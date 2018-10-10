 "Ахметов не имеет отношения к Оппоблоку" - Вилкул. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время эфира радио НВ в разговоре с ведущим Дмитрие Тузовым, обсуждая причастность Ахметова к схеме Ротердам+.

"Ринат Леонидович Ахметов, неизвестно мне, чтобы он был членом Оппоблока. Как партии, так и фракции. Вы издеваетесь?.. Эта информация абсолютно на 100% неправдивая и вы пытаетесь как ведущий, зная какую-то абсолюную истину, ввести в заблуждение ваших радиослушателей или телезрителей", - заявил Вилкул.

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