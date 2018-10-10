 "Мы хотели бы извиниться", - группа молодых азербайджанцев напавших на участников акции "Зупини лося" принесла свои извинения. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбук-сообществе "Зупини лося".
В тексте отмечается: "Группа подростков, устроивших разборки с нами во время рейда "Зупинилося" на площади Победы, записали вот такое видео после общения с родителями и азербайджанской диаспорой.
Спасибо всем, кто помог закончить этот конфликт цивилизованно. Лично мы принимаем извинения. И просим всех - не нарушайте и ведите себя прилично в любой ситуации".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее группа иностранцев угрожала активистам проекта "Зупини лося", которые сделали им замечание о нарушении правил парковки и приклеили специальный плакат на автомобиль.
а дед... таки накрутил....коки....
да сопляки?
но сопляки все равно его еще раз опозорят. так их воспитали увы.
дякувати богу в очі їх з того часу не бачив. гидко
в 30 років мати і батько нічого вже не вдовбають
дед приказал повинится...а то выпрут...вот и корчатся
если смотреть глазами тех кому географическое положение дало или не дало определенного набора возможностей относительно степени их реализации, то если народ, имеющий 100% возможностей, не реализовал их ни на 1%, то для таких людей это народ первого сорта или экстра?
Значит дед увидел таки видос...
Давно б так. Не можна нікому себе так поводити. Не залежно від етнічного походження.
Тут, не так давно, одно чмо тоже нависало на украинцев, какой-то охранник чего-то...
Помнится тоже решил извиниться перед украинским народом по дороге в окупированный Крым... И там совсем не дедушка попросил...
Жаль что не наши рассказали про правила хорошего тона в чужой стране...
П.С - як там себе почувають ті азери , що напали на Найєма ?
Но гнать все равно В ШЕЮ
Как в том анекдоте = Не дышиш??? а как дышал????=
А по этим отморозкам - как то не искренне что ли извиняются!
Еще вздумают отомстить в спину.
Уж лучше бы выслали на х-р.
Слава интернету!
Ютюбу слава!
-Ой не надо деда!Шо ж я как лох на белой буду?!
-Проси вибачення тодi
https://radikal.ru/video/r9k2OLkBL2r