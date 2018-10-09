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 Взрывы на арсенале под Ичней. НОВОЕ ВИДЕО

Очевидцы продолжают выкладывать в сети видео взрывов боеприпасов под Ичней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Видео: Підслухано в Ічні

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Видео: Cheline TV

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Видео: Український патріот.

Источник: https://censor.net.ua/v3090336
 
 
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Судя по всему сгорят все 88 тысяч тонн.
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Ппосетители общежития студентов-химиков, имени монаха Бертольда Шварца сперва ударялись о кассу, а потом на них падал скелет. Беременные женщины были очень недовольны.
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Я так думаю что даже если , упаси бог , мордор шагал строем по Хрещатику, все наше военное и гражданское руководство осталось бы при власти и на своих постах..... Просто какой то писец граждане.....
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Несколько часов непрерывно рвались боеприпасы, сейчас уже стихает.
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Все, я закрываю цензор...у меня так горит, тааак горит за безлаберность, безответственность этих утырков. просто нет слов(
И никого же не накажут, все эти пузатые чмыри как сидели так и будут сидеть и воровать, покрывать, убивать страну!
Альтернатива? ее нет((( Получается ыся предполагаемая элита будущего Украины такая же как и нынешняя. Убивают страну и нас вместе с вами. И, получается , самый страшный наш враг не гребанная рашка, а наши назначенцы, от президента и до мелкого чинуша с какого то села, который разбазаривает землю..а это сотни тысяч человек, что с ними делать, пересажать? Уничтожить? ничего не выйдет, замкнутый круг. я не вижу светлого будущего для Украины, хоть как же этого хотелось Мы все просрали в 13-14((( Тогда под шумок нужно было валить всех, ВСЕХ чинушей, хотя бы в киеве...
Ах да, мусорье как было, так и осталось. и их туда же с вояками, которые "запачканы"
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Чого кукурузу на полі до сих пір не прибрали, мля?! Ото ж і пожежі від неї... Вибухи на арсеналі під Ічнею - Цензор.НЕТ 277 Вибухи на арсеналі під Ічнею - Цензор.НЕТ 5819
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВзрывы на арсенале под Ичней. НОВОЕ ВИДЕО
 
 
 
 
 
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