ждала сотни лет, многие поколения только могли мечтать. Поэтому подождем с большим удовольствием несколько часов. Представляю, какой в Кремле траур, переполох, некоторые уже бьются в истерике о стены древнего Кремля. Украина все больше и больше отделяется от Московии и идет полным ходом в братский Европейский союз, в НАТО. Все поздравляю с этим событием
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Я вам скажу,що буде далi.Томос дадут объединённой УПЦ с мокшанскими попами включительно.Далi мокшанские попы почнуть перетягивати ковдру на себе,пока не поставят свого патриарха в УПЦ.Таке собi поглащение.Потiм объявят,о союзе з Гундяем.Тобто в перспективе,маэмо тэж саме....Мокшанскую церкву,засевшую як глист в теле Украины и претендующие на наследие Руси,но уже з Томосом.Вы можете сказать,що так не буде!Але подивиться,де Новинский?!Новинский недоторкана особа,депутат,законопослушный громодянин Доповідь сприйняли чудово. Думаю, за кілька годин ви почуєте результати, - екзарх Даниїл щодо Томосу для України - Цензор.НЕТ 6973
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Та ні!Жоден єпископ УПЦМП не приїде на обєднавчий зїзд,тим більше ніхто з них не буде претендувати на якусь посаду.Для них Томос це "вічна зубна біль",але свої позиції вони не здадуть і все їхнє добро,нерухомість і бабло залишаться при них.98% вірян як ходили в УПЦМП,так і будуть ходити,влада не зможе нічого вдіяти з храмами і забудовами,вона взагалі недієздатна і безсила.Отак десятками років буде тихе протистояння двох найбільших конфесій-УПЦМП з Помісною Автокефальною Церквою. І ще невідомо що буде в 2019 р.,якщо на місце цієї недолугої влади прийдуть реваншисти-регіонали на чолі з Новинським,Вілкулом,Ківаловим,Бойком,Льовочкіним,Рабіновичем,Шуфричом і т.д. З Росії повернеться Олійник,Клименко,Арбузов, і вся донецька шушера.Прогноз невтішний...Хотів би я помилитися на 100%...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныДоклад был воспринят прекрасно. Думаю, через несколько часов вы услышите результаты, - экзарх Даниил о Томосе для Украины. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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