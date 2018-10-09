 К локализации ЧС на арсенале под Ичней привлечено уже 2 пожарных танка ГПМ-54, - Минобороны. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
"К локализации чрезвычайной ситуации на 6-м Арсенале привлечено уже 2 пожарных танка ГПМ-54, еще 3 танка запланированы и в ближайшее время будут доставлены и усилят меры по локализации", - сказано в сообщении.
Напомним, сегодня, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.
В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.
Та тебе видно и на клавиатуру жать страшно ..сидишь поди в памперсах))))
Вот в этом афоризме Бисмарка кроется ответ на вопрос о долларах по 8 и колбасе по 2.20.
Ну и война само собой разумеющееся.
Но если человек заточен только хаять майдан и пускать скупую слезу,прижимая к груди портрет бандита Януковича,то ув.matritsa. centr не пытайтесь метать бисер сами знаете перед кем.)
Аптека за углом...скидка на спирт и боярышник сегодня))
я в свободной стране (пока), и сам решаю что мне делать. решил поговорить- давай! так почем у нас бензин? а газ? и т.д. и тп...дешевый газ и бензин в кацапии))) не можешь заработать кто тебе доктор ..разговор окончен
назовите хоть одну страну в мире...чтобы с такой устрашающей периодичностью разхренячивали немногочисленные военные арсеналы?
подавай-подавайте...
ибо наши... как-то.... халатно к этому относятся...пофигительски
пофигительски!!!
Возникает вопрос: "Сколько мы вам, господа, должны еще скинуться, чтобы такое паскудство больше не повторялось"?
и в каждом будет сидеть по гросману -
ужо выехал на савещание в чернигов.
там сразу будет клонирован для размножения!!!!!!!!!!
вышиванке и лояльный к власти.Про взятки и покупку должностей я промолчу ибо за руку никого не ловил.Но не исключаю.)
И очень сильно активировались Кремлёвские-боты, которые косят типа под украинцев.