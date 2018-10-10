 Порошенко поручил срочно завершить переговоры о реализации трастового фонда НАТО для эффективной охраны и хранения боеприпасов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В тексте отмечается: "Поручил Министру обороны и Министру иностранных дел срочно завершить переговоры с НАТО о создании и реализации специального трастового фонда.

Его цель - обеспечить эффективную эксплуатацию и современную охрану объектов хранения боеприпасов".

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