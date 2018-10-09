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 Российские футболисты Мамаев и Кокорин избили водителя и чиновника. Оба задержаны. ВИДЕО

Российские футболисты, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев избили двух человек - водителя спортивной журналистки и чиновника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Сперва футболисты в компании Кокорина-младшего и друзей избили Виктора Соловьева, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В результате водитель оказался в реанимации.

Как пишет Sports.ru, стычка началась из-за того, что Кокорин и Мамаев пинали "Мерседес" Ушаковой. Водитель сделал им замечание.

...
Издание пишет, что Кокорин и Мамаев с воскресенья праздновали десятилетие дружбы. Они арендовали целый вагон "Сапсана", чтобы отправиться из Петербурга в Москву. Беспорядки начались уже там. В одном поезде с игроками ехал блогер Данила Поперечный. По его словам, игроки "люто упарывались и орали в переговорке, как зверье и быдло".

Утром в понедельник после избиения водителя футболисты  развязали драку в кофейне на Никитской. Игрок "Зенита" ударил посетителя стулом. Посетителем оказался чиновник Минпромторга Денис Пак. По данным ведомства, травмы получил и Сергей Гайсин, гендиректор "НАМИ" (ведущая научная организация Российской Федерации в области развития автомобилестроения). Все началось с того, что Кокорин и Мамаев в ответ на замечания Пака назвали чиновника "каким-то китайцем". Во время избиения они пели Gangnam Style.

...
Кокорин и Мамаев, по данным журналистов, предлагали 5 млн рублей за видео из кофейни. Их друзья приехали в "Кофеманию" через два часа после нападения на Пака и предложили выкупить видео. Сообщается, что им не смогли помешать даже дежурившие в кафе оперативники. Но водитель Пака действовал быстрее – к тому моменту флэшка с видео уже была у него.

Пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила, что по результатам проверки информации по факту конфликта, произошедшего в одном из кафе г. Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ "Побои". Оба футболиста задержаны.

Источник: https://censor.net.ua/v3090448
 
   
Источник: на
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"Оба задержаны" и водитель и чиновник Российские футболисты Мамаев и Кокорин избили водителя и чиновника. Оба задержаны - Цензор.НЕТ 7114
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Я человек простой: вижу кису - ставлю лайк :3
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кацапы пусть самоуничтожаются -а джаз и рок-н-ролл вечен
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А также метал и индастриал.
ВИДЕО: кот смотрит концерт Slayer
Котяре не хватает только косухи и бутылки пива Российские футболисты Мамаев и Кокорин избили водителя и чиновника. Оба задержаны - Цензор.НЕТ 3933
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аййййй Российские футболисты Мамаев и Кокорин избили водителя и чиновника. Оба задержаны - Цензор.НЕТ 9223 пять раз посмотрел!!!! нравится мне короче!!!!
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расейские будни ... хуле... какой президент - такие и граждане.......
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Да плевать на этих упырей..
Вы лучше покажите,как Харатин из Зари "охотился" за Тайсоном.
В итоге имеем; перед ответственными играми в ЛЧ, Шахтер остался без ведущего игрока..
А ведь Шахтер представляет Украину.
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Їбав я таке "прєдставлєеніє". Синтетична збірна Бразилії захищає честь української команди! Нахрін треба такий самообман? Шоб ми за цим блиском не бачили нашого болота?
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В одном поезде с игроками ехал блогер Данила Поперечный. По его словам, игроки "люто упарывались и орали в переговорке, как зверье и быдло".
...
Слово как лишнее. Правильно так - "...люто упарывались и орали в переговорке, зверье и быдло".
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то еще в сапсане лолиты небыло. Вообще хана бы какой жестяк был
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не повезло пацанам
начистить рыло самому товарищу Паку
... на самом деле быдло оно везде быдло
в футбол идут в основном юноши не из интеллигентных семей
и вообще имхо это не игра, а зрелище для плебса
..можете кидать в меня помидоры
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кокорин...кокорин... такое знакомое что-то слышится...
это точно футболист?
может наш беспредельщик... мстю включил... инкогнито
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мамаев....мамаев... тоже знакомое что-то слышится...
это точно "мамаево побоище"!!! ))
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Десятилетие дружбы праздновали? Может десятилетие брака?
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Да просто десять лет назад мальчишечки
Впервые робко подружились на полшишечки...
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Что тут можно сказать...пора переводить в бои без правил...каждый удар лег в цель
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"Стало больше… земель за-а… много, ну… я не знаю даже как сказать… засеивать больше земель… а-а-а вот, овощ там, рожы - вот это всё. Что ещё сказать… Уроды уродились! Это очень большие достижения!" ))
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"да здрастують руцькие футбалисти - бессмысленные и беспащадные".
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)) простая задачка. все спрашивающие были из мида расейской педерации. пользуясь случаем хотели дорожку заказать.
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомРоссийские футболисты Мамаев и Кокорин избили водителя и чиновника. Оба задержаны. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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