 Российско-террористические войска используют против украинских воинов "ПТУРы". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Военное телевидение Украины.
Воины отмечают, что диверсанты, как правило, подходят с сумерками. Обстрелы также совершаются в вечернее время.
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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Военное телевидение Украины.
Kavkaz Center @newkc14 12 мин.12 минут назад
Воспоминания одноклассника Путина. - А с ним вы были знакомы? - А как же! 8 лет в одном классе. Дерьмо пацан был. Не любили мы его. Кличка его была Крыса, потом Стукач. Он ведь по любому поводу жаловаться бегал https://belenky.livejournal.com/2367825.html #путин #крыса #стукач #биография
Воспоминания одноклассника Путина
Марьян Беленький
Игорь Резников репатриировался в Израиль из Питера. Живет он в иерусалимском районе Наве Яаков. Работал инженером на заводе ЛМЗ. Когда зашел разговор, выяснилось, что он заканчивал 193 школу в Питере на канале Грибоедова. Ту самую, где учился Путин.
- А с ним вы были знакомы?
- А как же! 8 лет в одном классе. Дерьмо пацан был. Не любили мы его. Кличка его была Крыса, потом Стукач. Он ведь по любому поводу жаловаться бегал. Поэтому пиздили мы его в темную.
А на крысу он до сих пор похож, вы приглядитесь.
- Учился он как?
- Средне. Но учителя его боялись. Он на них жалобы писал в гороно, министерство просвещения, КГБ. По каждой такой жалобе комиссия приходила. Жалобы были анонимными, но его по почерку вычислили. Так его ненавидели и учителя и ученики. Потом выяснились вещи и похуже. Нам об этом рассказал Петя Васильев, в нашем же классе учился. Вова ему предлагал участие в забаве - кошек вешать, ну а Петя учителям рассказал. На чердаке дома, где Вова Путин жил, нашли трупы повешенных кошек с выколотыми глазами…. Шуму тогда много было…
Собирались его переводить в школу для детей с психическим отклонениями. Родителям его как-то удалось замять дело. Может, заплатили, не знаю.
Потом, извините, неудобно даже говорить… воняло от него. То ли мылся плохо, не знаю. Уж с ним и учителя на эту тему беседовали. Может, какая болезнь, не знаю, только воняло от него обычным дерьмом. Так с ним за одной партой никто сидеть не хотел. Сам сидел. С матерью было бесполезно говорить. Как в старом анекдоте - Моню не нужно нюхать, Моню нужно учить. А на сборы одноклассников после окончания школы он никогда не приходил.
То что хуйла сливают все кому не попадя то да.
В то время, при первой жалобе в РайОНО, учителя первые шмонали тетради (хотя и не нужно было т.к. учителя языковые, знали почерка своих учеников наизусть).
Далее, школьных стукачей в "контору не брали".
Ребят не падайте до такого говна. Хуйло (не мат) чмо и так. Да и хрен его знает жив или нет. Он сам
ПТРК у нас много в последние пару лет на фронте. ЗСУ ПТРК применяют аж гай шумить)) наши и доты российские ими жгут и заблудившиеся БМП.
Javelin это скорее показательная мера США, что бы показать РФ, что в случае более широкой эскалации со стороны РФ, Украине будут поставлять вооружение в больших количества.
А ПТРК Корсар, новье, и другие, более старые модели, сейчас в большом количестве на линии фронта, в основном более старые но от этого не менее опасные.
а кацапам - дырку от бублика, а не Стингер
Точка.