 Жители оккупированного Армянска жалуются на новые химические выбросы: врачи советуют пострадавшим покинуть город, - "Громадське". ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на информацию местной жительницы, передает Цензор.НЕТ.
По словам Екатерины Пивовар, характерный запах ощущался в городе утром 10 октября. Ее с детьми доставили в городскую больницу с жалобами на раздражение химическими веществами. Жительница Армянска утверждает, что получила ожоги слизистой оболочки носа.
Она добавила, что врачи подтвердили у нее отравление химическими веществами.
"Врач написала, что аллергическая реакция на токсичные вещества. Прописала супрастин, выводить токсины, пить Полисорб", – сообщила изданию женщина.
Она добавила, что врачи советовали ей уехать из города.
О признаках выбросов также сообщают и пользователи соцсетей.
"Сегодня утром опять коричневые жидкие осадки на балконных поверхностях и кислый запах", - пишет пользователь "Вконтакте" Сергей Самарин.
С выбросами пользователи соцсетей связывают также отмену гала-концерта на День города. Праздник через выбросы, которые начались в августе, перенесли на 13 октября. На отмененном концерте должны были выступать детские коллективы.
Самизнаетектотаксказал....
хоча крисчцане) бажали каміння з неба - може це наступить опісля зупинки дихання?
Примеры навскидку. Поклонская, нарушившая присягу прокурора Украины. Сама мяша мямлит, что был госпереворот, но этот гнилой тренд за отмазку не канает.
Госизменщик Аксёнов.
Около 14.000 силовиков, дававших присягу Украине и перешедшие на сторону врага.
Тысячи их.
Мало того, что "голосование" было под парашинскими стволами, оно не было легитимным и не соответствовало украинскому законодательству. Такие территориальные вопросы решаются путём референдума, в котором участвует минимум 2\3 всей страны.
- 2-3 раза в столетие -- дефицыт , а по сути голодовки..
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И касапов всегда спасали ЕВР0ПА и АМЕРИКА !
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Скоро касапы будут откапывать ими зарыты гейевропейсские продукты..
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ТАК БЫЛ0 и ТАК БУДЕТ !,
Если Г0СП0ДУ НЕ НАД0ЕСТ ! И он НАКАЖЭТ ЗА ГРЕХ УНИЧТ0ЖЭНИЯ ПР0ДУКТ0В современности росции..
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