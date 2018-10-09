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 К локализации ЧС на арсенале под Ичней привлечено уже 2 пожарных танка ГПМ-54, - Минобороны. ВИДЕО

По состоянию на 10:30 9 октября для локализации и тушения пожара на 6-м Арсенале прибыл пожарный танк ГПМ-54 из состава 169-го учебного центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

...
В сообщении отмечается, что интенсивность взрывов продолжает уменьшаться, наблюдается задымленность, раздаются взрывы боеприпасов к стрелковому вооружению.

"К локализации чрезвычайной ситуации на 6-м Арсенале привлечено уже 2 пожарных танка ГПМ-54, еще 3 танка запланированы и в ближайшее время будут доставлены и усилят меры по локализации", - сказано в сообщении.

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Напомним, сегодня, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.

Источник: https://censor.net.ua/v3090360
 
 
 Топ комментарии
 
эти ребята во главе с гномом шоколадным уже столько вреда принесли - что на пожизненное с конфискацией заработали
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За такие дела в нормальных странах,минимум - это отставка министра обороны. А если учесть,что это происходит уже трижды-четырежды за время правления парашенко - то и выражение недоверие к нему народа.. Касается также и остального правительства . И переизбрания нового в кратчайшие сроки. В условиях идущей войны эти преступления требуют очень тщательного расследования и трибунала со смертной казнью.
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не завидую водителю краза, а может быть там надеюсь гройсман водитель?
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matritsa. centr
Та тебе видно и на клавиатуру жать страшно ..сидишь поди в памперсах))))
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я в свободной стране (пока), и сам решаю что мне делать. решил поговорить- давай! так почем у нас бензин? а газ? и т.д. и тп.... я вас прошу порохоботов хватит делать пакращення- мне ваших реформ предостаточно!
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верните долар по 8!!!! намайданили тут)))
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Майдан не трогайте пожалуйста, это святое. а тех тварей которые пришли ввиде пашинского, матиоса, авакова-пожалуйста. кстати а лукаш сидит? а бондаренко? дальше продолжать не буду, потому что выиграл не МАЙДАН , а сцена .
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"Революции готовят гении, делают романтики, а её плодами пользуются проходимцы."

Вот в этом афоризме Бисмарка кроется ответ на вопрос о долларах по 8 и колбасе по 2.20.
Ну и война само собой разумеющееся.
Но если человек заточен только хаять майдан и пускать скупую слезу,прижимая к груди портрет бандита Януковича,то ув.matritsa. centr не пытайтесь метать бисер сами знаете перед кем.)
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Aleksandr 45788035
Аптека за углом...скидка на спирт и боярышник сегодня))
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matritsa. centr

я в свободной стране (пока), и сам решаю что мне делать. решил поговорить- давай! так почем у нас бензин? а газ? и т.д. и тп...дешевый газ и бензин в кацапии))) не можешь заработать кто тебе доктор ..разговор окончен
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спасобо за совет. я живу в Украине. а у нас где ?
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НАш полуприцеп) на квсз три года назад разработали)
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я водителя имел ввиду, не зря же гройсман в Ичню прилител..
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эти ребята во главе с гномом шоколадным уже столько вреда принесли - что на пожизненное с конфискацией заработали
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какое пожизненное? кто и кого посадит? они сами себя? их вешать нужно!!! вешать на столбах и деревьях!!! народ их будет вешать!!! и уже скоро
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я не согласен - конфискация полная имущества - и срок, чтобы было время подумать
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а по каким статья ты бы им обвинения выдвинул, а? или ты как ватка, во все виноват обама, а в чем конкретно, я вам не скажу.
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За такие дела в нормальных странах,минимум - это отставка министра обороны. А если учесть,что это происходит уже трижды-четырежды за время правления парашенко - то и выражение недоверие к нему народа.. Касается также и остального правительства . И переизбрания нового в кратчайшие сроки. В условиях идущей войны эти преступления требуют очень тщательного расследования и трибунала со смертной казнью.
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У таких випадках це мають бути іменні танки: 145 П (порошенко) і 145 М (муженко) (цифри відповідають кількості реформ).
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Лучше Главнокомандующего туда отправте и пусть тушет, а то только языком машет.
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К локализации ситуаций на арсеналах нужно привлечь Кольт 45 калибра, стреляющий двумя вьістрелами в подставку для фуражки.
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подавайте на рекорд Гиннесса... (не прогадаете)
назовите хоть одну страну в мире...чтобы с такой устрашающей периодичностью разхренячивали немногочисленные военные арсеналы?
подавай-подавайте...
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А в Калиновке с самолетов тушили и быстро справились "чуть чуть" взорвалось,люди за 40 км увозили детей!
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Напевно кутовою машинкою (болгаркою) ..СТРІЧКУ ПЕРЕРІЗАЛИ...
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ни дня без перемоги, даешь больше пожарных танков!
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А чего пожарные танки на параде Петро Бляхэр не показал? У нас пожарные танки намного важнее и чаще применяются чем обычные танки и другая артиллерия.
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Алексей Носов, а чего если такой деловой не в зоне АТО
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Вы что не понимаете, что это диверсия российских спецслужб?!
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Надо еще заказать десятков два пожарных танков вместо оплотов. Оплоты нам не нужны, так как наступать вряд ли будем а пожарные танки ой как пригодятся.
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те склады, где джавелины... надо только (и исключительно) амерам доверить охранять...
ибо наши... как-то.... халатно к этому относятся...пофигительски
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Опубликовано в конце января 2018 года: "Почти за четыре года существования военного сбора украинцы перечислили в бюджет 37,9 млрд грн.".
Возникает вопрос: "Сколько мы вам, господа, должны еще скинуться, чтобы такое паскудство больше не повторялось"?
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они их и охраняют и находятся они в Львовской обл
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аж 2 танка-а-а!!!!!!!!!

и в каждом будет сидеть по гросману -
ужо выехал на савещание в чернигов.

там сразу будет клонирован для размножения!!!!!!!!!!
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Був я в цьому році у тих місцях. Природа там супер, але тепер мабуть все там зіпсували.
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Лес нужно кругом вырубить, чтоб таким машинам можно было во все точки беспрепятственно проехать. Заодно и на экспорт будет что продать, чтоб в бюджет новая денюжка зашла.
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Целых2... тогда я спокоен. Сегодня в оккупированном Донецке в транспоте слышал обьявление Граждане!Помните, пожар легче предотвратить, чем потушить! Получается, что недалекие "ополченцы" умнее всей нашей говноэлиты.
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Сейчас, конечно, опять пойдут слухи о ревизиях, что, мол, сами воруют и подрывают. Но все это чушь. Во-первых, ворам взрывать склады не стоит, они никаких ревизий не боятся, им склады, наоборот, - целые нужны, наши старые боеприпасы никто не стремится уже похищать, они уже все давно превысили предельные сроки хранения и нуждаются в проверке и переснаряжении. Во-вторых, никаких следов продажи фрагментов боеприпасов или целых боеприпасов нет, а если бы что-то кто-то хотел украсть после Балаклеи и Калиновки, то уже давно бы засветились эти предметы. Так что это диверсия - это, как обычно, неприятно слышать тем, кто отвечает за наземную охрану и за ПВО с беспилотников, но это диверсия.Источник: https://censor.net.ua/r3090307
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Вчера Грицак отчитался "все предотвратили".
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Диверсией является кадровая политика руководства страны.Кумовство цветет буйным цветом.На высоких должностях стоят люди,ум которых заточен под "как бы украсть". И одернуть их пока некому.Непрофессионализм принимается как должное.Лишь бы в
вышиванке и лояльный к власти.Про взятки и покупку должностей я промолчу ибо за руку никого не ловил.Но не исключаю.)
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Танки прожорливы, хорошо соляру списывать.
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Ну,есть и положительная новость.Мы приобрели бесценный опыт в ликвидации пожаров и эвакуации населения из зоны поражения артскладов.Можем делиться с миром До локалізації НС на арсеналі під Ічнею залучено вже 2 пожежні танки ГПМ-54, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7048
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_Очередная диверсия русских террористов.

И очень сильно активировались Кремлёвские-боты, которые косят типа под украинцев.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияК локализации ЧС на арсенале под Ичней привлечено уже 2 пожарных танка ГПМ-54, - Минобороны. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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