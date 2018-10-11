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Все про:отравление (1216) Крымский титан (19) Армянск (11)

 Жители оккупированного Армянска жалуются на новые химические выбросы: врачи советуют пострадавшим покинуть город, - "Громадське". ВИДЕО+ФОТО

Жители Армянска оккупированного Крыма жалуются на новые химические выбросы в атмосферу.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на информацию местной жительницы, передает Цензор.НЕТ.

По словам Екатерины Пивовар, характерный запах ощущался в городе утром 10 октября. Ее с детьми доставили в городскую больницу с жалобами на раздражение химическими веществами. Жительница Армянска утверждает, что получила ожоги слизистой оболочки носа.

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Она добавила, что врачи подтвердили у нее отравление химическими веществами.

"Врач написала, что аллергическая реакция на токсичные вещества. Прописала супрастин, выводить токсины, пить Полисорб", – сообщила изданию женщина.

Она добавила, что врачи советовали ей уехать из города.

О признаках выбросов также сообщают и пользователи соцсетей. 

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"Сегодня утром опять коричневые жидкие осадки на балконных поверхностях и кислый запах", - пишет пользователь "Вконтакте" Сергей Самарин.

С выбросами пользователи соцсетей связывают также отмену гала-концерта на День города. Праздник через выбросы, которые начались в августе, перенесли на 13 октября. На отмененном концерте должны были выступать детские коллективы.

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Жители оккупированного Армянска жалуются на новые химические выбросы: врачи советуют пострадавшим покинуть город, - Громадське 01
Жители оккупированного Армянска жалуются на новые химические выбросы: врачи советуют пострадавшим покинуть город, - Громадське 02
Жители оккупированного Армянска жалуются на новые химические выбросы: врачи советуют пострадавшим покинуть город, - Громадське 03
Жители оккупированного Армянска жалуются на новые химические выбросы: врачи советуют пострадавшим покинуть город, - Громадське 04
Жители оккупированного Армянска жалуются на новые химические выбросы: врачи советуют пострадавшим покинуть город, - Громадське 05
Жители оккупированного Армянска жалуются на новые химические выбросы: врачи советуют пострадавшим покинуть город, - Громадське 06
Жители оккупированного Армянска жалуются на новые химические выбросы: врачи советуют пострадавшим покинуть город, - Громадське 07
Жители оккупированного Армянска жалуются на новые химические выбросы: врачи советуют пострадавшим покинуть город, - Громадське 08
Жители оккупированного Армянска жалуются на новые химические выбросы: врачи советуют пострадавшим покинуть город, - Громадське 09

Источник: https://censor.net.ua/v3090780
 
 
 Топ комментарии
 
А может это кацы просто так зачищают окрестности военной базы? Жители оккупированного Армянска жалуются на новые химические выбросы: врачи советуют пострадавшим покинуть город, - "Громадське" - Цензор.НЕТ 5794
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Плевать на "вату". А природу жалко.
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А может это кацы просто так зачищают окрестности военной базы?
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Новости из журнала "Химия и жизнь"("русский мир").
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Нет тут только бабло и ничего личного. Вы съездите в Норильск вот там действительно жопа. Но народ привык!
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Не Колыма это сказка лес грибы, ягоды,рыбалка. И главное никакой тяжелой химичекой промышлености! Мешканці окупованого Армянська скаржаться на нові хімічні викиди: лікарі радять постраждалим залишити місто, - "Громадське" - Цензор.НЕТ 3919
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Нижний Тагил не лучше... Пожил там неделю, в 1990-м, в командировке... И на снег разноцветный насмотрелся, и "подышал полной грудью" - месяц потом откашливался...
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Пускай сходят на референдум за хуйла. Денег нет но вы держитесь.
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Жить нельзя но вы держитесь здесь. Всего хорошего.
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/"Теперь хоть камни с неба/"

Самизнаетектотаксказал....
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Это как плевать? Мне кровавый пастор из Армянска 2 рабов обещал и одного младенца на святковый стол!
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И на хрена тебе ленивое пьяное быдло? Ко мне шурин приезжал в 2013-м, рассказывал о своём друге, фермере волгоградском. Тот на сезонные работы старался нанимать не местных "русских" (как того закон требовал), а "гастеров". Говорил: "На хрена мне эта пьянь и ворьё? Я лучше найму приезжего - хахла или корейца... Они за двоих наших больше сделают, ничего не сломают и не своруют... Так я лучше им эти деньги заплачу...". (А что такое "крымчане", в большинстве своём, я видел собственными глазами ещё в 93-94-м, живя там... Они себя и тогда отделяли - "Мы - "крымчане", а вы - "хахлы"...".
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Блин да прав я как-то не подумал. Мешканці окупованого Армянська скаржаться на нові хімічні викиди: лікарі радять постраждалим залишити місто, - "Громадське" - Цензор.НЕТ 4506 Да и младенец походу всякой гадости наглотавшийся. Могу и травонуться.
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вони хочуть дихати?! так це до хуйла, він сцар))), воно вирішить !!!
хоча крисчцане) бажали каміння з неба - може це наступить опісля зупинки дихання? Мешканці окупованого Армянська скаржаться на нові хімічні викиди: лікарі радять постраждалим залишити місто, - "Громадське" - Цензор.НЕТ 669
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Еще не камни с неба, но уже что-то похожее.
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Это только кислотный туманчик, а камни с неба будут на "десерт"... как "вишенка" на торте.
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почему ненавидете? Камни с неба у них любимая забава, кацпня как ты научила.
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Мы не сограждан ненавидим а предателей коллобрационалистов. Примерно как французы относились к вишистам!
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Россия сама себя предала когда развалила СССР. Мы только получили СВОЕ, в том числе и Крым!
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Крым не мой, а укранский, тебе об этом скажет кто знаком с уставом ООН! Как выбирать свою судьбу рассажи чеченам. Мы не бомбили Симферополь и Ялту.
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какие крымчане, тех которых Сталин вывез в ГУЛАГ, а на их место завез буховых касабов, которые ничего не могут делать кроме как вовроть и бухать. Это их ценности!?
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Чемодан, вокзал и историческая родина. У нас государство демократическое но, это не значит, что меньшенство может срать на каждом углу.
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Мышебрат, рассуждающий о предательстве - это как Чикатило, назначенный послом мира.
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А кого тогда предали Вишисты? Они даже паспорт не меняли. Но французы их за предательство ненавидели! Так и здесь.
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НАТО это не чужие войска, а ОБШИЕ европейские.
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Коллабриционисты - это те, кто приветствует чужие войска. Для крымчан чужие войска это войка РФ!
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Точно. Надо приветствовать рашинские бурятские батальоны, пришедшие на Донбасс убивать местное население. Это не будет коллаборационизмом.
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Ну как не предавали? Если я допустим хочу жить в Северной Корее то еду жить в Северную Корею а не строю Северную Корею у себя на районе! Смотри во время Второй Мировой Была на территории России Локотская республика. Они предатели СССР или нет?
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Украина находися в Европе, там же где ЕС. Поэтому ехать никуда не нужно.
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Ни кто непризывал рвать связи с Россией. И вступление Украины в ЕС не означало развали связей с Россией. Или Россия в ЕС ничего не покупает? Ты кстати не петляй Лототская Республика это предатели или нет?
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Предатели?

Примеры навскидку. Поклонская, нарушившая присягу прокурора Украины. Сама мяша мямлит, что был госпереворот, но этот гнилой тренд за отмазку не канает.
Госизменщик Аксёнов.
Около 14.000 силовиков, дававших присягу Украине и перешедшие на сторону врага.

Тысячи их.
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в том то и дело, что голосвания не было. Был загон стада под дулом автомата.
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значит они за одно с оккупантом и эти продажные твари хуже этого самого оккупанта. кацапов хоть можно понять, им очень этот полуостров нужен для военных целей. причем желательно без населения. а этих "проголосовавших против украинского будущего" даже понять сложно. мотив их поступка на уровне примитивного условного рефлекса, как у собак Павлова. за что их любить?
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похоже да. а жаль. он очень наглядно демонстрировал собой кацапскую суть
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http://juristoff.com/resyrsi/kz/konstitutsiya-ukrainy-2013/11203-statya-73-isklyuchitelno-vseukrainskim-referendumom-reshayutsya-voprosy-ob-izmenenii-territorii-ukrainy
Мало того, что "голосование" было под парашинскими стволами, оно не было легитимным и не соответствовало украинскому законодательству. Такие территориальные вопросы решаются путём референдума, в котором участвует минимум 2\3 всей страны.
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Если бы "крымчане" "нюх не потеряли" в марте 2014-го, то сейчас бы не теряли его в результате ожога слизистой оболочки носа... "Дышите глубже - пролетаем Сочи...".
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"врачи советуют покинуть город".... не сиделось любителям рЮського мира на жопе ровно... вот теперь пусть ее в охапку и по городам и весям... думаю что сейчас отлично понимают что лоханулись... да еще какой " задел" сделали на будущее для своих вылупков... мало что страну потеряли еще и город ... да и здоровье свое и детей положат на алтарь плешивому кремлевскому сурикату ... поделом мерзостям
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"Крымский титан" - собственность Фирташа,а он украинский олигарх.
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многие крысчане хотели умереть в расеи,вот и шанс появился....
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"Умереть в России" Сказали крымчане. "Не вопрос" ответил Путин и дал приказ обстрелять Титан!
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Он сам по себе производит выбросы? Или там работают те, которые жалуются? "Мы будем зарабатывать денежки, а вы нам ликвидируйте выбросы" - нормальная такая позиция по жизни. Выйдите к тому титану и не пускайте никого на работу.
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Выйти? Там ведь злая россгвардия! Ещё посадят! Реально видел в интернете да и у Крымского Бандеровца есть. Народ обсуждает что не нада выходить на протест а то накажут. А что легкие они выплёвывают им всерано!
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Пысы: можете взять напрокат профессиональных околоверховнорадовских митинговальщиков против всего, чего хозяин приказал-недорого берут.
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Пишут что завод имеет украинскую регистрацию. Может эта такая антикацапская диверсия?
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ничего удивительного, весь Крым - Украина!
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нужно попросить у хуйла свежего воздуха, обязательно стоя на коленях.
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Это кацапы из крысчан украинское кислотою вытравливают. Пытаются получить исконно руSSкого человека.
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Камень с неба летел на Крым, но с тихим шипением рстворился в плотных кислотных облаках русского мира. Но никто этому не обрадовался - крысчане растворились несколько раньше, но шипеть на Путлера так и не посмели.
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Честно говоря , что происходит с крымскими штинкерами мне глубоко фиолетово , тут проблема в другом наши села есть еще ближе от Титана , чем Армянск , тот же заповедник Аскания Нова ,который в Юнеско занесен по прямой от него 20-30 км. А это сельхоз районы , где все орошаемое и химия с полей не куда не денется и куда пойдут эти продукты , я думаю всем понятно , да и Данон там активно молоко собирает у населения , то же супер экологичное.
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Со времен ивана грозного , на росции ( тогда московсское царство )

- 2-3 раза в столетие -- дефицыт , а по сути голодовки..

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И касапов всегда спасали ЕВР0ПА и АМЕРИКА !

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Скоро касапы будут откапывать ими зарыты гейевропейсские продукты..

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ТАК БЫЛ0 и ТАК БУДЕТ !,

Если Г0СП0ДУ НЕ НАД0ЕСТ ! И он НАКАЖЭТ ЗА ГРЕХ УНИЧТ0ЖЭНИЯ ПР0ДУКТ0В современности росции..

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Цензор.НЕТВидеоОбществоЖители оккупированного Армянска жалуются на новые химические выбросы: врачи советуют пострадавшим покинуть город, - "Громадське". ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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