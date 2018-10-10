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 Политика Украины, Общество
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Все про:Ахметов (1820) Вилкул Александр (306) оппозиционный блок (303)

 "Ахметов не имеет отношения к Оппоблоку" - Вилкул. ВИДЕО

Нардеп Александр Вилкул заявил, что украинский олигарх Ринат Ахметов не имеет отношения к Оппозиционному блоку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время эфира радио НВ в разговоре с ведущим Дмитрие Тузовым, обсуждая причастность Ахметова к схеме Ротердам+.

"Ринат Леонидович Ахметов, неизвестно мне, чтобы он был членом Оппоблока. Как партии, так и фракции. Вы издеваетесь?.. Эта информация абсолютно на 100% неправдивая и вы пытаетесь как ведущий, зная какую-то абсолюную истину, ввести в заблуждение ваших радиослушателей или телезрителей", - заявил Вилкул.

...

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Источник: https://censor.net.ua/v3090721
 
 
 Топ комментарии
 
Конечно верю.....
Ахметка не имеет, а вот его гроши имеют......
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Ця істота фінансує війну!
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Вас обох, півнів, пора під ножа!
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Конечно верю.....
Ахметка не имеет, а вот его гроши имеют......
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Навіщо ви "товаріщь" Вілкул вводите в оману людей? Ви замовчуєте справжню назву вашоє зграї- ви усі з ЖОПОБЛОКУ!
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Как это по-русски! Отрицать очевидное, потому что оно не доказано
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а мы верим - так же как и трусняковы с майдана "Ахметов не имеет отношения к Оппоблоку" - Вилкул - Цензор.НЕТ 570
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Ахметка так же "не имеет", как и Хуйло. "Ахметов не имеет отношения к Оппоблоку" - Вилкул - Цензор.НЕТ 6265
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ясно, а появился вопросик - оплобок имеет отношение к ахметову?
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А разве рыночные наперсточники (хоть и бывшие) могут иметь отношение к политике? О ботаническом саде Донецка еще заботится?
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конечно же! бандит к бандитскому блоку не имеет никакого отношения!
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Вілкул, "б'ють не по пашпорту, а по морді".

Так і Ахметка, по бумагам осторонь, а по факту один з тих, хто "девочку танцует".

Слабо, бухгалтерію викласти під прокурорську перевірку?
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Канєшно. Яке сцарьок даунбасії має відношення до своїх васалів. Гнида руда, яку вже ти з своїм новим гідранським партньором огиду викликаєш, навіть не уявляєш.
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та ясно. рыжая гнида ахметка имеет отношение к шыкаладному цеху и прочей мыролюбной сепарне.
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Я все такт верю Вилкулу. Все кто ставил на Ахметку в конечном счете протгоали. Именно "заслуга" Ахметки в трагедии на Востоке Украины. Гибнидный Петя с ним в долю вошел, поэтому и проиграет. Ахметка очень токсичный актив.
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Руда гнида, з бандитьського кодла часів аліка грека, повинна бути знищена, як злісна пухлина в здоровому суспільстві. Як і риги, в якіому б фантіку вони зараз не існували.
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Доходы в беднеющей Украине растут у Оффшоренка и Ахметки... почему-то...
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Багато гнид, котрі розв'язали війну в Україні ще не в буцигарні.. Нажаль.. Ахметка повинен був бути одним з перших.. Але він - попутник "потужних реформаторів" ..
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Я життя віддам за Свободу слова за наш з Рінаткою "Ротердам+++" (с)
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Не багато гнид, а, перепрошую, жодна гнида не заарештована, а деякі навіть відпущені. Штепа приклад
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Рыгоаналы уже не те. Поэтому у Ахметова давно крепкая внебрачная связь с БПП.)) Вилкул ревнует Ринатку к Петьке.
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тузлов) це то шо на Тонісі, було колись?!
а ахметка олежку ))) хфінансує, шо не ясно? "Ахметов не має стосунку до Опоблоку" - Вілкул - Цензор.НЕТ 2253 "Ахметов не має стосунку до Опоблоку" - Вілкул - Цензор.НЕТ 2253 "Ахметов не має стосунку до Опоблоку" - Вілкул - Цензор.НЕТ 2253
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а з петром) фінанси з вротердама)) отримує, чи ні?
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Одно 3/14дрило пытается отмазать другое...)))
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АГА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А кацапских войск нет в Крыму и на Донбассе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Да, гундяевский опарыш Вилкулака..... )))))))
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ну да. Ахметка же только баблишко вкладывает. Он не член...
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"Ринат Леонидович Ахметов, неизвестно мне, чтобы он был членом Оппоблока. Как партии, так и фракции. Вы издеваетесь?.. "
Конечно, нужно издеваться, мягко говоря. А почему, кто то и каждый - должны иметь отношение? Светлый путь? "Ахметов не має стосунку до Опоблоку" - Вілкул - Цензор.НЕТ 5178

И никакая СУКА - не имеет отношения к стране, а тока к ПАРТИЯМ. Интересный подход. Только на долго ли?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Ахметов не имеет отношения к Оппоблоку" - Вилкул. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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