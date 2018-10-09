 Учения по отражению высадки морского десанта противника прошли в Приазовье. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает штаб Операции Объединенных Сил.

Читайте также: Многонациональные учения "Чистое небо-2018" стартовали в Винницкой и Хмельницкой областях. ФОТОрепортаж

...

Учения прошли по приказу командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наев.Отмечается, что в ходе обучения свои навыки совершенствовали летчики тактической и армейской авиации, личный состав отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины, воины-артиллеристы, бойцы полка Национальной гвардии, танкисты, действующие в составе резерва, и военнослужащие инженерного подразделения отряда минных заградителей."Указанные подразделения, силы и средства из состава Объединенных сил привлекаются к противодесантной обороне. Авиация, артиллерия и танки последовательно уничтожали десант противника при подходе к берегу и при попытках высадиться. В дальнейшем подразделения Национальной гвардии и танкового резерва вытеснили в море противника, который пытался закрепиться на морском побережье. Во время учебы органы управления, силы и средства из состава Объединенных сил различных составляющих сектора безопасности и обороны действовали слаженно и подтвердили, что способны выполнять задачи по назначению", - говорится в сообщении штаба.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Это как раз те самые "да хоть камни с неба". Просили - получите", - волонтер Мысягин об уничтожении огневой точки террористов. ВИДЕО