 Американские пилоты на самолетах F-15С проводят совместные полеты с украинскими летчиками на авиабазе в Хмельницкой области. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты совместных учений опубликованы на странице командования украинских ВВС в соцсети.
"Украинские летчики вместе с американскими пилотами одновременно выполняют совместные задания в небе в Хмельницкой области. В воздухе экипажи F-15C, Су-27, МиГ-29, Су-25, Су-24, Л-39. Пилоты обеих стран совершают ознакомительные полеты на самолетах союзников", - говорится в коментаррии к видеозаписи.
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Источник: https://censor.net.ua/v3090593
А вот это очень хорошо!
к вопросу о складах и насколько близко к ним можно подходить....
Щось підозріле слово...... невже тренування ...... а потім почнуть "забуватися" техніку.......
Натовские "стервятники" уже в Украине, а жопоблок ни сном, ни духом?!
Это ли не самая настоящая зрада зрадная?!
Но даже со старой начинкой в свое время ф-15 уничтожил спутник.
желающие могут погуглить...