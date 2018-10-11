 Гройсман провел встречу с человекоподобным роботом Софией. ВИДЕО

Премьер Владимир Гройсман вел трансляцию встречи с ней, передает Цензор.НЕТ.

...

"Встреча с человекоподобным роботом Софией. Она стала первым в мире роботом, который получил гражданство страны", - отметил Гройсман.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Мечтают превратить Славянск в столицу робототехники", - Гройсман о детской студии "U-робот", созданной переселенцем из Донецка. ВИДЕО