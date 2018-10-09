 "Это как раз те самые "да хоть камни с неба". Просили - получите", - волонтер Мысягин об уничтожении огневой точки террористов. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, видео он выложил на странице в Фейсбуке.

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"На одном из передовых участков операции ОС в Донецкой области, из-за систематических обстрелов со стороны противника, на помощь ВСУ пришла небесная канцелярия. Это как раз те самые "да хоть камни с неба". Просили, пожалуйста - получите. Не зря мы обеспечиваем армию планшетами с специальными программами для точного ответного огня. Все при деле.Спасибо всем кто помогает!" - написал Мысягин.

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