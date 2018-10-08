 В рамках Киевского марафона впервые состоялся отдельный забег для ветеранов и волонтеров "Гордость Нации: ветеранская десятка". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 Канал.
Среди участников было много тех, кто получил ранения и имеет инвалидность. Участвовали и два ветерана, полностью потерявшие зрение. Как отмечается, несмотря на трудности - они вышли на беговую дорожку, эта часть марафона так и называется "Гордость Нации: ветеранская десятка".
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Бойцы бежали с флагами подразделений, в которых служили.
Также в марафоне приняли участие ветераны из США и Польши, таким образом высказывая солидарность с украинскими воинами.
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Какофонія отношение имеет независимая Украина к войнам, которые вёл ее колонизатор?
А за участников чеченской войны ты не обиделся?
Какое отношение имеет независимая Украина к войнам, которые вёл ее колонизатор?