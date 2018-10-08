 Благодаря новой инженерной технике расчищено около 500 км просек по линии государственной границы, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Как отмечается, новая инжинерная техника позволила перейти от ручного к механизированному способу удержания линии государственной границы, значительно повысив эффективность и скорость проведения инженерных работ на государственной границе.
Сейчас указанной техникой расчищено около 500 км просек по линии государственной границы.
...
))
🤔
Если это не коллаборация властей с врагом, то что?
Подумаешь нацепили фрезы на трактор.Разве что инженерное ноу-хау которое заслуживает Нобелевской премии которое видно на видеоролике когда фреза режет деревья а после фрезы не остается ни одной щепки,все чистсьенько и гладко.
И еще один вопрос почему при локализации лесных пожаров не применяют такую чудотехнику а идут пахать из лопатами Ющенко из надзвичайним міністром черезвычайных ситуаций?