 Спецслужбы РФ пытаются вербовать до 90% украинских заробитчан, - Грицак. ВИДЕО

Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак в рамках выступления на всемирном форуме "Ukrainian week" в Лондоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямий".
"Многие скрывается от призыва на заработках или в Европе, или хуже - на территории Российской Федерации. А когда мы проводим контрразведывательные опрос тех людей, которые работали в России, мы фиксируем около 90% так называемых вербовочных подходов", - сказал Грицак.
По сравнению с 3-мя миллионами в рашке?
Как может быть, когда в одном доме, провожают погибшего на войне украинского солдата, а в другом, провожают на заработки в рашку?
Оно "выше всего этого".
Это очень удобная позиция.
Зачем ФСБ упускать такой шанс?
По некоторым данным в России работает чуть ли не 2 млн украинцев. Грицак не еб2нулся со своей статистикой?
Но скорее всего, ФСБ частенько пытается вербовать трудовых мигрантов.
он изначально ипанутый - еще когда у хряка шоферил...
И шо, там нормально платят?
https://www.dw.com/ru/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B/a-19517700
Получается, в среднем 25-30 тыс. рублей, что меньше, чем в Европе.
Так кто виноват, что границы пооткрывали.
За то, что открыта граница с агрессором, за это судить нужно.
опросы проводят... и еще командировочные платят... и боевые, наверное...
Это не "чернорабочие с хутора", а квалифицированные специалисты.
К притче не подходит...
пациент скорее мертв чем жив