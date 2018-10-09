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 Фильм Сергея Лозницы "Донбасс" вошел в лонг-лист "Оскара". ВИДЕО

Всего в лонг-листе 87 картин. Шорт-лист опубликуют в середине декабря, а имена пяти номинантов станут известны 22 января 2019 года.

Украинский фильм режиссера Сергея Лозницы "Донбасс", который выдвинут на "Оскар" от Украины, вошел в лонг-лист премии "Оскар". Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Украинского оскаровского комитета в Facebook. Картина будет бороться за награду в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

"Американская киноакадемия объявила список стран, прошедших квалификацию на участие в категории "Лучший фильм на иностранном языке". В этом году это 87 стран. Украина участвует с фильмом Сергея Лозницы "Донбасс", – говорится в сообщении.

Сценарий фильма основан на документальных материалах и рассказывает о событиях, которые происходили на востоке Украины. В центре внимания – люди, вынужденные приспосабливаться к жизни в условиях, когда распадаются институты власти, семейные и профессиональные связи, когда вещи перестают называться своими именами.

В украинский прокат картина выйдет 18 октября.

Среди претендентов на "Оскар" в категории "лучший фильм на иностранном языке" – "Собибор" российского актера и режиссера Константина Хабенского, "Рома" мексиканца Альфонсо Куарона, "Холодная война" польского постановщика Павла Павликовского, бельгийская лента "Девочка" и итальянская криминальная драма "Догмэн" обладателя Гран-при Каннского кинофестиваля Маттео Гарроне.

Американская киноакадемия отбирает претендентов на "Оскар" за фильм на иностранном языке в несколько этапов. Следующим этапом станет формирование шорт-листа, после чего из короткого списка отберут пять номинантов на премию, из числа которых члены Киноакадемии и будут выбирать победителя в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

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Шорт-лист опубликуют в середине декабря, названия пяти фильмов-номинантов американская киноакадемия обнародует 22 января 2019 года, а сама церемония награждения состоится 24 февраля в Лос-Анджелесе.

Фильм "Донбасс" создавался в копродукции Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. Лента стала одним из победителей Восьмого конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино.

В мае на 71-м Каннском кинофестивале "Донбасс" получил приз за лучшую режиссуру в секции "Особый взгляд".

Источник: https://censor.net.ua/v3090452
 
   
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чтобы фильм был фильмом (пусть не Оскар, но тупо кассовым) режиссер должен быть или талант, или школа. ни того ни другого у нас пока уже нет. а на массовое производство говна среди которого может найдут бриллиант нет бабла. (у кацапов оно есть, но по результату видно только первое, так как вряд ли кремлевская система может пропускать кого-то уровнем выше себя, а искать бриллиант в туалете можно бесконечно).
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Цензор.НЕТВидеоОбществоФильм Сергея Лозницы "Донбасс" вошел в лонг-лист "Оскара". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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