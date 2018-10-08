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 Политика Украины
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 Гройсман показал ремонт дороги Днепр - Решетиловка, которая "будет одной из самых современных в Украине". ВИДЕО

Автомобильная дорога Н-31 Днепр - Решетиловка станет одной из самых современных в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook.

...
"Первые километры дороги уже строятся. На одном из участков укладывают последний слой дорожного покрытия. Дорога будет одной из самых современных в Украине", - отметил Гройсман.

Он напомнил о том, что дорога Н-31 была построена еще в 60-х годах и ни разу нормально не ремонтировалась. "Эта трасса очень важна, ведь соединяет Днепр, Полтаву и Киев. Поэтому наше правительство решило построить здесь 80 км новой цементно-бетонной дороги, которая намного крепче обычного асфальтобетона", - добавил Премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Местные жители перекрыли трассу "Львов-Сходница", требуя ее ремонта. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3090223
 
   
 Топ комментарии
 
Как победить коррупцию в Украине быстро и наверняка. Главным источником коррупции в Украине, является народ Украины. Каждая гнида, которой удалось заработать на 200 грн больше других украинцев, дает взятки даже тогда, когда ее об этом никто не просит. В случаях когда просят, народ Украины молча взращивает коррупционеров и тихо возмущается где то в сторонке. Лучшим законом, который гарантированно уменьшит коррупцию в Украине, это заставить отвечать дающих взятки. Наказание, должно предусматривать конфискацию имущества и тюрьму. Это заставит народ Украины, придержать лишние деньги в кармане, а при требовании взятки кем бы то не было, заставит народ бежать в прокуратуру от страха лишится всего и сесть в тюрьму. Не верю в то, что депутаты с десятками высших образований, не придумали чего то подобного.
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Новость для рошеновского лизательно-сосательного цеха в самый раз...
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Надеемся, что уже в апреле Гройсмана в Украине не будет, а в мае мы о нем забудем, как о страшном сне.
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вижу-вижу, зрада - уже асфальт украли, одна подложка осталась!
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У нас в Одессе похожий аппарат укладывает новую "взлетку" аэропорта. Мажет толсто и ровно. Гройсман показал ремонт дороги Днепр - Решетиловка, которая "будет одной из самых современных в Украине" - Цензор.НЕТ 8189
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Как победить коррупцию в Украине быстро и наверняка. Главным источником коррупции в Украине, является народ Украины. Каждая гнида, которой удалось заработать на 200 грн больше других украинцев, дает взятки даже тогда, когда ее об этом никто не просит. В случаях когда просят, народ Украины молча взращивает коррупционеров и тихо возмущается где то в сторонке. Лучшим законом, который гарантированно уменьшит коррупцию в Украине, это заставить отвечать дающих взятки. Наказание, должно предусматривать конфискацию имущества и тюрьму. Это заставит народ Украины, придержать лишние деньги в кармане, а при требовании взятки кем бы то не было, заставит народ бежать в прокуратуру от страха лишится всего и сесть в тюрьму. Не верю в то, что депутаты с десятками высших образований, не придумали чего то подобного.
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Попробуйте для начала у себя за поребриком - а потом расскажете что делать.
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С 22 августа на смене? Перегрузи профиль - палишь всю смену.
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Не только депутаты, во всём мире никто не додумался. Нобелевскую в студию! Гройсман показал ремонт дороги Днепр - Решетиловка, которая "будет одной из самых современных в Украине" - Цензор.НЕТ 943
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Во многих странах, у людей менталитет антикоррупционный.
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мсье очевидно не в курсе о существовании ст. 369 в уголовном кодексе Украины, которая предусматривает и тюрьму в том числе?
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Какая красивая идея! Ты шо, пацанчик, чуток не в себе? Давай, расширим твоё предложение! Например- сажать только тех, кто дает взятки, а тех кто берет- награждать! Ну, шо? Нравится? Давай, петицию инициируй. Надеюсь, тебя таки в психушку закроют. И- поделом!
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Странно, что с ленточкой на этот раз пришел не Поросвинтус, а его шестерка. Мал замах?
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Так вот только до ближайшего знака асфальт уложат, так вся страна сразу услышит клац-клац ножницами Гройсман показал ремонт дороги Днепр - Решетиловка, которая "будет одной из самых современных в Украине" - Цензор.НЕТ 6247
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Мои родители оттуда родом. Из Запорожья все ездят на Мелитополь-Крым или в Приморск-Бердянск. На Мариуполь - никто.
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Правильно. Там- не проехать, в чем я вчера убедился.
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Эта свинья привыкла рисоваться на крошках хорошего. Загораживая своей огромной жопой вороха плохого.
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Ай молодца! Осталось в Решетиловке открыть Космодром и провести межгалактический шахматный турнир!
А тем временем в остальной Украине: (не в параллельной, где живет Гройсман)
В понедельник, 24 сентября, в городе Сквира Киевской области автомобиль провалился в яму на дороге.


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Днепр-Решетиловка - это вторая половина трассы Днепр-Киев - между первым и третьи (а по экономике и номенклатуре вторым) городами Украины. Куда важнее шняги Киев-Одесса.
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Я вот удивляюсь, зачем устраивать срач что важнее трасса Днепр-Киев или Киев-Одесса? Може нужно все дороги приводить в порядок?
--
Как думаешь, если сделать депутатам-бездельникам, министрам, прокурорам, судьям и остальной шушаре зарплату в 1800 грн (прожиточный минимум ими установленный народу), а Гройсмана ссадить с его правительственного бронированного Мерседеса на правительственный черный велосипед , сколько дорог можно на сэкономленное отремонтировать? Гройсман показал ремонт дороги Днепр - Решетиловка, которая "будет одной из самых современных в Украине" - Цензор.НЕТ 2392
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"Гройсман показал ремонт дороги..." ---грося, идем я тебе покажу дорогу в Городище, Черкасской обл. Чтоб ты всю жизнь по таким ездил !!
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Соевые уже кстате хвастались этой пэрэмогой с год назад и даже называли эту дорогу Днепр-Решетиловка-Берлин Гройсман показал ремонт дороги Днепр - Решетиловка, которая "будет одной из самых современных в Украине" - Цензор.НЕТ 2168
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Нытики прибежали жаловаться на дороги в своих богом забытых колхозах. Когда-нибудь и до вас очередь дойдет, а пока пасите коз.
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Для дерьмо-троллей Нытики- это все украинцы, кто не живет вдоль трассы Решетиловка-Днепр или не ворует бюджетные деньги???
"Нытикам" пока можно налоги не платить, пока про них не помнят, как сказал Утилизация ватников "в своих богом забытых колхозах"?
Когда до них дойдет ремонт дорог -начнут и платить...
Так?
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Новость для рошеновского лизательно-сосательного цеха в самый раз...
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Надеемся, что уже в апреле Гройсмана в Украине не будет, а в мае мы о нем забудем, как о страшном сне.
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Нєєє, ONLY IN ZOO!
🍌🍌🍌 БУДУ ГОДУВАТИ!!!
🤑
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Шоооо, падлюка така, Хліб у Соєвого наглюче відбираєш??!!
Лєнточку хоч дай лоліткі чикнуть!!
🤑
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГройсман показал ремонт дороги Днепр - Решетиловка, которая "будет одной из самых современных в Украине". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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