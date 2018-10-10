 "Ахметов не имеет отношения к Оппоблоку" - Вилкул. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время эфира радио НВ в разговоре с ведущим Дмитрие Тузовым, обсуждая причастность Ахметова к схеме Ротердам+.
"Ринат Леонидович Ахметов, неизвестно мне, чтобы он был членом Оппоблока. Как партии, так и фракции. Вы издеваетесь?.. Эта информация абсолютно на 100% неправдивая и вы пытаетесь как ведущий, зная какую-то абсолюную истину, ввести в заблуждение ваших радиослушателей или телезрителей", - заявил Вилкул.
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Ахметка не имеет, а вот его гроши имеют......
Вілкул, "б'ють не по пашпорту, а по морді".
Так і Ахметка, по бумагам осторонь, а по факту один з тих, хто "девочку танцует".
Слабо, бухгалтерію викласти під прокурорську перевірку?
за Свободу словаза наш з Рінаткою "Ротердам+++" (с)
а ахметка олежку ))) хфінансує, шо не ясно?
А кацапских войск нет в Крыму и на Донбассе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Да, гундяевский опарыш Вилкулака..... )))))))
Конечно, нужно издеваться, мягко говоря. А почему, кто то и каждый - должны иметь отношение? Светлый путь?
И никакая СУКА - не имеет отношения к стране, а тока к ПАРТИЯМ. Интересный подход. Только на долго ли?