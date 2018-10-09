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Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
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 Заслушал доклад силовиков. Жду оперативного, но ответственного расследования, - Порошенко о пожаре на складах под Ичней. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко заслушал доклад представителей силовых ведомств о ситуации на складах под Ичней.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Заслушал доклад силовых ведомств в связи с ситуацией, которая сложилась из-за взрывов на складах боеприпасов на 6-м военном арсенале на Черниговщине.

Ожидаю оперативного, однако ответственного расследование чрезвычайного происшествия.

Учитывая близость к российской границе, не случайно, что основной версией Службы безопасности Украины и Военной прокуратуры является диверсия".

Также читайте: Главная версия пожара на военных складах рядом с Ичней - действия российских диверсантов, - Нацполиция

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Источник: https://censor.net.ua/v3090505
 
   
 Топ комментарии
 
Жду когда тебя повесят, падаль кремлевская.
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Просрав петя все, що міг, крім власних статків..
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Спичрайтерам только нужно доставать текст с предыдущего подрыва склада и менять название местности и больше ничего ненадо. Грозная рожа, обещание, что все будут покарани и ноль на выходе . Очередная буря в стакане.
Зато теперь уже 6икто не сможет сосчитать, сколько реально было украдено . Вот и ищи , кому выгодно. Мозг упорно не хочет верить словам порошенко
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Сергей Максимюк

Только что показали по телевизору доклад Полторака Порошенку на заседании военного кабинета. По его словам сначала взорвались три склада, а через пол часа ещё шесть складов. Итого взорвано 9 складов равномерно расположенных по всей площади арсенала. А площадь более 600 гектаров. Вначале взорвано одновременно около 30% от всех хранящихся запасов оружия. В основном ракеты Град.
Теперь маленький анализ. Все боеприпасы хранятся на складах отдельно от взрывателей (детонаторов). Что бы взорвать снаряд или ракету нужна детонация. Ничего другого не взорвёт снаряд. Его можно долбить ломом, молотом, можно плавить в костре, взрыва не будет. Нужна детонация. Для подрыва складированых снарядов нужен фугасный заряд. Большой заряд. Что бы заложить 9 фугасных зарядов нужно не один час времени и не один человек. При том ночью такое вряд ли возможно.

А теперь скажите мне - эти диверсанты там, что средь бела дня, с рюкзаками за плечами, набитыми взрывчаткой бродили толпой по всему арсеналу и закладывали фугасы?
Повторяю - заминировали и взорвали ДЕВЯТЬ СКЛАДОВ по всей площади арсенала. Вы представляете уровень работы СБУ, военной контрразведки, Генерального штаба?
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З повагою до вашого намагання розібратися, але ви не спеціалісти. Без підривачів в снарядах може вигоріти лише тротил. Гексоген, гекфол, окфол або А-ІХ-1, А-ІХ-2 "О" вибухає вд пожежі через 10 хвилин.
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Как специалисту: названные вами ВВ изготовлены на основе первого вещества, т.е. гексогена, а он в основном используется при изготовлении детонаторов, огнепроводных шнуров. На любом складе боеприпасов боевые части и разрывные заряды всегда хранятся отдельно от взрывателей и детонаторов, в отдаленном и защищенном хранилище. Поэтому, даже при пожаре на складе с детонаторами и взрывателями они вряд ли прилетят на площадку с БЧ, которая может находиться в 500-700 м. Судя по тому, что это уже 5-й случай, тут явный почерк диверсии. Какие-то гастролеры типа любителей солберецкого шпиля нашли другого любителя русского мира - прапорщика, начальника склада/хранилища, заплатили ему немного денег и дело сделано. Поверьте мне - без наших гнид там не обошлось.
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оно двадцать лет не взрьівалось, а теперь вдруг везде и часто. Ковер можете не ткать
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Железо на 6-м уже 40 лет так лежит - ему время пришло, а макаровичам и даниловичам, за которых голосовали наши родители, было абсолютно по*уй, как оно лежит. А ковер тебе соткут такие вот у*бки, которых вокруг нас дохера, и не только в Умани , где это снято сейчас , но и в Ичне.

https://twitter.com/i/status/1049707198677434369
Проснешься, а ковёр уже готов.
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Urs, сколько минстець платит тебе за это дерьмо,что ты здесь строчишь?

MIL.IN.UA,

Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський поширює фейкову інформацію, про арсенал в Ічні, видаючи довоєнні фотографії, імовірно з Російського складу за фотографії складу в Ічні.

Пашинський: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2163494290636744&id=100009285837723
Джерело фото: https://pikabu.ru/…/stranu_ugadyivat_ne_nado_uznat_byi_regi…
Заслухав доповідь силовиків. Чекаю оперативного, але відповідального розслідування, - Порошенко про пожежу на складах під Ічнею - Цензор.НЕТ 8519

Заслухав доповідь силовиків. Чекаю оперативного, але відповідального розслідування, - Порошенко про пожежу на складах під Ічнею - Цензор.НЕТ 6949

Заслухав доповідь силовиків. Чекаю оперативного, але відповідального розслідування, - Порошенко про пожежу на складах під Ічнею - Цензор.НЕТ 8729
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ключевое слово в твоём посте "імовірно".
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Это же фото можно было сделать и в 1995 году, и позавчера. Не оставил нам брежнев в наследство достаточное количество бетонных подземных хранилищ для б\к, и предыдущие правительства почему-то не строили за вырученные от продажи вооружений средства.
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Только что показали по телевизору доклад Полторака Порошенку на заседании военного кабинета. По его словам сначала взорвались три склада, а через пол часа ещё шесть складов. Итого взорвано 9 складов равномерно расположенных по всей площади арсенала. А площадь более 600 гектаров. Вначале взорвано одновременно около 30% от всех хранящихся запасов оружия. В основном ракеты Град.
Теперь маленький анализ. Все боеприпасы хранятся на складах отдельно от взрывателей (детонаторов). Что бы взорвать снаряд или ракету нужна детонация. Ничего другого не взорвёт снаряд. Его можно долбить ломом, молотом, можно плавить в костре, взрыва не будет. Нужна детонация. Для подрыва складированых снарядов нужен фугасный заряд. Большой заряд. Что бы заложить 9 фугасных зарядов нужно не один час времени и не один человек. При том ночью такое вряд ли возможно.
А теперь скажите мне - эти диверсанты там, что средь бела дня, с рюкзаками за плечами, набитыми взрывчаткой бродили толпой по всему арсеналу и закладывали фугасы?
Повторяю - заминировали и взорвали ДЕВЯТЬ СКЛАДОВ по всей площади арсенала. Вы представляете уровень работы СБУ, военной контрразведки, Генерального штаба?(с)
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..одини идут Родину защищать и жизнью рисковать за 7.000 гр.,а другие п.здить у этой Родины,пригрев свои жирные ж.пы в нафтогазах и министерствах в том числе и МО за...…….МИЛЛИОНЫ!!!!!!
делайте выводы.
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Включил телевизор, смотрю новости. Корреспондент берёт интервью у жительницы села возле взорвавшегося склада боеприпасов. Спрашивает - "когда вы уехали из дома и почему?"; она ему - "Как услышали первые взрыва, так сразу собрали вещи и уехали; он спрашивает - "а почему вы решили ехать?; она - " а наш председатель сельсовета сказал, что как услышим взрывы, значит врывается склад боеприпасов и нужно срочно уезжать". Конец диалога. Блядь, Клава ты слышишь? Председатель сельсовета ждал взрыва арсенала! Председетель ждал, а Муженко не ждал! Это полный пиздец! (с)
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ТАСС сообщает:
В России резко ухудшилась ситуация с соблюдением авторских прав. Так, в приемной Большого кремлёвского дворца на почве взаимных претензий на роялти за авторство Ичнянского фейерверка передрались директора ФСБ, СВР и ГРУ ГШ МО РФ.
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и побежал пэтя очередную будку рошен строить)
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якщо не гайне як ліхітімний папиреднік на край географії, то сяде до буцигарні. яка вже його зачекалася.
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его не посадили, как Юлю, а назначили Министром экономики, в рыговско-путинском правительстве бо свой в доску. В ПР как и КГБ бывших не бывает. Медведчук на Банковой тому свидетель.
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о том,
Как, удручен своим венцом,
Такой-то царь, в такой-то год,
Вручал сливал России свой народ.

(с) М. Лермонтов
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Порошенко ещё раз подтвердил, что он - гарант оккупации Донбасса.
Пока есть Порошенко в кресле президента, оккупанты могут чувствовать себя в безопасности на Донбассе. и Крыму
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Похоже триада Тошнотворного Порош(ен)ка трещит по швам:
- МОВА - неубедительно, вряд ли Порошенята в Англии ЗНО по украинскому сдавали, интересно было бы услыхать их произношение;
- АРМІЯ - горит «синим пламенем», самое масштабное достижение - неоднократные и регулярные пожары в арсеналах;
- ВІРА - последняя надежда, но вопрос окончательно не решён, поживём-увидим.
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Короче. В нашем полку, нету толку. Граница с агрессором на распашку, пророссийские люмпены во всех коридорах власти, преступная деятельность остальных люмпенов от безнаказанности, ....
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Эй вы, крупные военачальники, стратеги и полководцы! Сколько еще должно сгореть и взорваться складов с боеприпасами чтобы вы наконец-то "оперативно и ответственно расследовали" и в конце-концов приняли незамедлительные меры?
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Хорошая аллегория...я бы немецким штык-ножем попробовал "разбудить" "петра"!!!!!!!!!!!
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Пане президенте, ви не сидіть і ждіть а їдьте туди червону стрічку перерізать за ще одну перемогу.
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Мордва позорная оккупаантская и местные коллаборанты зря рвут жопу свою ,бо отримають велику дулю(шишеню) на всю пику морди ,а не Украину!
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Местные коллоборанты - это ты на муженко с порошенкой намекаешь?
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Не президент ,а соевый Ждун. Как расследование провести - он ждет,а как деньги лопатой грести - он первый.
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"заслухав доповідь" а якби відео спостереження велося можна було б й подивитися,а так згоріло.. і версій до біса.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЗаслушал доклад силовиков. Жду оперативного, но ответственного расследования, - Порошенко о пожаре на складах под Ичней. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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