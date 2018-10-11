EN|RU|UK
Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, За рубежом
  2395  50
Материалы по теме:
Все про:ПАСЕ (1219) Россия (70711) Гончаренко (242)

 "Колокол звонит по вам", - обращение нардепа Гончаренко к участникам ПАСЕ о возможном возвращении РФ. ВИДЕО

Представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, нардеп от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко на заседании 9 октября выступил по поводу антироссийских санкций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу нардепа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек ПАСЕ Ягланд заявил об исключении России из этой организации

В частности, он подчеркнул, что доклад по полномочиям делегаций, накануне представленный генсеком Турбьерном Ягландом и запланированный к голосованию, в действительности является капитуляцией перед шантажом России и направлен на возвращение представителей РФ в ПАСЕ.

"Конечно, сторонникам этого плана не нравится называть это капитуляцией. Они предпочитают слова "диалог" и "компромисс". Но поправьте, если я не прав. Компромисс - это когда обе стороны меняют свои позиции, чтобы сделать их ближе. Скажите, что изменилось в позиции Российской Федерации? Какие резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, которую мы приняли в этом зале вместе с вами, выполнены РФ? Никакие. Поэтому не называйте это компромиссом. Давайте поговорим о правилах. Мистер Ягланд, если вы откроете двери СЕ безусловному возвращению России, пожалуйста, не забудьте дезинфицировать дверные ручки. Потому что они могут быть опасными", - заявил Гончаренко.

Также читайте: Сегодня в ПАСЕ поражение потерпела не только Россия, а и те, кто пытается ее "отмазывать", - Климкин

Он сообщил, что уже "начал готовиться" к "диалогу" с представителем РФ и для наглядности достал и надел перчатки химзащиты. Нардеп также описал угрозы от возвращения делегации России: телефоны могут быть взломаны, самолет - сбит, иностранные высокопоставленные чиновники - задержаны.

"Вы думаете, я преувеличиваю? Спросите об этом родственников жертв со сбитого Боинга МН-17. Спросите у тысяч людей, которые противостоят российским кибератакам в Нидерландах, Латвии, Швейцарии, США и других странах. Спросите у родственников 10 тысяч убитых в Украине людей с самого начала российской агрессии. Спросите у миллионов беженцев из Сирии, Грузии, Украины. Не спрашивайте, по ком звонит колокол. Колокол звонит по вам", - констатировал Гончаренко.

Напомним, 9 октября в ПАСЕ отказались обсуждать документ, по которому делегация РФ могла бы вернуться в Ассамблею. Проект отправили на доработку в профильный комитет. Принятие решения отложили на следующий год.

Читайте также: В России недовольны решением ПАСЕ, Ассамблею называют русофобской и неполномочной

10 октября генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, выступая на дебатах о будущем организации, заявил, если Россия не возобновит платежи в бюджет СЕ в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено.

Источник: https://censor.net.ua/v3090766
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Мудак еще тот.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Цікаво, хто перший пост банив - рилоанали чи шокалад? Хоча це одне й теж...
 показать весь комментарий
 
 
Я пла́чу! В ПАСЕ "укрофашисты" Горчаренко с Берёзой распяли девочку в трусиках !
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Угу и такая уж победа что они все скопом "опускали" скобееву?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
воно зараз у бэ-пэ-пэ
 показать весь комментарий
 
 
Ну "ольгинским" калоедам лучше помолчать в тряпочку.
 показать весь комментарий
 
 
а они её и так в рот взяли...\есть такая пословица...)\
 показать весь комментарий
 
 
сіын за отца не отвечает, уже побывал в росийском СИЗО,
фамилия украинская - Гончаренко, с отцом не общается.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
настырный малый))))
и текст написан не по дибильному
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
та красавчег ваще реально
 показать весь комментарий
 
 
такі молоток, знайшов своє призначення
 показать весь комментарий
 
 
Да,Гончаренко в ПАСЕ явно на своем месте .
1. Свободный английский
2. Одесский юмор ( перчатки)
3. Четкость выражения мыслей.
БРАВО
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Направляя общественное мнение в «нужное» власти русло, циничная и многочисленная армия интернет-троллей активно пишет, ставит лайки, комментирует, рассуждает и анализирует ситуацию в стране. Тысячи бывших студентов-двоечников, сетевых маркетологов и домохозяек одним взмахом волшебной палочки за считанные дни стали экспертами в отраслях экономики, внешней политики и морали. Имя этой палочки - МинСтець. И двигатель процесса - деньги.

Рейтинг власти неумолимо падает . И поэтому количество ботов растёт. Как и растёт моя личная ненависть к этой «отрыжке современности». И в том числе из-за порохоботов, моя личная ненависть к власти тоже растёт.
 показать весь комментарий
 
 
Ненависть до влади з'являється після любові і потім розчарування до влади. Вот у мене не було цих етапів, бо я розумію хто такі політики і не роблю собі кумирів. Завтра прийдуть нові політики, буде нова влада із старими гріхами та корупцією. З'вляться нові зрадоботи, які будуть говорити подібні слова до нової влади. Все повернеться і ми підемо по колу. А правий буде той, хто змусить робити хоть щось діючу владу.
 показать весь комментарий
 
 
Новинский по сравнению с Гончаренко мальчик в коротких штанишках, спрятавшийся в ПАСЕ от уголовного преследования и судов.
 показать весь комментарий
 
 
Да, ангельский у него четкий, я почти все понял, даже никогда и не думал, что так хорошо владею разговорным английским.
 показать весь комментарий
 
А вы откуда на Цензор свалились? Из Белоруси здесь есть только несколько форумчан . А вы наверно подкидной троль
 показать весь комментарий
 
 
Гончаренко досить точно підібрав слова про росію, які він сказав у своєму виступі в ПАРЄ. Чому Європа не хоче бачити небезпеку росії зрозуміло, бо постійно працюють російські гроші.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не уверен, что всё надо превращать в троллинг, этот прерогатива обывателей на форумах, да и приелось троху уже. Хотя, может, я и не понимаю чего.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Вот здесь то уместно точно, хотя реального смысла в этом , понятно, нет, но сойдет от нечего делать.
 показать весь комментарий
 
Вам би розповідати, що зроблено на шляху демократії Бєларусі і чому вас цікавить наша політика.
 показать весь комментарий
 
 
Сто раз отвечал - ничего против вашей политики не имею ваапще, дело ваше, просто надо быть троху в курсе различных настроений, политтехнологий, движух в мире вообще и у соседей в частности. А с демократией у всех по своему и по разному.
 показать весь комментарий
 
Відповідь ні про що, хоча з'ясовує ваші переконання.
 показать весь комментарий
 
А я все думал, как становятся тролями, оказывается все вот так просто, назвали тролем и ты уже троль.
 показать весь комментарий
 
Отличное выступление - четко, емко, наглядно. Гончаренко молодец)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В интернет зайти...Годами был в антиукраинских организциях.Ситуация поменялась.Всё,что нужно знать о нашей политике,стране,вообще всём.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Лёха прирождённый политик! Настоящий! Балабол-политик!!! Тонко чувствует малейшие колебания ветра!
"Колокол звонит по вам", - обращение нардепа Гончаренко к участникам ПАСЕ о возможном возвращении РФ - Цензор.НЕТ 5154
 показать весь комментарий
 
 
А что он не так сказал?
Разве те кто на него компромат выложил, имеют сказать в ПАСЕ обратное?
Все четко донес , очень доходчиво и верно.
 показать весь комментарий
 
 
Чует стая, что Акелла Путин промахнулся (Томос не за горами) - вот и включили режим "голос".
Переживаю, как бы у кремленышей и опылённых ими замкадышей от такой травли и вправду кукушку не сорвало "Колокол звонит по вам", - обращение нардепа Гончаренко к участникам ПАСЕ о возможном возвращении РФ - Цензор.НЕТ 6162
 показать весь комментарий
 
Акела не просто промахнувся, а йде у прірву та став не Акелою, а хуйлом.
 показать весь комментарий
 
 
Лёшико в Покер треба грати куме.
-Чому?
-Блеф ему краще всего удаётся "Колокол звонит по вам", - обращение нардепа Гончаренко к участникам ПАСЕ о возможном возвращении РФ - Цензор.НЕТ 2695
 показать весь комментарий
 
"Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос журналистов о повышении зарплат в Донецкой Народной Республике после выборов и о том, кто будет их поднимать.
«Я в первый раз об этом слышу», - ответил он на вопрос о намерении России поднять уровень жизни в ДНР."

Піськов теж тролль ще той

 показать весь комментарий
 
 
Молодцы ! По стенке размазали озабоченных подрашистников Спасибо Алексею и Березе
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Колокол звонит по вам", - обращение нардепа Гончаренко к участникам ПАСЕ о возможном возвращении РФ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх