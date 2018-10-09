 К локализации пожара в Ичне привлечены более 730 человек и 133 единицы спецтехники, - Минобороны. ВИДЕО

По информации на 19:00, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, локализованы 35% пожара. Интенсивность взрывов составляет 1 взрыв на 4-5 минут.
К локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации привлекли 230 военнослужащих и 43 единицы техники пожарных и инженерных подразделений Вооруженных сил Украины. Задействованы также подразделения ГСЧС, НГУ и НПУ (более полутысячи человек личного состава и 90 единиц специальной техники).
"Сообщаем, что все военнослужащие срочной службы были эвакуированы и не привлекаются к ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Продолжаются проводиться соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль государственной границы Украины", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.
На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.
По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.
Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.
А причина одна - воровская власть... Постоянно ворует, врёт и взрывает склады. Постоянно, нанося миллиардные убытки стране и людям.
6ч
Спробую пояснити чому мене не дивує і не обурює трагедія в цьому містечку на Чернігівщині.
Коли сталася аналогічна ситуація на Харківщині, в Балаклії, всі ми, люди які хоч ТРОШКИ тямлять в Національній безпеці, говорили, що необхідно перенести склади з прикордонних з РФ територій. І що? А нічого. Чернігівська область межує не тільки з РФ, а й з Білоруссю - ДУЖЕ "дружньою" до нас республікою.. А Сватове на ЛУГАНЩИНІ?!
А хай склад стоїть, правда? Подумаєш - війна п'ятий рік... Висновки? Посилення охорони ДО а не після трагедії? Пфффффф! І так піде...
Тому, справа не в диверсії, яка, звісно, могла стати причиною цього інциденту, тим більше, що Міноборони РФ вже хизується знищенням складу "в тылу противника" а в халатності та відвертій ворожості до нашої Держави з боку певних осіб в найвищих військово-політичних колах України.
На місці диверсантів, я б ще й склад ічнянської згущенки підірвав - чисто поржать... Не обурююсь, не дивуюсь - боляче...
Соевые, есть что возразить?
а ведь будет и 5-й склад, и 6-й. Гарант гарантирует.
американцы джавелины завезли и все в посольстве держат наверное от греха подальше.
"Доручаю Міністру оборони, Міністру закордонних справ терміново завершити переговори з НАТО по створенню і реалізації спеціального трастового фонду, який забезпечує безпечну експлуатацію і ефективну сучасну охорону об'єктів зберігання боєприпасів", - цитує прес-служба Порошенко...
Теперь нам паРша пох, когда у нас есть наилучшие в мире "Тушительные войска",
А Педро Порох будет у них "генералисимусом "тушительных войск".
Так держать Украина! Ты таки доборолась с этим ублюдком...