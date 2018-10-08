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 Силы ООС на Донбассе тренируются противодействовать вражеским беспилотникам, - пресс-центр ОС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Силы ООС проводят совместные тренировки экипажей вертолетов и наземных подразделений зенитных ракетных войск Объединенных сил в противодействии беспилотным летательным аппаратам.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передает Цензор.НЕТ.

...
"В Объединенных силах значительное внимание уделяют противодействию применению вражеских БПЛА. К указанной работе привлекаются подразделения зенитных ракетных войск и армейской авиации. На днях была проведена совместная тренировка экипажей вертолетов и наземных подразделений. Отечественный БПЛА "Лелека" играл роль вражеского "Орлана", вертолетчики охотились на него. Тренировка показала готовность подразделений армейской авиации сбивать вражеские БПЛА в местах, где применение ракет противовоздушной обороны будет нецелесообразным. Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

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Силы ООС на Донбассе тренируются противодействовать вражеским беспилотникам, - пресс-центр ОС 01
Силы ООС на Донбассе тренируются противодействовать вражеским беспилотникам, - пресс-центр ОС 02
Силы ООС на Донбассе тренируются противодействовать вражеским беспилотникам, - пресс-центр ОС 03
Силы ООС на Донбассе тренируются противодействовать вражеским беспилотникам, - пресс-центр ОС 04
Силы ООС на Донбассе тренируются противодействовать вражеским беспилотникам, - пресс-центр ОС 05
Силы ООС на Донбассе тренируются противодействовать вражеским беспилотникам, - пресс-центр ОС 06
Силы ООС на Донбассе тренируются противодействовать вражеским беспилотникам, - пресс-центр ОС 07
Силы ООС на Донбассе тренируются противодействовать вражеским беспилотникам, - пресс-центр ОС 08
Силы ООС на Донбассе тренируются противодействовать вражеским беспилотникам, - пресс-центр ОС 09
Силы ООС на Донбассе тренируются противодействовать вражеским беспилотникам, - пресс-центр ОС 10
Силы ООС на Донбассе тренируются противодействовать вражеским беспилотникам, - пресс-центр ОС 11
Силы ООС на Донбассе тренируются противодействовать вражеским беспилотникам, - пресс-центр ОС 12
Силы ООС на Донбассе тренируются противодействовать вражеским беспилотникам, - пресс-центр ОС 13
Силы ООС на Донбассе тренируются противодействовать вражеским беспилотникам, - пресс-центр ОС 14

Источник: https://censor.net.ua/v3090112
 
 
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главное, что бы никто не попал в котел к беспилотникам
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просто любопытно, кто нибудь подумывал использовать концепт старинной утятницы для сбивания бпла?Силы ООС на Донбассе тренируются противодействовать вражеским беспилотникам, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2296
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в вашей стране столько идиотов, что скорее всего это примут на вооружение
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСилы ООС на Донбассе тренируются противодействовать вражеским беспилотникам, - пресс-центр ОС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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