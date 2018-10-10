 Вселенский патриархат готовится объявить решение об автокефалии украинской церкви 11 октября. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.
"11 октября будет решение по украинскому вопросу и завтра будет официальный пресс-релиз по данной теме", - сообщают журналисты.
Напомним, 10 октября сообщалось, что экзархи Вселенского патриархата архиепископ Памфильский и Западной епархии Украинской православной церкви в США Даниил и епископ Едмонта и Западной епархии Украинской православной церкви в Канаде Илларионприбыли на Синод в Стамбул.
Пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря сообщил, что вопрос Томоса обсудят только послеотчета экзархов.
Напомним, 9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата. Ожидают, что на нем будет рассмотрен вопрос о предоставлении Томоса православной церкви в Украине.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
там выборы не нужно
патриарх расставляет своих людей и вся цепочка замыкаеться
носить будут константинополю
все шо смогут кацаватые попы - стучать, и маненько гадить
семинарии выпускают много кадров
заменят 5 минут
Хотя юлькина даже у меня иногда прорывается...
Спасибо Патриарху Варфоломею за мужество и упрямство в сложной ситуации, когда поступают угрозы.
Спасибо всем, кто хоть как-то мог повлиять и повлиял на приближение этого исторического события.
Не донимай его вопросами - видишь он блаженный...
Смотри не сглазь, жополиз рыгоанальный.
Слышь, патриот шоколадного цеха, что то ты из соседней темы потерялся. Так шо там со ссылкой на декларацию гаранта оккупации? Хотелось бы увидеть пункт в ней о несметных миллионах потраченных гарантом коррупции на армию, в соответствии с вашими лживыми бреднями.
за 3 вроди в Киев на танках доехало
но, учитывая крестовые походы, не так уж и безобидны хрестиане
все будет хорошо
константинополь не боиться сект и самозванцев