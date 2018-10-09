 Взрывы снарядов в Ичне: видео из воинской части. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, видео выложило Суспільне (UA:Чернігів).
Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генщтабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.
На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.
По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациентов.
Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.
стрелковое взрывается...
Нет причин не верить нашему Генеральному Штабу....
https://censor.net.ua/news/3090354/na_arsenale_pod_ichneyi_goryat_5_hranilisch_boepripasov_krupnokalibernyh_raketnyh_kompleksov_i_artsistem
На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба (Ичнянский р-н Черниговской обл.), где во вторник возник пожар, хранится в основном стрелковое оружие, там нет крупнокалиберных артиллерийских систем и ракетных комплексовИсточник: https://censor.net.ua/n3090354
Цензора прокол - пишет о каких то снарядах...., а если и есть снаряды то очень маленькие... - зря весь район эвакуировали и небо закрыли....
А вообще патроны положено ликвидировать в чугунных чанах методом нагрева....
Рвется нереактивная арта...
Щось у мене теж відчуття - скоріше за все диверсія. Але де ж ЗАХИСТ від таких диверсій, матері їм хиря?!
И очень сильно активировались Кремлёвские-боты, которые косят типа под украинцев.
а это уже несколько миллиардов долларов как минимум. и полная *опа при широкомасштабной войне.
чергова потужна перемога нашого главнокомандуючого.
*/*
За радянських часів арсенал, площа складів якого становить понад 400 кв. м., був одним з восьми найбільших у СРСР, а зараз є третім у країні.
Тут зберігаються десятки тонн артилерійських снарядів, вибухових речовин, мін та інших боєприпасів.
У той же час, станом на 2010 рік 70% з них були непридатні до використання та підлягали утилізації.
Крім того, за деякими оцінками, арсенал був перевантажений на 30%, через що ящики зі снарядами зберігалися на кількох десятках відкритих майданчиках.
-Мабуть низя.Бо МО,знов грошей просит,невистачаэ куме.
-Схоже на нерациональное использование средств