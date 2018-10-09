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 Политика Украины
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Все про:провокация (1172) Россия (70686) Грицак Василий (364)

 Российские спецслужбы готовятся к масштабной дестабилизации ситуации в Украине на национальной, языковой и религиозной почве, - Грицак. ВИДЕО

В связи с взятым украинским руководством курсом на получение томоса об автокефалии идут атаки на причастных к этому процессу

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак в Лондоне во время выступления на форуме "Ukrainian week in London", который транслировал телеканал "Прямий".

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"Агенты российских спецслужб в общественно-политических структурах инициируют провокации на национальной и религиозной почве. Я скажу откровенно, Россия еще не разыграла религиозную и языковую карту до конца. Сейчас в связи с взятым украинским руководством курсом на получение томоса об автокефалии Украинской православной церкви, независимой от Москвы, вы не представляете, какие идут атаки. Атаки (осуществляются) на тех, кто причастен к этому процессу, и даже на СБУ", - рассказал глава СБУ.

Он добавил, что украинские силовики не были готовы к агрессии Российской Федерации.

"По состоянию на 2014 год в Украине было более 600 пророссийских организаций - культурологических, религиозных, спортивных и других обществ. Одним нажатием кнопки они все активизировались. И когда мы уже активно воевали на востоке, разрабатывался проект" Бессарабия "по созданию второго фронта, по созданию так называемого "Бессарабского народного совета", - добавил Грицак.

Также смотрите: "Бессарабский народный совет" должен был возглавить действующий депутат Рады, - Грицак. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3090299
 
 
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Просто пишу (не звертаюся, не закликаю, хто здатен і хоче - зрозуміє).

Можете зубоскалити, скільки хочете (=путін нападе= і т.п.), ярлички, які навішуєте на тих, хто висловлює відмінну думку - маєте, погроз уже теж не соромитеся - говорила вже: треба бути уважними, думати, зважувати, не вірити усьому, що вкидають і, тим більше, не піддаватися на провокації.

Інформацію треба сприймати критично, ставити запитання і осмислювати.

Пане Бутусов, це Вас теж безпосередньо стосується.
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На жаль, але в Україні повно людей, які розпалюють ксенофобію. Є такі коментатори на Цензорі, відома їх ідеологія, висловлювання і аргументація. Звичайно, що вони працюють на росію, або проросійських політиків. Тому, якщо з'являються такі коментарі, то треба не п.5.3 застосовувати, а деактивувати таких коментаторів. Ксенофобія приводить до ліквідації держави і з цим не треба жартувати.
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Ну курс на томос-то Порошенко брал.
Так что теперь отвечай.

Я бы на их месте не трогал ту УПЦ МП вообще.
Пусть себе живет параллельно.

А то ведь реально гиркины опять припрутся.
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Путину и ко сейчас только дай внешний повод борьбы. Рейтинг падает, вопросы задают.
Как бы он их не начал объеденять вокруг внешнего врага опять (((
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Хай спочатку розведе інгушів і чеченців, а то там дуже не спокійно на даний момент. І Слава Богу. Хай бахне !
Ще хай посидить подумає, що відповісти на звинувачення все більшої кількості країн в хакерських атаках, масовому шпигунстві, втручаннях у справи і т.д.
Нові санкції мають вступити в силу в листопаді.

Але, звичайно, Україну ця падла з лап просто так не випутить. Ми занадто важливі для них, з різних сторін. Тому треба бути готовим до усього.
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та ингуши с чеченами могут и позабыть взаимные обиды, когда им дадуд бабла и скажут идите в Украину, грабьте, убивайте и "защищайте веру православную" ((

Ох плохое предчуствие (((
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На фіг їм православна віра ?
Інгуші якраз за землю свою там і стоять.
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Дуже помиляєтеся. Чеченці та інгуші є вайнахи і тому є родичами. Але їх світ живе по законам тейпу, тому після передачі землі примирення не буде. Це спеціально зроблено російською владою, для укріплення російської влади.
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ой, та одних чеченцев хватит.
Зайдет 100000 таких "православных дружинников"
при всем параде - и че делать?
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зачем-то ж они умирали в донецком аэропорту ((
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то кадирівці дохли.

Але зараз кадирка армію своїх головорізів не відпустить: там і омон, і спецназ напоготові.
Повідомляють, що інгушські силовики відмовляються виконувати накази федералів. І голову їхнього теж послали (главу Інгушетії).
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тем обиднее будет не дождаться этого трундеца, а дать им повод выместить злость на нас.
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Не нийте. Все буде добре. Переживемо.
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знаете, то же самое мне говорили во время майдана - в ответ на нытье, что будут проблемы с Крымом.

Есть поговорка, что не желательно загонять крысу в угол. Если у путина не останется аргументов, кроме тотальном мобилизации и 'воссоеденения с Украиной', то он его применит.

И как тогда ингуши будут воевать с чеченами? Никак.
Встанут в ружье все как милинькие (((

Понимает ли это 'стратег' Порошенко - вот в чем вопрос (((
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Вже не 2014.
Якщо Пеця щось не до кінця розуміє, то йому підкажуть. І не лише наші.
Ситуацію на мордорі моніторять у всіх режимах.

Так що =применять воссоединение= путя може тільки в своїй уяві.
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ой, та мне некоторые тоже в 14 году рассказывали, что не посмеет путин крым захватить, а то прийдет надо и даст ему трынделей.
И где???
Никто за нас не впишется.
Достаточно 10 ракет и все наши мосты разрушены, а дальше просто иди и собирай всю левобережную Украину.
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Якщо ставати на Вашу сторону, то треба вже лягати в гроб. Не ворушитися і чекати смерті.
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Да не язык красит человека. А человек - язык, которым имеет полное право говорить, пока жив, и на котором мать ему колыбельные пела.
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И да, мир в Украине не стоит того томоса. Отложите его на когда рашка развалится.
Даже президентство того не стоит.
Лучше пролететь и через 5 лет вернутся к власти чем глобальная война с рашкой.
Не стоит вероятные миллионы жертв пяти лет с вариантом остаться под рашкой еще на 100 лет (((
В общем надеюсь я просто ною(((
Не хочется быть вангой.
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Как только у СБУ или у Пети проблемы, страну сразу наполняют агенты кремля и всякие планы-шатуны. На этом сайте в последнее время СБУ через статью кого-то разоблачает.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРоссийские спецслужбы готовятся к масштабной дестабилизации ситуации в Украине на национальной, языковой и религиозной почве, - Грицак. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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