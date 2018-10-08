 Российско-террористические войска используют против украинских воинов "ПТУРы". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Военное телевидение Украины.

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Воины отмечают, что диверсанты, как правило, подходят с сумерками. Обстрелы также совершаются в вечернее время.

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