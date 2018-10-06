 Вопросом номер один на следующей пленарной неделе будет бюджет страны на будущий год, - Парубий. ВИДЕО

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время интервью украинским телеканалам, находясь с рабочим визитом в Грузии, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.
"Вопросом номер один на следующей неделе будет бюджет. Согласно регламенту, мы должны принять в первом чтении бюджет на 2019 год до 20 октября", - отметил Парубий.
Председатель украинского парламента сообщил, что Верховная Рада должна рассмотреть представление Генерального прокурора Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности двух народных депутатов.
И вот теперь в Брюсселе засомневались, разумно ли были инвестированы деньги европейских налогоплательщиков, продолжают журналисты Der Spiegel.
Несмотря на то что в Европарламенте сразу несколько комиссий занимаются рассмотрением дел о люксембургских (Luxleaks) и панамских (Panama Papers) утечках, «большинство депутатов закрывают глаза на происходящее в Украине: в частности потому, что из-за российской агрессии не хотят критиковать правительство в Киеве слишком сильно
А где твоя на брюссельские новости? -- ...я ж тебе со своего бутерброда крошки даром не отщипну... -- заработай -- получишь пайку и лайку...*)
Надо вводить избирательный пункт: Против всех.
Надо дать возможность избирателям снимать своего депутата -- это элементарно -- письма трудящихся.
Надо поставить на Референдум вопрос: О военном положении во время войны.
...а Бюджет потом приложится...
Приведу здесь нытье Мюридки -
Но Украине повезло - ее враг оказался настолько тупым, что не в состоянии осознать эту элементарную мысль. Видимо, в подворотнях такие сложные умозаключения делать не учили. Или учили, но в это время будущий стратег стоял где-то на шухере у старших.
В итоге украинская нация прошла за эти четыре года путь, на котором ее дальнейшее существование уже не вызывает сомнений. Неважно, хорошо это или не очень - это данность. Она победила в борьбе за свое возникновение и выживание. И, как всякий победитель, теперь фиксирует свою победу. Новый закон о языке, как бы к нему не относиться - это следствие возникновения и прохождения ряда этапов становления украинской политической нации. На мой взгляд, хорошего в этом немного, так как распад большого субъекта на несколько меньших существенно снижает их суммарную устойчивость - обратная синергия здесь никуда не девается. Но в данном случае можно лишь зафиксировать результат.
Кстати говоря, и история с предоставлением независмости Украинской православной церкви и отделения ее от РПЦ - это тоже следствие становления украинской политической нации, атрибутирующей свое появление и закрепляющей ее в политических и правовых координатах.
Более тяжкого преступления перед единым русским народом, которое совершил Путин, представить себе, наверное, вообще невозможно. Время для его объективной оценки - политической, исторической, юридической - еще не пришло. Но придет обязательно.
А на Майдані я був за Країну, ане за дєржаву
- выход из свободной торговли с кремлем
- розрыв военного сотрудничества с кремлем и оставил кремлевские посудины без турбин
- выход из прокремлевского проекта СНГ и не вошел в кремлевский проект ЕАЕС
- улучшил армию для утилезации кремлевских орков на нашей земле
- спрыгнул с кремвлевской газовой иглы, и опустил кремлевский Газмяс на 4,7 лярда
- усилил сотруднечество с кремлевскими врагами НАТО и США
- гонет кремлевских сектантов из Украины
Буду голосовать за кремлевского кандидата - Пороха...
Хотя нет, выпрашивает постоянно полезных санкций для кремля, нужно подумать, может реально хочет поднять економику Снегерии..
Многие в Украине, да и мире в целом, понимают что Кремль, основную ставку поставил на выборы в Украине. Вы ни когда не задумывались о размерах этой ставки? Если брать последнюю ставку Кремля при Януковиче, то Кремль спокойно заплатил 5 миллиардов регионалам. При сегодняшних условиях в которых оказался Кремль и путь который уже проделала Украина к своей независимости, значительно подняли ставки для Кремля. Минимальная сума которую готов заплатить Кремль за полный разворот Украины лицом к Кремлю, составляет не менее 10 миллиардов долларов. Упадут эти деньги в руки одного человека или их разделят украинские олигархи, не важно, важно то - что кремлю нужен результат и заплатит Кремль, только по результату. Самое страшное что есть в этой истории, это то, что в Украине просто нет людей, которые не сломились перед таким предложением, вернее, в Украине всего один такой человек и этот Человек - Порошенко.