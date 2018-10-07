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 Авиация и силы противовоздушной обороны провели совместную тренировку на Донбассе, - Минобороны. ВИДЕО

В районе проведения операции Объединенных сил (ОС) по приказу командующего ОС генерал-лейтенанта Сергея Наева состоялась тренировка пунктов управления силами и средствами авиации и противовоздушной обороны при выполнении ими задач по назначению.

Силы ОС совершенствовали навыки и проводили слаживания дежурных боевых расчетов с изменениями усиления пунктов управления, наблюдателей за воздушным пространством и постов визуального наблюдения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

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Во время тренировки особое внимание уделялось повышению летной выучки экипажей тактической авиации. Самолеты вели воздушную разведку, преодолевали систему ПВО в условиях активных радиопомех, а также наносили условные авиационные удары по средствам ПВО, аэродрома, пунктам управления и коммуникациям противника.

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Во время выполнения заданий по прикрытию объектов инфраструктуры и отражения авиационного удара по аэродрому базирования и базовом лагеря важная роль была отведена и тренировке расчетов подразделений зенитных ракетных войск и ПВО Сухопутных войск, осуществлявших поиск, распознавание и захват контрольной цели на сопровождение и ее условное уничтожение.

Личный состав подразделений различных родов войск из состава Объединенных сил, который принял участие в тренировке, с поставленными задачами справился. Цель тренировки достигнута.

Источник: https://censor.net.ua/v3090015
 
   
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Порошенко не оправдал надежд народа Украины. Это часто можно услышать из уст некоторых людей и политиков, но давайте попробуем углубится в смысл любимого выражения популистов. Итак - К народу Украины, причисляются - пенсионеры, несовершеннолетние и совершеннолетние дети, ветераны войн и пострадавшие от ЧС. К народу Украины, причисляются и предатели которые звали путина в Украину и патриоты Совка, мечтающие о восстановлении этого безобразия на территории Украины. К народу Украины, относятся и продажные чиновники и те кто воровал ранее в неисчислимых количествах. К народу Украины, причисляются коррупционеры разных мастей. Популистов, пора уже напрямую спрашивать - Чьи конкретно надежды не оправдал Порошенко? Пора уже заставить популистов, говорить по существу, а не вешать лапшу на уши украинцам...
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То что Украина за 2017 год стоит ниже Габона, Пакистана и даже Сьерра-Леоне по уровню индекса восприятия коррупции, не может считаться полнейшим провалом надежд украинцев?
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Если бы ты понимал суть тобой же предоставленной новости, я уверен что ты 100 раз подумал бы прежде чем это публиковать. Теперь объясняю почему - Индексация уровня восприятия коррупции, происходит по официально открытым уголовным делам против коррупционеров и это говорит о высоком уровне борьбы с коррупцией в Украине. Теперь понимаешь почему ранее Украина была вверху таблицы?
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Индексация уровня восприятия коррупции, происходит по официально открытым уголовным делам против коррупционеров

А он реально так считается??? Тот о каком слышал я - считается по опросу предпринимателей и прочих слоёв населения. Вопрос: "приходилось ли вам сталкиваться с коррупцией"?
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Мне и сейчас приходится сталкиваться с коррупцией но, коррупция в Украине, в большинстве случаев происходит за инициативой рабочего населения Украины.
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Индекс восприятия коррупции составляется на основании опросов экспертов и бизнесменов работающих в местных реалиях, опрос проводят независимые организации. Нет никакой связи с количеством открытых уголовных дел против коррупционеров.

И вот этот официальный список где этот показатель у Украины хуже чем у Сьерра-Леоне и Пакистана. Да, у России там еще хуже дела, но не знаю как это поможет Украине.
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Если ты не знаешь по каким критериям проводятся опросы, то не пиши вообще.
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На дворе 2018 год и существует интернет, ты в курсе?

Можно за секунду посетить официальный сайт Transparency International и там написано как они проводят индексацию. И вот что там написано:
Индекс восприятия коррупции составляется на основании опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями по всему миру.
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Исполнительный директор Transparency International в Украине Ярослав Юрчишин: за коррупцию к ответственности можно привлечь всех, кроме Порошенко. Знаешь почему?
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Без понятия у кого какие надежды, но я уверен шо с Израиля виднее))) Такое впечатление, шо ты был хотя бы в том самом Пакистане. Ну так они в отличии от вас никому не брешут и признают шо имеют ЯО.
Либо включи украинский ВПН (рассказать как?), либо рассуждай там, где каменты пишут справа налево.
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Твое недовольство было бы понятно, если бы я за политиков агитировал или рассказывал как тебе надо жить. А так выскажи свое недовольство не мне а Transparency International, штаб квартира которой в Берлине, Германия.
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Он прав на 100% ибо твои цели на украинских ресурсах понятны. Они такие же как и на ресурсах США в период выборов и на ресурсах Великобритании перед выходом из ЕС и на ресурсах Испании в попытке Каталонии отсоединится. Ты пишешь под израильским IP только потому что собственного украинского у тебя нет из за российской прописки.
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А слабо всех перечисленных в процентном соотношении предоставить?Ну хоть даже от себя.Примерно.
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можно было какой-нибудь захудалый сепарский опорник грохнуть, а то чего зря керосин жечь.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоАвиация и силы противовоздушной обороны провели совместную тренировку на Донбассе, - Минобороны. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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