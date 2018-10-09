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 Патрульные и сотрудники ГСЧС в Харькове спасли мужчину, намеревавшегося спрыгнуть с пятого этажа. ВИДЕО

Сотрудники патрульной полиции и ГСЧС Харькова спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с пятого этажа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Харькова.

Как отмечается, около 6 часов утра, прибыв на вызов, полицейские увидели гражданина, который находился на карнизе пятого этажа. Мужчина угрожал спрыгнуть. Правоохранители начали переговоры с ним.

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Также на месте происшествия находились сотрудники ГСЧС и бригада скорой медицинской помощи.

Патрульные уговаривали мужчину не делать ошибочных действий и вернуться к подъезду. Однако, гражданин был настроен решительно. В момент, когда отчаянный уже прыгал, его вытащили полицейские и спасатель. Мужчина был спасен. В дальнейшем гражданина передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Источник: https://censor.net.ua/v3090422
 
 
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еслибы это был хернес или полудурок добкин- могли бы и не старатся
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если угрожал, значит прыгать не хотел
заберите его в АТО, минёром или артнаводчиком
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А ,что еще могут делать люди в стране где они не хозяева ? - Либо уезжать,либо в омут с головой. От безнадеги и несправедливости.
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в состав миротворческих войск обязательно должны быть включены чилийцы, обсерон рашистов-дедываевали гарантирован. мы же хунта как ни как. дедовщину еще ни кто не отвменял к кацапам.

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А интересно сколько стране обошелся этот прыкун и сколько миллионов спишут на его ,,спасательную операцию,,?Завтра скадут что недали в дома тепло,не дали в дома горячую воду и не ремонтировали дороги 25 лет так как все деньги ушли на спасение попрыгунчика.А где гарантия что он не прыгнет через месяц?Если человек хочет покончить из собой то и так покончит а если он этим кому то что то хотел доказать то не прыгнул бы и так.Те кто прыгает прыгает сразу и без привлечения к себе внимания.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПатрульные и сотрудники ГСЧС в Харькове спасли мужчину, намеревавшегося спрыгнуть с пятого этажа. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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