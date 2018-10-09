 Российские спецслужбы готовятся к масштабной дестабилизации ситуации в Украине на национальной, языковой и религиозной почве, - Грицак. ВИДЕО

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак в Лондоне во время выступления на форуме "Ukrainian week in London", который транслировал телеканал "Прямий".
"Агенты российских спецслужб в общественно-политических структурах инициируют провокации на национальной и религиозной почве. Я скажу откровенно, Россия еще не разыграла религиозную и языковую карту до конца. Сейчас в связи с взятым украинским руководством курсом на получение томоса об автокефалии Украинской православной церкви, независимой от Москвы, вы не представляете, какие идут атаки. Атаки (осуществляются) на тех, кто причастен к этому процессу, и даже на СБУ", - рассказал глава СБУ.
Он добавил, что украинские силовики не были готовы к агрессии Российской Федерации.
"По состоянию на 2014 год в Украине было более 600 пророссийских организаций - культурологических, религиозных, спортивных и других обществ. Одним нажатием кнопки они все активизировались. И когда мы уже активно воевали на востоке, разрабатывался проект" Бессарабия "по созданию второго фронта, по созданию так называемого "Бессарабского народного совета", - добавил Грицак.
Можете зубоскалити, скільки хочете (=путін нападе= і т.п.), ярлички, які навішуєте на тих, хто висловлює відмінну думку - маєте, погроз уже теж не соромитеся - говорила вже: треба бути уважними, думати, зважувати, не вірити усьому, що вкидають і, тим більше, не піддаватися на провокації.
Інформацію треба сприймати критично, ставити запитання і осмислювати.
Пане Бутусов, це Вас теж безпосередньо стосується.
Так что теперь отвечай.
Я бы на их месте не трогал ту УПЦ МП вообще.
Пусть себе живет параллельно.
А то ведь реально гиркины опять припрутся.
Как бы он их не начал объеденять вокруг внешнего врага опять (((
Ще хай посидить подумає, що відповісти на звинувачення все більшої кількості країн в хакерських атаках, масовому шпигунстві, втручаннях у справи і т.д.
Нові санкції мають вступити в силу в листопаді.
Але, звичайно, Україну ця падла з лап просто так не випутить. Ми занадто важливі для них, з різних сторін. Тому треба бути готовим до усього.
Ох плохое предчуствие (((
Інгуші якраз за землю свою там і стоять.
Зайдет 100000 таких "православных дружинников"
при всем параде - и че делать?
Але зараз кадирка армію своїх головорізів не відпустить: там і омон, і спецназ напоготові.
Повідомляють, що інгушські силовики відмовляються виконувати накази федералів. І голову їхнього теж послали (главу Інгушетії).
Есть поговорка, что не желательно загонять крысу в угол. Если у путина не останется аргументов, кроме тотальном мобилизации и 'воссоеденения с Украиной', то он его применит.
И как тогда ингуши будут воевать с чеченами? Никак.
Встанут в ружье все как милинькие (((
Понимает ли это 'стратег' Порошенко - вот в чем вопрос (((
Якщо Пеця щось не до кінця розуміє, то йому підкажуть. І не лише наші.
Ситуацію на мордорі моніторять у всіх режимах.
Так що =применять воссоединение= путя може тільки в своїй уяві.
И где???
Никто за нас не впишется.
Достаточно 10 ракет и все наши мосты разрушены, а дальше просто иди и собирай всю левобережную Украину.
Даже президентство того не стоит.
Лучше пролететь и через 5 лет вернутся к власти чем глобальная война с рашкой.
Не стоит вероятные миллионы жертв пяти лет с вариантом остаться под рашкой еще на 100 лет (((
В общем надеюсь я просто ною(((
Не хочется быть вангой.