 "Бессарабский народный совет" должен был возглавить действующий депутат Рады, - Грицак. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "Прямой".
"Мы вынуждены были в апреле 2015 года году взять нашу броне-группу, наш спецназ и следователей и ночью сделать 700 километровый марш из Краматорска в Одессу. Чтобы потом провести одновременно огромное количество обысков, задержаний, изъятия взрывчатки и так далее. Планировалось взорвать мост через Днестровский лиман, а также через Днестр и объявить о создании Бессарабского народного совета ", - сообщил Грицак.
Он отметил, что лидером "Бессарабской народного совета" должен был стать действующий депутат Верховной Рады Украины, он и сегодня является депутатом.
"Подорвав эти два моста, Южная Бессарабия была бы отрезанной от основной части Украины и затем с территории Приднестровья должны зайти так называемые зеленые человечки. Там дислоцируются тысячи российских солдат и офицеров. Планировалось создать Бессарабский народный совет и оттуда развить свое наступление "русской весны" в недрах Молдовы, Румынии. Мы поломали эти планы. Об этом мало кто знает, но это наша работа", - отметил Грицак.\
И до Киева за два дня дойти не хотят, заслуги ВСУ, тут тоже ноль ?
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
Нет сил слушать поток обвинений без каких либо последствий. Если нет доказательств, сиди и не гавкай. Спецслужба для того и придумана, чтобы решать специфические задачи. Решай их, а не рассказывай сказки.
Нет слов...
И почему это тебя не волнует и не возбуждает?
Источник: https://censor.net.ua/v3090285
В Одесской области на месте ленина поставили памятник российскому генералу Инзову.
Инициатором установки бюста выступил "Фонд имени Инзова", который возглавляет народный депутат Украины Антон Киссе. Стоит отметить, что это уже второй памятник русскому генералу в южных районах Одесской области. Первый был открыт по инициативе президента Ассоциации болгар Украины Антона Киссе в райцентре Тарутино.
https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/3669632-v-odesskoy-oblasti-na-meste-lenina-postavili-pamyatnik-rossiyskomu-generalu.html