 "Это как раз те самые "да хоть камни с неба". Просили - получите", - волонтер Мысягин об уничтожении огневой точки террористов. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, видео он выложил на странице в Фейсбуке.
"На одном из передовых участков операции ОС в Донецкой области, из-за систематических обстрелов со стороны противника, на помощь ВСУ пришла небесная канцелярия. Это как раз те самые "да хоть камни с неба". Просили, пожалуйста - получите. Не зря мы обеспечиваем армию планшетами с специальными программами для точного ответного огня. Все при деле.
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Спасибо всем кто помогает!" - написал Мысягин.
Затмить)))) это в кацапии могут затмить..эдакий ты чудак
хоть чем-то перебейте новость про взрывы в арсенале...
а то так стыдно...
удачи вам и по-больше таких "камней с неба" на которые сами напрашиваются гады...
Бо на гілці москаляка задушилася....
упал отвесно как бомба или мина.