 "Я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных": Полные выступления Порошенко и Полторака на совещании по Ичне. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Президент Украины заявил во время экстренного совещания с руководителями силовых ведомств.
Вечером, 9 октября, Президент Петр Порошенко заслушал их доклады в связи с ситуацией, которая сложилась из-за взрывов на складах боеприпасов вблизи г.Ичня Черниговской области.
В частности, Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак сообщил, что в 3:20 утра 9 октября одновременно были взорваны три хранилища арсенала, а уже через 20 минут был осуществлен подрыв еще нескольких хранилищ.
Глава государства подчеркнул, что ожидает оперативного, однако ответственного расследования чрезвычайного происшествия.
"Хочу отдельно подчеркнуть, что я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных", - сказал Порошенко, обращаясь к присутствующим на совещании Главному военному прокурору Украины Анатолию Матиосу и Первому заместителю Председателя Службы безопасности Украины Виталию Маликову.
Президент особо акцентировал, что ситуация, когда "одновременно есть подрывы трех складов, а через 20 минут после того одновременно подрываются еще шесть складов", на которых хранилось не стрелковое оружие или раскомплектованные боеприпасы, а именно реактивные системы залпового огня, требует тщательного расследования.
"Учитывая близость к российской границе, не случайно, что основной версией Службы безопасности Украины, Военной прокуратуры, является диверсия", - отметил Верховный главнокомандующий.
"Я не хочу сейчас пытаться устроить наказание ради пиара. Понимаю, что нам в наследство с советских времен досталось большое количество боеприпасов и хорошо, что они сохранились до сих пор. Хорошо, что министры обороны и коммерсанты 90-х и "нулевых" не успели их распродать. Но на сегодняшний день мы, к сожалению, еще не имеем ни одного современного склада, который бы полностью отвечал стандартам НАТО", - подчеркнул Глава государства.
Президент особо акцентировал на привлечении к ответственности виновных в инциденте на 6-м военном арсенале близ города Ичня и добавил: "Никто из хапуг, из тех, кто своей небрежностью допустил это, восстановлен не будет".
Порошенко отметил, что должны быть проведены проверки всех, кто обеспечивал охрану части в ночь, когда произошли взрывы. "Чтобы мы сегодня полностью и тщательно изучили этот опыт для того, чтобы не допустить повторения атаки диверсионно-разведывательных групп противника", - отметил он.
"По итогам расследования внести предложения по привлечению к ответственности ответственных лиц", - добавил Глава государства еще раз подчеркнув важность привлечения к ответственности тех, чьи действия или бездействие привели к возникновению чрезвычайной ситуации на Черниговщине.
Отдельное внимание Президент уделил вопросу обеспечения всем необходимым эвакуированных жителей окрестных сел и населенных пунктов и подчеркнул важность защиты людей.
"Любые потребности, помощь больным, детям - это сейчас должно быть нашим первым приоритетом", - подчеркнул Порошенко, поручив главе Администрации Президента проверить пункты убежища эвакуированных и обеспечения их всем необходимым.
Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.
На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.
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По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.
Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.
Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".
Особенно словосочетание "возможную российскую диверсию"......
Как кто то сказал а че не "возможное наступление НЛО" или если привязка к томосу - "Сатаны и войска проклятых"?
И видимо склероз это тебе знакомо не по слухам!
Хрен я тебе и крысам во власти что то забуду!
https://www.youtube.com/watch?v=FOON8uiNpzk
Лозовая, Ново Богдановка, Балаклея, Калиновка, Ичня…
Вопрос к шокоботам : должна ли страна-кандидат на вступление в НАТО предварительно взорвать все свои склады?
Тоже очень убедительно было...
А вот его выступление по Калиновке....- смотреть с 13-й секунды...
мы больше мирится с этим не будем...
https://youtu.be/WY3Itu5h_CI
Тогда почему с большой буквы?
Как попридумавыют названий
Обещал вернуться через два денька...
Вот идёт и третий, а его всё нет...
Ждет его супруга, ждёт и старый дед...
тут, по моєму))) нема шо добавити - петро - забирай своїх "учільників" і йди з України,
скільки можна вчитися на "тінях" ?"
матеріальна чи тінь?! відповіді конкретної не почули - так,що комусь тінь - а комусь - гівно!
на склады в воздухе не смотреть))))
регулярно... Даже если Пэтя подорвёт всю Украину, уволить его нельзя...
нет закона об импичменте...
..
И, кстати, тот недавний случай, когда представителя СМИ поймали с БПЛА возле воинского объекта. Чем там все закончилось ?
криминалитетом - построила государство под себя и для себя...
А каких таких? Кто вернет из "воздуха" - не одну тисячу боеприпасов, на которых можно бы было и учиться и воевать и многое еще чего. Ну разве, что произведено в СССР - за деньги народа и ПРОСРАНО - не будучи ПРОИЗВЕДЕНО - за деньги народа?! Логика где?
На рынке совесть продавали…
За даром - три гроша кило.
Все приценялись - но не брали,
Товар не брендовый давно.
Хватали: жадность, наглость, зависть,
Ложь раскупалась на «ура».
А совесть? - бантиком украсить
И в сундучок сложить пора.
Эд Дикий
Боже, какие же дегенераты управляют страной.
Порошенко заявил, что ждёт быстрого расследования.
Луценко заявил, что начальника складов в Ичне уволили незадолго до взрывов.
Поэтому виноватых, как бы нет.
А стрелочником будет назначен рядовой Василь и Микола, охранявшие в карауле эти склады.
Кого-то даже отправит в отставку, как крайнюю меру.
он шо?? невидимый??? или в космос вывозят???
эту диверсию, как и предидущие
организовать шо 2 пальца
какие бпла??????
это 1 к 100 что все пройдет хорошо, и что не собьют а потом опять в оон нажалуются
риперов и раптеров у кацапов нету
только человеческая физика
мало того, весь бк бригады с фронта везут обратно и сдают на склады
хз зачем?....
могли и там приправить
но главное не метод, а результат
полная сдача кацапам внешней и внутренней разведки
гниды внедрены во все структуры войск
и не будем забывать - все эти пирамиды сложены еще во времена совка
взрывные устройства могут быть внедрены еще 10 лет назад, когда карлик начал захват Украины, и любой снаряд может быть предметом диверсии ( это я уже жути нагоняю)
но лучше перебздеть
А иначе больше ничем нельзя обьяснить его маниакальный отказ уволить с постов Муженко и Полторока, явно не справившихся со своими обязанностями.
Конечно ждёт! И с нетерпением! Скоро ж 14 октября: Покрова+День Украинского казачества+День защитника Украины - Тошнотворному Порош(ен)ку надо ж будет блеснуть металлокерамикой, толкнуть проникновенную речь, импозантно повыкаблучиваться перед электоральными лохмандеями. А какая в жопу может получиться феерия с таким падлючим и открытым вопросом? Так, одна сплошная блевотина - ещё не развеется дым сгоревшего арсенала или, не дай Бог, пришибёт кого. А медальки служивым вручать? Тоже ж несподручно - сгоревший арсенал «мокрым рядном» накрыл все перемоги.
От и думается Порохатому Шоколадье: «Эх, набить бы морды этим мудакам с лампасами, да только их растрамбоваными харями дело не поправишь».