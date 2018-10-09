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Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
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 К локализации пожара в Ичне привлечены более 730 человек и 133 единицы спецтехники, - Минобороны. ВИДЕО

Оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия во главе с начальником Генерального штаба - главнокомандующим ВС Украины генералом армии Украины Виктором Муженко продолжает работу на территории 6-го арсенала.

По информации на 19:00, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, локализованы 35% пожара. Интенсивность взрывов составляет 1 взрыв на 4-5 минут.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Заслушал доклад силовиков. Жду оперативного, но ответственного расследования, - Порошенко о пожаре на складах под Ичней. ВИДЕО

К локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации привлекли 230 военнослужащих и 43 единицы техники пожарных и инженерных подразделений Вооруженных сил Украины. Задействованы также подразделения ГСЧС, НГУ и НПУ (более полутысячи человек личного состава и 90 единиц специальной техники).

"Сообщаем, что все военнослужащие срочной службы были эвакуированы и не привлекаются к ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Продолжаются проводиться соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль государственной границы Украины", - подчеркивается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главная версия пожара на военных складах рядом с Ичней - действия российских диверсантов, - Нацполиция

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Источник: https://censor.net.ua/v3090513
 
 
 Топ комментарии
 
Каждый раз одно и тоже после уничтожения артскладов... Задействовали столько то техники, личный состав, полевые кухни, итд... А про причину взрывов ни слова...
А причина одна - воровская власть... Постоянно ворует, врёт и взрывает склады. Постоянно, нанося миллиардные убытки стране и людям.
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Томос это супер... Но что делать со складами, с диверсиями, с рашистскими диверсантами в лице Муженко, Семочко, Порошенко, итд.?
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Томос это супер... Но что делать со складами, с диверсиями, с рашистскими диверсантами в лице Муженко, Семочко, Порошенко, итд.?
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животворний Термос це все , одразу , повинен виправити ...
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томос да еще и на украинской мове- то есть все
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Цілий день тільки про задіяний особовий склад і одиниці техніки, про коївських ментів і розгорнуту польову кухню... Ні що б про неохідність розсріляти винуватих, починаючи від Генштабу...
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Каждый раз одно и тоже после уничтожения артскладов... Задействовали столько то техники, личный состав, полевые кухни, итд... А про причину взрывов ни слова...
А причина одна - воровская власть... Постоянно ворует, врёт и взрывает склады. Постоянно, нанося миллиардные убытки стране и людям.
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Стопе, кого розстріляти???А хто ж остальні взривать буде???
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главное томос, молитва, мова, а то , что живем в глобальной нищете- херня, будем молится и голод и холод пройдут
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дурням, которые не способны ни на что и надеются что бог им все даст, томос это действительно событие
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..афшори..ліпецьк..склади..зрадник соєвий.. К локализации пожара в Ичне привлечены более 730 человек и 133 единицы спецтехники, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9885
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К локализации пожара в Ичне привлечены более 730 человек Лучше бы эти 730 склады охраняли, не пришлось бы тушить.
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Не всегда вот у американцев тоже талибы в Афгане взорвали!
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А еще офигенная новость в Донецке на кладбище сегодня праздник. Приехал сам Хирург на торжества
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Назар Приходько

Спробую пояснити чому мене не дивує і не обурює трагедія в цьому містечку на Чернігівщині.
Коли сталася аналогічна ситуація на Харківщині, в Балаклії, всі ми, люди які хоч ТРОШКИ тямлять в Національній безпеці, говорили, що необхідно перенести склади з прикордонних з РФ територій. І що? А нічого. Чернігівська область межує не тільки з РФ, а й з Білоруссю - ДУЖЕ "дружньою" до нас республікою.. А Сватове на ЛУГАНЩИНІ?!
А хай склад стоїть, правда? Подумаєш - війна п'ятий рік... Висновки? Посилення охорони ДО а не після трагедії? Пфффффф! І так піде...
Тому, справа не в диверсії, яка, звісно, могла стати причиною цього інциденту, тим більше, що Міноборони РФ вже хизується знищенням складу "в тылу противника" а в халатності та відвертій ворожості до нашої Держави з боку певних осіб в найвищих військово-політичних колах України.
На місці диверсантів, я б ще й склад ічнянської згущенки підірвав - чисто поржать... Не обурююсь, не дивуюсь - боляче...
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В точку!!!
Соевые, есть что возразить?
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Проблема сои в том, что они так и не могут отделить пороха от Украины, которая ПОНАД УСЕ!
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позорище на весь мир. взорвали 4-й склад за три года.и хоть бы один у кацапов в ответку взорвали.
а ведь будет и 5-й склад, и 6-й. Гарант гарантирует.
американцы джавелины завезли и все в посольстве держат наверное от греха подальше.
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К локализации пожара в Ичне привлечены более 730 человек и 133 единицы спецтехники, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8206

"Доручаю Міністру оборони, Міністру закордонних справ терміново завершити переговори з НАТО по створенню і реалізації спеціального трастового фонду, який забезпечує безпечну експлуатацію і ефективну сучасну охорону об'єктів зберігання боєприпасів", - цитує прес-служба Порошенко...
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Какой склад следующий,пусть кондитер с мужненко объявят,кому готовиться к эвакуации и когда.По истечению срока обое от хуйла по герою мокшанина получат
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Коменти деяких дописувачів на Цензорі до болю нагадують ситуацію з приватбанком:
До локалізації пожежі в Ічні залучено понад 730 осіб і 133 одиниці спецтехніки, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5554
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И каждый месяц каждый работающий украинец перечисляет свои кровные на военный сбор.... Это как вообще???
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Бл*дь, ну кто четыре года тому назад мог подумать, что Украина сможет такими силами тушить пожар?!
Теперь нам паРша пох, когда у нас есть наилучшие в мире "Тушительные войска",
А Педро Порох будет у них "генералисимусом "тушительных войск".
Так держать Украина! Ты таки доборолась с этим ублюдком...
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Учитывая устоявшуюся армейскую традицию - регулярно палить арсеналы, пора бы и орден учредить - «Св. Пантелеймона-Палия».
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короткий висновок по останнім вибухам - добре що в України , вчасно відібрали ядерну зброю ...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияК локализации пожара в Ичне привлечены более 730 человек и 133 единицы спецтехники, - Минобороны. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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