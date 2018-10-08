 Спецслужбы РФ пытаются вербовать до 90% украинских заробитчан, - Грицак. ВИДЕО

Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак в рамках выступления на всемирном форуме "Ukrainian week" в Лондоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямий".

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"Многие скрывается от призыва на заработках или в Европе, или хуже - на территории Российской Федерации. А когда мы проводим контрразведывательные опрос тех людей, которые работали в России, мы фиксируем около 90% так называемых вербовочных подходов", - сказал Грицак.