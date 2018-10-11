 Доклад был воспринят прекрасно. Думаю, через несколько часов вы услышите результаты, - экзарх Даниил о Томосе для Украины. ВИДЕО

Он добавил, что обсуждение в Стамбуле продолжается, и предположил, что официальное решение может быть принято до конца дня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
"Доклад прошел замечательно, мы провели встречу с патриархом, а сегодня утром продолжаем. Надеемся, что до конца дня будет официальное сообщение. Доклад был воспринят прекрасно. Я думаю, все были заинтересованы украинским вопросом, было много вопросов и ответов. Так что думаю, будет что-то положительное. Будет еще продолжение доклада и обсуждение. Думаю, через несколько часов вы услышите результаты", - сказал архиепископ Даниил.
11 октября – третий и последний день трехдневного заседания Синода.
Напомним, 10 октября сообщалось, что экзархи Вселенского патриархата архиепископ Памфильский и Западной епархии Украинской православной церкви в США Даниил и епископ Едмонта и Западной епархии Украинской православной церкви в Канаде Илларионприбыли на Синод в Стамбул.
Пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий (Зоря) сообщил, что вопрос Томоса обсудят только после отчета экзархов.
Напомним, 9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата. Ожидают, что на нем будет рассмотрен вопрос о предоставлении Томоса православной церкви в Украине.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
скульптура голландской художницы Маргрит ван Брифорт
Але не можна ігнорувати той факт що в православних росіян також немає томасу, а перед Богом всі рівні!
Про яку "рівність" ви кажете?!
а потом три дня праздновать
а если 12 октября сделают праздником
Днём создания независимой УПЦ
то в дальнейшем будем отдыхать 5 дней
и праздновать
Так і тут, спочатку Константинополь повинен надати Україні "Томос", як дозвіл на створення автокефалії, а вже потім Україна самостійно, на підставі "Томосу" приймає рішення про утворення автокефальної православної церкви України. Тому дата надання томосу звичайно, що може також святкуватися, але все ж офіційно святкується День Незалежності, а не день прийняття Декларації про Незалежність.
Та однаково - треба трохи зачекати і почути вже рішення Синоду.
Дякуємо сябри.
http://ua.korrespondent.net/ukraine/4021011-rishennia-pro-tomos-dlia-ukrainy-ochikuietsia-do-kintsia-dnia-ekzarkh-danyil
За його словами, на засіданні Синоду Вселенського патріархату було вирішено перенести прийняття рішення про надання автокефалії для церкви в Україні. Рішення про Томос для України Вселенський патріарх ухвалить тільки тоді, коли настане "відповідний час", підкреслив Арсеній в кулуарах Синоду.
Натякаючи на напругу в стосунках між Константинополем і Москвою щодо українського питання, він сказав: "Ми не хотіли б створювати ніяких нових проблем, проте з Божою поміччю будемо робити так, щоб все було мирно".
5 год
Старий анекдот.
Папа Римський прилітає до Парижу з візитом. Не встиг він стати ногою на французьку землю, як до нього підбігає журналіст з питанням: «Як Ви ставитеся до того, що в Парижі працюють борделі?»
«Тут справді працюють борделі?» - здивовано перепитує Папа.
...
Ранком газета виходить з величезним заголовком на першій шпальті:
«Перші слова Папи Римського в Парижі: Тут працюють борделі?»
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«Новина» про коментар Австрійського митрополита Арсенія про нібито відкладання питання автокефалії - втілення цього анекдоту.
Бо його спитали зранку, до доповіді Екзархів і до того, як, власне, в Синоді розпочалося обговорення української теми (яке продовжиться ще й 11го жовтня).
Тож митрополит ніяк не міг ДО РОЗГЛЯДУ питання ВЖЕ заявити ПРО РІШЕННЯ, що справу нібито «відклали». Але комусь не терпиться терміново зробити «першу шпальту з сенсаційним заголовком»...
"Главное, назвать по-патриотичнее, а потом лей что хошь." - так думают гэбнявые.
До цього йшли століттями багацько поколінь...
Чого ми не маємо?.. Ми не маємо віри в себе, усе хочемо одразу і задарма, тому і розчаровуємся в собі та оточуючих.
Швидких рішень складних питань не буває, потрібні сили та час для їх вирішення...
Усе буде Україна
Барига у безвиході.
його рейтинг досяг критичної межі .може не пройти у другий тур навіть застосовуючи адмін ресурс..
Томос і його РЕАЛІЗАЦІЯ трохи рятують ЙОГО ситуацію..
Про якого баригу Ви пишите? Якщо про ліліпутіна, то він уже пройшов? А хто в нас барига? Це той що скуповує крадене та перепродає подорожче. Це мабуть ломбарди? А хто ними володіє?