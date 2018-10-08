 Латвия готова присоединиться к миротворческому контингенту на Донбассе, - министр обороны Бергманис. ВИДЕО

Об этом Громадському сказал министр обороны Латвии Раймондс Бергманис, информирует Цензор.НЕТ.

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Сегодня идет дискуссия о миротворческой миссии ООН на востоке Украины. К сожалению, все происходит очень медленно. Каким может быть вклад Латвии?

"Я встречался с вашим министром обороны, и спросил, как мы можем помочь вам. Он ответил, что вы хотите создать совершенно новые вооруженные силы, и мы делимся с вами нашими знаниями и навыками. Это важно, я это понимаю. Мы отправили к вам инструкторов, которые помогут реформировать вооруженные силы. Любой путь, любой способ, который позволяет улучшить жизнь в стране - это хорошо. И если это приемлемо для людей, для государства и для ООН - мы готовы присоединиться к голубым каскам, к вооруженным силам, миротворцам ООН", - заявил глава оборонного ведомства Латвии.

Отметим, что Раймондс Бергманис представляет консервативную партию "Союз "зеленых" и крестьян", которая на последних выборах в парламент, состоявшихся 7 октября, по предварительным данным, получила около 11% и имеет шансы войти в коалицию.

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Он - известный человек: бывший чемпион мира по тяжелой атлетике, в 1990-е неоднократно боролся за титул самого сильного человека планеты. На первых после восстановления независимости Латвии Олимпийских играх 1992 года нес флаг страны. После спортивной карьеры стал телевизионным ведущим, а в 2014-м ушел в политику.

Напомним, 7 октября в Латвии прошли парламентские выборы. Пятипроцентный избирательный барьер преодолели в общей сложности 7 партий. Победила пророссийская партия "Согласие".

5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. МИД РФ внес соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческое плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

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В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе. 29 января 2018 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия готова к тому, чтобы миротворческая миссия ООН на Донбассе размещалась не только на линии соприкосновения, а на всей территории Донбасса.

13 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что более сорока стран готовы принять участие в составе миротворческой операции на оккупированной территории Донбасса.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в сентябре рассказал, что резолюция о миротворческой миссии ООН для Донбасса уже подготовлена Украиной и ее западными партнерами. Она включает в себя 3 компонента: самих миротворцев, полицейские силы и международную администрацию.