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Все про:Варфоломей (90) Константинопольский патриархат (41) православие (137) автокефалия (158)

 Вселенский патриархат готовится объявить решение об автокефалии украинской церкви 11 октября. ВИДЕО

На сегодняшний день заседание Синода Вселенского патриархата завершено, решение по украинскому вопросу объявят 11 октября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.

"11 октября будет решение по украинскому вопросу и завтра будет официальный пресс-релиз по данной теме", - сообщают журналисты.

Напомним, 10 октября сообщалось, что экзархи Вселенского патриархата архиепископ Памфильский и Западной епархии Украинской православной церкви в США Даниил и епископ Едмонта и Западной епархии Украинской православной церкви в Канаде Илларионприбыли на Синод в Стамбул.

Пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря сообщил, что вопрос Томоса обсудят только послеотчета экзархов.

Напомним,  9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата. Ожидают, что на нем будет рассмотрен вопрос о предоставлении Томоса православной церкви в Украине.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/v3090761
 
   
 Топ комментарии
 
полетят бомбить воронеж....
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Спасибо Петру Алексеевичу за все, что было сделано для украинской церкви со стороны власти.
Спасибо Патриарху Варфоломею за мужество и упрямство в сложной ситуации, когда поступают угрозы.
Спасибо всем, кто хоть как-то мог повлиять и повлиял на приближение этого исторического события. Вселенский патриархат готовится объявить решение об автокефалии украинской церкви 11 октября - Цензор.НЕТ 3555
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Ну они завтра собираются в Беларуссии... Будут что то решать
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ничего. успешно вольются в украинскую церковь, и будут собирать бабло для нового Центра и гадить по заданию старого центра.
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в этой структуре так не пролезет
там выборы не нужно
патриарх расставляет своих людей и вся цепочка замыкаеться
носить будут константинополю
все шо смогут кацаватые попы - стучать, и маненько гадить
семинарии выпускают много кадров
заменят 5 минут
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Это капец, 4 рекламы...нет уж, смотрите сами. Вселенский патриархат готовится объявить решение об автокефалии украинской церкви 11 октября - Цензор.НЕТ 8769
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У меня ноль! Вселенский патриархат готовится объявить решение об автокефалии украинской церкви 11 октября - Цензор.НЕТ 6603
Хотя юлькина даже у меня иногда прорывается... Вселенский патриархат готовится объявить решение об автокефалии украинской церкви 11 октября - Цензор.НЕТ 4868
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Пожежу на арсеналі біля Ічні повністю погасили - Міноборони ( вибачаюсь, що не в тему ) https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/10/7194797/
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Спасибо Петру Алексеевичу за все, что было сделано для украинской церкви со стороны власти.
Спасибо Патриарху Варфоломею за мужество и упрямство в сложной ситуации, когда поступают угрозы.
Спасибо всем, кто хоть как-то мог повлиять и повлиял на приближение этого исторического события. Вселенский патриархат готовится объявить решение об автокефалии украинской церкви 11 октября - Цензор.НЕТ 3555
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а что было сделано со стороны власти? защита мацковских храмов со складами оружия или защита крестной ходы мацковских попов?
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Alter Nator - он сейчас пишет и поклоны бьет на портрет Петра Лексеевича....

Не донимай его вопросами - видишь он блаженный...
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о какие фантазии о кремлевского зрадофила Alter Nator
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А он точно кремлевский зрадофил? Точно,точно?
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та вот и я задумался, кремлевский зрадофил - это тот, кто против власти кремля? минстець с бодуна тезисы в методичку писал?
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Глубоко лизнул.
Смотри не сглазь, жополиз рыгоанальный.
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Это будет теологическое и правовое обоснование никчемности и вредоносности банды ФСБ-РПЦ, когда обьявят, неважно, главное потом подкрепить законами, и поотменять все передачи исторических зданий агентам агрессора.
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поотменять все передачи исторических зданий агентам агрессора. - именно так, возврат бывшим владельцам, так это сделали в Балтииских странах - отдали или компенсировали, если разрушенно а то что построили за время окупации рпц мп, безвазмездный возврат, их упц кп не просила для них это строить
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На Банковой уже заготовили особые ножницы и счас круглосуточно шьют особую красную ленту особых размеров

Вселенский патриархат готовится объявить решение об автокефалии украинской церкви 11 октября - Цензор.НЕТ 8845
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Завидуй молча Сатанист. А меня всегда удивляли ватники как это можно поклонятся Ленинину и верить в Христа? Это как еврей-есесовец! Вселенський патріархат готується оголосити рішення про автокефалію української церкви 11 жовтня - Цензор.НЕТ 3151
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Вах, теперь не только зрадофил, но и ватник и сатанист, а может и агент госдепа.
Слышь, патриот шоколадного цеха, что то ты из соседней темы потерялся. Так шо там со ссылкой на декларацию гаранта оккупации? Хотелось бы увидеть пункт в ней о несметных миллионах потраченных гарантом коррупции на армию, в соответствии с вашими лживыми бреднями.
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уже одно жывотное, навроди тебя
за 3 вроди в Киев на танках доехало
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Долго это было---очень. Кто верил в БОГА и в Украину! Многие ушли не дождавшись. Остались часы ожидания. Потерпим. Предлагаю 14 октября всем кто верит сходить в нашу церковь. Это издавна Украинский православный праздник---ПОКРОВА! Пусть зазвучат колокола для всех Украинцев----мы дождались! Слова эти уже звучали и не раз---у других прошедших тяжкий путь к истине. *Свободен---Свободен! Слава Господу нашему Великому---наконец Свободен!*.
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Предлагаю не радоваться преждевременно. Все говорит о благоприятном для нас решении, но возможно все. Варфоломея наверняка запугивали возможным расколом православия, к запоребриковской церкви присоединились некоторые другие. Наверняка обрисовали перспективы кровопролития в Украине при изъятии имущества упц рп, а искренние православные (и вообще христиане) стремятся избежать крови, и это правильно. Короче, дождемся завтра.
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это так
но, учитывая крестовые походы, не так уж и безобидны хрестиане
все будет хорошо
константинополь не боиться сект и самозванцев
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Чекайте, украінці , та майте витримку. Хто вірує, моліться , бо правда за нами !
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Цензор.НЕТВидеоОбществоВселенский патриархат готовится объявить решение об автокефалии украинской церкви 11 октября. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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