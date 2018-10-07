 Авиация и силы противовоздушной обороны провели совместную тренировку на Донбассе, - Минобороны. ВИДЕО

Силы ОС совершенствовали навыки и проводили слаживания дежурных боевых расчетов с изменениями усиления пунктов управления, наблюдателей за воздушным пространством и постов визуального наблюдения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.
Во время тренировки особое внимание уделялось повышению летной выучки экипажей тактической авиации. Самолеты вели воздушную разведку, преодолевали систему ПВО в условиях активных радиопомех, а также наносили условные авиационные удары по средствам ПВО, аэродрома, пунктам управления и коммуникациям противника.
Во время выполнения заданий по прикрытию объектов инфраструктуры и отражения авиационного удара по аэродрому базирования и базовом лагеря важная роль была отведена и тренировке расчетов подразделений зенитных ракетных войск и ПВО Сухопутных войск, осуществлявших поиск, распознавание и захват контрольной цели на сопровождение и ее условное уничтожение.
Личный состав подразделений различных родов войск из состава Объединенных сил, который принял участие в тренировке, с поставленными задачами справился. Цель тренировки достигнута.
А он реально так считается??? Тот о каком слышал я - считается по опросу предпринимателей и прочих слоёв населения. Вопрос: "приходилось ли вам сталкиваться с коррупцией"?
И вот этот официальный список где этот показатель у Украины хуже чем у Сьерра-Леоне и Пакистана. Да, у России там еще хуже дела, но не знаю как это поможет Украине.
Можно за секунду посетить официальный сайт Transparency International и там написано как они проводят индексацию. И вот что там написано:
Индекс восприятия коррупции составляется на основании опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями по всему миру.
Либо включи украинский ВПН (рассказать как?), либо рассуждай там, где каменты пишут справа налево.