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Все про:ветераны (432) Киев (16578) спорт (1629) волонтеры (1811) марафон (53)

 В рамках Киевского марафона впервые состоялся отдельный забег для ветеранов и волонтеров "Гордость Нации: ветеранская десятка". ВИДЕО

7 октября впервые на Киевском марафоне отдельно отметили воинов и волонтеров, прошедших сквозь годы боевых действий на Востоке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 Канал.

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Среди участников было много тех, кто получил ранения и имеет инвалидность. Участвовали и два ветерана, полностью потерявшие зрение. Как отмечается, несмотря на трудности - они вышли на беговую дорожку, эта часть марафона так и называется "Гордость Нации: ветеранская десятка".

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Бойцы бежали с флагами подразделений, в которых служили.

Также в марафоне приняли участие ветераны из США и Польши, таким образом высказывая солидарность с украинскими воинами.

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Источник: https://censor.net.ua/v3090122
 
   
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Ага. И участников куликовской битая и мамаева побоища.
А за участников чеченской войны ты не обиделся?
Какофонія отношение имеет независимая Украина к войнам, которые вёл ее колонизатор?
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Ага. И участников куликовской битая и мамаева побоища.
А за участников чеченской войны ты не обиделся?
Какое отношение имеет независимая Украина к войнам, которые вёл ее колонизатор?
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Ага, все бегут из Украины Порошенко. Жопа об жопу и кто дальше. Довели страну до ручки.
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Участники война с кацапней это гордость и надежда нации
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Цензор.НЕТВидеоОбществоВ рамках Киевского марафона впервые состоялся отдельный забег для ветеранов и волонтеров "Гордость Нации: ветеранская десятка". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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