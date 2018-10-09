 Патрульные и сотрудники ГСЧС в Харькове спасли мужчину, намеревавшегося спрыгнуть с пятого этажа. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Харькова.

Как отмечается, около 6 часов утра, прибыв на вызов, полицейские увидели гражданина, который находился на карнизе пятого этажа. Мужчина угрожал спрыгнуть. Правоохранители начали переговоры с ним.

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Также на месте происшествия находились сотрудники ГСЧС и бригада скорой медицинской помощи.

Патрульные уговаривали мужчину не делать ошибочных действий и вернуться к подъезду. Однако, гражданин был настроен решительно. В момент, когда отчаянный уже прыгал, его вытащили полицейские и спасатель. Мужчина был спасен. В дальнейшем гражданина передали сотрудникам скорой медицинской помощи.