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 "Бессарабский народный совет" должен был возглавить действующий депутат Рады, - Грицак. ВИДЕО

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак в рамках выступления на "Ukrainian week in London" рассказал, что лидером так называемой "Бессарабского народного совета" должен был стать действующий депутат Верховной Рады Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "Прямой".

"Мы вынуждены были в апреле 2015 года году взять нашу броне-группу, наш спецназ и следователей и ночью сделать 700 километровый марш из Краматорска в Одессу. Чтобы потом провести одновременно огромное количество обысков, задержаний, изъятия взрывчатки и так далее. Планировалось взорвать мост через Днестровский лиман, а также через Днестр и объявить о создании Бессарабского народного совета ", - сообщил Грицак.

Он отметил, что лидером "Бессарабской народного совета" должен был стать действующий депутат Верховной Рады Украины, он и сегодня является депутатом.

"Подорвав эти два моста, Южная Бессарабия была бы отрезанной от основной части Украины и затем с территории Приднестровья должны зайти так называемые зеленые человечки. Там дислоцируются тысячи российских солдат и офицеров. Планировалось создать Бессарабский народный совет и оттуда развить свое наступление "русской весны" в недрах Молдовы, Румынии. Мы поломали эти планы. Об этом мало кто знает, но это наша работа", - отметил Грицак.\

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ в 2016-2018 годах предупредила 27 терактов, организованных спецслужбами РФ, - Грицак

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следствие будет очень глубоко изучать роль Скорика в организации сепаратизма на Одесчине и не только, - Луценко

Источник: https://censor.net.ua/v3090285
 
   
 Топ комментарии
 
Очередное дно шоколадными тварями пробито.Начальник фсбу на всю страну говорит,что я знаю,кто сепар,но трогать его не могу)).Наверное это саакашвили)))
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Не взрывают потому что не хотят...заслуги сбУ тут ноль
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Очередное дно шоколадными тварями пробито.Начальник фсбу на всю страну говорит,что я знаю,кто сепар,но трогать его не могу)).Наверное это саакашвили)))
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Я думаю что Котовский---Григорий Иванович. Журналисты---а ну шустро место рождения прокиньте по базе всех зрадников, может кто родом с тех краёв---круг сузим. А то с такими началныками-чучалныками будем 10 лет правды ждать! Зрадники---это те кто работает в Раде за наш счёт(пометки на полях).
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Очень в тему рекомендация для норвежцев,которые учат Украинцев))
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Как подобные комментарии за№бали! Вам все и всегда плохо, все не так и все плохие. От подобных комментариев тошнит. Тогда, как условиях войны у нас НЕ взрывают мосты, НЕ пускают под откос поезда, и т.д. Почему бы и не сказать СБУ СПАСИБО?!
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Не взрывают потому что не хотят...заслуги сбУ тут ноль
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Ну, да.
И до Киева за два дня дойти не хотят, заслуги ВСУ, тут тоже ноль ?
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Это заслуга Пети...ибо пока он президент Пуйло спокоен что Украина полноценным государством не станет!
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За ,что.хуйло отравил скрипаля в Лондоне на глазах видиокамер,у не самой плохой разведки мира.А вооющая с нами параша,не смогла сделать не одного мало мальского теракта.А дед банкой меда взровал обычных пацанов,которые просто защищали Украину.Чеченскую семью добровольцев убили в Киеве известную.За что вам спасибо?
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Даремно ви написали слово "Саакашвілі". Зараз злетиться звідусіль всяка шелупонь на кшталт Гыги і почнуть співати дифирамби Баризі, бризкаючи ядом довкола.
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* * *
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
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Почему на него нету подання на снятие неприкосновенности и он не арестован? Или грицак решил пожаловаться и спрятаться так зачем тогда СБУ, орехами торговать да сжиженным газом вместе с медведчуком?
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Если все так, то почему этот депутат до сих пор не в тюрьме?
Нет сил слушать поток обвинений без каких либо последствий. Если нет доказательств, сиди и не гавкай. Спецслужба для того и придумана, чтобы решать специфические задачи. Решай их, а не рассказывай сказки.
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И этот чел действующий депутат Верховной Рады Украины...

Нет слов...
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Грицак, спасибо тебе....завтра с утра пойду арестовывать негодяя.
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Ну не поц, расписался в собственном бессилии ! У нас в раде сидят сепары им платят офигенные зарплаты,дают пилить бюджет, ради этого молодые пацаны гибнут на фронте, а мы с питэром пока в панаму бабло выводим, вот что оно сказало !
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У нас главный агент-сепар сидит на Банковой,
И почему это тебя не волнует и не возбуждает?
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погодите с именем то юга рыбу крупную ловит счета проверяют кто пожирнее отвалит кеш
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А несостоявшийся лидер этой Бессарабской народной республики так и остался народным депутатом или понес наказание и сидит в тюрьме?!
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"... он и сегодня является депутатом."
Источник: https://censor.net.ua/v3090285
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В Лондоне должны его пожалеть, столько лет гонит за депутатом, запыхался "Бессарабську народну раду" мав очолити чинний депутат Ради, - Грицак - Цензор.НЕТ 760. Случаем не пидрахуй - заслуженный ректор?
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а что на самолете/вертолете вместо 700 км марша на авто, прилететь нельзя было? а прчему нардеп еще не сидит? он что тоже из числа друзей? а что это за героические рассказы а грицак? от чего отвлекаешь внимание?
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есть пару депутатов сепарок Василий Кащи от болгар или сепар, кремлевский холуй Антон Киссе...благодетель болгарской диаспоры Украины..

В Одесской области на месте ленина поставили памятник российскому генералу Инзову.
Инициатором установки бюста выступил "Фонд имени Инзова", который возглавляет народный депутат Украины Антон Киссе. Стоит отметить, что это уже второй памятник русскому генералу в южных районах Одесской области. Первый был открыт по инициативе президента Ассоциации болгар Украины Антона Киссе в райцентре Тарутино.

https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/3669632-v-odesskoy-oblasti-na-meste-lenina-postavili-pamyatnik-rossiyskomu-generalu.html
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Бессарабский народный совет" должен был возглавить действующий депутат Рады, - Грицак. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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