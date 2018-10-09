 Заслушал доклад силовиков. Жду оперативного, но ответственного расследования, - Порошенко о пожаре на складах под Ичней. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.
В сообщении отмечается: "Заслушал доклад силовых ведомств в связи с ситуацией, которая сложилась из-за взрывов на складах боеприпасов на 6-м военном арсенале на Черниговщине.
Ожидаю оперативного, однако ответственного расследование чрезвычайного происшествия.
Учитывая близость к российской границе, не случайно, что основной версией Службы безопасности Украины и Военной прокуратуры является диверсия".
Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.
На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.
По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.
Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.
Только что показали по телевизору доклад Полторака Порошенку на заседании военного кабинета. По его словам сначала взорвались три склада, а через пол часа ещё шесть складов. Итого взорвано 9 складов равномерно расположенных по всей площади арсенала. А площадь более 600 гектаров. Вначале взорвано одновременно около 30% от всех хранящихся запасов оружия. В основном ракеты Град.
Теперь маленький анализ. Все боеприпасы хранятся на складах отдельно от взрывателей (детонаторов). Что бы взорвать снаряд или ракету нужна детонация. Ничего другого не взорвёт снаряд. Его можно долбить ломом, молотом, можно плавить в костре, взрыва не будет. Нужна детонация. Для подрыва складированых снарядов нужен фугасный заряд. Большой заряд. Что бы заложить 9 фугасных зарядов нужно не один час времени и не один человек. При том ночью такое вряд ли возможно.
А теперь скажите мне - эти диверсанты там, что средь бела дня, с рюкзаками за плечами, набитыми взрывчаткой бродили толпой по всему арсеналу и закладывали фугасы?
Повторяю - заминировали и взорвали ДЕВЯТЬ СКЛАДОВ по всей площади арсенала. Вы представляете уровень работы СБУ, военной контрразведки, Генерального штаба?
https://twitter.com/i/status/1049707198677434369
Проснешься, а ковёр уже готов.
MIL.IN.UA,
Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський поширює фейкову інформацію, про арсенал в Ічні, видаючи довоєнні фотографії, імовірно з Російського складу за фотографії складу в Ічні.
Пашинський: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2163494290636744&id=100009285837723
Джерело фото: https://pikabu.ru/…/stranu_ugadyivat_ne_nado_uznat_byi_regi…
Теперь маленький анализ. Все боеприпасы хранятся на складах отдельно от взрывателей (детонаторов). Что бы взорвать снаряд или ракету нужна детонация. Ничего другого не взорвёт снаряд. Его можно долбить ломом, молотом, можно плавить в костре, взрыва не будет. Нужна детонация. Для подрыва складированых снарядов нужен фугасный заряд. Большой заряд. Что бы заложить 9 фугасных зарядов нужно не один час времени и не один человек. При том ночью такое вряд ли возможно.
А теперь скажите мне - эти диверсанты там, что средь бела дня, с рюкзаками за плечами, набитыми взрывчаткой бродили толпой по всему арсеналу и закладывали фугасы?
Повторяю - заминировали и взорвали ДЕВЯТЬ СКЛАДОВ по всей площади арсенала. Вы представляете уровень работы СБУ, военной контрразведки, Генерального штаба?(с)
делайте выводы.
В России резко ухудшилась ситуация с соблюдением авторских прав. Так, в приемной Большого кремлёвского дворца на почве взаимных претензий на роялти за авторство Ичнянского фейерверка передрались директора ФСБ, СВР и ГРУ ГШ МО РФ.
Как, удручен своим венцом,
Такой-то царь, в такой-то год,
Вручалсливал России свой народ.
(с) М. Лермонтов
Пока есть Порошенко в кресле президента, оккупанты могут чувствовать себя в безопасности на Донбассе. и Крыму
- МОВА - неубедительно, вряд ли Порошенята в Англии ЗНО по украинскому сдавали, интересно было бы услыхать их произношение;
- АРМІЯ - горит «синим пламенем», самое масштабное достижение - неоднократные и регулярные пожары в арсеналах;
- ВІРА - последняя надежда, но вопрос окончательно не решён, поживём-увидим.