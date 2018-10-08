 Благодаря новой инженерной технике расчищено около 500 км просек по линии государственной границы, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

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Как отмечается, новая инжинерная техника позволила перейти от ручного к механизированному способу удержания линии государственной границы, значительно повысив эффективность и скорость проведения инженерных работ на государственной границе.

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