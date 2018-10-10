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Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Происшествия
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 Порошенко поручил срочно завершить переговоры о реализации трастового фонда НАТО для эффективной охраны и хранения боеприпасов. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко поручил министрам Климкину и Полтораку срочно завершить переговоры о создании трастового фонда НАТО для эффективной эксплуатации и современной охраны объектов хранения боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В тексте отмечается: "Поручил Министру обороны и Министру иностранных дел срочно завершить переговоры с НАТО о создании и реализации специального трастового фонда.

Его цель - обеспечить эффективную эксплуатацию и современную охрану объектов хранения боеприпасов".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных": Полные выступления Порошенко и Полторака на совещании по Ичне. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3090732
 
   
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Поручил... позаботился... теперь можно быть спокойным...
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Так это он вчера уже доручал. Пора гэтьману склеротичку себе завести
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делает потужную мину при плохой игре
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очередной трастовый фонд от Порошенко...
Так вот почему Порошенко взрывал склады? Что бы выбить деньги на трастовый фонд...
Кстати, если верить Порошенко, то сейчас весь его бизнес управляется трастовым фондом.
Порошенко поручил срочно завершить переговоры о реализации трастового фонда НАТО для эффективной охраны и хранения боеприпасов - Цензор.НЕТ 4802
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правильно. Давно пора. В Украине пятая рашистская колонна везде в щель (любую Порошенко поручил срочно завершить переговоры о реализации трастового фонда НАТО для эффективной охраны и хранения боеприпасов - Цензор.НЕТ 1291 ) втиснется... И нагадит. Нужен контроль независимый.
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пятая рашистская колонна во главе с Порошенко


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)( ерню несёшь... даже объяснять такому дебилу как ты не стоит! )(уйло люто ненавидит Порошенко, оттого, что ПАП не идёт на сговор с ним. Порошенко проукраинский.
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от.... что-то слова "трастовый фонд"....мне как-то... внушают опасение...
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Президент не поручал - снаряды плохо хранили...
Теперь поручил - будут хранить хорошо...
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Петя после последних событий, наверное у многих не повернется язык, тебя президентом назвать.
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не, по трастам, а особенно слепым, у нас гарант спец, кто бы там чего не говорил
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Нужен не трастовый фонд а эффективный президент - верховный главнокомандующий.
Но дерьмовый вор Порошенко никогда не признает своих ошибок, поэтому будет взрывать и дальше склады... а ж до выборов.
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та не, у нас страна парламентско-президентская и през нам нах не нужен, хотя по типу Германии пусть будет. Нам нужно всю у свору парламентскую убить, по типу как надька хотела и заставить тех кто придет работать, и не 450 морд, а на половину меньше
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штатные говнометали из паРаши на всех форумах сидят. И воняют... и гадят... и гниют...И под "ихтамнетов" маскируются... кацабыдло! домой! на паРашу!!!
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Погоди... Через 5 месяцев... рошеновское кацабыдло пойдёт домой в Ростов к своему пуйлу

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нормальный през в подобных случаях обращается к своему народу, а не хз куда
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Для справки: Десятиметровые (в высоту) и (километровые по периметру) каменные заборы в Конча-Заспе (с камерами, колючкой и освещением) строят максимум за 2 НЕДЕЛИ!!! Может нас опять кто-то хочет злостно надуть?
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Все как в русском мире , пока гром не грянет , мужик не перекрестится . А где вы су раньше были ?
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перекличка троллей окончена. Отсутствуют хирскл и амзиров.
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Стидобисько позорне. Може треба гроші не на охорону урядових кварталів витрачати з клітками, рамками, загородженнями від людей, а на склади? Гідрант розписався у власній не компетенції.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко поручил срочно завершить переговоры о реализации трастового фонда НАТО для эффективной охраны и хранения боеприпасов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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