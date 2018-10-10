 Американские пилоты на самолетах F-15С проводят совместные полеты с украинскими летчиками на авиабазе в Хмельницкой области. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты совместных учений опубликованы на странице командования украинских ВВС в соцсети.

"Украинские летчики вместе с американскими пилотами одновременно выполняют совместные задания в небе в Хмельницкой области. В воздухе экипажи F-15C, Су-27, МиГ-29, Су-25, Су-24, Л-39. Пилоты обеих стран совершают ознакомительные полеты на самолетах союзников", - говорится в коментаррии к видеозаписи.

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