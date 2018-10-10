 Порошенко поручил срочно завершить переговоры о реализации трастового фонда НАТО для эффективной охраны и хранения боеприпасов. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко поручил министрам Климкину и Полтораку срочно завершить переговоры о создании трастового фонда НАТО для эффективной эксплуатации и современной охраны объектов хранения боеприпасов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.
В тексте отмечается: "Поручил Министру обороны и Министру иностранных дел срочно завершить переговоры с НАТО о создании и реализации специального трастового фонда.
Его цель - обеспечить эффективную эксплуатацию и современную охрану объектов хранения боеприпасов".
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Так вот почему Порошенко взрывал склады? Что бы выбить деньги на трастовый фонд...
Кстати, если верить Порошенко, то сейчас весь его бизнес управляется трастовым фондом.
Теперь поручил - будут хранить хорошо...
Но дерьмовый вор Порошенко никогда не признает своих ошибок, поэтому будет взрывать и дальше склады... а ж до выборов.