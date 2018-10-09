 Полиция в Киеве разоблачила работу двух борделей. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Алексей Гаврилюк, и.о. начальника сектора Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в г. Киеве сообщил, что сотрудники полиции совместно с прокуратурой получили оперативную информацию, что в Киеве функционирует бордели на улице Маяковского и на просп. Мира.

Организаторами незаконного бизнеса была супружеская пара и их соучастница. В борделях секс-услуги оказывали от 5 до 7 женщин. Месячный доход от такого вида деятельности составлял больше чем 100 тысяч гривен, из которых половину женщины передавали сутенерам.

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Уголовное производство открыто п ч. 2 ст. 303 (сутенерство) УКУ.