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Все про:выборы (20531) Порошенко (15542) ЦИК (2762)

 Россия собирается вмешиваться в избирательную кампанию. На вас лежит огромная ответственность, - Порошенко обратился к новым членам ЦИК. ВИДЕО

По данным спецслужб, Россия будет пытаться вмешаться в выборы, которые пройдут в 2019 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Петр Порошенко сказал 8 октября на встрече с новыми членами Центральной избирательной комиссии.

...

"Я находился под большим давлением по поводу того, что мы должны отменить выборы, должны ввести военное положние, должны ограничить конституционные и избирательные права украинского народа. Я очень доволен, что мы не пошли по этому пути. Это был бы путь фактически страны-агрессора, кторая хотела бы иметь сценарий так называемой нелегитимной украинской власти, не прошедшей подтверждения прозрачными выборами. Очень хорошо, что этого у них не получилось", - отметил глава государства.

Однако Порошенко подчеркнул, что, по данным украинских спецслужб, РФ будет пытаться повлиять на выборы в Украине, в связи с чем на членов ЦИК ложится дополнительная ответственность:

"Перед вами стоят задачи чрезвычайно сложные. Мы уже сейчас видим, и с точки зрения информации наших специальных органов, и с точки зрения информации наших партнеров, что Россия собирается вмешиваться в избирательную кампанию. И через системы дезинформации, и через системы фальсификации избирательного процесса, и через системы кибератак. Для того, чтобы сорвать выборы. Я надеюсь на вашу эффективную работу для того, чтобы мы имели эффективные средства противодействия, чтобы защитить выбор украинского народа".

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По его словам, необходимо законодательное урегулирование увеличения ответственности ЦИК. Соответствующие проекты готовы к рассмотрению Национальным Советом Реформ.

Также Порошенко выразил уверенность в том, что украинское общество имеет иммунитет против использования членами выборной гонки админресурса.

Кроме того, он сообщил о сотрудничестве с западными партнерами по поводу организации информационной защиты результатов выборов.

Президент подчеркнул важность ближайших выборов в Украине.

"Это первые выборы, которые будут проходить после подписания Соглашения об ассоциации, в котором закреплены нормы. гарантирующие европейские принципы защиты волеизъявления граждан. Это первые выборы, которые происходят в условиях внедрения стандартов Европейског оСоюза и НАТО, включая изменения в Конституцию", - подытожил Порошенко.

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Напомним, Верховная Рада 20 сентября назначила новый состав Центральной избирательной комиссии. 5 октября новоназначенные члены ЦИК приняли присягу на пленарном заседании Верховной Рады. Председателем обновленной ЦИК избрана Татьяна Слипачук.

Источник: https://censor.net.ua/v3090181
 
 
Источник: 112 Украина
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Кто бы сомневался. Порошенко устраивает Хуйло на все 200 % . Но честно выиграть выборы у него не получится. Останется только вмешиваться.
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Т.е. Порошенко может победить только с помощью Хуйла?
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Вне всяких сомнений. Рейтинги это подтверждают.
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Я думаю, давно уже этот процесс идет. Вон сколько грязи выливают на Порошенко.
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Все, кто выливает грязь на это чистейшее создание - негодяи, и должны быть публично наказаны!
Но таких уже в Украине не осталось!
Гадости говорят только те, кто не живёт в нашей прекрасной стране.
Потому что, живя тут, никакие гадости не повернётся язык говорить!
Реформы сделали своё дело, стало жить во много раз лучше, чем при папэрэдныках!
Уже даже поляки начали к нам ездить на заработки!
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Исхудал за 4 года...

Не спит, не ест, об Украине думает...
Даже честно заработанный бизнес продал.
Как нам повезло с Вами, Пётр Алексеевич!
Низкий Вам поклон от всех, стоящих в стойле.
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мы бедные овечки
никто нас не пасёт
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Готовит почву к отмене результатов если продует, вмешательство мол и все.
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Це тому підрахуя-кидалова в радники взяли?
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Это напоминает ответ кацапской пропагандонши о распятом мальчике:"а вы уверенны, что в Украине вообще никогда не распяли ни одного мальчика? "
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наверное за его успешный опыт проведения выборов
он как никогда понадобится петру алексеевичу
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Тимошенко от Пинчука уже получает прямые указания. Не удивился бы если бы её так же как с Пинчуком застукали на встречах с Мертвечуком..это всё одно кодло прокремлёвское..
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Теперь уже на 90% ясно, что ничего у мокшей не выйдет, но расслабляться нельзя до самой победы...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРоссия собирается вмешиваться в избирательную кампанию. На вас лежит огромная ответственность, - Порошенко обратился к новым членам ЦИК. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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