 Объединенные силы провели зачистку одного из населенных пунктов в "серой" зоне на Донбассе, - штаб. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook.

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"Село, в котором до войны проживало 80 человек, в течение четырех лет войны оставалось пустым. Мирные жители покинули его, ведь оккупанты, несмотря на Минские соглашения, заходили в село, грабили дома и держали людей в страхе. После того, как населенный пункт опустел, боевики скрывались в брошенных домах и оттуда обстреливали позиции украинской армии. Чтобы исключить нежелательные провокации, спецназовцы Объединенных сил провели спецоперацию по зачистке "серой" зоны. Продвинулись на 1200 метров вперед, разминировали подходы с украинской стороны, выставили секреты и заслоны", - сказано в сообщении.

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Также отмечается, что следы пребывания оккупационных войск зафиксировала камера военных корреспондентов.