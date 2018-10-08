 Мы должны бороться за Балуха и других украинских политзаключенных, удерживаемых Россией, - Чийгоз. ВИДЕО

Об этом он сказал в эфире "Прямого", информирует Цензор.НЕТ.

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Чийгоз высказал поддержку Олегу Сенцову, после 145 дней прекратившему голодовку. "Мы четко понимаем, что эту борьбу надо выиграть. Выиграть живым. Именно поэтому, он поступил очень правильно", - заявил он.

Также зампредседателя Меджлиса предположил, что Владимир Балух тоже прекратит голодовку. "Уже подобное обращение я ему отправил. Но, возможно, если через год, условно говоря, они выйдут. это будет очень большим достижением, и у них всю жизнь будет впереди. Никто из нас не знает, когда его выпустят. Вот мне повезло год назад. Я стою перед вами живой и здоровый, они также должны выйти. И пусть весь этот год мы не должны остыть, и мы должны не думать о годе, а о том, что он завтра утром он может выйти. Мы должны бороться за него и других", - сообщил он.

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Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха "виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен)". Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. В итоге, оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу.

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Оккупационный Верховный суд Крыма 2 октября частично смягчил приговор, приговорив Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен). Активиста приговорили к такому тюремному сроку по совокупности двух уголовных дел.

Владимир Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года. После месяца полного отказа заключенного от приема пищи крымский архиепископ УПЦ КП Климент убедил Балуха употреблять минимальный набор продуктов (два стакана овсяного киселя, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом), который поддерживает "балансирование на нулевой отметке".