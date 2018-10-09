 К локализации ЧС на арсенале под Ичней привлечено уже 2 пожарных танка ГПМ-54, - Минобороны. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

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В сообщении отмечается, что интенсивность взрывов продолжает уменьшаться, наблюдается задымленность, раздаются взрывы боеприпасов к стрелковому вооружению.

"К локализации чрезвычайной ситуации на 6-м Арсенале привлечено уже 2 пожарных танка ГПМ-54, еще 3 танка запланированы и в ближайшее время будут доставлены и усилят меры по локализации", - сказано в сообщении.

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Напомним, сегодня, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.