EN|RU|UK
Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  2015  85
Материалы по теме:
Все про:взрыв (4069) Порошенко (15554) Полторак (1009) Ичня (34)

 "Я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных": Полные выступления Порошенко и Полторака на совещании по Ичне. ВИДЕО

Все виновные в инциденте на 6-м военном арсенале близ города Ичня должны быть привлечены к ответственности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Президент Украины заявил во время экстренного совещания с руководителями силовых ведомств.

Вечером, 9 октября, Президент Петр Порошенко заслушал их доклады в связи с ситуацией, которая сложилась из-за взрывов на складах боеприпасов вблизи г.Ичня Черниговской области.

В частности, Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак сообщил, что в 3:20 утра 9 октября одновременно были взорваны три хранилища арсенала, а уже через 20 минут был осуществлен подрыв еще нескольких хранилищ.

...
По его словам, на момент подрыва склады были заполнены на 50% - наиболее дефицитные и критически важные для ВСУ боеприпасы с 6-го военного арсенала ранее были передислоцированы на другие арсеналы и базы с защищенным типом хранения. 

...
"Я не планировал этого совещания и менее всего я хотел бы, чтобы мы собирались поподобным поводам. Обидно и больно, что подобные истории, и в том числе безответственность конкретных лиц, бросают тень как на военное руководство страны, так и на руководство спецслужб, затмевают добросовестную работу очень многих людей, которые в течение последнего года самоотверженно защищают Родину на различных участках", - подчеркнул во время своего выступления Президент Петр Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что ожидает оперативного, однако ответственного расследования чрезвычайного происшествия.

"Хочу отдельно подчеркнуть, что я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных", - сказал Порошенко, обращаясь к присутствующим на совещании Главному военному прокурору Украины Анатолию Матиосу и Первому заместителю Председателя Службы безопасности Украины Виталию Маликову.

Президент особо акцентировал, что ситуация, когда "одновременно есть подрывы трех складов, а через 20 минут после того одновременно подрываются еще шесть складов", на которых хранилось не стрелковое оружие или раскомплектованные боеприпасы, а именно реактивные системы залпового огня, требует тщательного расследования.

"Учитывая близость к российской границе, не случайно, что основной версией Службы безопасности Украины, Военной прокуратуры, является диверсия", - отметил Верховный главнокомандующий.

"Я не хочу сейчас пытаться устроить наказание ради пиара. Понимаю, что нам в наследство с советских времен досталось большое количество боеприпасов и хорошо, что они сохранились до сих пор. Хорошо, что министры обороны и коммерсанты 90-х и "нулевых" не успели их распродать. Но на сегодняшний день мы, к сожалению, еще не имеем ни одного современного склада, который бы полностью отвечал стандартам НАТО", - подчеркнул Глава государства.

Президент особо акцентировал на привлечении к ответственности виновных в инциденте на 6-м военном арсенале близ города Ичня и добавил: "Никто из хапуг, из тех, кто своей небрежностью допустил это, восстановлен не будет".

Порошенко отметил, что должны быть проведены проверки всех, кто обеспечивал охрану части в ночь, когда произошли взрывы. "Чтобы мы сегодня полностью и тщательно изучили этот опыт для того, чтобы не допустить повторения атаки диверсионно-разведывательных групп противника", - отметил он.

"По итогам расследования внести предложения по привлечению к ответственности ответственных лиц", - добавил Глава государства еще раз подчеркнув важность привлечения к ответственности тех, чьи действия или бездействие привели к возникновению чрезвычайной ситуации на Черниговщине.

Отдельное внимание Президент уделил вопросу обеспечения всем необходимым эвакуированных жителей окрестных сел и населенных пунктов и подчеркнул важность защиты людей.

"Любые потребности, помощь больным, детям - это сейчас должно быть нашим первым приоритетом", - подчеркнул Порошенко, поручив главе Администрации Президента проверить пункты убежища эвакуированных и обеспечения их всем необходимым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Такая вот закономерность - объединяемся, только когда трагедия", - начальник Департамента патрульной полиции Жуков о ликвидации последствий ЧП под Ичней

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на арсенале под Ичней позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению пожара по периметру территории, - Генштаб ВСУ

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".

Источник: https://censor.net.ua/v3090709
 
 
 Топ комментарии
 
И что ты петюня сделал по результатам 5 ти предыдущих расследований?
 показать весь комментарий
 
Полное собрание сочинений "Я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных": Полное выступление Порошенко на совещании по Ичне - Цензор.НЕТ 6641 Я б порохоботов заставил учить и конспектировать "Я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных": Полное выступление Порошенко на совещании по Ичне - Цензор.НЕТ 9687
 показать весь комментарий
 
А вот, собственно, и сама рожа
"Я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных": Полные выступления Порошенко и Полторака на совещании по Ичне - Цензор.НЕТ 1084
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И что ты петюня сделал по результатам 5 ти предыдущих расследований?
 показать весь комментарий
 
 
Кириленко назвал возможную российскую диверсию в Ичне попыткой противодействия Томосу, лол
 показать весь комментарий
 
 
Охренеть фактаж "Я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных": Полные выступления Порошенко и Полторака на совещании по Ичне - Цензор.НЕТ 9017
Особенно словосочетание "возможную российскую диверсию"......
Как кто то сказал а че не "возможное наступление НЛО" или если привязка к томосу - "Сатаны и войска проклятых"?
 показать весь комментарий
 
 
Ну там того, лосі з нікотиновою залежністю з непізнаних літаючих об'єктів через тепловізор все підпалили. Падлюка, вже зрозуміло було до цього, що з твоєї свори шавок так ніхто не відповість. І що там з сємочко, героя вручив?
 показать весь комментарий
 
 
Надо погодить.... После выборов. Тогда на мнение быдла петюне будет пох..
 показать весь комментарий
 
 
Не посадил не одного дерева и это за пять лет войны, а ты что сделал? Ты про склады черещ два дня забудешь и дальше будешь верещать мозг...
 показать весь комментарий
 
Ты тупэ видно математику не знаешь....
И видимо склероз это тебе знакомо не по слухам!
Хрен я тебе и крысам во власти что то забуду!
 показать весь комментарий
 
А що може зробити чувирло, яке, разом зі своїм пейсатим побратимом червоненком, ще до свого президентства зрадило українців євреям на підставі фальсифікованих матеріалів книжки, виданої за рахунок свого підлеглого?
https://www.youtube.com/watch?v=FOON8uiNpzk
 показать весь комментарий
 
Його вже не зміниш - черговий римейк " почекун і пожежі"!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Пока кто-то, мечтая о президентстве, заклеивает своей ботоксной рожей все рекламные площади в стране, барыги продолжают методично создавать баллистическую ракету для ОТРК "Гром-2".
"Я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных": Полное выступление Порошенко на совещании по Ичне - Цензор.НЕТ 3308
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Безусловно. Опробуем на кацапских складах. "Я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных": Полные выступления Порошенко и Полторака на совещании по Ичне - Цензор.НЕТ 9623
 показать весь комментарий
 
 
на диване тьі своем опробуешь. А вообще-то ракетьі создают инженерьі. Барьіги им только мешают, разворовьівая бюджет
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Безусловно. Так воруют, что уже пусковую установку собрали и занимаются ракетой. А вот раньше всякие Юли с Толиками не воровали, но почему-то ничего не делалось... Объяснишь, ольгинский?
 показать весь комментарий
 
 
Ты чоколадная проститутка ,все главного сутенера лижешь ?Смотри диабет не заработай "Я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных": Полные выступления Порошенко и Полторака на совещании по Ичне - Цензор.НЕТ 8841
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Та ты шо !!! А шож твои инженеры при йуле и грицыке не создавали? И как это ? Они за спасибо создают ? Добрые такие инженеры ))))
 показать весь комментарий
 
 
Граждане просто обязаны избрать Порошенко на второй срок после очередных взрывов на артскладах, чтобы дело уничтожения складов боеприпасов он довел до своего логического конца?

Лозовая, Ново Богдановка, Балаклея, Калиновка, Ичня…

Вопрос к шокоботам : должна ли страна-кандидат на вступление в НАТО предварительно взорвать все свои склады?
 показать весь комментарий
 
 
Конечно! Это же все совковое прошлое!Очередное: "Остаточно прощавай!"
 показать весь комментарий
 
Усі з нетерпінням чекають "Лоліту" на вибори. Ху?ло по такому випадку напевно нагородив його орденом " За послуги" і має розпустити "Вагнера" по ті не змогли "перевершити" у диверсії одного цього "его тут немає"...
 показать весь комментарий
 
мне так же понравилось как он по Буштуну выступал....
Тоже очень убедительно было...

А вот его выступление по Калиновке....- смотреть с 13-й секунды...

мы больше мирится с этим не будем...
https://youtu.be/WY3Itu5h_CI

"Я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных": Полное выступление Порошенко на совещании по Ичне - Цензор.НЕТ 6106
 показать весь комментарий
 
 
По янтарю?
Тогда почему с большой буквы?
 показать весь комментарий
 
чтец - спасибо что указали на эту опечатку..., но предупреждаю - редакторские я не оплачиваю...
 показать весь комментарий
 
Показалось что это какой то населенный пункт вроде Ични.
 показать весь комментарий
 
 
Полное собрание сочинений "Я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных": Полное выступление Порошенко на совещании по Ичне - Цензор.НЕТ 6641 Я б порохоботов заставил учить и конспектировать "Я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных": Полное выступление Порошенко на совещании по Ичне - Цензор.НЕТ 9687
 показать весь комментарий
 
 
После повышения тарифов вас уже ничего не спасёт от тюрьмы
 показать весь комментарий
 
 
главное успеть поймать пока не разбежались "Я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных": Полные выступления Порошенко и Полторака на совещании по Ичне - Цензор.НЕТ 2214
 показать весь комментарий
 
 
Все эти снаряды надо утилизировать на Донбассе по кацапским наймитам.
 показать весь комментарий
 
 
Ждут и не дождутся с ловли рыбака...
Обещал вернуться через два денька...
Вот идёт и третий, а его всё нет...
Ждет его супруга, ждёт и старый дед...
 показать весь комментарий
 
 
вальцман, когда ты уже, барыга пейсатая, свалишь в ростов к своему шефу и паперэднику янукодле??
 показать весь комментарий
 
 
"Я не планировал этого совещания и менее всего я хотел бы, чтобы мы собирались по подобным поводам. Обидно и больно, что подобные истории, и в том числе безответственность конкретных лиц, бросают тень как на военное руководство страны, так и на руководство спецслужб, затмевают добросовестную работу очень многих людей, которые в течение последнего года самоотверженно защищают Родину на различных участках", - подчеркнул во время своего выступления Президент Петр Порошенко.Источник:https://censor.net.ua/v3090709"

тут, по моєму))) нема шо добавити - петро - забирай своїх "учільників" і йди з України,
скільки можна вчитися на "тінях" ?"
 показать весь комментарий
 
 
Я вот тоже не понимаю как можно бросить тень В КУЧУ ДЕРЬМА.....
 показать весь комментарий
 
 
взагалі-то))) тінь - це філософське поняття))), ми, будучи студентами в КПІ, запитали лектора наукового-коммунізму) - комунарова)))(дійсне призвище))) --
матеріальна чи тінь?! відповіді конкретної не почули - так,що комусь тінь - а комусь - гівно!
 показать весь комментарий
 
 
Сюжа смотреть -> а Гриценко РАЗВАРУВАВ АРМИЮ!!!!! ))))))) "Я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных": Полные выступления Порошенко и Полторака на совещании по Ичне - Цензор.НЕТ 184 (правда даже дела не завели, бо низашо..)

на склады в воздухе не смотреть))))
 показать весь комментарий
 
 
Гррзный вид и стучание кулаком по столу. Вот и все на что способен гибридный Президент. Потужна Армия говоришь ? А Ичня показала ее реальную цену.
 показать весь комментарий
 
 
Очень похоже на то,что сами устроили диверсию,чтобы спрятать разворованное бабло.И что самое невобразимое,что было столько охраны и часовых и ни один даже не ранен.
 показать весь комментарий
 
 
Военный потенциал Украины разрушается планомерно и
регулярно... Даже если Пэтя подорвёт всю Украину, уволить его нельзя...
нет закона об импичменте...


 показать весь комментарий
 
 
Як би хотів щось зробити, то зразу розігнав совкове шобло хенералів разом з полтораком, а так це чергове плямкання ротом.
 показать весь комментарий
 
 
Наверное вопросы к тем СМИ которые отказались выпускать в эфир информацию Минобороны.
И, кстати, тот недавний случай, когда представителя СМИ поймали с БПЛА возле воинского объекта. Чем там все закончилось ?
 показать весь комментарий
 
Правящая верхушка Украины - сплав коммуно-комсомольских деятелей с
криминалитетом - построила государство под себя и для себя...
 показать весь комментарий
 
 
называется трусняково-соевая кучмовская Украина "Я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных": Полные выступления Порошенко и Полторака на совещании по Ичне - Цензор.НЕТ 1139
 показать весь комментарий
 
 
П'ятий склад на совісті полторака. Треба терміново видати мідаль і путівку в намкриш для оздоровлення. А шо? Там всі свої, з паспортами і бізнесом.
 показать весь комментарий
 
 
У Полторака не пятый склад,а у муженко точно шестой!
 показать весь комментарий
 
 
14 жовтня 2014 - Верховна Рада призначила Степана Полторака міністром оборони. Скільки горіло?
 показать весь комментарий
 
барыга использует проверенные методы, через неделю все про всё забудут
 показать весь комментарий
 
 
"Я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных"
А каких таких? Кто вернет из "воздуха" - не одну тисячу боеприпасов, на которых можно бы было и учиться и воевать и многое еще чего. Ну разве, что произведено в СССР - за деньги народа и ПРОСРАНО - не будучи ПРОИЗВЕДЕНО - за деньги народа?! Логика где?
 показать весь комментарий
 
 
***

На рынке совесть продавали…
За даром - три гроша кило.
Все приценялись - но не брали,
Товар не брендовый давно.

Хватали: жадность, наглость, зависть,
Ложь раскупалась на «ура».
А совесть? - бантиком украсить
И в сундучок сложить пора.

Эд Дикий
 показать весь комментарий
 
 
Общественность справедливо требует от Порошенко отправить Полторака и Муженко в отставку после подрыва артскладов, а Аваков рассказывает какой-то бред о ненависти. Гройсман, судя по реакции, вообще ушел в астрал. А Порошенко всё ждёт и пережидает...
Боже, какие же дегенераты управляют страной.
 показать весь комментарий
 
 
Яких обрали, такі і керують. Інших нема.
 показать весь комментарий
 
быстрых результатов ?А не получится ,сторож и уборщица месяц назад уволились , на них не скосишь , надо крайнего искать среди соево-лампасных холуев , да такого кто рот не раскроет тайны чоколадного двора "Я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных": Полные выступления Порошенко и Полторака на совещании по Ичне - Цензор.НЕТ 6219
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, видео о том как Полторак на совещании в МО требует этого же от своих подчиненных будет?
 показать весь комментарий
 
 
Быстро... быстро... быстро... и чтоб убедительно... по возможности...
 показать весь комментарий
 
а по 5 предыдущим раследованиям что то принято....а ну да виновные так и ненайдены.....брехло соевое
 показать весь комментарий
 
 
Полторак связал взрывы на складах ВСУ в Ичне с недостаточным финансированием Минбороны Украины.

Порошенко заявил, что ждёт быстрого расследования.
Луценко заявил, что начальника складов в Ичне уволили незадолго до взрывов.

Поэтому виноватых, как бы нет.

А стрелочником будет назначен рядовой Василь и Микола, охранявшие в карауле эти склады.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо один випадок-винне керівництво складу,5-6 система-відповдають головнокомандувач та міністр!Виходить винуватці самі в себе питають хто винен?Анекдот?!!
 показать весь комментарий
 
 
у лягавых это называеться - выйти на себя
 показать весь комментарий
 
 
В качестве наказания провинившимся, Поросенко лишит их премии или сделает выговор.
Кого-то даже отправит в отставку, как крайнюю меру.
 показать весь комментарий
 
 
типо нельзя взорвать склад нато????
он шо?? невидимый??? или в космос вывозят???
эту диверсию, как и предидущие
организовать шо 2 пальца
какие бпла??????
это 1 к 100 что все пройдет хорошо, и что не собьют а потом опять в оон нажалуются
риперов и раптеров у кацапов нету
только человеческая физика
мало того, весь бк бригады с фронта везут обратно и сдают на склады
хз зачем?....
могли и там приправить
но главное не метод, а результат
полная сдача кацапам внешней и внутренней разведки
гниды внедрены во все структуры войск
и не будем забывать - все эти пирамиды сложены еще во времена совка
взрывные устройства могут быть внедрены еще 10 лет назад, когда карлик начал захват Украины, и любой снаряд может быть предметом диверсии ( это я уже жути нагоняю)
но лучше перебздеть
 показать весь комментарий
 
Спалили 5 мега-складов за 2 года это конечно "прогресс" держиморд - Хуйло исполнителям хероев вручит... "Я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных": Полные выступления Порошенко и Полторака на совещании по Ичне - Цензор.НЕТ 3948
 показать весь комментарий
 
 
Об этом было договорено ещё в Минске Порошенко с пуйлом, во время подписания капитуляции

 показать весь комментарий
 
 
Порошенко на глазах у всех, планомерно уничтожает военный потенциал Украины, взрывая склады...
А иначе больше ничем нельзя обьяснить его маниакальный отказ уволить с постов Муженко и Полторока, явно не справившихся со своими обязанностями.
 показать весь комментарий
 
Главное через 5 месяцев успеть этого Хряка поймать, когда в Ростов тикать будет.
 показать весь комментарий
 
 
Ти із Ростова , мабуть, ваяєш так х*** в яку важко повірити !
 показать весь комментарий
 
Посмотрел бы я, на судьбу тех кладовщиков,яки спалили 5 складов с продукцией Рошен "Я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных": Полные выступления Порошенко и Полторака на совещании по Ичне - Цензор.НЕТ 1514
 показать весь комментарий
 
 
А мне в этом кошмаре чьо-то хуйлятиной воняет...
 показать весь комментарий
 
 
Великобританія та США мають оборонні бюджети в десятки раз більші ніж Україна, але все одно русня час від часу у них влаштовує диверсії. Боюся, 100% захисту від гопника з таким величезним фінансовим ресурсом не існує в цивілізованому світі !!
 показать весь комментарий
 
это жалкая отмазка для холуя пуйла - липецкого иуды
 показать весь комментарий
 
 
«Я жду ответа, больше надежд нету.»(с).
Конечно ждёт! И с нетерпением! Скоро ж 14 октября: Покрова+День Украинского казачества+День защитника Украины - Тошнотворному Порош(ен)ку надо ж будет блеснуть металлокерамикой, толкнуть проникновенную речь, импозантно повыкаблучиваться перед электоральными лохмандеями. А какая в жопу может получиться феерия с таким падлючим и открытым вопросом? Так, одна сплошная блевотина - ещё не развеется дым сгоревшего арсенала или, не дай Бог, пришибёт кого. А медальки служивым вручать? Тоже ж несподручно - сгоревший арсенал «мокрым рядном» накрыл все перемоги.
От и думается Порохатому Шоколадье: «Эх, набить бы морды этим мудакам с лампасами, да только их растрамбоваными харями дело не поправишь».
 показать весь комментарий
 
Вопрос в том, где рвонет в следующий раз
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных": Полные выступления Порошенко и Полторака на совещании по Ичне. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх