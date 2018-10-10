 Авиация приступила к тушению пожара на военных складах под Ичней, - ГСЧС. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 11:00 10 октября, на территории военного склада Минобороны в Ичнянском районе продолжается тушение пожара и детонация боеприпасов. Погибшие и травмированные в результате чрезвычайной ситуации не зафиксированы. К тушению привлечены 2 инженерные машины разграждения, 4 пожарных танка Вооруженных сил Украины и 2 самолета АН-32П ГСЧС. Для заправки водой пожарных танков привлечены 12 автоцистерн ГСЧС. 10 октября авиацией ГСЧС проведена воздушная разведка технической территории арсенала и осуществлены 5 сбросов воды (40 т)", - говорится в сообщении.

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Для проведения работ на месте происшествия сосредоточены 21 пиротехнический расчет ГСЧС общей численностью 110 чел. личного состава и 40 ед. техники, которые начали работы по разминированию 4 населенных пунктов, а именно: г.. Ичня, с. Августовка, пгт Дружба, с. Гмырянка.

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Всего к проведению спасательных и других неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации привлечены более 1 тыс. человек и 214 ед. техники. Из населенных пунктов, попавших в зону возможного поражения эвакуированы 12 тыс. 500 человек. На месте происшествия работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и мобильная оперативная группа ГСЧС.

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

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По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".