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Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
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 Взрывы снарядов в Ичне: видео из воинской части. ВИДЕО

Доступно видео момента взрывов боеприпасов, снятое в военной части возле арсенала возле Ични.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео выложило Суспільне (UA:Чернігів).

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Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генщтабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациентов.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Источник: https://censor.net.ua/v3090380
 
 
 Топ комментарии
 
Таке враження що влада це спеціально робить.
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Конечно специально. А вдруг кому то придет в голову брать донбасс и завершать войну, кормящюю всех шоколадников. А теперь уже и брать нечем.
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А говорят что снаряд дважды в одно и тоже место не попадает, а у нас уже четвертый раз и все в десяточку)
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Таке враження що влада це спеціально робить.
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Конечно специально. А вдруг кому то придет в голову брать донбасс и завершать войну, кормящюю всех шоколадников. А теперь уже и брать нечем.
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На ПаРаше ФСБ тупо взрывали дома в 2000-м году и ничего, живут же.
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живут? Живут шведы, живут американцы, поляки и те живут, даже болгары с румынами живут. А на параше существуют.
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"Ольгинским" х**лоботам дана отмашка мочить киевскую власть перед выборами.
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А говорят что снаряд дважды в одно и тоже место не попадает, а у нас уже четвертый раз и все в десяточку)
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Очередная "це перемога от "слепого траста"
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какие нах снаряды?
стрелковое взрывается...
Нет причин не верить нашему Генеральному Штабу....

https://censor.net.ua/news/3090354/na_arsenale_pod_ichneyi_goryat_5_hranilisch_boepripasov_krupnokalibernyh_raketnyh_kompleksov_i_artsistem

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба (Ичнянский р-н Черниговской обл.), где во вторник возник пожар, хранится в основном стрелковое оружие, там нет крупнокалиберных артиллерийских систем и ракетных комплексовИсточник: https://censor.net.ua/n3090354
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и что? где ті видилО взрів крупного колибра?
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Бывалый222 - не слышал даже... - это патроны трескаются...

Цензора прокол - пишет о каких то снарядах...., а если и есть снаряды то очень маленькие... - зря весь район эвакуировали и небо закрыли....
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Может ПГ-7, РПГ-22...
А вообще патроны положено ликвидировать в чугунных чанах методом нагрева....
Рвется нереактивная арта...
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Склады не спасли. Зато можете посмотреть ))
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Кабмін платить десятками тисяч зарплат керівникам - а ті болт клали на роботу - маємо те що маємо. Вибухи снарядів в Ічні: відео з військової частини - Цензор.НЕТ 8733
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Почему же, вы просто не понимаете, что вот за это им и платят. А ещё активно платят стецькам.
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А Х**ло не при делах ? Если в Британии спокойно травят Литвиненка и Скрипалей, то виновата украинская власть ?
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Пече від того, що горить те, що могло б відправити у Хелл багато свинособак.

Щось у мене теж відчуття - скоріше за все диверсія. Але де ж ЗАХИСТ від таких диверсій, матері їм хиря?!
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В хренштабе эту цифру опровергли пусть докажут теперь что там не тушенка взорвалась))))
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на ликвидацию которой европа деньги выделила. Теперь не денег, ни тушёнки.
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Очедедная диверсия русских терористов.
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У соевого Гидранта зашквар за зашкваром,не успевают минстецьки и порохоботы вылизывать обделанное.А до выборов еще полгода,еще можно пару складов взорвать,чтобы потом со спокойной совестью на Липецк свалить.Ху*ло барыге медальку даст,за проделанную работу по развалу Украины,под присмотром медведчука
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Це планова пожежа на складах боєприпасів. Все під контролем. Не розганяйте зраду! Гройсман уже вылетел, и своим задом все потушит!
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Очередная диверсия русских террористов.

И очень сильно активировались Кремлёвские-боты, которые косят типа под украинцев.
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на 112 м озвучили, что взрываются ракеты для "Градов" , "Ураганов" "Буков" и прочих ракет.
а это уже несколько миллиардов долларов как минимум. и полная *опа при широкомасштабной войне.
чергова потужна перемога нашого главнокомандуючого.
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Мы же хотим в НАТО, в странах-членах-- НАТО, склады с боеприпасами не взрываются....
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Потому и хотим в НАТО, ибо там склады с тяжелым вооружением не взрываются постоянно и методически.
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Петя любит пиариться на армии, что ж его можно поздравить с успешной реформой по уничтожению армейских арсеналов, довольно успешной Вибухи снарядів в Ічні: відео з військової частини - Цензор.НЕТ 3185
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петровы и бошировы оказывается не только на солсберийские шпили ездят... Где, мля, охрана???
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пошло...поехало...все - ок! так було треба...
*/*
За радянських часів арсенал, площа складів якого становить понад 400 кв. м., був одним з восьми найбільших у СРСР, а зараз є третім у країні.
Тут зберігаються десятки тонн артилерійських снарядів, вибухових речовин, мін та інших боєприпасів.
У той же час, станом на 2010 рік 70% з них були непридатні до використання та підлягали утилізації.
Крім того, за деякими оцінками, арсенал був перевантажений на 30%, через що ящики зі снарядами зберігалися на кількох десятках відкритих майданчиках.
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Інша країна, при наявності патріотичного президента, з цих просрочених боєприпасів створила би мінне поле шириною в декілька кілометрів між собою і агресором.
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Харант молча наблюдает за воплощением своего "мирнного плану", это ему подсказали когда он к лаврову подзюрить зашёл!?
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Цiкаво,на що идут гроши,выделенные США 250 лямов,ЕС подкидывает разные суммы.Невже нельзя на эти гроши навести лад с теми складами куме?
-Мабуть низя.Бо МО,знов грошей просит,невистачаэ куме.
-Схоже на нерациональное использование средств Вибухи снарядів в Ічні: відео з військової частини - Цензор.НЕТ 4733
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Посмотришь на это и начинаешь думать, что в Украине караульной службы нет вообще. Вопиющий пример, личный... Приехал к сыну в воинскую часть на Черниговщине, говорят он в наряде на аэродроме, еду туда, хотя уверен что с наряда не отпустят, но подъезжаю на КПП, спрашиваю, мне показали как пересечь взлетную полосу и подъехать где стоят локационные станции, и я поехал, матерясь...
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хуйлоботы визжат, размножились твари, целое кодло их уже тут.
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Такое впечатление, что Цензор с этими видео старается на радость запоребриковым
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВзрывы снарядов в Ичне: видео из воинской части. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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