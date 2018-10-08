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 Украинские защитники получили от "Укроборонпрома" 3,5 тыс. единиц вооружения и военной техники, - Порошенко. ВИДЕО

"Укроборонпром" в 2018 году передал Вооруженным силам Украины 3,5 тыс. единиц вооружения и военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко. 

...
"3500 единиц вооружения и военной техники в этом году Государственный концерн "Укроборонпром" передал украинской армии! И, что особенно важно, более 2000 из них - это новое и модернизированное вооружение", - написал он.

Порошенко отметил, что бронетанковая, морская, авиационная техника, ракетно-артиллерийское вооружение, высокоточные противотанковые комплексы "Корсар", "Стугна", "Барьер" и ракеты к ним, новейшие пехотные огнеметы РПО-16, системы противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и связи  усиливает обороноспособность Украины и уже находится на вооружении у украинских защитников.

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Украинские защитники получили от Укроборонпрома 3,5 тыс. единиц вооружения и военной техники, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/v3090158
 
   
 Топ комментарии
 
Не от Укроборонпрома, а от вас, Петр Алексеич! Мы ж все торжественные передачи и ленточки помним. Скромный вы наш Украинские защитники получили от "Укроборонпрома" 3,5 тыс. единиц вооружения и военной техники, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9444
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«Когда Порошенко выскажется по заместителю руководителя СВР Семочко»? Кого спрашивают? Не знаю, наверное окружающую среду. Друзья, не тратьте свое время. Вот алгоритм, который власть мародеров еще ни разу не подводил.
1) Скандал
2) Молчать и ждать нового громкого информационного повода
3) После того как накал страстей спадет - случайно, через третьи руки дать информацию, что все хорошо - #перемога.
4) Разогнать эту информацию.
5) Залить грязью всех, кто не согласен.
- Тотальное молчание по поводу Семочко - нардеп
- Президенту Порошенко убедительно объяснили, почему нельзя трогать Семочко
Такие как Порошенко давно не боятся скандалов. Они им уже полезны. От скандалов устают люди, а болевой порог постоянно повышается.
Вы этого не понимаете? За четыре года не поняли? Мне жаль…
А выборы? «Как он не боится за свой рейтинг на выборах!!!». А причем здесь выборы? На них и так никто не собирается побеждать ЧЕСТНО.
Данное сообщение написал сегодня в ФБ народный депутат Семен Семенченко.
Ваш покорный слуга еще в мае 2015 года в статье «Как Порошенко удается столь долго пудрить народу мозги?» рассказал об использовании нынешним президентом «стратегии молчания» с целью притушить связанные с ним скандалы - о чем сегодня пишет Семен Семенченко. Петр Алексеевич давно убедился, что эта подлая «стратегия», увы, действует…
https://goo.gl/KhDqZY
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Защитники какие? Украины или защитники правопорядка?
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Опять где то скоро склады взорвутся?Это китайское горе на колесах,по цене Мерседеса- тоже учтено?
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похожа на будку, про которую гневно стучал копытом Петр Алексеевич:
"Кто-то очень хочет расшатать лодку. Кому-то очень хочется походить с флагами по проспектам, выкрикивая "Геть!". Почему? Потому что работать не умеют. Ничего, даже собачьей будки в жизни не построили и призывают к дестабилизации в стране. Мы не позволим это делать. Нам с такими не по пути.



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Цікаво як агент фсб(лола) буде казати"ми",перед президентськими виборами,коли залишиться поруч один імбіцил Барна,якого посилають всі в сраку?!

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а что тут неправильно?
Саакашвили построил собачью будку? - пусть покажет
и Жулю тоже я попрошу остаться
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просто запитання навіщо ця істота яка іменує себе Президентом України робить оці анонси про передачу зброї? тобто якщо Україна має намір воювати колись та відвойовувати свої втрачені території, ця інформація наче грає на руку ворогу так як є частиною підготовки до наступу та має бути засекреченою.
Тобто, 4 роки подібних анонсів, це чиста піар акція ціль якої підняття рейтингу Порошенка і більше нічого.
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Ты просто агент кремля!
А Лолита думает о народе и такой информацией пугает Раиссю.
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та тут 99% агентів кремля і так я один з них. не зрозуміло яку легітимність має влада яка представляє інтереси 1% залишку.
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легитимность в том, что этот 1% создаёт для нас правила игры
и любой отход от этих правил уже нелегитимен
замкнутый круг
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ні. єдина причина того що вони ще при владі, пасивність 99%. якщо активна кількість переходить в якість, кримінальна влада міняє прописку на Ростов, підтверджено Януковичем. влада Порошенка абсолютно нічим не відрізняється від влади Януковича.. був би Янукович, в умовах зовнішньої агресії його дії були б такі самі - паради, показові передачі зброї до ВСУ, при відсутності активних дій.. владу потрібно міняти не через вибори, а через Майдан доки влада не стане генератором, носієм та захисником національної ідеї та закону в Україні.
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Для поднятия боевого духа. А то зрадовилы уже задолбали. Кругом зубожиння армия гола и боса. Воювати ничим итд! Українські захисники отримали від "Укроборонпрому" 3,5 тис. одиниць озброєння і військової техніки, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7105
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в отличие от мудаков Кучмы и Ющенко, а также кретина Януковича - Порошенко единственный действующий и стратегически мыслящий президент
да, он не подарок - но кто вам обещал светлое завтра уже сегодня?
и, главное, что лично вы для этого сделали?
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он мыслит стратегически!
пока был котёл в Иловайске, он выводил бабосы в оффшоры!
ты прав, ни один президент до него так не мыслил!
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не надо здесь нам вот это вот
если выводил - сколько вывел, и цифры в студию, БЫСТРО!
а котёл в Иловайске - свидетельство позора российской армии, убивавшей "бывших братьев" после договорённости о нормальной эвакуации
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где вас, дебилов, нанимают?
вы хоть у минстеця тесты на IQ проходите?
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оригінал по Панамському зливу Пороха тут. якщо коротко, 25 Серпня 2014р під час Іловайського котла, головнокомандувач створює оффшорну компанію Prime Asset Partners ltd. та стає єдиним власником паїв цієї компанії.. https://offshoreleaks.icij.org/stories/petro-poroshenko
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про.Для чого?
"Я - ПРЕЗИДЕНТ МИРУ. Я МРІЮ ПРО МИР. ПЕТРО ПОРОШЕНКО ДАВ ІНТЕРВ'Ю НІМЕЦЬКОМУ ВИДАННЮ FOCUS
https://www.all.net.ua/ya-prezident-miru-ya-mriyu-pro-mir-ya-ne-lyublyu-groshi-petro-poroshenko-dav-interv-yu-nimetskomu-vidannyu-focus/
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"Украинские защитники получили от "Укроборонпрома" 3,5 тыс. единиц вооружения и военной техники, - Порошенко." - как это проверить? По 1 тыс. грн. в день уже получают и застрахованы на 1 000 000 грн.?
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ты смотри, не свихнись во время подсчётов в уме
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Я даже не думал подсчитывать порошенкову брехню, при подсчёте его брехни точно можно свихнуться.
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Піде Порошенко - опустіє все.
Рідну Україну піском занесе.
Листя все засохне і опаде вмить -
зайчики не скачуть, пташка не бринить...

Небо потемніє, Хуйло нападе,
Сонце раптом зникне й більше не зійде.
Більше вже не вродить жито й шоколад,
Янукович в крісло вернеться назад.

Пожовтіє сало, стухне ковбаса,
На траву пожовклу не впаде роса.
Венгри з Закарпаття виріжуть весь ліс,
Бабцю біля церкви покусає біс...

Не відкриють більше шкіл і дитсадків,
Русскі танки підуть через місто Львів.
Пенсію понизять, зріжуть зарплатню!
Витерпіти згоден ти всю цю **йню?
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Пам'ятаєте 2014 рік?
"Братья" про нас:
- страна 404;
- у хахлов 2 танка и те ржавые; і т.і.
2018 рік.
У ЗСУ є:
Хамери;
Контрбатарейні радари AN/TPQ;
Безпілотники Raven RQ-11B;
Джавеліни;
Зв'язок Harris;
Катери класу Island;
Спецобладнання для десантників "Airborne Systems";
Собаки тявкають , а караван іде в правильному напрямку !!
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Вооружений и техники, так автоматы тоже вооружение, так можно любую цифру нарисовать.
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Ты в курсе что ронин обозначает предатель?
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Ронин - деклассированный самурай феодального периода Японии (1185-1868), потерявший покровительство своего сюзерена, либо не сумевший уберечь своего господина от смерти.

А вот что такое Крыжок вопрос, Отрыжок наверно изначально был.
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Потерявший покровительсво, потерявший доверие,деклассированый и не сумевший.

Откуда тебе знать что такое Крыжок, в кацапии такого нет, у вас брюква и лебеда с ежиками. Учи матчасть.
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И ежика он видит только тогда когда ему злой чечен засовывает его в жопу! Українські захисники отримали від "Укроборонпрому" 3,5 тис. одиниць озброєння і військової техніки, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7661
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А чего ты про автоматы? Нет их в ураинской армии воюем толька саперными лопатками что купили волонтеры! Українські захисники отримали від "Укроборонпрому" 3,5 тис. одиниць озброєння і військової техніки, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6898
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Порох пройдет на второй срок! А все кацапы сдохнут от злобы!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУкраинские защитники получили от "Укроборонпрома" 3,5 тыс. единиц вооружения и военной техники, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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