 Российские футболисты Мамаев и Кокорин избили водителя и чиновника. Оба задержаны. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сперва футболисты в компании Кокорина-младшего и друзей избили Виктора Соловьева, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В результате водитель оказался в реанимации.
Как пишет Sports.ru, стычка началась из-за того, что Кокорин и Мамаев пинали "Мерседес" Ушаковой. Водитель сделал им замечание.
Утром в понедельник после избиения водителя футболисты развязали драку в кофейне на Никитской. Игрок "Зенита" ударил посетителя стулом. Посетителем оказался чиновник Минпромторга Денис Пак. По данным ведомства, травмы получил и Сергей Гайсин, гендиректор "НАМИ" (ведущая научная организация Российской Федерации в области развития автомобилестроения). Все началось с того, что Кокорин и Мамаев в ответ на замечания Пака назвали чиновника "каким-то китайцем". Во время избиения они пели Gangnam Style.
Пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила, что по результатам проверки информации по факту конфликта, произошедшего в одном из кафе г. Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ "Побои". Оба футболиста задержаны.
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Котяре не хватает только косухи и бутылки пива
Вы лучше покажите,как Харатин из Зари "охотился" за Тайсоном.
В итоге имеем; перед ответственными играми в ЛЧ, Шахтер остался без ведущего игрока..
А ведь Шахтер представляет Украину.
...
Слово как лишнее. Правильно так - "...люто упарывались и орали в переговорке, зверье и быдло".
начистить рыло самому товарищу Паку
... на самом деле быдло оно везде быдло
в футбол идут в основном юноши не из интеллигентных семей
и вообще имхо это не игра, а зрелище для плебса
..можете кидать в меня помидоры
это точно футболист?
может наш беспредельщик... мстю включил... инкогнито
это точно "мамаево побоище"!!! ))
Впервые робко подружились на полшишечки...