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Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Происшествия
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 К Генштабу много претензий, идут очень серьезные разборки, не исключены кадровые решения, - Ирина Луценко о взрывах на складах Минобороны. ВИДЕО

Представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что взрывы на военных складах в Украине начинают приобретать признаки системности, что является недопустимым во времена самообороны страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сказала вечером во вторник, 9 октября, в эфире 5 канала.

...
"Президент обеспокоен этим вопросом, ведь мы имели такую же ситуацию в Балаклее, Калиновке, на востоке страны горели и взрывались склады. Непохоже это, конечно, на самовозгорание", - отметила Луценко.

По словам Луценко, сейчас ситуация в этом вопросе является напряженной, в частности Президент должен выслушать отчеты силовиков о том, что происходило в Черниговской области.

Она также отметила, что год назад, после первых случаев на складах в Харьковской и Винницкой областях, была разработана целая система мер, которые были доведены до всех военнослужащих, инфраструктурных объектов, где расположены склады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всей территории Украины усилена охрана и оборона складов и арсеналов, - Генштаб. ФОТОрепортаж

"Очень много претензий к Генеральному штабу ВСУ, ведь это их полномочия в целом. Поэтому, я думаю, у Президента идут очень серьезные разборки. Не исключаю того, что будут кадровые решения, ведь это уже переходит в какую-то системность и она недопустима в такой период самообороны государства", - подчеркнула Луценко.

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Источник: https://censor.net.ua/v3090552
 
 
 Топ комментарии
 
ага, жити по-новому, чули вже нераз.
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Т.е. "кадровые решения" - это самое жесточайшее наказание за такие действия?
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Вот это кара. То что сохранилось с 90х годов, как говорил сам педро, последний просрал за 4 года при чем, во время войны, когда самая большая необходимость.
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очередная соевая гнида - представитель резидента - со своим пятаком высунулась ...
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А Вы что сомневаетесь что они после каждых выборов живут по новому?Во, из мелких жуликов на переферии они становятся официальными миллионерами и даже счета в Панаме открывают.
Интересно почему весь мир знает где находятся каждый банк для отмывания денег но никто из стран мира не вводит против них никаких санкций ни блокад?
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идут разборки До Генштабу багато претензій, тривають дуже серйозні розмови, ймовірні кадрові рішення, - Ірина Луценко про вибухи на складах Міноборони - Цензор.НЕТ 105 вы где эту тупую дуру выкопали?
До Генштабу багато претензій, тривають дуже серйозні розмови, ймовірні кадрові рішення, - Ірина Луценко про вибухи на складах Міноборони - Цензор.НЕТ 1048

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Предложи свою кандидатуру. Ты же разбираешься во всех вопросах?
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Навіщо постити відверту брехню? Йуля добру не навчить!
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Вы по своим "решениям" опаздываете годков так на 4! Власть и бабло помутила ваш розум!
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притензии ко всем вам мародёры сраные. опять казнокрады ищут козла отпущения.
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Т.е. "кадровые решения" - это самое жесточайшее наказание за такие действия?
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да ну нафиг, выговор, откуда у Вас столько жестокости
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Это не наказание, а отпуск. Потом суд решит еще и выплатить потерпевшему чиновнику компенсацию.
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Кадровые решения... всех вас маланцев драных нужно товарняком отправить в дыныры
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Ой блин , претензии у них. Обосравшегося генерала Литвина бросившего солдат умирать и убежавшего с поля боя наказали "ссылкой" послом в Армению. Серуна Гелетея наказали должностью главохранника. Муженка "замучаете" медальками и почётной пенсией?

Кондитер , а поставь ка его охранять склады Рошен. Чё сцыкотно?
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"разборки"！ это так откровенно.
Этим вы и занимаетесь между собой 4.5 года.
Разборки и управление разные понятия
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Как, всегда, чиста канкретна всё порешают... Папанятиям, хуле...)))
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идут очень серьезные разборки, не исключены кадровые решения

сажать надо бы уже, причём не только за сегодняшнии "просчёты".
а от вас тока - "не исключены"...
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"Президент обеспокоен этим вопросом..."
Источник: https://censor.net.ua/n3090552

Здесь уже на тонкости перевода (как в случае озабоченностей и обеспокоенностей европейцев) не спишешь.
Интересно, если бы за несколько лет сгорело несколько фабрик Рошена, он бы тоже был обеспокоен?
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Достаточно перейти на потребление кондитерки от других украинских производителей.
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Доречі, хто тут в нас обізнан на корпоративних засадах роботи - скільки пропрацює зав.складом на посаді якщо в нього регулярно палає місце роботи? Є експерти на Цензорі?
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К Генштабу много претензий, идут очень серьезные разборки, не исключены кадровые решения, - Ирина Луценко о взрывах на складах Минобороны - Цензор.НЕТ 3313
шо то я очкую
с 1-го января обещают штатского министра обороны как в нато
а прокурорша такая прошареная у нас во всех вопросах
псы. ... разве шоб кацапы боялись
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Декабристка на фене заговорила.Не иначе скоро опять придется генплокулолу передачи носить после смены власти. Жопа чувствует.
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Да мы понели - виноваты лоси, марсиане или агенты кремля, то бишь типичный форсмажор... Начальника складов оштрафовать и задержать присвоение очередного звания... Муделоженко и поллитрак -- ценные и незаменимые кадры...
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не ну если жена прокурора тапки сняла, то как бы все серьезно...
один вопрос мучает,
сколько еще складов надо,
шо бы толстозадым камандирам наконец то пришла в голову мысль,
а може их все таки охранять надо ети склады?
и боезапас как бы в надлежащиx условиях держать?
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"Я не знаю, чому вибухнув склад, але точно знаю, що винувата не Росія"
Так говорить сьогодні малорос, якого Кисельов спочатку трахнув в голову, а потім туди насрав 😂😂😂
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Россия может и делает всякие гадости, но в том что склады взрываются виноваты только наши распиздяи. От главкома до караульных.
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Какие решения, министр обороны и начальник генштаба должны были подать в отставку в первые часы после взрывов.
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просто уснуть, положив под подушку гранату с выдернутой чекой.
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Разборки - это папанятиям... Кому предъяву за склады кинут?)
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Кому кому - есть теперь мальчик для битья Петров-де-Боширов.
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В нормальной стране такой серии взрывов Арсеналов никогда бы не допустили,нужны не кадровые решения,а вешать всю вертикаль власти.
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Сегодня в двух лагерях радость и веселье - у нашего врага в России и у наших врагов в стане зрадофилов. Они будут искренне радоваться. И первые и вторые будут радоваться одному - получилось.
За последние 15 лет склады рвались по разным причинам, но регулярно. На территории Украины были самые большие склады. С периметрами в десятки километров, с изношенной инфраструктурой, с хроническим недофинансированием.
Сегодня будет 100500 версий и домыслов. Сегодня все станут экспертами по базам хранения и по работе МО/ГШ. Будут говорить про попытки покрытия хищений (бред), будут говорить о том, что никто не наказан за предыдущее (бред), о!, и #ничегонеделается (бред).
Сегодня вылезут все, и сегодня они не будут скрывать своего злорадства. Лидер пророссийской партии Родина (Батькивщина) будет метать громы и молнии, умалчивая про взрывы в Новобогдановке в 2005-м и в Лозовой в 2008-м.
Все вылезут.
Можно ли было избежать? Наверняка шансы были. Но…
Армию финансируют на 60% от необходимого минимума. Из года в год. Более того, в изначальном проекте бюджета на 2019 год размер финансирования армии относительно размеров ВВП планировали СОКРАТИТЬ. В пользу… не важно. Отстояли.
Четыре простые даты:годовщина взрывов в Калиновке, сегодня началось заседание Синода Вселенского Патриархата, завтра у Муженко день рождения, послезавтра должны были показывать строительство новой и современной базы хранения.
Четыре простые даты, да. Война не виновата, да. Россия не виновата, да. А виноват, конечно, Порошенко / Полторак / Муженко.
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Эти ребята из Генштаба и правительства десятками лет получают от Украины свои зарплаты и привилегии, у них находится время на личное обогащение и безопасность - но не находится времени и сил и желание побеспокоится о безопасности арсеналов Украины. Из-за них страна понесла десятки миллиардов долл убытков ( по совокупности всех взорванных арсеналов ) - не порали их "причесать" как следует - с полной конфискацией отправить на нары лет так на 15? Тем - кто придёт им на смену - будет хороший пример.
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десятки миллиардов долл)) До Генштабу багато претензій, тривають дуже серйозні розмови, ймовірні кадрові рішення, - Ірина Луценко про вибухи на складах Міноборони - Цензор.НЕТ 8005 До Генштабу багато претензій, тривають дуже серйозні розмови, ймовірні кадрові рішення, - Ірина Луценко про вибухи на складах Міноборони - Цензор.НЕТ 9043 ..Ну все любят приврать ,но ты уж точно среди них рекордсмен .
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Зрадафилы! Вы или глухие, или не способны соображать! Вам вчера объяснили, что за год (250 рабочих дней) со склада вывезли 1500 вагонов боеприпасов- 6 в день. Ты грузил вагон? Видел как грузят? Может читал? В/Ч 100 человек, 10 охраняет, 10 отдыхает, 10 обслуга, 10 офицеров. Загрузи автомобиль на складе, отвези на станцию, выгрузи в вагон. На гражданке бригада квалифицированных грузчиков разгружает 1 вагон сахара (1400 мешков) минимум 3 часа, кидают в подогнанный Камаз.
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период самообороны государства-это как? Не война?
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За более чем 4 года, мне не удалось понять чего конкретно хотят зрадофилы.
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Помочь Пуцьке свергнуть триклятую хунту и привести власти в Украине ,т.называеую "партию мыру" ,, кремлёвских марионеток тоесть ! .
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это не самое смешное, самое смешное это - как они этого хотят...)
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Элементарного порядка и ответственности.Для этого надо много ума?Сочувствую... До Генштабу багато претензій, тривають дуже серйозні розмови, ймовірні кадрові рішення, - Ірина Луценко про вибухи на складах Міноборони - Цензор.НЕТ 1442
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вот какой то зрадофил не построивший и будки возмущается.... До Генштабу багато претензій, тривають дуже серйозні розмови, ймовірні кадрові рішення, - Ірина Луценко про вибухи на складах Міноборони - Цензор.НЕТ 4186

Алексей Дворецков разом з Олександром Байраком та 82 іншими особами.
11 год ·

Тварина Порошенко ні Полторака, ні Муженка за жоден вибух боєприпасів не звільнила!
Це втрати десятків мільярдів доларів, це втрата бойового духу на фронті, це втрата надії у родичів вояків в тилу.
Це саботаж найвищого керівництва країни і повне колаборантство!
До Генштабу багато претензій, тривають дуже серйозні розмови, ймовірні кадрові рішення, - Ірина Луценко про вибухи на складах Міноборони - Цензор.НЕТ 4750
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Основная ответственность за это лежит на кацапах , а он про это ни словом . Объективней надо быть .. !! До Генштабу багато претензій, тривають дуже серйозні розмови, ймовірні кадрові рішення, - Ірина Луценко про вибухи на складах Міноборони - Цензор.НЕТ 937 .
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Со складов в Ичне успели вывезти 56,5 тысяч тонн боеприпасов. Надо было вывезти уже вполовину меньше, а остальное утилизировать, бо там хранилось много старого.
56,5 тысяч тонн боеприпасов. Это полторы тысячи железнодорожных вагонов, несколько сотен длинных эшелонов. За перевозку боеприпасов МО платит, бесплатно нам никто ничего не перевозит.
Комплексная программа строительства новых баз и арсеналов - больше 10 миллиардов гривен. В этом году выделено 500 миллионов. В следующем году планировали сократить до 400 миллионов. Удалось отстоять. Начали строить новую базу, строительство идет по графику и из 15 хранилищ уже готовы 4.
Периметр базы - 8 с лишним километров. Весной начали строить новый периметр охраны, окончание работ было запланировано на конец ноября.
Территория базы - 680 гектар. Помимо подразделений ВОХРа, в штат ввели батальон охраны из военнослужащих. Начали комплектование. Но встал вопрос с расселением, ведь жилищного фонда там практически нет.
Это все просто сухие факты, без каких-то эмоциональных оценок. Но кому нужны факты?
Куда проще горлопанить про отсутствие наказаний за предыдущие взрывы. И не важно, что полномочиями МО/ГШ были уволены / сняты / наказаны сотни людей. Которые потом через суды умудряются восстанавливаться в должностях.
Куда проще горлопанить про медленные темпы строительства или про текучку из армии. И не важно, что полномочиями МО / ГШ поднять зарплату нельзя, это можно решить только через увеличение бюджета.
Из 10 необходимых миллиардов - выделено 500 миллионов.
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Андрій Жагун - ну да..., читал это в ФБ вора Бирюкова...

Так ему там даже его сектанты х-в навтыкали....
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А чому вор, що він украв. У вас є докази?
Я теж можу сказати, наприклад, що ви сутенер і власною дочкою торгуєте, і що, всі мають у це відразу повірити?
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Сучка фарбована, 5-й рік війни, а у вас тільки базікання. Сподіваюся, що настане час, коли ти та твій гарковий чоловік сядуть до в'язниці разом з вашим баригою та його кагалом.
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Братцы, у нас война. Пятый год война. Даже если вы о ней иногда между срачей и забываете, она не прекращается. Она не прекратится до тех пор, пока мы не победим.
Взрывы на складах - такая же часть войны. Это просто еще одна из атак врага. Когда в сводках слышите "30 раз обстреляли позиции". Так вот это то же самое. Можно много, уютно и умно писать и говорить. Но это война.
У нас в СБУ родственники замов руководителей служб получают гражданство российское. У нас депутаты ВР работают на страну агрессора. Это тоже часть войны. Просто относитесь к этому как к войне. Нравится или не нравится, но еще будут и обстрелы, и взрывы, и подрывы, и убийства. Пока мы не победим, нас будут уничтожать. И на передовой, и в мирных городах, и на складах, и в тыловых частях.
Поймите одно. Никто из армейского руководства не заинтересован в том, чтобы взрывались боеприпасы. Тем более после всех предыдущих событий. Даже частота взрывов складов свидетельствует о том, что это не случайность.
Просто не реагируйте на это так, как будто почти пять лет не идет война и не льется кровь. Погибших, раненых нет? И слава Богу. Работаем дальше. Восстанавливаемся. А разбираются пусть специалисты в причинах. Наше дело с них не слазить и требовать выяснения причин и наказания виновных, а не назначать виноватых по старой советской традиции.
И да, еще раз повторю. У нас идет война. Просто большинство из нас об этом уже забыло. Страх прошел.
А если совсем невмоготу, и требуется срочно выпустить пар, - можете помочь фронту. Глядишь и попустит трохи.
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Порохобот дурненький, я тільки додав пост, а ти відразу додав відповідь до нього, хоча вона завелика у тебе, тобто ти постиш цю херню усюди, де тільки можна. Сам написав чи у Мінстеці дали? Дурнику, мені похер, з якої причини ми втрачаємо зброю на наших стратегічних складах. Якщо це кацапи підірвали, то керівництво армії має відповідати за те, що неналежна охорона, якщо це через недбалість персоналу, то керівництво армії має відповідати за те, що не може навести лад на складах, як не крути, а провина на 100% на керівництві ЗСУ та тих суках, які їми керують на рівні держави.
П.С. На мою особисту думку, військові самі знищують склади, бо перед цим вкрали з них на сотні млн. доларів. Треба тотальна перевірка та покарання винних.
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З ким воюємо?З кацапами?Там теж є війскові склади.Чому там тихо?
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Сегодня ж у Муже(ложе)нки днюха. Рекомендованный подарочный набор - мешок пакли и коробочка спичек. Желательно с винтажной этикеточкой «ОСОАВИАХИМ».
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Серьезньіе разборки без входньіх и вьіходньіх отверстий, ну оччень серьезньіе. В серьезньіх армиях за такое стреляются.
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этой тупой курице третьего тысячилетия, самое золото - не раскрывать рот!!!!!!!!!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныК Генштабу много претензий, идут очень серьезные разборки, не исключены кадровые решения, - Ирина Луценко о взрывах на складах Минобороны. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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