 "Мой дед в посольстве Азербайджана. Я все могу делать. Мне пох#й. Я пистолет могу показать твой голова", - группа иностранцев угрожает активистам проекта "Зупини лося!". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись конфликта на площади Победы в Киеве активисты опубликовали на своей странице в youtube.
Нарушители правил дорожного движения агрессивно отреагировали на просьбу переехать на бесплатный паркинг, а потом угрожали достать оружие и устроить охоту на активистов в Киеве.
"Я тебя могу найти. Ты меня не знаешь. Я из посольства. Мой дед из посольства Азербайджана. Я все могу делать. Мне все пох#й... Давай идем со мной туда... Я пистолет могу показать твой голова. Понял?" - заявил один из иностранцев.
...
І тільки рабам-українцям зброю мати заборонено
В этом случае они нарвались на неадекват и сняли удачное видео. Но ведь они заранее не знают как поведет себя человек пока не начнут конфликт.