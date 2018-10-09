 Присутствующие в кулуарах ПАСЕ помешали прямому включению пропагандистки Скабеевой, распевая гимн Украины. ВИДЕО

Соответствующее видео опубликовал в Facebook журналист "Радіо Свобода" Георгий Жигалов, передает Цензор.НЕТ.
В то же время, глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев сообщил в Facebook, что подвергся нападению со стороны российских тележурналистов. "Только что на меня в ПАСЕ в прямом смысле напали российские пропагандисты с "Россия 24". Я отказался с ними разговаривать и ушел от них, то они хватали меня за рукав, а потом пытались ворваться в комнату представительства Украины в Совете Европы. Сейчас буду требовать от соответствующих служб Совета Европы принять немедленные меры", - написал он. В комментариях Арьев опубликовал фото "напавших".
Это-эксклюзив для "великих".
Вспомните египетский оркестр,встречавший хуйла в Египте.
хто б на вас таке подумав...
повеселили!...
хочется не создавать государство, где бы всем гражданам было удобно жить,
работать и развиваться, а "панувать" по национальному
признаку...
Проспівав всього лише одну пісню і здобув всесвітню славу !