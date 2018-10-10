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 Происшествия, Общество
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Все про:Азербайджан (273) конфликт (691) ПДД (295) активист (483)

 "Мой дед в посольстве Азербайджана. Я все могу делать. Мне пох#й. Я пистолет могу показать твой голова", - группа иностранцев угрожает активистам проекта "Зупини лося!". ВИДЕО

Группа иностранцев угрожала активистам проекта "Зупини лося", которые сделали им замечание о нарушении правил парковки и приклеили специальный плакат на автомобиль. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись конфликта на площади Победы в Киеве активисты опубликовали на своей странице в youtube.

Нарушители правил дорожного движения агрессивно отреагировали на просьбу переехать на бесплатный паркинг, а потом угрожали достать оружие и устроить охоту на активистов в Киеве.

"Я тебя могу найти. Ты меня не знаешь. Я из посольства. Мой дед из посольства Азербайджана. Я все могу делать. Мне все пох#й... Давай идем со мной туда... Я пистолет могу показать твой голова. Понял?" - заявил один из иностранцев. 

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Я тебе #бало разобью! Ты понял?!" - в Киеве водитель неправильно припаркованной машины напал с битой на активистов проекта "Останови лося". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3090668
 
   
 Топ комментарии
 
Какие то фошысты в Украине неправильные...
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Акція не підготовлена. Має бути група підтримки з "заклопотаних" громадян з бітами і пістолетами. Хамство азербайджанців? Коли вони в більшості то інакше себе ніколи не ведуть! Вони законослухняні як тільки розуміють що вони в меншості і саме зараз їх почнуть дубасити. Тільки тоді вони миттєво стають сумирними тянуть до Вас обидві лапи і називають Вас "уважаемый". Така природа азербайджанців. Як і кацапи поважають лище брутальну силу і не розуміють ввічливих слів, які сприймають як слабкість. Дуже паскудний і полохливий народ... В тій частині де я служив в 80-і, три дебелих вірмена розганяли підсрачниками роту азербайжанців...
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один хороший удар в зубы и лось забудет деда в посольстве и будет вежливый как Пушкин !!
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Кажна срань із пістолєм.
І тільки рабам-українцям зброю мати заборонено
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Иностранцы знают, что в Украине коррупция , что можно откупиться в любом случае. В Европе таких как этот нет, он знает , что там его закроют лет на пять и никакой дед не поможет.
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Я против движений типа российского "Стоп Хам". Туда обычно идут люди получающие удовольствие от насилия над людьми. Нужно требовать от полиции штрафовать за неправильную парковку, а не сбиваться в стаи и унижать других людей на камеру.

В этом случае они нарвались на неадекват и сняли удачное видео. Но ведь они заранее не знают как поведет себя человек пока не начнут конфликт.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Мой дед в посольстве Азербайджана. Я все могу делать. Мне пох#й. Я пистолет могу показать твой голова", - группа иностранцев угрожает активистам проекта "Зупини лося!". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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