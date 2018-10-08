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 Общество, Технологии
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Все про:Госпогранслужба (3000) граница (3097)

 Благодаря новой инженерной технике расчищено около 500 км просек по линии государственной границы, - Госпогранслужба. ВИДЕО

В Государственной пограничной службе показали результаты предоставления пограничникам в начале 2018 года высокотехнологичных тракторов Fendt с универсальной многофункциональной фрезой STARSOIL-250.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

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Как отмечается, новая инжинерная техника позволила перейти от ручного к механизированному способу удержания линии государственной границы, значительно повысив эффективность и скорость проведения инженерных работ на государственной границе.

...
Сейчас указанной техникой расчищено около 500 км просек по линии государственной границы.

Источник: https://censor.net.ua/v3090141
 
   
 Топ комментарии
 
как там "стена", не мешала то просеки расчищать?
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Это под продолжение сениной "Стены" место зачищают.... Благодаря новой инженерной технике расчищено около 500 км просек по линии государственной границы, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7256
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как там "стена", не мешала то просеки расчищать?
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ну миллионы то на нее вполне реальные списаны.
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«Александр Иванович Корейко не стал мешкать, бросил прощальный взгляд на потрескавшийся фундамент электростанции, на грандиозное, полное света здание подсобного предприятия и … задал стрекача.» (с)
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Это под продолжение сениной "Стены" место зачищают....
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Медведчук с 2014-го под санкциями США за Крым, а в Украине кум Путина - спецпредставитель СБУ в Минской группе, торгует бензином Роснефти, скупает тв каналы, партии, рвется в парламент и "помогает" провластному "Миротворцу".

Если это не коллаборация властей с врагом, то что?
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Дрова и деловой лес... кто ведёт учёт ? Неужели сам Матьигоос ?
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как не прискорбно у нас с кацапией даже нет делимитации границ... они могут оспорить все эти потуги на раз-два....
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Просмотрел ролик трижды и ничего нового а тем более инженерного не увидел за то разглядел лапшу которую нам вешают.
Подумаешь нацепили фрезы на трактор.Разве что инженерное ноу-хау которое заслуживает Нобелевской премии которое видно на видеоролике когда фреза режет деревья а после фрезы не остается ни одной щепки,все чистсьенько и гладко.
И еще один вопрос почему при локализации лесных пожаров не применяют такую чудотехнику а идут пахать из лопатами Ющенко из надзвичайним міністром черезвычайных ситуаций?
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Зрадофіл? Не бачиш потужних реформ у плані причеплення фрези до трактора? Мабуть ти щей огенткримля!!
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Ви праві,знову лапша за наші гроші,ці технології працювали ще в 90-х роках!!
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Цензор.НЕТВидеоОбществоБлагодаря новой инженерной технике расчищено около 500 км просек по линии государственной границы, - Госпогранслужба. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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