EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  4859  48
Все про:Колесников (1064) комитет (360) Луценко (7172) неприкосновенность (864)

 "Произошло уничтожение оборонного предприятия", - Луценко о представлении на оппоблоковца Колесникова на регламентном комитете ВР. ВИДЕО

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ходе сегодняшнего заседания Комитета по вопросам Регламента и организации работы ВР представил представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности члена фракции "Оппозиционный блок" народного депутата Дмитрия Колесникова.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, Генеральный прокурор обвинил Колесникова в том, что он, находясь на посту главы Агентства госимущества, в 2014 году подписал документы, согласно которым были отчуждены два цеха ГП "Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института трубной промышленности им. Я. Ю. Осады" в городе Днепропетровск.

"Произошло уничтожение оборонного предприятия, которое должно обеспечивать нашу армию ракетами "Смерч", "Ураган", "Град", но не может этого делать из-за безответственных действий руководства управляющего агентства, которое довело до частичной приватизации промышленного комплекса и уничтожения его производственных мощностей, а затем наш фронт остался без надежной поддержки части военно-промышленного комплекса", - заявил в начале заседания Луценко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рада рассмотрит представления ГПУ на Вилкула, Дунаева и Колесникова сразу после получения заключения регламентного комитета, - Парубий. ВИДЕО

Он рассказал, что в июне 2014 году на адрес Агентства госимущества, которое возглавлял Колесников, поступило письмо-обращение директора упомянутого госпредприятия об исключении производственного комплекса № 1 и лабораторно-бытового корпуса предприятия из перечня имущества, которое не включается в состав целостного имущественного комплекса.

"И лабораторное оборудование, и станки в промышленном цехе на тот момент были на месте и готовы к использованию. Рассмотрев документы, председатель Агентства госимущества Колесников, злоупотребляя служебным положением и действуя умышленно в интересах третьих лиц, а именно директора государственного предприятия Горогуля, который стремился получить возможность незаконного распоряжения объектами недвижимости по адресу г. Днипро ул. Писаржевского, 1а в пользу третьих лиц, 29 июня 2014 года Колесников подписал представленный ему директором на утверждение перечень имущества, которое не включается в состав целостного имущественного комплекса госпредприятия", - отметил Генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представления о снятии неприкосновенности с Ляшко и Мосийчука не могут быть переданы в Раду: они не готовы, - Луценко

По его словам, позднее Колесников подписал изменения в перечень имущества, которое не включается в целостный имущественный комплекс, а также решение о переименовании помещений производственного корпуса № 1 в спортивно-оздоровительный корпус и помещение лабораторно-бытового корпуса в корпус общественного питания.

...
Как отметил Генпрокурор, следствие считает, что это было сделано "для маскировки истинной функции, которые могли выполнять два производственных корпуса государственного предприятия особого стратегического значения".

В результате данных действий стало возможно беспрепятственное незаконное отчуждение двух цехов целостного комплекса, рыночная стоимость которых на тот момент составляла 16 млн 701 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Регламентный комитет признал законным представление ГПУ о снятии неприкосновенности с Дунаева

Позднее Днепропетровский городской совет продал на аукционе предприятие менее чем за 5 млн грн. После этой приватизации промышленный потенциал предприятия был уничтожен, станки вырезаны, лаборатория ликвидирована, что привело к невозможности выполнять государственным предприятием своей оборонной функции, заявил Луценко.

Генпрокурор обвинил народного депутата Дмитрия Колесникова в умышленном злоупотреблении служебным положением в интересах третьих лиц, которое повлекло тяжкие последствия для государственных интересов (ч. 2 с. 364 УКУ).

"В связи с этим я обращаюсь в Верховную Раду с представлением о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Колесникова Дмитрия Валерьевича", - заявил Луценко.

В конце речи Генпрокурор сообщил, что Днепропетровская региональная прокуратура вернула в собственность ранее отчужденные два корпуса упомянутого госпредприятия и сейчас там происходит восстановление производственного цикла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мосийчук может лишиться неприкосновенности: САП просит ГПУ предложить это Верховной Раде

Народный депутат Дмитрий Колесников в свою очередь отметил, что на момент, когда он возглавлял Агентство госимущества, эти объекты не были в перечне стратегических.

"Он (завод. - Ред.) не является стратегическим, проверьте информацию", - заявил Колесников.

...
После этого между депутатом и Генпрокурором произошла эмоциональная перепалка, после которой комитет продолжил обсуждение представления ГПУ.

Источник: https://censor.net.ua/v3090131
 
 
Источник: 112 Украина
 Топ комментарии
 
передавай привет "бриллиантовым" прокурворам. да и остальным "крупным рыбам", которых наловил юГик.
 показать весь комментарий
 
Т.е. то что с 2014 года ничего не делалось прокуратурой для сохранения предприятия вас не смущает? И что клоун луцик проснулся только после уничтожения предприятия?
Ну ну...... И кто после этого агент ФСБ?
 показать весь комментарий
 
почему у меня получается за доли секунды отличить бота от "обычного человека"? не знаешь? "Произошло уничтожение оборонного предприятия", - Луценко о представлении на оппоблоковца Колесникова на регламентном комитете ВР - Цензор.НЕТ 2883
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
нужно срочно эту зрадофильную новость перебить чем нибудь....
Выпускайте Турчинова с его ракетами .....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ось тому Луценка і клянуть зрадофілітики! Вони всі на службі у ФСБ та ригів, які фінансують Йулю!
 показать весь комментарий
 
 
передавай привет "бриллиантовым" прокурворам. да и остальным "крупным рыбам", которых наловил юГик.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Брюлікі, що у прокурорів знайшли проходили як доказ у справі про незаконну організацію ювелірного виробництва і зберігалися у СБУ!
Як вони у квартиру прокурора потрапили?
Непідкупний Сакварелідзе миттю взяв бабло і вписався у бійку між СБУ та ГПУ за кришуванняя видобктку пісук на Десні фірмочкою колишніх мафіозі "братів Карамазових" на боці СБУ. Справі надали медійного розголосу через ще одного непідкупного - Шустєра, а далі - як пояснини антикорупційно-збудженій громадськості що все це туфта?
 показать весь комментарий
 
а, вон оно как в методичках соевых шестерок теперь все повернули. все подкинули честным прокурорам
 показать весь комментарий
 
 
Т.е. то что с 2014 года ничего не делалось прокуратурой для сохранения предприятия вас не смущает? И что клоун луцик проснулся только после уничтожения предприятия?
Ну ну...... И кто после этого агент ФСБ?
 показать весь комментарий
 
 
Я б даже добавил: кто ж назначил рыга на такую должность при уже патриотичной власти турчинова-порошенка
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Кацап, іди на РУ! Йдеться про 2014р.
Керівництво держагенства призначає ВР, а у серпні ще був старий її склад. Нікому було Богю Колєснікова зняти!
Як же ви зрадофілітики дістали своєю тупістю! "Произошло уничтожение оборонного предприятия", - Луценко о представлении на оппоблоковца Колесникова на регламентном комитете ВР - Цензор.НЕТ 3893
 показать весь комментарий
 
 
- Он понял, что может сделаться счастливым наследником незнакомых ему богачей. Он почуял, что по всей стране валяется сейчас великое множество беспризорного золота, драгоценностей ©
 показать весь комментарий
 
 
Його клянуть патріоти за те що Медведчук та іже з ним на свободі. І за колесникова взялися лише перед виборами. Доречі на ФСБ працює агент Лоліта, та йще й податки до російського бюджету сплачує
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Взяялися тоді, коли змогли накопати на справу. До речі, Луцик скільки у на генпрокурор? А ну, згадуй, патрідіотичний ти наш пенс!
 показать весь комментарий
 
Ригоаналы планомерно уничтожали Укроборонпром с 2006-го года, при действующем тогда еще тандеме Ющенко - Тимошенко, и кстати, полковник Гриценко в те времена был министром обороны, эти продавали вертолеты, танки, боеприпасы почти за бесценок в промышленных масштабах а рыгоаналы целенаправленно банкротили предприятия оборонпрома.
 показать весь комментарий
 
 
почему у меня получается за доли секунды отличить бота от "обычного человека"? не знаешь? "Произошло уничтожение оборонного предприятия", - Луценко о представлении на оппоблоковца Колесникова на регламентном комитете ВР - Цензор.НЕТ 2883
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Бот це той, що проти Йулі. "Произошло уничтожение оборонного предприятия", - Луценко о представлении на оппоблоковца Колесникова на регламентном комитете ВР - Цензор.НЕТ 9315
 показать весь комментарий
 
Вот имитация бурной деятельности стопицотого уровня. Сначала он не посадит колесникова будучи мусором, теперь не посадит будучи прокурором. В следующий раз юга иди сразу в судьи.
 показать весь комментарий
 
 
Значит ДМЗ, Дзензерськие только развили, отправляя акки на кацапстан???
 показать весь комментарий
 
Произошло уничтожение оборонного предприятия, которое должно обеспечивать нашу армию ракетами "Смерч", "Ураган", "Град", но не может этого делать из-за безответственных действий руководства управляющего агентства


За такое нужно 15 лет давать, не меньше.
 показать весь комментарий
 
-І що, ...з 2014 року й донині в Вальцманаті так і не замітили, що "фронт залишився без надійної підтримки частини військово-промислового комплексу"?
-І що, ...з 2014 року й донині в Вальцманаті ні разу так і не замітили, що ракети "Смерч", "Ураган", "Град" в армію не лише не надходять, але й не виробляються?

Підсумок : - вся "мафіозна владна рать" брехати , красти, зраджувати навчилася з дитинства Не навчилася бути патріотами, або бодай - порядними людьми..,
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Петя банально отодвигает рыгов от выборов уголовными делами, которые югик сам потом в суде и развалит.
Потом еще и петю судить будут через то шо по злому умыслу, действуя в сговоре с группой лиц, халатно допустил образование илловайского котла.
 показать весь комментарий
 
 
А нічо що він став Генпрокурором 12.05.2016?
 показать весь комментарий
 
так это тоже не вчера. ну всего лишь два с половиной года
 показать весь комментарий
 
 
Йому дісталось справ мама не горюй. Вагон і малая тележка.
 показать весь комментарий
 
Согласен. ждать 4 года, а перед выборами заворочаться... - вонять же будет....
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, а что делал колесникрв на такой ответственной должности , когда нам необходимо было поднимать обороноспособность страны? Как он там оказался? Кто его назначил, кто утвердил на должности?
Ведь в июне 14 года Яныка уже не был в Украине почти полгода!
 показать весь комментарий
 
 
Риганали вороги України яких обирали бамбасяни і ватники.
 показать весь комментарий
 
 
Дмитрий Колесников - бывший менеджер горно-обогатительного комбината, входящего в Метинвест олигарха-сепаратиста Р. Ахметова. В 2009 году по указанию Р. Ахметова, его назначили Министром в Минпромполитики.
Фактически Колесников на уровне Министерства лоббировал все, что нужно было Ахметову. В 2011 году, с целью окончательного развала военно-промышленного комплекса Украины, выполняя указания из Кремля, диктатор Янукович издал ряд Указов по оптимизации ряда цетральных органов исполнительной власти...путем их ликвидации! В число таких ведомств вошли НКАУ (Национальное космическое агентство Украины) и Минпромполитики.
То есть была поставлена задача ликвидировать космическую и военную промышленность как самостоятельные отрасли в стране!
Глава НКАУ - Алексеев смог отстоять свое агентство и уберечь космическую отрасль от развала и ликвидации.
Д. Колесников - будучи Министром Минпромполитики, имея "на руках" все необходимые для сохранения министерства аргументы (в виде многочисленных служебных и аналитичесских записок) не предпринял ничего.
По факту Колесников уничтожил одно из ключевых ведомств в Украине, развалил промышленность, в том числе оборонно-промышленный комплекс, за что должен быть привлечен к уголовной ответственности.
 показать весь комментарий
 
 
Не по теме, но уж большо хочестся от рекламодателя на цензоре получить разьяснения о подобной рекламе. Который день появляется этот бред. Цыфровая антенна. Что они хотят вложить в это пнятие? И как антенна может быть цифровой или не циифровой? "Відбулося знищення оборонного підприємства", - Луценко про подання на опоблоківця Колєснікова на регламентному комітеті ВР - Цензор.НЕТ 7739
"Відбулося знищення оборонного підприємства", - Луценко про подання на опоблоківця Колєснікова на регламентному комітеті ВР - Цензор.НЕТ 8970
 показать весь комментарий
 
Привлечь, возбудить, арест и т.д ....без смеха уже не обойтись читая такие новости. Сизифов труд, вернее его видимость.
 показать весь комментарий
 
 
Европарламент блокировал финансирование молдавских воров.. коррупция, воровство, отсутствие реформ, продажная юстиция..

это то, что в скором времени ждёт украинских воров.. просто молдавские воры начали эту бодягу ещё в 2009 и вышли из доверия раньше украинских..
 показать весь комментарий
 
Спосмотрел видео в ютубе про производство бесшовных труб, так скажу очень серьёзное производство!
Линия такая может стоить 3-5 млн баксов!
 показать весь комментарий
 
Пока ВР будет снимать неприкосновенность и давать добро на притягивание к уголовной ответсвенности Колесников НАКИВАЕТ ПЯТАМИ и на этом всё.
 показать весь комментарий
 
 
Не...Ну, тут попалась крупная рыба. Можно смело шить мелкое хулиганство！
 показать весь комментарий
 
 
1 октября завод президента Петра Порошенко "Кузня на Рыбальском" получил 22,9 млн гривен предоплаты за ремонт двигателей военного корабля.
Об этом сообщает Глеб Каневский, глава экспертной организации StateWatch со ссылкой на официальный портал использования публичных финансов.
На портале говорится, что соглашение с "Кузней" подписано в сентябре 2018 года. Деньги перечислены военной частью А0456 военно-морских сил Украины.
На портале публичных закупок Prozorro такое соглашение отсутствует. Поэтому окончательная сумма, которую завод должен получить из бюджета, неизвестна.
"То, что бюджетный договор отсутствует на Prozorro говорит о выполнении ремонтных работ в рамках секретного государственного заказа",
 показать весь комментарий
 
 
Вся мразо-соевско-панамное ежедневно убивает Украину. Пгогугог в том числе. Нет предела цинизма.
 показать весь комментарий
 
 
НАТОвские и ЕСовские мадьярские и румынские паспорта у местных жителей национальных регионов
не на шутку переполошили всех, от Миротворца до самых безумных ботов типа Прача, а российские паспорта у депутатов, политиков и прочих ВИПов не переполошили

Вот такой он, ура-патриотизм
 показать весь комментарий
 
отмажется этот колесников, как и сотни других..., если дело дойдет до суда, его затянут, а там и власть поменяется, все жопоблоковцы станут хероями - вернули страну в стойло "большого брата"...
 показать весь комментарий
 
Ну вот же может, если не пьет

Кто победит в состязании Кернес или Колесников? Вот какую фору во времени получил Колесников, но и Кернес вот так просто не уступит, опыт. Того и смотри прокурор опять уйдёт в запой и дело закроют
 показать весь комментарий
 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 грудня 2004 р. N 1734
Київ
05757883 Державний науково-дослідний
конструкторсько-технологічний інститут трубної
промисловості імені Я.Ю. Осади, м. Дніпропетровськ
04819211 ВАТ "Науково-дослідний проектно-конструкторський
інститут гірничорудного машинобудування з дослідним
заводом", м. Кривий Ріг
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Произошло уничтожение оборонного предприятия", - Луценко о представлении на оппоблоковца Колесникова на регламентном комитете ВР. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх