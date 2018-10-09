 Полиция в Киеве разоблачила работу двух борделей. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
Алексей Гаврилюк, и.о. начальника сектора Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в г. Киеве сообщил, что сотрудники полиции совместно с прокуратурой получили оперативную информацию, что в Киеве функционирует бордели на улице Маяковского и на просп. Мира.
Организаторами незаконного бизнеса была супружеская пара и их соучастница. В борделях секс-услуги оказывали от 5 до 7 женщин. Месячный доход от такого вида деятельности составлял больше чем 100 тысяч гривен, из которых половину женщины передавали сутенерам.
Уголовное производство открыто п ч. 2 ст. 303 (сутенерство) УКУ.
Київ. Іноземна екскурсія біля "будинку з химерами".
Питання юної леді до екскурсовода:
- Скажіть будь ласка, це будинок з потворами?
- Ні... що ви! Це будинок з химерами, будинок з потворами... напроти.
Потому менты и будут всеми доступными средствами бороться с легализацией проституции и марихуаны, ибо без хлеба совсем могут остаться...
скотинякверховную раду в полном составе
а почему тема сисек не раскрыта?
PS. Як розпоряджатися своїми душою й тілом - це особиста справа кожної людини. Державі і мусорні не мають сунути свої писки у труси до громадян.
Займались би краще злочинами, повязаними із насильством. Але ні, мусорам набагато цікавіше воювати із повіями і коноплями.
Не подобається? Іди в Верховну Раду депутатом і висувай проект закону про проституцію, наркоту і т.п. А суспільство тебе зустріне на виході з Ради, порозмовляти.
Не тобі мені рота затуляти, невігласе. Іди лісом.
А по дорозі подумки повторюй ось це, ворушачи губами:
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА - це фундаментальний правовий принцип і правова доктрина, яка передбачає, що ЖОДНА ЛЮДИНА НЕ Є ВИЩЕ ЗАКОНУ, що ніхто не може бути покараним державою, крім як за порушення ЗАКОНУ, і що ніхто не може бути засудженим за порушення ЗАКОНУ іншим чином, ніж у порядку, встановленому ЗАКОНОМ.
Але дебілам, мусорам та ментальних ...сосам на твій кшталт цього не зрозуміти. Іди кури підручник з права, копіпастер недороблений)
Там или страшнобляди работали, или у каждой за месяц было по 3 - 4 клиента.
Гугл по "проститутки Киева" выдаёт ценник от 2000 за час, а тут 900 грн в день.
Хоть и я в данный момент готов вносить свою лепту в защиту Украины и помогать ее развитию, дорогие политиканы, не удивляйтесь что в один момент я, как и многие другие личности, что не есть терпилами просто свалят за бугор и станут проходить службу в другой армии или во Французском Легионе, например.
Страна- это территория, где свободы и права граждан соблюдаются и берутся во внимание, и я хочу жить именно в такой стране, а не на територии, что созвучна с "Табу, запреты, грабежи и беспредел»