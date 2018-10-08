 Гройсман показал ремонт дороги Днепр - Решетиловка, которая "будет одной из самых современных в Украине". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook.

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"Первые километры дороги уже строятся. На одном из участков укладывают последний слой дорожного покрытия. Дорога будет одной из самых современных в Украине", - отметил Гройсман.

Он напомнил о том, что дорога Н-31 была построена еще в 60-х годах и ни разу нормально не ремонтировалась. "Эта трасса очень важна, ведь соединяет Днепр, Полтаву и Киев. Поэтому наше правительство решило построить здесь 80 км новой цементно-бетонной дороги, которая намного крепче обычного асфальтобетона", - добавил Премьер-министр.

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