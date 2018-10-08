 Гройсман показал ремонт дороги Днепр - Решетиловка, которая "будет одной из самых современных в Украине". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook.
"Первые километры дороги уже строятся. На одном из участков укладывают последний слой дорожного покрытия. Дорога будет одной из самых современных в Украине", - отметил Гройсман.
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Он напомнил о том, что дорога Н-31 была построена еще в 60-х годах и ни разу нормально не ремонтировалась. "Эта трасса очень важна, ведь соединяет Днепр, Полтаву и Киев. Поэтому наше правительство решило построить здесь 80 км новой цементно-бетонной дороги, которая намного крепче обычного асфальтобетона", - добавил Премьер-министр.
А тем временем в остальной Украине: (не в параллельной, где живет Гройсман)
В понедельник, 24 сентября, в городе Сквира Киевской области автомобиль провалился в яму на дороге.
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Как думаешь, если сделать депутатам-бездельникам, министрам, прокурорам, судьям и остальной шушаре зарплату в 1800 грн (прожиточный минимум ими установленный народу), а Гройсмана ссадить с его правительственного бронированного Мерседеса на правительственный черный велосипед , сколько дорог можно на сэкономленное отремонтировать?
"Нытикам" пока можно налоги не платить, пока про них не помнят, как сказал Утилизация ватников "в своих богом забытых колхозах"?
Когда до них дойдет ремонт дорог -начнут и платить...
Так?
🍌🍌🍌 БУДУ ГОДУВАТИ!!!
🤑
Советник главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик отчитался о строительстве новой автомагистрали Днепр-Киев.
Гойсман просто забыл
Лєнточку хоч дай лоліткі чикнуть!!
🤑