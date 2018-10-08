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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:Беларусь (2729) Россия (70673) наемники РФ (635)

 "Информация засекречена. Он военный", - наемники "ЧВК Вагнера" из числа белорусских граждан прячутся в РФ и не афишируют свое участие в спецоперациях за границей. ВИДЕО

Граждане Беларуси, воевавшие в составе "ЧВК Вагнера" в Украине и Сирии находятся на территории России и всячески пытаются не афишировать свое участие в спецоперациях за границей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Донбасс.Реалии, на сегодня известы имена, как минимум, 11 белорусов-наемников причастных к "ЧВК Вагнера". Их имена обнародованы украинскими спецслужбами.

Журналисты проекта Донбасс.Реалии попытались связаться с "вагнеровцами". Никого из ни дома они не застали, а после переписки в соцсетях предполагаемые "вагнеровцы" удаляли свои аккаунты из соцсетей.

Родственники "вагнеровцев" очень немногословны.

"Информация засекречена. Он военный", - сказаала родственница одного из "вагнеровцев" Андрея Бакуновича

Связать по телефону удалось только с одним из них - Константином Гирсом. Он категорически отрицает свое участие в спецоперациях.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: СБУ назвала имена еще 8 наемников ЧВК "Вагнера", уничтоженных под Дейр-эз-Зором. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3090109
 
 
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сейчас придет "01" ярый страдалец за рехформы в Украине и все нам растолкует. Ждем-с.
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Ці "солдатьі удачи" не розуміють що вони свою справу зробили і є небажаними свідками, яких приберуть і наберуть нових. Їхнє життя яскраве, але не довге.
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Це Sonderkommando SS - очі б їм всім повилазили "Інформація засекречена. Він військовий", - найманці-білоруси з "ПВК Вагнера" ховаються в РФ і не афішують своєї участі в спецопераціях за кордоном - Цензор.НЕТ 7434
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"век у наёмника не долог
и потому так гадок он" ))
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и всячески пытаются не афишировать...
киргиз штоль писал... "Інформація засекречена. Він військовий", - найманці-білоруси з "ПВК Вагнера" ховаються в РФ і не афішують своєї участі в спецопераціях за кордоном - Цензор.НЕТ 1976 Как можно "пытаться не афишировать". Можно только "стараться не афишировать"...
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я бы этому деду леща бы дал
В Украине , В Украине, если ты дебил разговариваешь на русском языке ? то выучи правила
Когда там употребляются в и на
ну и как обычно
да же не знаю что сказать и все мысли лишь о шпилях
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На московии неграмотность населения это государственная программа, чем тупее народ тем легче управлять, тот же князь Меньшиков в середине 19 в был категорически против дачи начального образования крестьянам.
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это точно тока быдлом можно управлять
Абсолютно прав, ну а этих дебилов даже аннексия Белуруси их не спасет они так и будут поклонятся эффективным менеджером
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а ты точно тот буков, шо раньше был?... "Інформація засекречена. Він військовий", - найманці-білоруси з "ПВК Вагнера" ховаються в РФ і не афішують своєї участі в спецопераціях за кордоном - Цензор.НЕТ 4649 просто прежний такого откровенного бреда не нес...
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пора бы уже остановится с этими фейками! херои интернета сами создают аккаунты в соцсетях, что бы хоть воображаемые перемоги были
"Інформація засекречена. Він військовий", - найманці-білоруси з "ПВК Вагнера" ховаються в РФ і не афішують своєї участі в спецопераціях за кордоном - Цензор.НЕТ 2510
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А выложи свой паспорт с фото и реальный номер скайпа или вайбера, я тебе перезвоню храбрец рязанский?
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Вот также все эти интернетные симоняны и калантаряны будут всю жизнь прятаться по норах.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Информация засекречена. Он военный", - наемники "ЧВК Вагнера" из числа белорусских граждан прячутся в РФ и не афишируют свое участие в спецоперациях за границей. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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