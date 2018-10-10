 "Мы хотели бы извиниться", - группа молодых азербайджанцев напавших на участников акции "Зупини лося" принесла свои извинения. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбук-сообществе "Зупини лося".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мой дед в посольстве Азербайджана. Я все могу делать. Мне пох#й. Я пистолет могу показать твой голова", - группа иностранцев угрожает активистам проекта "Зупини лося!". ВИДЕО

В тексте отмечается: "Группа подростков, устроивших разборки с нами во время рейда "Зупинилося" на площади Победы, записали вот такое видео после общения с родителями и азербайджанской диаспорой.

Спасибо всем, кто помог закончить этот конфликт цивилизованно. Лично мы принимаем извинения. И просим всех - не нарушайте и ведите себя прилично в любой ситуации".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее группа иностранцев угрожала активистам проекта "Зупини лося", которые сделали им замечание о нарушении правил парковки и приклеили специальный плакат на автомобиль.