 "Произошло уничтожение оборонного предприятия", - Луценко о представлении на оппоблоковца Колесникова на регламентном комитете ВР. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, Генеральный прокурор обвинил Колесникова в том, что он, находясь на посту главы Агентства госимущества, в 2014 году подписал документы, согласно которым были отчуждены два цеха ГП "Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института трубной промышленности им. Я. Ю. Осады" в городе Днепропетровск.
"Произошло уничтожение оборонного предприятия, которое должно обеспечивать нашу армию ракетами "Смерч", "Ураган", "Град", но не может этого делать из-за безответственных действий руководства управляющего агентства, которое довело до частичной приватизации промышленного комплекса и уничтожения его производственных мощностей, а затем наш фронт остался без надежной поддержки части военно-промышленного комплекса", - заявил в начале заседания Луценко.
Он рассказал, что в июне 2014 году на адрес Агентства госимущества, которое возглавлял Колесников, поступило письмо-обращение директора упомянутого госпредприятия об исключении производственного комплекса № 1 и лабораторно-бытового корпуса предприятия из перечня имущества, которое не включается в состав целостного имущественного комплекса.
"И лабораторное оборудование, и станки в промышленном цехе на тот момент были на месте и готовы к использованию. Рассмотрев документы, председатель Агентства госимущества Колесников, злоупотребляя служебным положением и действуя умышленно в интересах третьих лиц, а именно директора государственного предприятия Горогуля, который стремился получить возможность незаконного распоряжения объектами недвижимости по адресу г. Днипро ул. Писаржевского, 1а в пользу третьих лиц, 29 июня 2014 года Колесников подписал представленный ему директором на утверждение перечень имущества, которое не включается в состав целостного имущественного комплекса госпредприятия", - отметил Генпрокурор.
По его словам, позднее Колесников подписал изменения в перечень имущества, которое не включается в целостный имущественный комплекс, а также решение о переименовании помещений производственного корпуса № 1 в спортивно-оздоровительный корпус и помещение лабораторно-бытового корпуса в корпус общественного питания.
В результате данных действий стало возможно беспрепятственное незаконное отчуждение двух цехов целостного комплекса, рыночная стоимость которых на тот момент составляла 16 млн 701 тыс. грн.
Позднее Днепропетровский городской совет продал на аукционе предприятие менее чем за 5 млн грн. После этой приватизации промышленный потенциал предприятия был уничтожен, станки вырезаны, лаборатория ликвидирована, что привело к невозможности выполнять государственным предприятием своей оборонной функции, заявил Луценко.
Генпрокурор обвинил народного депутата Дмитрия Колесникова в умышленном злоупотреблении служебным положением в интересах третьих лиц, которое повлекло тяжкие последствия для государственных интересов (ч. 2 с. 364 УКУ).
"В связи с этим я обращаюсь в Верховную Раду с представлением о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Колесникова Дмитрия Валерьевича", - заявил Луценко.
В конце речи Генпрокурор сообщил, что Днепропетровская региональная прокуратура вернула в собственность ранее отчужденные два корпуса упомянутого госпредприятия и сейчас там происходит восстановление производственного цикла.
Народный депутат Дмитрий Колесников в свою очередь отметил, что на момент, когда он возглавлял Агентство госимущества, эти объекты не были в перечне стратегических.
"Он (завод. - Ред.) не является стратегическим, проверьте информацию", - заявил Колесников.
Выпускайте Турчинова с его ракетами .....
Як вони у квартиру прокурора потрапили?
Непідкупний Сакварелідзе миттю взяв бабло і вписався у бійку між СБУ та ГПУ за кришуванняя видобктку пісук на Десні фірмочкою колишніх мафіозі "братів Карамазових" на боці СБУ. Справі надали медійного розголосу через ще одного непідкупного - Шустєра, а далі - як пояснини антикорупційно-збудженій громадськості що все це туфта?
Ну ну...... И кто после этого агент ФСБ?
Керівництво держагенства призначає ВР, а у серпні ще був старий її склад. Нікому було Богю Колєснікова зняти!
Як же ви зрадофілітики дістали своєю тупістю!
За такое нужно 15 лет давать, не меньше.
-І що, ...з 2014 року й донині в Вальцманаті ні разу так і не замітили, що ракети "Смерч", "Ураган", "Град" в армію не лише не надходять, але й не виробляються?
Підсумок : - вся "мафіозна владна рать" брехати , красти, зраджувати навчилася з дитинства Не навчилася бути патріотами, або бодай - порядними людьми..,
Потом еще и петю судить будут через то шо по злому умыслу, действуя в сговоре с группой лиц, халатно допустил образование илловайского котла.
Ведь в июне 14 года Яныка уже не был в Украине почти полгода!
Фактически Колесников на уровне Министерства лоббировал все, что нужно было Ахметову. В 2011 году, с целью окончательного развала военно-промышленного комплекса Украины, выполняя указания из Кремля, диктатор Янукович издал ряд Указов по оптимизации ряда цетральных органов исполнительной власти...путем их ликвидации! В число таких ведомств вошли НКАУ (Национальное космическое агентство Украины) и Минпромполитики.
То есть была поставлена задача ликвидировать космическую и военную промышленность как самостоятельные отрасли в стране!
Глава НКАУ - Алексеев смог отстоять свое агентство и уберечь космическую отрасль от развала и ликвидации.
Д. Колесников - будучи Министром Минпромполитики, имея "на руках" все необходимые для сохранения министерства аргументы (в виде многочисленных служебных и аналитичесских записок) не предпринял ничего.
По факту Колесников уничтожил одно из ключевых ведомств в Украине, развалил промышленность, в том числе оборонно-промышленный комплекс, за что должен быть привлечен к уголовной ответственности.
это то, что в скором времени ждёт украинских воров.. просто молдавские воры начали эту бодягу ещё в 2009 и вышли из доверия раньше украинских..
Линия такая может стоить 3-5 млн баксов!
Об этом сообщает Глеб Каневский, глава экспертной организации StateWatch со ссылкой на официальный портал использования публичных финансов.
На портале говорится, что соглашение с "Кузней" подписано в сентябре 2018 года. Деньги перечислены военной частью А0456 военно-морских сил Украины.
На портале публичных закупок Prozorro такое соглашение отсутствует. Поэтому окончательная сумма, которую завод должен получить из бюджета, неизвестна.
"То, что бюджетный договор отсутствует на Prozorro говорит о выполнении ремонтных работ в рамках секретного государственного заказа",
не на шутку переполошили всех, от Миротворца до самых безумных ботов типа Прача, а российские паспорта у депутатов, политиков и прочих ВИПов не переполошили
Вот такой он, ура-патриотизм
Кто победит в состязании Кернес или Колесников? Вот какую фору во времени получил Колесников, но и Кернес вот так просто не уступит, опыт. Того и смотри прокурор опять уйдёт в запой и дело закроют
П О С Т А Н О В А
від 23 грудня 2004 р. N 1734
Київ
05757883 Державний науково-дослідний
конструкторсько-технологічний інститут трубної
промисловості імені Я.Ю. Осади, м. Дніпропетровськ
04819211 ВАТ "Науково-дослідний проектно-конструкторський
інститут гірничорудного машинобудування з дослідним
заводом", м. Кривий Ріг