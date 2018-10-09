 К локализации пожара в Ичне привлечены более 730 человек и 133 единицы спецтехники, - Минобороны. ВИДЕО

По информации на 19:00, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, локализованы 35% пожара. Интенсивность взрывов составляет 1 взрыв на 4-5 минут.

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К локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации привлекли 230 военнослужащих и 43 единицы техники пожарных и инженерных подразделений Вооруженных сил Украины. Задействованы также подразделения ГСЧС, НГУ и НПУ (более полутысячи человек личного состава и 90 единиц специальной техники).

"Сообщаем, что все военнослужащие срочной службы были эвакуированы и не привлекаются к ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Продолжаются проводиться соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль государственной границы Украины", - подчеркивается в сообщении.

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Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.