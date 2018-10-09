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 Политика Украины, Общество
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Все про:Азовское море (248) учения (1890) Наев (54) операция Объединенных сил (600)

 Учения по отражению высадки морского десанта противника прошли в Приазовье. ВИДЕО

Во вторник, 9 октября, в Приазовье подразделения Объединенных Сил провели тактические учения по отражению высадки морского десанта противника на побережье.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает штаб Операции Объединенных Сил.

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Учения прошли по приказу командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наев.

Отмечается, что в ходе обучения свои навыки совершенствовали летчики тактической и армейской авиации, личный состав отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины, воины-артиллеристы, бойцы полка Национальной гвардии, танкисты, действующие в составе резерва, и военнослужащие инженерного подразделения отряда минных заградителей.

"Указанные подразделения, силы и средства из состава Объединенных сил привлекаются к противодесантной обороне. Авиация, артиллерия и танки последовательно уничтожали десант противника при подходе к берегу и при попытках высадиться. В дальнейшем подразделения Национальной гвардии и танкового резерва вытеснили в море противника, который пытался закрепиться на морском побережье. Во время учебы органы управления, силы и средства из состава Объединенных сил различных составляющих сектора безопасности и обороны действовали слаженно и подтвердили, что способны выполнять задачи по назначению", - говорится в сообщении штаба.

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Источник: https://censor.net.ua/v3090375
 
   
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 Топ комментарии
 
Отличная подготовка экипажей и расчетов - путь к победе!! Пусть, суки видят и бояться! Мы бахнем....обязательно бахнем...но потом...если твари полезут..Мало не покажется!!!
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А чого у тебе, кацап з Лугандону, прапорець американський? Навчання з відбиття висадки морського десанту противника відбулися в Приазов'ї - Цензор.НЕТ 6707
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Жалко что не над Ичней
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Практичні навики зі стрільбою багато варті. Х**ло мобілізував українську армію.
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Москва минировала большинство административных и культурных зданий в Киеве и не только заблаговременно перед наступлением Германии в 1941-м.
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В тылу уже диверсии полным ходом идут. И десанта не нужно.С боеприпасами. Миллиарды убытков. Не без помощи чиновников.
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А ви не припускаєте, що закладки у склади зроблені багато років тому і зараз їх лише активують радіосигналами?
Інакше як пояснити точну відповідність диверсій датам?
І голвне, як ті закладки знайти? Неможливо перетрусити кожен ящик з патронами, перевірити кожен снаряд.
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Не припускаю. Нечего лезть руководить. Если неможливо. Я не хочу слышать слов - не хочу,не могу,не умею. Я хочу слышать -я смог,я сумел,я нашел способ.
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Коли кажуть "я смог, я сумел, я нашел способ." зрадофілітики вищать "піар!"
Вам, хвореньким, не догодиш.
Он "зміг, зумів, знайшов спосіб" закупити для армії снайперки та патрони до них, і що? "ПІАР! ПІАР! ПІАР!"
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Не ерничай. Никто не скажет пиар,где действия разумны и несут целенаправленный результат. А вообще..Даже в США правительство подвергается жесткой критики. И никто от этого не умирает. А у правительства в таком случае,остается лишь один выход - не совершать ошибок и идти путем,который удовлетворит всех.
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В принципі, коли ті склади заповнювали вивезеним з ГСВГ озброєнням і боєприпасами, КГБшники могли ж передбачати можнивість знищення складів у разі, якщо вони потраплять не в ті руки?
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Тхір - жалко что не подавился рвотными массами...
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И тут вылез из окопа тоесть туалета порохобот с полным ртом фекалий и резко в бой

Иди хоть отметься там где о "диверсии" на складе пишут...
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А чого у тебе, кацап з Лугандону, прапорець американський?
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Спокойно, взрыв склада это тоже учения...
До стандартов НАТО уже рукой подать... Вот учения регулярно проводим чтоб списать уже украденое бабло!
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Москвороті боти сьогодні відпрацьовують бояришнік в усіх темах))) Так що не дивно, що коментарі не стосуються вищевказаних навчань
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Сегодня праздник у дифчат. Сучки по всем подряд темам ликуют - украинский склад опят удалось взорвать.
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Отличная подготовка экипажей и расчетов - путь к победе!! Пусть, суки видят и бояться! Мы бахнем....обязательно бахнем...но потом...если твари полезут..Мало не покажется!!!
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всю линию соприкосновения необходимо полностью застроить железобетонными укреплениями, минными полями, колючей проволкой и наблюдательно-мониторинговыми пунктами.
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а толку ?
Всю зброю і боєприпаси розікрали!
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Отличная работа. Отработано на 100 процентов. Тяжело в учениях легко в бою.
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Армія постає з руїн. Зараз ворог десять разів подумає перш ніж перейти у наступ.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУчения по отражению высадки морского десанта противника прошли в Приазовье. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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