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 Политика Украины
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Все про:Гройсман (4348) робот (11)

 Гройсман провел встречу с человекоподобным роботом Софией. ВИДЕО

Человекоподобный робот София прибыла в Украину.

Премьер Владимир Гройсман вел трансляцию встречи с ней, передает Цензор.НЕТ.

...
"Встреча с человекоподобным роботом Софией. Она стала первым в мире роботом, который получил гражданство страны", - отметил Гройсман.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Мечтают превратить Славянск в столицу робототехники", - Гройсман о детской студии "U-робот", созданной переселенцем из Донецка. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3090805
 
   
 Топ комментарии
 
Так может сразу ее премьером!
Интеллект будет только развиваться. "Семьи" нет. Жрать не просит. Цацки и шмотки - по боку!
Все - женюсь!
Софью - в ПРЕЗИДЕНТЫ!
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Софочка сказала Гройсману: не позорь свой народ.
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Искусственный интеллект vs его полное отсутствие.
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После увиденного хочется процитировать Элизабет Олсен.
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Гройсман сам биоробот.
Может научить Софочку как жить на чужих микрочипах.
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микрочипсах. Хотя будка у него такая что это скорее макрочипсы)
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- Вот вы говорите: «царь», «царь»… А вы думаете, Марья Васильна, нам, царям, легко? Да ничего подобного, обывательские разговорчики. У всех трудящихся два выходных дня в неделю. Мы, цари, работаем без выходных. Рабочий день у нас ненормированный. Закусывайте, Маргарита Васильевна, закусывайте. (с)
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У нас повно таких роботів і їх називають "сепари".
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Не надо обзывать искусственный интеллект называя его диградированой формой жизни!
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да, лучше б он встретился с пожилым человеком, который в свои 60 имеет семейные жигули - один транспорт на семью и должен будет в следующем году заплатить налог тысяч в 25 гривен!
Кстати, ВАЗов более всего сохранилось на востоке и юге Украины .
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У нас льготников 65 процентов населения, если не больше. Страна по факту держится на 35 процентах еще не добитых системой. Из них еще процентов 10 заробитчане и более миллиона чиновников разного уровня. По факту миллионов 10 трудяг держут всю страну на плаву. Не густо. Не будут пенсионеры платить за старенькие ВАЗы, евробляхи опять становятся глобальной проблемой для системы.
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Так может сразу ее премьером!
Интеллект будет только развиваться. "Семьи" нет. Жрать не просит. Цацки и шмотки - по боку!
Все - женюсь!
Софью - в ПРЕЗИДЕНТЫ!
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Софочка сказала Гройсману: не позорь свой народ.
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Гройсман проводит встречу с человекоподобным роботом Софией - Цензор.НЕТ 7159Це теж Софа, але як з ним можна розмовляти?
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Некоторые соприкасаясь с ней пятой точкой становятся великими полководцами и стратегами!
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Искусственный интеллект vs его полное отсутствие.
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кучерявим терміново потрібно 38 мільйонів законослухняних і лояльних до влади роботів )))
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Тико не 38, а 8-10 миллионов. Остальные - лишние.
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- Слышал, у Абрама инсульт!
- И шо, везде?
- Левую руку и левую ногу отняло!
- А член?
- Успел направо перебросить. )))
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Це новий стьоб над народом. Льоня космос - відпочиває
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Грося по своим пошел..
Эта Софочка проматерь наших "рехформаторов"..
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а почему робот безногий? Демо-версию подсунули?
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Щоб вінницькі не згвалтували так, як Україну.
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Она мову не знает, значит не способна саморазвиваться, это не интеллект, это бот с функциями имитации каких-то человеческих функций.
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Мовы не знает, виры не мает. Неее, такой хоккей робот нам не нужен!
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після 2 хвилин розмови робот зі словами "бл, це що за демоверсія людиноподібного премєра самоліквідувався"
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Теперь он скажет, что все проблемы от ее советов.
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Робот - инвалид управляемый с ноута нервно дергающимся фриком
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У него интелекта, как у моей стиральной машинки.
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У Гройсмана столько же. И ничего - целый премьер министр.
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Грося пытался на нее электросчетчик поставить?
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Пусть проверят - у неё, как у персонажа Салтыкова-Щедрина, в "органчике", который в голове, "пиески" про "злочинну владу" и "зубожиння" не заложены? А то у нас подобный персонаж уже имеется... Не приведи господь, "Война клонов"...
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"Она стала первым в мире роботом, который получил гражданство страны", - отметил Гройсман." - бійцям інших країн які воюють з мордором поряд з нашими бійцями,не дають грамадянство,тут купа мікрочіпів !?..."чоловікоподібний гройсиман,провів бесіду з роботом." так вірніше...
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Кремлебанулись, напутин... клоунада сраная...
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- Что неисправность с роботом Софией?
- Непонятное что-то - после 5 минут общения с Гройсманом зациклилась на фразе "Геть бариг!"
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Гройсман и робот- близнецы-братья,
Кто более такого робота ценен?
Загруженным в голову ПО пиратским
Управляемым беспроводно БПП-членом!
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взрывы на артскладах заглушены цирковой программой клоуна вовы
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Человекоподобный робот нам здесь все утро вещает о своих случайных встречах. То с фирташем,то с пэцей,то с застройщиками Киева.
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скорее наоборот - это квинтэссенция человеческого интеллекта провела встречу с человекоподобным гросей )))
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А с дверью Гройсман еще не разговаривал, со столбом фонарным?Не?
Чертова кукла получила гражданство, а люди воюющие за Украину пороги околачивают.
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Это напоминает кукольный театр на россии, там тоже какого-то робота вечно таскают.
Может хватит куклами играться.
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Дык, туго у украинской ылиты с креативностью - тяжелое комсомольское детство, шопоробыш. Путин в самолет полез - тут и Петр Алексеевич следом, Путин с роботом пообщался - и Владимир Борисович бежит.
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После официальной части,встреча продолжилась в ресторане
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В ресторан бессмысленно. Там ниже пояса нету ничего.
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Цiкаво як вона,подписывала документы о получении гражданства
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Электронной подписью черезинтернет мабуть.
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А,ну тодi нас можно поздравить.Замiсть одного выехавшего в Польшу,нам будут присылать Софочку.Так и поправим демографию
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Человекоподобная обезъянасвинья встретилась с человекоподобной Софой )) - Софа в шоке.
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обезьяносвиноподобный робот встретился с человекоподобным
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Гройсман - это тоже робот советской эпохи. Никакого бизнеса по уму, только отжать другой бизнес.
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софия провела встречу с чилавекападобным гройсманом
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Cyberpunk-2018: Ukrainian edition, так сказать.
Хотя как-то не так я себе представлял это всё...
Technomancer - Artificial

Гройсман провів зустріч із людиноподібним роботом Софією - Цензор.НЕТ 1348
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Софочка оказалась умнее, ведь у нее нет диплома от МАУП!
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"Вища освіта не головне", як казав найпросунутіший продавець нижньої білизни.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГройсман провел встречу с человекоподобным роботом Софией. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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