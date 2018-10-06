 Вопросом номер один на следующей пленарной неделе будет бюджет страны на будущий год, - Парубий. ВИДЕО

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время интервью украинским телеканалам, находясь с рабочим визитом в Грузии, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США помогут Украине создать аналитический центр для мониторинга информпространства, - Парубий

"Вопросом номер один на следующей неделе будет бюджет. Согласно регламенту, мы должны принять в первом чтении бюджет на 2019 год до 20 октября", - отметил Парубий.

Председатель украинского парламента сообщил, что Верховная Рада должна рассмотреть представление Генерального прокурора Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности двух народных депутатов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спикер Парубий и глава комитета ВР по иностранным делам Гопко провели встречу с грузинским патриархом Илией II. ВИДЕО+ФОТОрепортаж