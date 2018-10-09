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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Арьев (514) гимн (181) ПАСЕ (1217) пропаганда (2055)

 Присутствующие в кулуарах ПАСЕ помешали прямому включению пропагандистки Скабеевой, спев гимн Украины. ВИДЕО

Представители Украины в ПАСЕ вместо ответов на заданные ведущей пропагандистской программы "60 секунд" на телеканале "Россия-1" Ольгой Скабеевой вопросы продолжали петь гимн Украины.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook журналист "Радіо Свобода" Георгий Жигалов, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На осенней сессии ПАСЕ украинская делегация попытается не допустить ликвидации санкций по требованию России, - Арьев

В то же время, глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев сообщил в Facebook, что подвергся нападению со стороны российских тележурналистов. "Только что на меня в ПАСЕ в прямом смысле напали российские пропагандисты с "Россия 24". Я отказался с ними разговаривать и ушел от них, то они хватали меня за рукав, а потом пытались ворваться в комнату представительства Украины в Совете Европы. Сейчас буду требовать от соответствующих служб Совета Европы принять немедленные меры", - написал он. В комментариях Арьев опубликовал фото "напавших".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вы привезли с собой Петрова и Боширова", - Гончаренко - российским пропагандистам в кулуарах ПАСЕ. ВИДЕО

Присутствующие в кулуарах ПАСЕ помешали прямому включению пропагандистки Скабеевой, спев гимн Украины 01
Присутствующие в кулуарах ПАСЕ помешали прямому включению пропагандистки Скабеевой, спев гимн Украины 02

Источник: https://censor.net.ua/v3090503
 
   
 Топ комментарии
 
Молодці! Завжди в так! щоб їхніх пропагандонів трясло
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Оце і доводить звідки ти. Зараз побачу хто твої друзі.
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***
- работать совсем невозможно стало, кругом беспредел... как скажешь, что из россии...так шарахаются как от зачумленных...
- и не говори... если бы просто шарахались... а то в Дели - раздели, на австралийском материке - обматерили, в Гваделупе - отлупили! ...ну... а у тебя как?
- та... лучше не спрашивай! завтра...в Аджарию лечу


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Жук скарабєй . жіночій рід - жучка скабєєва.)
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Жук скарабєй залізає під шкіру та жере людей!
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Хех...)))
Цю прох#йловську шмару там мабудь аж корчi покрутили...)))
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Эффектный номер.

После нападения Арьеву надо осмотреть себя на предмет укусов. А в ПАСЕ надо обязательно настоять, чтоб российских пропагандонов пускали туда только после предьявления справки о вакцинации от бешенства. Присутствующие в кулуарах ПАСЕ помешали прямому включению пропагандистки Скабеевой, распевая гимн Украины - Цензор.НЕТ 2850
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Не может быть, чтобы все без слуха и голоса. (с)

Это-эксклюзив для "великих".
Вспомните египетский оркестр,встречавший хуйла в Египте.
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Пони с грязной гривой чуть с копыт не упала... Это же надо как их ломает наш гимн. Браво нашей делегации, так держать, спасибо за блестящую работу.
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Скабеева... Скарабеева... Жукова-Навозная... Как много фамилия может рассказать о человеке... Присутствующие в кулуарах ПАСЕ помешали прямому включению пропагандистки Скабеевой, распевая гимн Украины - Цензор.НЕТ 7981
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Фамилия Скабеев образована от прозвища Скабей, в основе которого лежит слово «скаба» - «щепка, лучинка, заноза».
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Али, хасанушка. Эта Оля, скарабеюшка, за твои 7000 Грн с кровати не встанет
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По-перше я більше заробляю, а по-друге мені не цікаві її гроші.
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честь кацапки відстоюєте ?
хто б на вас таке подумав... Присутні в кулуарах ПАРЄ завадили прямому включенню пропагандистки Скабеєвої, співаючи гімн України - Цензор.НЕТ 4590
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Так она оттуда встает после очередного чечена только на передачу отгавкаться и подмыться
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Точно! И именно поэтому после делегаций мышебратьев в туалетах здания ПАСЕ нет ни туалетной бумаги, ни лампочек.
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Ольга (Скабеєва) часто критикует российскую оппозицию, за что получила от недоброжелателей язвительное прозвище «железная кукла Владимира Путина».
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Я думала что она получила прозвище надувной куклы...
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Зайдіть на її біографію і прочитаєте це, бо я не змінював слова.
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Для меня она соска,поэтому я называю её надувной. Это сарказм.
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Треба було б ще й плюнути в харю ційкацапській пропагандонші.
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ааааа-тяв-тяв-тяв-тяв, рррр-тяв-тяв-тяв-тяв!..... журнашлюшка Рашистская!....
Присутні в кулуарах ПАРЄ завадили прямому включенню пропагандистки Скабеєвої, співаючи гімн України - Цензор.НЕТ 6133 повеселили!... Присутні в кулуарах ПАРЄ завадили прямому включенню пропагандистки Скабеєвої, співаючи гімн України - Цензор.НЕТ 4677
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кацапстану самое время создавать ассамблею совета изгоев с средневековыми муллами из персии, страной чучхе и кровавым асадом. Потом и оттуда выпрут за вранье и терроризм.
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Там є РПЦ, яка має більшу ступінь регресу.
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Молодцы! Уконтрапупили таки эту сороку короткохвостую...
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Не вийшло "ізобразіть" братаніє на Московія 24...
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идиотизм- это когда кацапская журнашлюха, видя что с ней не хотят общаться, все равно пыталась вести прямой эфир и задавать вопросы
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Мерзкая скоробеева, гладка и назойливая как муха навозная.
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Некоторым
хочется не создавать государство, где бы всем гражданам было удобно жить,
работать и развиваться, а "панувать" по национальному
признаку...
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Респект !
Проспівав всього лише одну пісню і здобув всесвітню славу !

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Украинскиа делегация какбэ намекает дуре Сукабеевой-иди на хуй отсюдаво Присутні в кулуарах ПАРЄ завадили прямому включенню пропагандистки Скабеєвої, співаючи гімн України - Цензор.НЕТ 4683
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Даже выходец из рыгов Гончаренко зажег! Вот так сюрприз!
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пуйлу треба взуття на підборах, лабутени чи шпільки одягати, тоді вище буде трохи.
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Там рядом с ней ошивался некий Платошкин, акцентом гопника наговорил такое что вмазать по его рязанской роже это минимум что заслужил.
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Надо было говном облить как представителя россотрудничества в Киеве. Я напомню что пропагандоны ПРЯМЫЕ виновники войны в Украине и убийства украинцев
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я знову ж, в 2351-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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пля - Украинская делегация какой-то шворке песни поёт?

во пиарнули проститутку...

а почему не сплясали?...
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Украинский гимн как противоядие против мордовии - зачётно .
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Только вот депутатам не мешало бы научиться петь поприличнее. Это несложно.
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молодци. я из РФ и реально стыдно за эту барышню, быдлопропагандистка еще та
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПрисутствующие в кулуарах ПАСЕ помешали прямому включению пропагандистки Скабеевой, спев гимн Украины. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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