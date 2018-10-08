 В рамках Киевского марафона впервые состоялся отдельный забег для ветеранов и волонтеров "Гордость Нации: ветеранская десятка". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 Канал.

Читайте также: 7 октября в рамках Киевского марафона состоится забег "Гордость Нации: ветеранская десятка"

Среди участников было много тех, кто получил ранения и имеет инвалидность. Участвовали и два ветерана, полностью потерявшие зрение. Как отмечается, несмотря на трудности - они вышли на беговую дорожку, эта часть марафона так и называется "Гордость Нации: ветеранская десятка".

...

Бойцы бежали с флагами подразделений, в которых служили.

Также в марафоне приняли участие ветераны из США и Польши, таким образом высказывая солидарность с украинскими воинами.

Читайте также: "Пример несокрушимости и любви к жизни", - Порошенко призвал болеть за команду ветеранов АТО, которые представят Украину в Марафоне морпехов США. ВИДЕО