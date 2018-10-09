Редактор Цензор.НЕТ 09.10.18 10:5509.10.18 11:03 Взрывы на арсенале под Ичней. НОВОЕ ВИДЕО Очевидцы продолжают выкладывать в сети видео взрывов боеприпасов под Ичней.Об этом сообщает Цензор.НЕТ....Видео: Підслухано в Ічні Читайте также: Взрывы на Черниговщине: "Укрзализныця" закрыла три перегона для движения поездов ...Видео: Cheline TV ...Видео: Український патріот.Источник: https://censor.net.ua/v3090336 x Мне нравится
И никого же не накажут, все эти пузатые чмыри как сидели так и будут сидеть и воровать, покрывать, убивать страну!
Альтернатива? ее нет((( Получается ыся предполагаемая элита будущего Украины такая же как и нынешняя. Убивают страну и нас вместе с вами. И, получается , самый страшный наш враг не гребанная рашка, а наши назначенцы, от президента и до мелкого чинуша с какого то села, который разбазаривает землю..а это сотни тысяч человек, что с ними делать, пересажать? Уничтожить? ничего не выйдет, замкнутый круг. я не вижу светлого будущего для Украины, хоть как же этого хотелось Мы все просрали в 13-14((( Тогда под шумок нужно было валить всех, ВСЕХ чинушей, хотя бы в киеве...
Ах да, мусорье как было, так и осталось. и их туда же с вояками, которые "запачканы"