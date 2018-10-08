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 Курсанты-нацгвардейцы кафедры логистики провели учения с новым тыловым оборудованием. ВИДЕО

В Учебном центре Национальной академиии Нацгвардии на Харьковщине для курсантов кафедры логистики провели комплексно-полевые учения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт "Новости Харькова".

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Отмечается, что в течение трех дней будущие офицеры освоили обязанности тыловых служб.

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"Привлечено более 230 курсантов и 3 кафедры факультета логистики. Автомобилисты выполняют задания по ремонту техники, оружейники – ремонтные работы, а тыловики готовят еду в полевых условиях", - сообщил заместитель начальника факультета логистики, майор Ярослав Павлов.

Сейчас курсанты проходят подготовку на новом оборудовании, которого раньше не было.

"Яркий пример технического оборудования – передвижной комбинат бытового обслуживания, аналогов которого раньше у нас не было. В советские времена в основном использовали палатки. Передвижной модуль позволяет защитить военнослужащего в непогоду, он оборудован современной техникой для среднего ремонта формы, обуви и стирки", - отметил начальник кафедры технического и тылового обеспечения НАНГУ, полковник Сергей Каплун.

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Как сообщалось ранее, харьковские курсанты-нацгвардейцы провели учения с использованием новейшего украинского вооружения.

Источник: https://censor.net.ua/v3090239
 
   
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Кружок очумелые ручки, а не Нац.гвардия...
Совок не победим..
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Надо, надо.
Пока еще есть "кремлевские мечтатели" о ХНР, ОНР, и прочих "новорашках", то надо...
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Цензор.НЕТВидеоОбществоКурсанты-нацгвардейцы кафедры логистики провели учения с новым тыловым оборудованием. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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