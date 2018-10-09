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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (16584) Нацполиция (8271) проституция (249)

 Полиция в Киеве разоблачила работу двух борделей. ВИДЕО

Правоохранители разоблачили два борделя в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Алексей Гаврилюк, и.о. начальника сектора Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в г. Киеве сообщил, что сотрудники полиции совместно с прокуратурой получили оперативную информацию, что в Киеве функционирует бордели на улице Маяковского и на просп. Мира.

Организаторами незаконного бизнеса была супружеская пара и их соучастница. В борделях секс-услуги оказывали от 5 до 7 женщин. Месячный доход от такого вида деятельности составлял больше чем 100 тысяч гривен, из которых половину женщины передавали сутенерам.

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Уголовное производство открыто п ч. 2 ст. 303 (сутенерство) УКУ.

Источник: https://censor.net.ua/v3090435
 
 
 Топ комментарии
 
Та, мабуть, некрышованые были, дикие. 100 тысяч гривен мимо полицайских карманов проходили. Непорядок!
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***
Київ. Іноземна екскурсія біля "будинку з химерами".
Питання юної леді до екскурсовода:
- Скажіть будь ласка, це будинок з потворами?
- Ні... що ви! Це будинок з химерами, будинок з потворами... напроти.
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Та, мабуть, некрышованые были, дикие. 100 тысяч гривен мимо полицайских карманов проходили. Непорядок!
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так они же со своих денег не берут, реформированная палиция всетаки
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Да, немає в них ніякої корпоративної солідарності. Хоча одну справу роблять.
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На Грушевского БДСМ, там ещё хуже. А на Банковой - ну даже не знаю. В обычном сексе аналогичных извращений нет.

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***
Київ. Іноземна екскурсія біля "будинку з химерами".
Питання юної леді до екскурсовода:
- Скажіть будь ласка, це будинок з потворами?
- Ні... що ви! Це будинок з химерами, будинок з потворами... напроти.
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Афигеть! Вот это, я понимаю,- серьёзное достижение!
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разоблачила это хорошо...... а сколько она ещё крышует.....
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Районы разные, а владелец - один. Просто не поделился...
Потому менты и будут всеми доступными средствами бороться с легализацией проституции и марихуаны, ибо без хлеба совсем могут остаться...
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...та невже...останні хто кришує...? наберіть "интим киев" в пошукач...
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зайдите на сайт ukrgo там разоблачать и разоблачать )))
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Викривай,не викривай,ніякого толку не буде.Потрібна легалізація,як у розвинених країнах.
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Сами туда ходят,а нам говорят о разоблачении ))
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это те бардели у которых меньшая доходность для авакова предупреждение оставшимся- платить больше
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Треба перед виборами зробити проституцію безкоштовною. Над цим зараз якраз думають. Поліція викрила в Києві роботу двох борделів - Цензор.НЕТ 9700
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скотиняк верховную раду в полном составе
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єто же надо! какая срамота!
а почему тема сисек не раскрыта?
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идиоты прости Господи, да вам чи заняться больше нечем? начальник сектора по борьбе заявляет сколько минетчиц локализовано за шо вам идиотам деньги платят и звания дают, бриллиантовые прокуроры алмазами срать начали, а они блядей ловят да нарикам карманы выворачивают.
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А чего только два если их тысячи? турки особенно любят.
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A.C.A.B.
PS. Як розпоряджатися своїми душою й тілом - це особиста справа кожної людини. Державі і мусорні не мають сунути свої писки у труси до громадян.
Займались би краще злочинами, повязаними із насильством. Але ні, мусорам набагато цікавіше воювати із повіями і коноплями.
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Не блаблакай. Є закон - один для всіх - і проти насильницьких злочинів, і проти проституції і проти наркотиків, яким є, зокрема деякі продукти наркотичної коноплі. Закон треба виконувати, а не блаблакати.
Не подобається? Іди в Верховну Раду депутатом і висувай проект закону про проституцію, наркоту і т.п. А суспільство тебе зустріне на виході з Ради, порозмовляти.
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пусть идет в раду я за него проголосую
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Дебіли не розуміють поняття верховенства права, не відчувають різниці між законом і правом, не бачуть відмінності між правом громадянина і правом, наданим людині при народженні - т.з. "природним" правом.
Не тобі мені рота затуляти, невігласе. Іди лісом.
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Запхай собі своє теоретичне "природне право" в одне місце, лісник. І йди наху_тор.
А по дорозі подумки повторюй ось це, ворушачи губами:

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА - це фундаментальний правовий принцип і правова доктрина, яка передбачає, що ЖОДНА ЛЮДИНА НЕ Є ВИЩЕ ЗАКОНУ, що ніхто не може бути покараним державою, крім як за порушення ЗАКОНУ, і що ніхто не може бути засудженим за порушення ЗАКОНУ іншим чином, ніж у порядку, встановленому ЗАКОНОМ.
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Дебіли засвоїли "ctrl C - ctrl V"? Вітаю із цим значним досягенням. Але дебіли так і не зрозуміли сутність проблєми, яка полягає в тім, що у країнах із автократичним та тоталітарних режимах держава штучно підміняє природнє право людини на громадянський обов'язок (дотримуватись певної норми закона, яка це право забороняє або обмежує).
Але дебілам, мусорам та ментальних ...сосам на твій кшталт цього не зрозуміти. Іди кури підручник з права, копіпастер недороблений)
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...Тепер дістань звідтіля своє "природнє право" - і запхай собі до рота. : )))
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100к в месяц на 5 путан, по 20к на путану. Если считать, что клиент 1 за весь день и что работают они только по будням - получается, клиенту путана обходилась в 900 гривен. И это с учётом, что "место" было за путаной.

Там или страшнобляди работали, или у каждой за месяц было по 3 - 4 клиента.
Гугл по "проститутки Киева" выдаёт ценник от 2000 за час, а тут 900 грн в день.
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Тема сисек нераскрыта. НИверю. Фото где?
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Самые крупные бордели у нас расположены по адр. ул. Грушевского 5, ул. Грушевского 12/2 и ул. Банковая 11
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Как же задрало это всё. Уроды во власти с жиру бесятся: в нормальных странах уже давно легальна проституция, торговля некоторыми видами наркотических средств и прочие блага. И , о Боже, у них не процветает это всё, а уровень употребления наркотиков гражданским населением существенно снизился. Плюс, желающие удовлетворить свои физиологические потребности более не ловят трипаки и прочую венеру, поскольку у куртизанок работа по мед.книге и плюс- ежемесячное обследование.
Хоть и я в данный момент готов вносить свою лепту в защиту Украины и помогать ее развитию, дорогие политиканы, не удивляйтесь что в один момент я, как и многие другие личности, что не есть терпилами просто свалят за бугор и станут проходить службу в другой армии или во Французском Легионе, например.
Страна- это территория, где свободы и права граждан соблюдаются и берутся во внимание, и я хочу жить именно в такой стране, а не на територии, что созвучна с "Табу, запреты, грабежи и беспредел»
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Как они могли торговать телом на священно-православной земле?!
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От, kurwa, вам що, робити нема чого? Вони не сплачують податки? То легалізуйте цей бізнес, совко_засранці. А після цього викривайте.
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я понимаю : "социализмь" и "проституция" , НО на дворе - "капитализьм" и борьба с лицами с пониженной социальной отвественностью ЭТО КАКОЙ ТО --- анохронизьм !!!
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оставьте проституток в покое, займитесь бля..ми на банковой
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правоохрєнітєлі самозабвєнно длятєльнойє врємня внєдрялісь в прєступнийє ряди і тривалий час агенти під прикриттям несли важку службу, которая опасна возможностью подхватіть ЗППП
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чому конфіскують телефони і компютери, а кондоми (засоби "злочину") не вилучили?
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Какие то тарифы у девок не подъемные.Снизить бы надо.
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Сутенёров на каторгу! Проституток откормить и опустить! Вернее накормить и отпустить!
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трудно представить чем будут заниматься моралисты из соответствующих органов, если произойдёт чудо и проституцию легализуют (давно пора), как в обычной цивилизованной стране
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новостиПолиция в Киеве разоблачила работу двух борделей. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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