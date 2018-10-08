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 Спецслужбы РФ пытаются вербовать до 90% украинских заробитчан, - Грицак. ВИДЕО

СБУ проводит контрразведывательные опросы украинцев, выезжавших на заработки в Российскую Федерацию.

Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак в рамках выступления на всемирном форуме "Ukrainian week" в Лондоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямий".

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"Многие скрывается от призыва на заработках или в Европе, или хуже - на территории Российской Федерации. А когда мы проводим контрразведывательные опрос тех людей, которые работали в России, мы фиксируем около 90% так называемых вербовочных подходов", - сказал Грицак.

Источник: https://censor.net.ua/v3090277
 
 
 Топ комментарии
 
Нет к этим людям ни сочувствия, ни понимания их действий.
Как может быть, когда в одном доме, провожают погибшего на войне украинского солдата, а в другом, провожают на заработки в рашку?
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Бредит опять. Зачем тратить усилия и средства на вербовку чорнорабочего из умирающего глухого хутора, если треть ВР свои агенты и едва не каждый второй генерал ВСУ и СБУ
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а шо, Грицак знає, про що говорить! От завербували ж кацапи Семочко, силомиць повидавали його родині кацапські паспорти, а він відбивався як міг. Та ще й бізнес нав´язали у Криму, не витримавши тортур, дружина суперрозвідника погодилася. Так як там з Семочко, Грицак?
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А ваши детки все служат в Украинской армии.Создайте условия ,чтоб не нужно было никуда ехать.Вопрос решается внутри страны.А опросы,ну это смешно.На границе спрашивают за парашу ли вы)))Уровень)))
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Ну и сколько таких вы насчитали?
По сравнению с 3-мя миллионами в рашке?
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Мой вопрос.Сколько детей чинуш сейчас в армии?Что не так?
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Нет к этим людям ни сочувствия, ни понимания их действий.
Как может быть, когда в одном доме, провожают погибшего на войне украинского солдата, а в другом, провожают на заработки в рашку?
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Якби твої старенькі батьки одержували песією в 1500 грн,а дитині взуття немає за що купити і за опалення платити,ти б не тільки в рашку,а в пекло поїхав би заради сім'ї!Теоретик сраний!
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А зачем принципы?
Оно "выше всего этого".
Это очень удобная позиция.
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Под твоим высером даже лайк никто не поставил.
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Оно точно наверное боярышника оппилось, что такой бред несет.
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А почему нет?
Зачем ФСБ упускать такой шанс?
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Спецслужбы РФ пытаются вербовать до 90% украинских заробитчан, - Грицак.

По некоторым данным в России работает чуть ли не 2 млн украинцев. Грицак не еб2нулся со своей статистикой?
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С цифрами, наши государственные мужи, редко дружат.
Но скорее всего, ФСБ частенько пытается вербовать трудовых мигрантов.
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Есть специальные методики опроса с определённой достоверностью и тогда не надо всех опрашивать...
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Как, физически, русские могут подкатить к 2 млн человек со своими предложениями?
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не-е...
он изначально ипанутый - еще когда у хряка шоферил...
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Наши едут в расею на заработки? Спецслужбы РФ пытаются вербовать до 90% украинских заробитчан, - Грицак - Цензор.НЕТ 6167
И шо, там нормально платят?
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От 45 до 110 тысяч фублей. Это больше чем в Украине.
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Спецслужбы РФ пытаются вербовать до 90% украинских заробитчан, - Грицак.

Так кто виноват, что границы пооткрывали.

За то, что открыта граница с агрессором, за это судить нужно.
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а шо, Грицак знає, про що говорить! От завербували ж кацапи Семочко, силомиць повидавали його родині кацапські паспорти, а він відбивався як міг. Та ще й бізнес нав´язали у Криму, не витримавши тортур, дружина суперрозвідника погодилася. Так як там з Семочко, Грицак?
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нехилая работа у сбушников..
опросы проводят... и еще командировочные платят... и боевые, наверное...
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Да если мусора стоя на 3 блокпостах все в корочках,то фсбу и подавно,даже не сомневайтесь. Спецслужбы РФ пытаются вербовать до 90% украинских заробитчан, - Грицак - Цензор.НЕТ 3398
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Бредит опять. Зачем тратить усилия и средства на вербовку чорнорабочего из умирающего глухого хутора, если треть ВР свои агенты и едва не каждый второй генерал ВСУ и СБУ
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Это у них называется ахентурная работа,потом грицацуева вещает про ахентов хремля)))
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В нефте-газодобывающих компаниях рашки, работает множество граждан Украины.
Это не "чернорабочие с хутора", а квалифицированные специалисты.
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я знайшла у мережі шикарний список депутанів, у яких є бізнес в Криму, якому кацапи чомусь не перешкоджають та не віджимають. То просто пощастило чесним людям, а не те, що ви подумали ...
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Зам начальника контрразведки тоже на заработках завербовали?
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его пытали,сломался когда портянки дали нюхать
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За то сейчас устраивая Иловайски и Дебальцево для наших солдат, он прекрасно себя чувствует будучи генералом спецслужб.
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Это Грицак пугает работающих в РФ. что все они теперь на заметке у СБУ, будут иметь неприятные беседы, внимание налоговиков и казенных кадровиков, если захотят на госслужбу.
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Скажите тупорылому Грицаку,что 90% заробитчан в масковии,это жители Лугандона.
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это абсолютно бесполезное дело, каждого работника вербовать, особенно бесмысленное, когда большая половина в СБУ агенты России, в той или инной степени связанны и давно еще завербованны со времен КГБ. но очередна лапша, что за каждым колхозником бегает фсб может на кого-то и повлияет и такие как Грицак еще продержаться у власти подольше
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Брати українці !!! Не їдьте до москаля… Нехай його їбу_ _ таджики і узбеки… Може скоріше переведеться москаль…
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Что он несет, там работают до двух лямов украинцев, ну пусть даже лям, нереально пытаться вербовать 90% из них.
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Надо более зверское фото.
К притче не подходит...

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бесполезно реанимировать
пациент скорее мертв чем жив
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Все ,кто ездит на заработки в Россию, могут дать ценные сведения об ее военном и экономическом потенциале, а также способствовать ее подрыву в необходимое время.Эти люди могут внести неоценимый вклад в победу Украины. Возможно им необходимо даже доплачивать.
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Якась нісенітниця!По перше там мільйони українців,причому в різних регіонах,хто їх може опитати,по друге ця контора зараз,м'яко кажучи,не користується повагою,ніхто з ними говорити не буде.Знову передвиборча деза в стилі соєвих!
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"... ця контора зараз,м'яко кажучи,не користується повагою..." - тобто раніше українці ФСБ поважали?...
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То щось не туди...Відпочинь,в Україні ніколи не було ФСБ.
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Почитаеш новости типа-"контрактник ВСУ продавал оружие и боеприпасы,контрактник ВСУ продавал взрывчатку,группа лиц завладела кодами и оформляла пропуска в ОРДЛо,на территории воинской части обнаружен повешеным лейтенант ВСУ,в ВСУ большой отток контрактников".И понимаеш что завербованные заробитчане уже действуют.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСпецслужбы РФ пытаются вербовать до 90% украинских заробитчан, - Грицак. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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