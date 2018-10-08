 Курсанты-нацгвардейцы кафедры логистики провели учения с новым тыловым оборудованием. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт "Новости Харькова".
"Привлечено более 230 курсантов и 3 кафедры факультета логистики. Автомобилисты выполняют задания по ремонту техники, оружейники – ремонтные работы, а тыловики готовят еду в полевых условиях", - сообщил заместитель начальника факультета логистики, майор Ярослав Павлов.
Сейчас курсанты проходят подготовку на новом оборудовании, которого раньше не было.
"Яркий пример технического оборудования – передвижной комбинат бытового обслуживания, аналогов которого раньше у нас не было. В советские времена в основном использовали палатки. Передвижной модуль позволяет защитить военнослужащего в непогоду, он оборудован современной техникой для среднего ремонта формы, обуви и стирки", - отметил начальник кафедры технического и тылового обеспечения НАНГУ, полковник Сергей Каплун.
Как сообщалось ранее, харьковские курсанты-нацгвардейцы провели учения с использованием новейшего украинского вооружения.
Совок не победим..
Пока еще есть "кремлевские мечтатели" о ХНР, ОНР, и прочих "новорашках", то надо...