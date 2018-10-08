 Украинские защитники получили от "Укроборонпрома" 3,5 тыс. единиц вооружения и военной техники, - Порошенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко.
"3500 единиц вооружения и военной техники в этом году Государственный концерн "Укроборонпром" передал украинской армии! И, что особенно важно, более 2000 из них - это новое и модернизированное вооружение", - написал он.
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Порошенко отметил, что бронетанковая, морская, авиационная техника, ракетно-артиллерийское вооружение, высокоточные противотанковые комплексы "Корсар", "Стугна", "Барьер" и ракеты к ним, новейшие пехотные огнеметы РПО-16, системы противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и связи усиливает обороноспособность Украины и уже находится на вооружении у украинских защитников.
"Кто-то очень хочет расшатать лодку. Кому-то очень хочется походить с флагами по проспектам, выкрикивая "Геть!". Почему? Потому что работать не умеют. Ничего, даже собачьей будки в жизни не построили и призывают к дестабилизации в стране. Мы не позволим это делать. Нам с такими не по пути.
Саакашвили построил собачью будку? - пусть покажет
и Жулю тоже я попрошу остаться
пособие как построить будку
чтобы порадовать "гаранта".
Тобто, 4 роки подібних анонсів, це чиста піар акція ціль якої підняття рейтингу Порошенка і більше нічого.
А Лолита думает о народе и такой информацией пугает Раиссю.
и любой отход от этих правил уже нелегитимен
замкнутый круг
да, он не подарок - но кто вам обещал светлое завтра уже сегодня?
и, главное, что лично вы для этого сделали?
пока был котёл в Иловайске, он выводил бабосы в оффшоры!
ты прав, ни один президент до него так не мыслил!
если выводил - сколько вывел, и цифры в студию, БЫСТРО!
а котёл в Иловайске - свидетельство позора российской армии, убивавшей "бывших братьев" после договорённости о нормальной эвакуации
вы хоть у минстеця тесты на IQ проходите?
"Я - ПРЕЗИДЕНТ МИРУ. Я МРІЮ ПРО МИР. ПЕТРО ПОРОШЕНКО ДАВ ІНТЕРВ'Ю НІМЕЦЬКОМУ ВИДАННЮ FOCUS
https://www.all.net.ua/ya-prezident-miru-ya-mriyu-pro-mir-ya-ne-lyublyu-groshi-petro-poroshenko-dav-interv-yu-nimetskomu-vidannyu-focus/
Рідну Україну піском занесе.
Листя все засохне і опаде вмить -
зайчики не скачуть, пташка не бринить...
Небо потемніє, Хуйло нападе,
Сонце раптом зникне й більше не зійде.
Більше вже не вродить жито й шоколад,
Янукович в крісло вернеться назад.
Пожовтіє сало, стухне ковбаса,
На траву пожовклу не впаде роса.
Венгри з Закарпаття виріжуть весь ліс,
Бабцю біля церкви покусає біс...
Не відкриють більше шкіл і дитсадків,
Русскі танки підуть через місто Львів.
Пенсію понизять, зріжуть зарплатню!
Витерпіти згоден ти всю цю **йню?
"Братья" про нас:
- страна 404;
- у хахлов 2 танка и те ржавые; і т.і.
2018 рік.
У ЗСУ є:
Хамери;
Контрбатарейні радари AN/TPQ;
Безпілотники Raven RQ-11B;
Джавеліни;
Зв'язок Harris;
Катери класу Island;
Спецобладнання для десантників "Airborne Systems";
Собаки тявкають , а караван іде в правильному напрямку !!
А вот что такое Крыжок вопрос, Отрыжок наверно изначально был.
Откуда тебе знать что такое Крыжок, в кацапии такого нет, у вас брюква и лебеда с ежиками. Учи матчасть.