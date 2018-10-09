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Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
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 "Это как раз те самые "да хоть камни с неба". Просили - получите", - волонтер Мысягин об уничтожении огневой точки террористов. ВИДЕО

Волонтер Юрий Мысягин показал видео уничтожения украинской артиллерией огневой точки российско-террористических войск, из которой до этого велся огонь по украинским позициям.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео он выложил на странице в Фейсбуке.

...
"На одном из передовых участков операции ОС в Донецкой области, из-за систематических обстрелов со стороны противника, на помощь ВСУ пришла небесная канцелярия. Это как раз те самые "да хоть камни с неба". Просили, пожалуйста - получите. Не зря мы обеспечиваем армию планшетами с специальными программами для точного ответного огня. Все при деле.
Спасибо всем кто помогает!" - написал Мысягин.

Читайте также: Сразу четыре БМП врага были уничтожены точным огнем на Донбассе, - волонтер Мысягин

Источник: https://censor.net.ua/v3090357
 
   
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канеш заживете! скока там хуйло рубликафф подарит за неразглашение?
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опарыш..на помойку рамблера там поделишься своими высерами
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канеш заживете! скока там хуйло рубликафф подарит за неразглашение?
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опарыш..на помойку рамблера там поделишься своими высерами
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согласен! дай Бог здоровья нашим Защитникам Украины!
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не будет старых ржавых припасо,в потенциально опасных в использовании
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Быстрее исчезнут старые, быстрее появятся новые. Быстрее построят нормальные хранилища. Главное, чтобы люди не пострадали, а железо старое - то такое
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Igor Strl

Затмить)))) это в кацапии могут затмить..эдакий ты чудак
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спасибо, пацаны!
хоть чем-то перебейте новость про взрывы в арсенале...
а то так стыдно...
удачи вам и по-больше таких "камней с неба" на которые сами напрашиваются гады...
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сгоняй злость своей работой - больше треша Кот...!
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На фоне Ични...
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Это все интересно... Правда, в Ичне снаряды прос@раются более зрелищно и в гораздо больших количествах...
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как вы путриоты такое переживаете - аж жалко вас...)
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Ой на горі червона калина похилилася....
Бо на гілці москаляка задушилася....
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ух ты, что за снаряд?
упал отвесно как бомба или мина.
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ща полезут со всех дыр кацапские выпердыши с "новостями про ичню". "Це саме ті "да хоть камни с неба". Просили - маєте", - волонтер Мисягін про знищення вогневої точки терористів - Цензор.НЕТ 688.встречаем приблизительно так,а потом вот так "Це саме ті "да хоть камни с неба". Просили - маєте", - волонтер Мисягін про знищення вогневої точки терористів - Цензор.НЕТ 4418,а потом вот так
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Это как раз те самые "да хоть камни с неба". Просили - получите", - волонтер Мысягин об уничтожении огневой точки террористов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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