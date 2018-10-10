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 Политика Украины, Общество
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 Американские пилоты на самолетах F-15С проводят совместные полеты с украинскими летчиками на авиабазе в Хмельницкой области. ВИДЕО

Украинские и американские военные пилоты проводят совместные учения на авиабазе в Хмельницкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты совместных учений опубликованы на странице командования украинских ВВС в соцсети.

"Украинские летчики вместе с американскими пилотами одновременно выполняют совместные задания в небе в Хмельницкой области. В воздухе экипажи F-15C, Су-27, МиГ-29, Су-25, Су-24, Л-39. Пилоты обеих стран совершают ознакомительные полеты на самолетах союзников", - говорится в коментаррии к видеозаписи.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Многонациональные учения "Чистое небо-2018" стартовали в Винницкой и Хмельницкой областях. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3090593
 
   
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"Пилоты обеих стран совершают ознакомительные полеты на самолетах союзников."
Источник: https://censor.net.ua/v3090593

А вот это очень хорошо!
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"I don't think we gonna take any photos in the cockpit, we good?"
к вопросу о складах и насколько близко к ним можно подходить....
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Староконстантинов если не ошибаюсь. Хороший там аэродромчик.
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..............Пилоты обеих стран совершают ознакомительные полеты на самолетах союзников..................Источник: https://censor.net.ua/v3090593
Щось підозріле слово...... невже тренування ...... а потім почнуть "забуватися" техніку.......
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Моторсіч почало серійне виробництво перших українських винищувачів Ф-15 "Аерохунта". Американські пілоти на літаках F-15С виконують спільні польоти з українськими льотчиками на авіабазі в Хмельницькій області - Цензор.НЕТ 4335
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Вот это круто! Американские ястребы охраняют небо Украины!! Кацапы в бешенстве брызжут слюной
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Это даже круче джевелинов. Совместные полеты, это уже уровень союза..
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Хай хоч политают. МАРАЗМ. Сколько стоит атракцион?
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Что самое прикольное, кацапы намного больше визжат по поводу Томоса ибо про полеты американской авиации возле их границ никто даже не подумал уведомить)))) глупым кацапурам только и остаётся что уныло смердеть на украинских ресурсах)))Гы-ы-ы...)))
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это вообще то не аттракцион, а учения Чистое Небо 2018
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Как так?!
Натовские "стервятники" уже в Украине, а жопоблок ни сном, ни духом?!
Это ли не самая настоящая зрада зрадная?!
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Я так понимаю наши осваивают Ф-15, скорее всего самолеты этого типа будут взяты на вооружение.
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пусть никого нe смущает цифра 15 - F-15, начинка совсем другая.
Но даже со старой начинкой в свое время ф-15 уничтожил спутник.
желающие могут погуглить...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныАмериканские пилоты на самолетах F-15С проводят совместные полеты с украинскими летчиками на авиабазе в Хмельницкой области. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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