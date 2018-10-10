EN|RU|UK
Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество
  1246  1
Материалы по теме:
Все про:спецназ (494) Донбасс (17127) операция Объединенных сил (605)

 Объединенные силы провели зачистку одного из населенных пунктов в "серой" зоне на Донбассе, - штаб. ВИДЕО

Объединенные силы провели зачистку одного из населенных пунктов Волновахского района, расположенного в "серой" зоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook.

...
"Село, в котором до войны проживало 80 человек, в течение четырех лет войны оставалось пустым. Мирные жители покинули его, ведь оккупанты, несмотря на Минские соглашения, заходили в село, грабили дома и держали людей в страхе. После того, как населенный пункт опустел, боевики скрывались в брошенных домах и оттуда обстреливали позиции украинской армии. Чтобы исключить нежелательные провокации, спецназовцы Объединенных сил провели спецоперацию по зачистке "серой" зоны. Продвинулись на 1200 метров вперед, разминировали подходы с украинской стороны, выставили секреты и заслоны", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы ООС на Донбассе тренируются противодействовать вражеским беспилотникам, - пресс-центр ОС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также отмечается, что следы пребывания оккупационных войск зафиксировала камера военных корреспондентов.

Объединенные силы провели зачистку одного из населенных пунктов в серой зоне на Донбассе, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/v3090559
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТВидеоОбществоОбъединенные силы провели зачистку одного из населенных пунктов в "серой" зоне на Донбассе, - штаб. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх