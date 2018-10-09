 Заслушал доклад силовиков. Жду оперативного, но ответственного расследования, - Порошенко о пожаре на складах под Ичней. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Заслушал доклад силовых ведомств в связи с ситуацией, которая сложилась из-за взрывов на складах боеприпасов на 6-м военном арсенале на Черниговщине.

Ожидаю оперативного, однако ответственного расследование чрезвычайного происшествия.

Учитывая близость к российской границе, не случайно, что основной версией Службы безопасности Украины и Военной прокуратуры является диверсия".

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Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.