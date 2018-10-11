 Гройсман провел встречу с человекоподобным роботом Софией. ВИДЕО

Премьер Владимир Гройсман вел трансляцию встречи с ней, передает Цензор.НЕТ.
"Встреча с человекоподобным роботом Софией. Она стала первым в мире роботом, который получил гражданство страны", - отметил Гройсман.
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Премьер Владимир Гройсман вел трансляцию встречи с ней, передает Цензор.НЕТ.
Может научить Софочку как жить на чужих микрочипах.
Кстати, ВАЗов более всего сохранилось на востоке и юге Украины .
Интеллект будет только развиваться. "Семьи" нет. Жрать не просит. Цацки и шмотки - по боку!
Все - женюсь!
Софью - в ПРЕЗИДЕНТЫ!
- И шо, везде?
- Левую руку и левую ногу отняло!
- А член?
- Успел направо перебросить. )))
Эта Софочка проматерь наших "рехформаторов"..
хоккейробот нам не нужен!
- Непонятное что-то - после 5 минут общения с Гройсманом зациклилась на фразе "Геть бариг!"
Кто более такого робота ценен?
Загруженным в голову ПО пиратским
Управляемым беспроводно БПП-членом!
Чертова кукла получила гражданство, а люди воюющие за Украину пороги околачивают.
Может хватит куклами играться.
Хотя как-то не так я себе представлял это всё...
Technomancer - Artificial
https://youtu.be/FX5VNffb6Dw