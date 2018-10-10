 К Генштабу много претензий, идут очень серьезные разборки, не исключены кадровые решения, - Ирина Луценко о взрывах на складах Минобороны. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сказала вечером во вторник, 9 октября, в эфире 5 канала.
По словам Луценко, сейчас ситуация в этом вопросе является напряженной, в частности Президент должен выслушать отчеты силовиков о том, что происходило в Черниговской области.
Она также отметила, что год назад, после первых случаев на складах в Харьковской и Винницкой областях, была разработана целая система мер, которые были доведены до всех военнослужащих, инфраструктурных объектов, где расположены склады.
"Очень много претензий к Генеральному штабу ВСУ, ведь это их полномочия в целом. Поэтому, я думаю, у Президента идут очень серьезные разборки. Не исключаю того, что будут кадровые решения, ведь это уже переходит в какую-то системность и она недопустима в такой период самообороны государства", - подчеркнула Луценко.
Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.
На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.
По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.
Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.
Интересно почему весь мир знает где находятся каждый банк для отмывания денег но никто из стран мира не вводит против них никаких санкций ни блокад?
Кондитер , а поставь ка его охранять склады Рошен. Чё сцыкотно?
Этим вы и занимаетесь между собой 4.5 года.
Разборки и управление разные понятия
сажать надо бы уже, причём не только за сегодняшнии "просчёты".
а от вас тока - "не исключены"...
Источник: https://censor.net.ua/n3090552
Здесь уже на тонкости перевода (как в случае озабоченностей и обеспокоенностей европейцев) не спишешь.
Интересно, если бы за несколько лет сгорело несколько фабрик Рошена, он бы тоже был обеспокоен?
шо то я очкую
с 1-го января обещают штатского министра обороны как в нато
а прокурорша такая прошареная у нас во всех вопросах
псы. ... разве шоб кацапы боялись
один вопрос мучает,
сколько еще складов надо,
шо бы толстозадым камандирам наконец то пришла в голову мысль,
а може их все таки охранять надо ети склады?
и боезапас как бы в надлежащиx условиях держать?
Так говорить сьогодні малорос, якого Кисельов спочатку трахнув в голову, а потім туди насрав 😂😂😂
За последние 15 лет склады рвались по разным причинам, но регулярно. На территории Украины были самые большие склады. С периметрами в десятки километров, с изношенной инфраструктурой, с хроническим недофинансированием.
Сегодня будет 100500 версий и домыслов. Сегодня все станут экспертами по базам хранения и по работе МО/ГШ. Будут говорить про попытки покрытия хищений (бред), будут говорить о том, что никто не наказан за предыдущее (бред), о!, и #ничегонеделается (бред).
Сегодня вылезут все, и сегодня они не будут скрывать своего злорадства. Лидер пророссийской партии Родина (Батькивщина) будет метать громы и молнии, умалчивая про взрывы в Новобогдановке в 2005-м и в Лозовой в 2008-м.
Все вылезут.
Можно ли было избежать? Наверняка шансы были. Но…
Армию финансируют на 60% от необходимого минимума. Из года в год. Более того, в изначальном проекте бюджета на 2019 год размер финансирования армии относительно размеров ВВП планировали СОКРАТИТЬ. В пользу… не важно. Отстояли.
Четыре простые даты:годовщина взрывов в Калиновке, сегодня началось заседание Синода Вселенского Патриархата, завтра у Муженко день рождения, послезавтра должны были показывать строительство новой и современной базы хранения.
Четыре простые даты, да. Война не виновата, да. Россия не виновата, да. А виноват, конечно, Порошенко / Полторак / Муженко.
Алексей Дворецков разом з Олександром Байраком та 82 іншими особами.
11 год ·
Тварина Порошенко ні Полторака, ні Муженка за жоден вибух боєприпасів не звільнила!
Це втрати десятків мільярдів доларів, це втрата бойового духу на фронті, це втрата надії у родичів вояків в тилу.
Це саботаж найвищого керівництва країни і повне колаборантство!
56,5 тысяч тонн боеприпасов. Это полторы тысячи железнодорожных вагонов, несколько сотен длинных эшелонов. За перевозку боеприпасов МО платит, бесплатно нам никто ничего не перевозит.
Комплексная программа строительства новых баз и арсеналов - больше 10 миллиардов гривен. В этом году выделено 500 миллионов. В следующем году планировали сократить до 400 миллионов. Удалось отстоять. Начали строить новую базу, строительство идет по графику и из 15 хранилищ уже готовы 4.
Периметр базы - 8 с лишним километров. Весной начали строить новый периметр охраны, окончание работ было запланировано на конец ноября.
Территория базы - 680 гектар. Помимо подразделений ВОХРа, в штат ввели батальон охраны из военнослужащих. Начали комплектование. Но встал вопрос с расселением, ведь жилищного фонда там практически нет.
Это все просто сухие факты, без каких-то эмоциональных оценок. Но кому нужны факты?
Куда проще горлопанить про отсутствие наказаний за предыдущие взрывы. И не важно, что полномочиями МО/ГШ были уволены / сняты / наказаны сотни людей. Которые потом через суды умудряются восстанавливаться в должностях.
Куда проще горлопанить про медленные темпы строительства или про текучку из армии. И не важно, что полномочиями МО / ГШ поднять зарплату нельзя, это можно решить только через увеличение бюджета.
Из 10 необходимых миллиардов - выделено 500 миллионов.
Так ему там даже его сектанты х-в навтыкали....
Я теж можу сказати, наприклад, що ви сутенер і власною дочкою торгуєте, і що, всі мають у це відразу повірити?
Взрывы на складах - такая же часть войны. Это просто еще одна из атак врага. Когда в сводках слышите "30 раз обстреляли позиции". Так вот это то же самое. Можно много, уютно и умно писать и говорить. Но это война.
У нас в СБУ родственники замов руководителей служб получают гражданство российское. У нас депутаты ВР работают на страну агрессора. Это тоже часть войны. Просто относитесь к этому как к войне. Нравится или не нравится, но еще будут и обстрелы, и взрывы, и подрывы, и убийства. Пока мы не победим, нас будут уничтожать. И на передовой, и в мирных городах, и на складах, и в тыловых частях.
Поймите одно. Никто из армейского руководства не заинтересован в том, чтобы взрывались боеприпасы. Тем более после всех предыдущих событий. Даже частота взрывов складов свидетельствует о том, что это не случайность.
Просто не реагируйте на это так, как будто почти пять лет не идет война и не льется кровь. Погибших, раненых нет? И слава Богу. Работаем дальше. Восстанавливаемся. А разбираются пусть специалисты в причинах. Наше дело с них не слазить и требовать выяснения причин и наказания виновных, а не назначать виноватых по старой советской традиции.
И да, еще раз повторю. У нас идет война. Просто большинство из нас об этом уже забыло. Страх прошел.
А если совсем невмоготу, и требуется срочно выпустить пар, - можете помочь фронту. Глядишь и попустит трохи.
П.С. На мою особисту думку, військові самі знищують склади, бо перед цим вкрали з них на сотні млн. доларів. Треба тотальна перевірка та покарання винних.