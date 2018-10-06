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Все про:госбюджет (596) Парубий (1755)

 Вопросом номер один на следующей пленарной неделе будет бюджет страны на будущий год, - Парубий. ВИДЕО

Ключевыми вопросами для Верховной Рады на следующей пленарной неделе будет утверждение в первом чтении проекта Государственного бюджета Украины на 2019 год и лишение неприкосновенности двух народных депутатов по представлению генпрокурора.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время интервью украинским телеканалам, находясь с рабочим визитом в Грузии, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США помогут Украине создать аналитический центр для мониторинга информпространства, - Парубий

"Вопросом номер один на следующей неделе будет бюджет. Согласно регламенту, мы должны принять в первом чтении бюджет на 2019 год до 20 октября", - отметил Парубий.

Председатель украинского парламента сообщил, что Верховная Рада должна рассмотреть представление Генерального прокурора Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности двух народных депутатов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спикер Парубий и глава комитета ВР по иностранным делам Гопко провели встречу с грузинским патриархом Илией II. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3090002
 
 
 Топ комментарии
 
Это все для секты соевой. Нормальные люди понимают, что бюджета нет, а есть ручное управление и дерибан, нет госаппарата, как такового, а есть ОПГ мародеров и брехунов....
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Годовой бюджет компании Фольсксвагэн 247 миллиардов долларов,бюджет всей РАБссии 211....,Вяликие ПЛЯ.... Питанням номер один на наступному пленарному тижні буде бюджет країни на майбутній рік, - Парубій - Цензор.НЕТ 4263 Питанням номер один на наступному пленарному тижні буде бюджет країни на майбутній рік, - Парубій - Цензор.НЕТ 4263
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С 2014 года Евросоюз оказал Украине финансовую помощь в размере €11 млрд. Только за это время из-за мошенничества с налогами в украинскую казну не поступило порядка €3 млрд.
И вот теперь в Брюсселе засомневались, разумно ли были инвестированы деньги европейских налогоплательщиков, продолжают журналисты Der Spiegel.
Несмотря на то что в Европарламенте сразу несколько комиссий занимаются рассмотрением дел о люксембургских (Luxleaks) и панамских (Panama Papers) утечках, «большинство депутатов закрывают глаза на происходящее в Украине: в частности потому, что из-за российской агрессии не хотят критиковать правительство в Киеве слишком сильно
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Тобто ти і твої друзі, що лайкнули це не перевіряли.
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-- та был 10 дней тому назад в Брюсселе -- нихто ничего не знает про то, шо ты звездишь...*)
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Смотри что бы завтра на бутерброд осталось,а то зря здесь время тратишь
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Я очень внимательно и трудолюбиво забочусь о своём сегодняшнем и завтрашнем бутерброде! ...могу и ссылочку дать на зарплату свою...
А где твоя на брюссельские новости? -- ...я ж тебе со своего бутерброда крошки даром не отщипну... -- заработай -- получишь пайку и лайку...*)
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Не тільки його посилання, а ще тих хто йому лайкнули і підтвердили неперевірену інформацію, тобто теж збрехали.
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Гоффноед тупорылый,ты лучше прочитай что сказал министр обороны Британии.... Питанням номер один на наступному пленарному тижні буде бюджет країни на майбутній рік, - Парубій - Цензор.НЕТ 3605
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Я подивився хто лайкнув і розумію, що це не перевірялося.
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РАБссиянская компания ГРУ вместе со всеми Штирлицами РАБссии жрёт 60 %бюджета РАБссии,остальное пилит ФСБ Питанням номер один на наступному пленарному тижні буде бюджет країни на майбутній рік, - Парубій - Цензор.НЕТ 3878 Питанням номер один на наступному пленарному тижні буде бюджет країни на майбутній рік, - Парубій - Цензор.НЕТ 3878
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14 числа Семенихин собирает майдан, приходите, можно будет пойти и бюджет подкорректировать. Или печать на него наложить.
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план бюджета необходимо формировать целый год и целый год вносить поправки в него, в зависимости от изменений в финансах и экономике. как можно принять план бюджета за неделю, если это непрерывный процесс мониторинга состояния экономики. это абсурд. имхо.
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По Бюджету...

Надо вводить избирательный пункт: Против всех.
Надо дать возможность избирателям снимать своего депутата -- это элементарно -- письма трудящихся.

Надо поставить на Референдум вопрос: О военном положении во время войны.
...а Бюджет потом приложится...
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Давай, давай Парубій, може щось і буде путнє........хоча реальність бере своє
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Сегодня в Вене слет оппозиционеров и откровенных врагов Украины: Портнова, Мураева, Добкина, Гужвы. Замечена также и Иуда Владимировна, которая села в автомобиль, принадлежащий Фирташу.
Питанням номер один на наступному пленарному тижні буде бюджет країни на майбутній рік, - Парубій - Цензор.НЕТ 7323
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oще декілька місяців такого керування і України, як держави не стане.
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Да -да в 14-м когда Вы мухосранские ублюдки полезли со своим узким миром, выдержали, а в 18-м когда выгоняем сектантов из Украины, когда економика выкарабкивается из болота, а весь мир понял, что Засрашка, страна-террорист, вот возьмет и не станет страны...
Приведу здесь нытье Мюридки -
Но Украине повезло - ее враг оказался настолько тупым, что не в состоянии осознать эту элементарную мысль. Видимо, в подворотнях такие сложные умозаключения делать не учили. Или учили, но в это время будущий стратег стоял где-то на шухере у старших.

В итоге украинская нация прошла за эти четыре года путь, на котором ее дальнейшее существование уже не вызывает сомнений. Неважно, хорошо это или не очень - это данность. Она победила в борьбе за свое возникновение и выживание. И, как всякий победитель, теперь фиксирует свою победу. Новый закон о языке, как бы к нему не относиться - это следствие возникновения и прохождения ряда этапов становления украинской политической нации. На мой взгляд, хорошего в этом немного, так как распад большого субъекта на несколько меньших существенно снижает их суммарную устойчивость - обратная синергия здесь никуда не девается. Но в данном случае можно лишь зафиксировать результат.

Кстати говоря, и история с предоставлением независмости Украинской православной церкви и отделения ее от РПЦ - это тоже следствие становления украинской политической нации, атрибутирующей свое появление и закрепляющей ее в политических и правовых координатах.

Более тяжкого преступления перед единым русским народом, которое совершил Путин, представить себе, наверное, вообще невозможно. Время для его объективной оценки - политической, исторической, юридической - еще не пришло. Но придет обязательно.
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Шкода Вас, давно треба зрозуміти, що Україну розписали в пас янс... а на рахунок викарабкування єкономіки, розкажіть старенькій бабці , якя розривається між аптекою і гастрономом, вибираючи смерть від голоду, чи хвороби...мовчу про комуналку,
А на Майдані я був за Країну, ане за дєржаву
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розкажіть старенькій бабці , якя розривається між аптекою і гастрономом - может расскажете, как ведя войну, выплачивая долги прошлых лет, потеряв традиционные рынки и кооперацию, треть економики и окупацию части територии страны, заплатить достойную пенсию, как в европе. На мой взгляд, в такой ситуации, сохранение даже минимальных социальных стандартов, это достижение...
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Вот бы взвалить всю материальную ответственность за выполнение бюджета лично на Гройсмана. Питанням номер один на наступному пленарному тижні буде бюджет країни на майбутній рік, - Парубій - Цензор.НЕТ 2752
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Уход Андрей Портнов с NewsOne и переход этого телеканала под контроль Медведчука - крупная медийная победа Порошенко.Ради которой он собирал парламент и выдумывал проект санкций против NewsOne (и 112 для красоты).Под которым, кстати, подписались многие полезные иди_ты))) типа Тимошенко и других поборников демократии)))Теперь ключевые информационные каналы страны - 112 и NewsOne - контролирует Медведчук.Который является партнёром Порошенко.Передача этих каналов под контроль кума Путина ещё раз подтверждает, что Петр Алексеевич - главный кандидат Кремля.
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Порошенко партнер Медведчука по освобождению пленных украинцев.
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главный кандидат Кремля сделал:

- выход из свободной торговли с кремлем
- розрыв военного сотрудничества с кремлем и оставил кремлевские посудины без турбин
- выход из прокремлевского проекта СНГ и не вошел в кремлевский проект ЕАЕС
- улучшил армию для утилезации кремлевских орков на нашей земле
- спрыгнул с кремвлевской газовой иглы, и опустил кремлевский Газмяс на 4,7 лярда
- усилил сотруднечество с кремлевскими врагами НАТО и США
- гонет кремлевских сектантов из Украины
Буду голосовать за кремлевского кандидата - Пороха...
Хотя нет, выпрашивает постоянно полезных санкций для кремля, нужно подумать, может реально хочет поднять економику Снегерии..
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Страшные ставки кремля на выборы в Украине, или - Один на 20 миллионов.

Многие в Украине, да и мире в целом, понимают что Кремль, основную ставку поставил на выборы в Украине. Вы ни когда не задумывались о размерах этой ставки? Если брать последнюю ставку Кремля при Януковиче, то Кремль спокойно заплатил 5 миллиардов регионалам. При сегодняшних условиях в которых оказался Кремль и путь который уже проделала Украина к своей независимости, значительно подняли ставки для Кремля. Минимальная сума которую готов заплатить Кремль за полный разворот Украины лицом к Кремлю, составляет не менее 10 миллиардов долларов. Упадут эти деньги в руки одного человека или их разделят украинские олигархи, не важно, важно то - что кремлю нужен результат и заплатит Кремль, только по результату. Самое страшное что есть в этой истории, это то, что в Украине просто нет людей, которые не сломились перед таким предложением, вернее, в Украине всего один такой человек и этот Человек - Порошенко.
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Да в конце 19-го, у преза Украины будт яйца Снегерии в виде продления транзитного договора на газ, и минимум, что можно требовать, это вывод орков с Донбаса, поэтому так хотят поставить лояльного человека...
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Головна тема зняття недоторканності з депутатів,потім бюджет!Якщо навпаки-прийуть не читаючи, всерівно відповідальності не несуть!А мусійчуки та поросюки мабуть такого слова і не чули!
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Когда уже первым вопросом будет твоё увольнение? Абсолютное разочарование и кушать подано при банковой. Ноль без палочки. Лучше б Оксана Сыроид была спикером. Просто аут , а не шпикер
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Интересно, если порошенко сейчас скажет , шо рассея опять наши братья, как себя будет вести его соевая свора
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Порошенко-Путин это одно целое!Не верите?Просто погуглите и убедитесь. Одни и те же речи о "перемоге"о"повышении зарплат и пенсий"И та же фигня, Путин(Порошенко) открыл, запустил, благодаря ему.Также сажают и убивают, кто против их системы.Когда вы откроете глаза и будете думать?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВопросом номер один на следующей пленарной неделе будет бюджет страны на будущий год, - Парубий. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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