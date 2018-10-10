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 "Мы хотели бы извиниться", - группа молодых азербайджанцев напавших на участников акции "Зупини лося" принесла свои извинения. ВИДЕО

Группа молодых людей, которые начали угрожать активистам за замечания о неправильной парковке принесла свои извинения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбук-сообществе "Зупини лося".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мой дед в посольстве Азербайджана. Я все могу делать. Мне пох#й. Я пистолет могу показать твой голова", - группа иностранцев угрожает активистам проекта "Зупини лося!". ВИДЕО

В тексте отмечается: "Группа подростков, устроивших разборки с нами во время рейда "Зупинилося" на площади Победы, записали вот такое видео после общения с родителями и азербайджанской диаспорой.

Спасибо всем, кто помог закончить этот конфликт цивилизованно. Лично мы принимаем извинения. И просим всех - не нарушайте и ведите себя прилично в любой ситуации".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее группа иностранцев угрожала активистам проекта "Зупини лося", которые сделали им замечание о нарушении правил парковки и приклеили специальный плакат на автомобиль.

Источник: https://censor.net.ua/v3090756
 
   
 Топ комментарии
 
ааа-ха-ха!
а дед... таки накрутил....коки....
да сопляки?
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деду долгих лет жизни.
но сопляки все равно его еще раз опозорят. так их воспитали увы.
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ааа-ха-ха!
а дед... таки накрутил....коки....
да сопляки?
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деду долгих лет жизни.
но сопляки все равно его еще раз опозорят. так их воспитали увы.
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Не факт..То вік такий..Побикувати чешеться....пройде з часом
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у всіх придурків, у кого таке було в школі і в універі - не пройшло.
дякувати богу в очі їх з того часу не бачив. гидко
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Так звідки знаєш, що не пройшло, якщо в очі не бачив?) Я не оптиміст, але якщо їхні батьки та діди розуміють, що так не можна - то ще не все втрачено і, може, вдовблять ту просту ітину в їхні голови
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розповідали ті хто бачив.
в 30 років мати і батько нічого вже не вдовбають
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накрутил...молодец,а теперь вместе с дедом домой,в родной кишлак!
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та не...повинну голову не секут!
дед приказал повинится...а то выпрут...вот и корчатся
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Жалко, что это скорее исключение с вот такими вот восточными "гостями" Киева, считающие местных 3 сортом (
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нет. не исключение.
если смотреть глазами тех кому географическое положение дало или не дало определенного набора возможностей относительно степени их реализации, то если народ, имеющий 100% возможностей, не реализовал их ни на 1%, то для таких людей это народ первого сорта или экстра?
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И что, ни хулиганство, ни оскорбления и угрозы, ни даже нецензурная брань в общественном месте? Ничего не было. Нарушений законов Украины нет. Ну-ну! Группа молодых азербайджанцев напавших на участников акции "Зупини лося" принесла свои извинения - Цензор.НЕТ 6537
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А вот нельзя их просто отправить на историческую родину? Пусть с Карабахом разбираются.
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А их не депортируют никуда как Тумгоева?
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после наема, для азербайджанского дедушки, эта выходка сопляков уже была бы, как "хроника", а это уже перебор...
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Ну й славно!
Давно б так. Не можна нікому себе так поводити. Не залежно від етнічного походження.
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Уже хорошо то, что хорошо кончается.Спасибо старейшинам общины, навели порядок. Нам бы таких старейшин.
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Правильно зробили,що вибачилися. "Мы хотели бы извиниться", - группа молодых азербайджанцев напавших на участников акции "Зупини лося" принесла свои извинения - Цензор.НЕТ 5216 часи зараз неспокійні-усіляке могло трапитися з тими хлопцями...Повезло їм що не попали і міцні клешні суворих дятьків з С-14 чи Нацкорпусу...З ними зовсім інша розмова була б. "Мы хотели бы извиниться", - группа молодых азербайджанцев напавших на участников акции "Зупини лося" принесла свои извинения - Цензор.НЕТ 5024 А так вибачилися -і добре.Гуляйте та насолоджуйтеся життям в Україні.Ведіть себе чемно ,допомагайте літнім людям та дотримуйтеся ПДР. "Мы хотели бы извиниться", - группа молодых азербайджанцев напавших на участников акции "Зупини лося" принесла свои извинения - Цензор.НЕТ 9130
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Дерьмо какое-то !!! Призывно возраст - вперед в окопы, там доказывай свою любовь вместе с дедушкой !!!
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Со мной в одной роте (было в 1984 г.) служил паренек из Азербайджана, у которого дедушка был ветеран Гражданской войны. Когда этот дедушка приехал проведать внука, парню сразу дали 10 дней отпуска, типа за хорошую службу (на самом деле служил как все, всех потряс статус дедушки). Потом, через несколько месяцев, парень однажды очень обиделся на командира отделения (его отправили мыть туалет, хотя рядом был солдатик, отслуживший на полгода меньше) и перерезал себе вены. После этого было по сути два варианта - признать невменяемым и демобилизовать, либо признать вменяемым и посадить. Ухитрились найти третий вариант: назначили типа старшиной в санчасти, и он оставшийся год дослуживал там.
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Неправильно. Українською і на колінах з щирим каяттям. Бо дуже борзо, дєдушка з міда, який на них вплинув, вони себе вели. У вас такі традиції. Ну і у нас тепер.
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Дедушка попросил извиниться? Дедушка ли?
Тут, не так давно, одно чмо тоже нависало на украинцев, какой-то охранник чего-то...
Помнится тоже решил извиниться перед украинским народом по дороге в окупированный Крым... И там совсем не дедушка попросил...
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А, таки да, община вразумила...

Жаль что не наши рассказали про правила хорошего тона в чужой стране...
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дід в амбасаді не схотів без теплого місця опинитися ?
П.С - як там себе почувають ті азери , що напали на Найєма ?
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вдули до самой пердячей кишки
Но гнать все равно В ШЕЮ
Как в том анекдоте = Не дышиш??? а как дышал????= "Мы хотели бы извиниться", - группа молодых азербайджанцев напавших на участников акции "Зупини лося" принесла свои извинения - Цензор.НЕТ 3232
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Еще одна хорошая новость http://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/postriliav-v-kiborhiv-na-svoiu-holovu-porechenkov-plachetsia-na-hirku-doliu-v-kinematohrafi-prychynu-usvidomliuie-video-250213.html

А по этим отморозкам - как то не искренне что ли извиняются!
Еще вздумают отомстить в спину.
Уж лучше бы выслали на х-р.
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ну і що? якби не дізналась вся країна то гопничали б собі далі
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сразу готовы опустили ))) то сильно вы:бистые то совсем поникшие ))) дети еще
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А где же те боевые петухи которые были на первом видео ? 😁 😁 😁
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Я был уверен, что дед наваляет отпрыскам и все так и закончится "Ми хотіли б вибачитися", - група молодих азербайджанців, які напали на учасників акції "Зупини лося", вибачилася - Цензор.НЕТ 2340

Слава интернету!
Ютюбу слава! "Ми хотіли б вибачитися", - група молодих азербайджанців, які напали на учасників акції "Зупини лося", вибачилася - Цензор.НЕТ 82
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Коли наша молодь, під час Майдану, сама зорганізувалась в загони і ганяла дамбасюр засланих по Оболоні було стійке відчуття, що недарма ми їх виховували. Ви нарвались, ходіть тепер і обертайтесь. І це тільки за неповагу В (запам"ятайте!!!) Україні до їх мешканців, будь якої національності.
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Немножко не в тему,но личные впечатления:Ехал как-то несколько лет назад с дачи домой,а у азербайджанцев,как оказалось,был какой-то праздник.Я и понятия не имел,что их в Днепре настолько до фигаНа Набережной(это у нас центральная летняя туса) они праздновали.До дома доехал-и тут они естьПообщался -ноль отрицательных эмоций.У нас живут-и нас уважают.Просто личная оценка.
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Що взагалі у нас роблять ці азербайджанці? Депортувати всіх з України й пожиттєво заборонити в'їзд.
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Студенты... Один точно мед. универе Богомольца учится.
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І дід хай вибачається, якщо дипломат. За отаке, що живе в моїй країні і її не поважає.
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Конченых обезьян опустить и выкинуть пинком под жопу за поребрик вместе с дедом.
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Вместо чёрной волги,палучиш бэлую.
-Ой не надо деда!Шо ж я как лох на белой буду?!
-Проси вибачення тодi "Ми хотіли б вибачитися", - група молодих азербайджанців, які напали на учасників акції "Зупини лося", вибачилася - Цензор.НЕТ 4526
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путать кацапию с Украиной большая ошибка
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Народ який воює за свою за свою незалежність мало чім можна налякати, а тим паче зайдам з Кавказа.
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Тут вам не кацапия,за такое отношение к Украинцам могут и как минимум и зубы выбить. Ребята сейчас нервные - военные,да и гражданские. Мы хунта,а нам многое можно. "Ми хотіли б вибачитися", - група молодих азербайджанців, які напали на учасників акції "Зупини лося", вибачилася - Цензор.НЕТ 3428
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У них есть своя страна. Если им не нравятся порядки в Украине, почему бы им не вернуться обратно в свой Азербайджан ?
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Щоб вибачитись треба мати яйця, так що ок. Так і повинні закінчуватись конфлікти між цивілізованими людьми.
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НЕ ВЕРЮ! В искренность их извинений... а в кармане нож.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Мы хотели бы извиниться", - группа молодых азербайджанцев напавших на участников акции "Зупини лося" принесла свои извинения. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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