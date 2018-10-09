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 Крымская епархия УПЦ КП ведет 4 иска против России. Все суды принимают украинские документы, - архиепископ Климент. ВИДЕО

Крымская епархия УПЦ КП подала и ведет 4 иска против России в судах разных инстанций, в том числе в Европейском суде по правам человека. Все суды принимают документы и уставы, которые были зарегистирированы в Украине до оккупации Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал архиепископ Симферопольский и Крымский Климент во время презентации исследования "Религиозная оккупация: притеснения УПЦ КП в Крыму" в Украинском кризисном медиа-центре.

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Он сообщил, что на момент оккупации Крыма на полуострове было зарегистрировано 46 религиозных общин УПЦ КП, действовали 2 братства, 1 монастырь, обряды проводили 25 священников.

На сегодняшний день у УПЦ КП осталось 9 помещений, в которых верующие осуществляют богослужения.

"Это все приспособленные помещения, которые были приобретены в период с 2000 по 2014 год, и оформлены под управлением Крымской епархии. То есть, это собственность Крымской епархии. На сегодня осталось 5 священников...  По сути сегодня Крымская епархия осталась в численном меньшинстве. Но по возможности мы пытаемся продолжать богослужения. Часть священников приезжает с материка на 1-2 дня, чтобы послужить на этих приходах, которые преимущественно расположены в северной части Крыма", - отметил Климент.

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По его словам, УПЦ КП в Крыму не перерегистрировалась, и это является принципиальной позицией.

"С 2014 года по 2018 год благодаря поддержке Украинской Хельсинкской группы и адвоката Сергея Зайца управление Крымской епархии ведет 4 иска против Российской Федерации. Два непосредственно касаются Министерства обороны Рф, и еще два иска были поданы по поводу имущества в Симферополе. Хотел бы отметить, что суды в Симферополе и Севастополе принимают украинские документы, украинские уставы, которые были зарегистрированы еще в 1996 году. В Симфорополе от нас даже не требуют перевода устава на русский язык. В Севастополе требовали перевод. В Калуге и Москве также требовали. Но документы принимаются те, которые были выданы до 2014 года".

Также зарегистрировано дело в Европейском суде по правам человека.

Источник: https://censor.net.ua/v3090482
 
   
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Яка людина сильна, смілива. Хай Господь береже Вас, отче, і допомагає
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Так вроде церковь раздельна от государства,по крайней мере так народ уверяют религийные деятели,так почему иски не подали в сенод или куда там еще?
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Щира подяка священослужителям за їх сподвижницьку діяльність. Боже бережи Вас
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Цензор.НЕТВидеоОбществоКрымская епархия УПЦ КП ведет 4 иска против России. Все суды принимают украинские документы, - архиепископ Климент. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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