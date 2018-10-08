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Все про:Луганщина (3909) обстрел (7280)

 Российско-террористические войска используют против украинских воинов "ПТУРы". ВИДЕО

На Луганском направлении наряду с активными действиями диверсионных групп российско-террористические войска начали использовать по позициям украинских воинов противотанковые управляемые ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Военное телевидение Украины.

...
Воины отмечают, что диверсанты, как правило, подходят с сумерками. Обстрелы также совершаются в вечернее время.

Читайте также: Враг за сутки 27 раз обстрелял позиции ВСУ, применяя 122-мм артиллерию, минометы, вооружение БМП и ЗУ, потерь среди украинских воинов нет, - ООС

Источник: https://censor.net.ua/v3090135
 
 
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Российско-террористические войска используют против украинских воинов "ПТУРы" - Цензор.НЕТ 6770 Kavkaz Center‏ @newkc14 12 мин.12 минут назад
Воспоминания одноклассника Путина. - А с ним вы были знакомы? - А как же! 8 лет в одном классе. Дерьмо пацан был. Не любили мы его. Кличка его была Крыса, потом Стукач. Он ведь по любому поводу жаловаться бегал https://belenky.livejournal.com/2367825.html #путин #крыса #стукач #биография

Воспоминания одноклассника Путина
Марьян Беленький

Игорь Резников репатриировался в Израиль из Питера. Живет он в иерусалимском районе Наве Яаков. Работал инженером на заводе ЛМЗ. Когда зашел разговор, выяснилось, что он заканчивал 193 школу в Питере на канале Грибоедова. Ту самую, где учился Путин.
- А с ним вы были знакомы?
- А как же! 8 лет в одном классе. Дерьмо пацан был. Не любили мы его. Кличка его была Крыса, потом Стукач. Он ведь по любому поводу жаловаться бегал. Поэтому пиздили мы его в темную.
А на крысу он до сих пор похож, вы приглядитесь.
- Учился он как?
- Средне. Но учителя его боялись. Он на них жалобы писал в гороно, министерство просвещения, КГБ. По каждой такой жалобе комиссия приходила. Жалобы были анонимными, но его по почерку вычислили. Так его ненавидели и учителя и ученики. Потом выяснились вещи и похуже. Нам об этом рассказал Петя Васильев, в нашем же классе учился. Вова ему предлагал участие в забаве - кошек вешать, ну а Петя учителям рассказал. На чердаке дома, где Вова Путин жил, нашли трупы повешенных кошек с выколотыми глазами…. Шуму тогда много было…
Собирались его переводить в школу для детей с психическим отклонениями. Родителям его как-то удалось замять дело. Может, заплатили, не знаю.
Потом, извините, неудобно даже говорить… воняло от него. То ли мылся плохо, не знаю. Уж с ним и учителя на эту тему беседовали. Может, какая болезнь, не знаю, только воняло от него обычным дерьмом. Так с ним за одной партой никто сидеть не хотел. Сам сидел. С матерью было бесполезно говорить. Как в старом анекдоте - Моню не нужно нюхать, Моню нужно учить. А на сборы одноклассников после окончания школы он никогда не приходил.
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А кто мешает ВСУ использовать Javelin? Нахер их вообще привезли? Для парадов?
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нельзя их исапользвать ато роттердам и дюссельдорф ++ будут.
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воняет от этого педофила.......

Российско-террористические войска используют против украинских воинов "ПТУРы" - Цензор.НЕТ 6770 Kavkaz Center‏ @newkc14 12 мин.12 минут назад
Воспоминания одноклассника Путина. - А с ним вы были знакомы? - А как же! 8 лет в одном классе. Дерьмо пацан был. Не любили мы его. Кличка его была Крыса, потом Стукач. Он ведь по любому поводу жаловаться бегал https://belenky.livejournal.com/2367825.html #путин #крыса #стукач #биография

Воспоминания одноклассника Путина
Марьян Беленький

Игорь Резников репатриировался в Израиль из Питера. Живет он в иерусалимском районе Наве Яаков. Работал инженером на заводе ЛМЗ. Когда зашел разговор, выяснилось, что он заканчивал 193 школу в Питере на канале Грибоедова. Ту самую, где учился Путин.
- А с ним вы были знакомы?
- А как же! 8 лет в одном классе. Дерьмо пацан был. Не любили мы его. Кличка его была Крыса, потом Стукач. Он ведь по любому поводу жаловаться бегал. Поэтому пиздили мы его в темную.
А на крысу он до сих пор похож, вы приглядитесь.
- Учился он как?
- Средне. Но учителя его боялись. Он на них жалобы писал в гороно, министерство просвещения, КГБ. По каждой такой жалобе комиссия приходила. Жалобы были анонимными, но его по почерку вычислили. Так его ненавидели и учителя и ученики. Потом выяснились вещи и похуже. Нам об этом рассказал Петя Васильев, в нашем же классе учился. Вова ему предлагал участие в забаве - кошек вешать, ну а Петя учителям рассказал. На чердаке дома, где Вова Путин жил, нашли трупы повешенных кошек с выколотыми глазами…. Шуму тогда много было…
Собирались его переводить в школу для детей с психическим отклонениями. Родителям его как-то удалось замять дело. Может, заплатили, не знаю.
Потом, извините, неудобно даже говорить… воняло от него. То ли мылся плохо, не знаю. Уж с ним и учителя на эту тему беседовали. Может, какая болезнь, не знаю, только воняло от него обычным дерьмом. Так с ним за одной партой никто сидеть не хотел. Сам сидел. С матерью было бесполезно говорить. Как в старом анекдоте - Моню не нужно нюхать, Моню нужно учить. А на сборы одноклассников после окончания школы он никогда не приходил.
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Трындежь. рыфляндию загоняет тудой, откуда снизу уже не стучаться...
То что хуйла сливают все кому не попадя то да.
В то время, при первой жалобе в РайОНО, учителя первые шмонали тетради (хотя и не нужно было т.к. учителя языковые, знали почерка своих учеников наизусть).
Далее, школьных стукачей в "контору не брали".
Ребят не падайте до такого говна. Хуйло (не мат) чмо и так. Да и хрен его знает жив или нет. Он сам
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Не публикуйте откровенных фейков. Путина мы все ненавидим, потому что есть за что. Но ненависть должна быть холодной, а не патологической и истерической. Этот фейк - никчёмный.
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а вы их безальтернативным мыролюбством. И обязательно нужно опять новое мыролюбное перемирие. Правильно соевые?
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А кто мешает ВСУ использовать Javelin? Нахер их вообще привезли? Для парадов?
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нельзя их исапользвать ато роттердам и дюссельдорф ++ будут.
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Сам принцип наведения. Javelin наводиться только на работающую технику, при чем при хорошей видимости. А так да, сплошная "зрада".
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для танков вообще-то, матчасть учи диваноеб!
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И сколько уже сожгли этих самых танков?
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Javelin только для обороны от прорыва танков и бмп, техники.
ПТРК у нас много в последние пару лет на фронте. ЗСУ ПТРК применяют аж гай шумить)) наши и доты российские ими жгут и заблудившиеся БМП. Російсько-терористичні війська використовують проти українських воїнів ПТКР - Цензор.НЕТ 6858
Javelin это скорее показательная мера США, что бы показать РФ, что в случае более широкой эскалации со стороны РФ, Украине будут поставлять вооружение в больших количества.
А ПТРК Корсар, новье, и другие, более старые модели, сейчас в большом количестве на линии фронта, в основном более старые но от этого не менее опасные.
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Javelin бывают двух видов - муляжи и те что в армии США

а кацапам - дырку от бублика, а не Стингер
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"Джавелин" не наведешь на блиндаж с 2+ километровой дистанции
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А на танк? Или сепары уже перестали из танков обстреливать?
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Джавелины, согласно условиям передачи оружия Украине, будут использоваться только в случае массированного наступления бронетанковой техники Хуйла на Украину.
Точка.
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Гозман: В Чечне и Ингушетии с минуты на минуту может начаться война. Но на федеральных каналах нет никакого Магаса - лишь [президент Украины Петр] Порошенко, русофобия и гадящая уже который век англичанка"Депутат ингушского парламента Сент-Самим Ахальгов сообщил протестующим, что парламент Ингушетии повторно рассмотрит договор об административной границе с Чечней и проведет новое голосование по поводу выхода Ингушетии из состава Монголии,ой не так из состава Московии. Советник главы Ингушетии опроверг заявление депутата. Російсько-терористичні війська використовують проти українських воїнів ПТКР - Цензор.НЕТ 7435
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Там у ингушей непонятка вышла при тайном голосовании.Из 17 кажись депутатов,15 были против,але тайное голосование показало,що большинство ЗА.Ну и они не понимают,як такое возможно,когда большинство против,а им навязывают результат тайного голосования,явно фальшивого Російсько-терористичні війська використовують проти українських воїнів ПТКР - Цензор.НЕТ 746
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияРоссийско-террористические войска используют против украинских воинов "ПТУРы". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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